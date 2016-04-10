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Türkiye'de herkesin sahip olmak isteyeceği 10 mükemmel ev

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Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
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Bazı evler vardır, insan fotoğrafını görünce bile vurulur, kendini hayallere dalarken, o eve sahip olsa nasıl düzenleyeceğini ya da nasıl bir yaşam kuracağını düşünürken bulur. Elbette herkesin hayalini kurduğu evi alma imkânı yok ama bu mimari ya da estetik açıdan başarıyla ortaya konmuş bir güzellik sembolüne bakıp iç geçirmeye ya da hayranlık duymaya da engel değil. Biz de bu yazıda hepsi Türkiye'de bulunan ve herkesin sahip olmak isteyeceği 10 mükemmel evden bir derleme yaptık. Bu derlemeyi yaparken mümkün olduğunca farklı türde, farklı malzemeyle yapılmış, farklı mimari yaklaşıma sahip evi bir araya getirmeye çalıştık. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak.

1. Basit, sade ve tek başına

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bu güzel tura basit, sade görünümlü ama sıcaklığıyla insanı ilk bakışta saran bir evle başlayalım istedik. Ankara'da bulunan bu ahşap yapı, sadece sıcaklığıyla değil göreceli olarak daha düşük olan maliyeti dolayısıyla ekonomik bir seçenek olmasıyla da öne çıkıyor.

2. Bir Bodrum masalı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bu kez bambaşka bir malzemeyle ortaya konmuş bir şahesere göz atıyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarının klasiği olan taş ev kavramının modern yaşamın ihtiyaçları da göz önüne alınarak yeniden yorumlandığı bu şahane ev Bodrum'da bulunuyor.

3. Geleneksel zarafet

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu kez diğerlerinden farklı olarak geleneksel Osmanlı mimarisinin çizgilerini taşıyan ama modern bir bakışla yeniden yorumlanan bir taş ev görüyoruz.

4. Beyazlar içinde

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

İzmir'de faaliyet gösteren Saytaş Sabuncuoğlu Yapı'ya ait olan bu ev projesi ise başka türlü bir görkemin temsilcisi olarak göz kamaştırıyor. Modern bir tasarım dilinin oryantal kavislerle ve ahşap kirişlerle yumuşatıldığı bu tripleks daire bakanın bir daha bakacağı türden bir konut.

5. Saray ihtişamı

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

İhtişamlı, göz alıcı, gösterişli evleri sevenlerin bayılacağı bu yapı ise filmlerde gördüğümüz türden bir malikane mantığıyla inşa edilmiş. Bu ev, gerek sütunlu mimarisi, gerek ek binaları, gerekse de geniş bahçesiyle birçoklarının sadece uzaktan bakabileceği türden bir yaşam tarzını simgeliyor.

6. Saklı cennet

KB Evi, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Evler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KB Evi

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bir önceki projenin şaşası sizin için fazla geldiyse, gözlerden uzak konumuyla saklı bir cennet izlenimi veren bu evi daha çok beğenebilirsiniz. Son derece geniş bir alana inşa edilen ev her yönüyle insanı kendine çağıran bir görünüm taşıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Kapadokya mucizesi

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Özellikle son yıllarda geleneksel yapılara ve mimariye olan rağbetin artması sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı mimari akımları da daha iyi tanımaya başladık. Örneğin yöreye özgü taşın temel yapı malzemesi olduğu Kapadokya'ya has mimari çizgiyi yansıtan bu ev insanı kendine çeken bir sıcaklığa sahip.

8. Sıradışı bir villa

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Modern Evler
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Eklektik bir tarzı benimseyenler için de Türkiye'de birçok ilgi çekici yapıya rastlamak mümkün. Bunlardan birinde kısmen Osmanlı evlerini anımsatan mimari çizgiye sahip bir yapı ortasına eklenen Romanik kuleyle bambaşka bir kimliğe kavuşuyor.

9. Kusursuzluğun resmi

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Evler
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Elbet herkesin tarzı farklıdır ama böyle bir evi geri çevirecek olan insan da çok azdır. Hem aşırı şaşalı görünmeyip hem de seçkin ve göz alıcı olmayı başarabilen, mimari tarzında yalnızca estetik değil gündelik yaşama dair kaygıların da dikkate alındığı, konfor ve güzellik sunan bu ev tam anlamıyla bir kusursuzluk sembolü.

10. Dağ başında oturmuşsun…

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Şiir gibi bir evle bitirelim bu yazıyı. Sadece seçkin ve sıradışı mimarisiyle, taşın kullanımıyla değil eşsiz konumuyla da öne çıkan bu ev adeta bir kartal yuvası izlenimi veriyor. İnzivayı sevenler için bire bir! 

Bu evleri beğendiyseniz, ’Dünyanın dört bir yanından aklınızı çelecek dağ evleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Büyük modern ve fantastik beyaz ev
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