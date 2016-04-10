Türkiye'de herkesin sahip olmak isteyeceği 10 mükemmel ev

Bazı evler vardır, insan fotoğrafını görünce bile vurulur, kendini hayallere dalarken, o eve sahip olsa nasıl düzenleyeceğini ya da nasıl bir yaşam kuracağını düşünürken bulur. Elbette herkesin hayalini kurduğu evi alma imkânı yok ama bu mimari ya da estetik açıdan başarıyla ortaya konmuş bir güzellik sembolüne bakıp iç geçirmeye ya da hayranlık duymaya da engel değil. Biz de bu yazıda hepsi Türkiye'de bulunan ve herkesin sahip olmak isteyeceği 10 mükemmel evden bir derleme yaptık. Bu derlemeyi yaparken mümkün olduğunca farklı türde, farklı malzemeyle yapılmış, farklı mimari yaklaşıma sahip evi bir araya getirmeye çalıştık. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak.
Bu güzel tura basit, sade görünümlü ama sıcaklığıyla insanı ilk bakışta saran bir evle başlayalım istedik. Ankara'da bulunan bu ahşap yapı, sadece sıcaklığıyla değil göreceli olarak daha düşük olan maliyeti dolayısıyla ekonomik bir seçenek olmasıyla da öne çıkıyor.
Bu kez bambaşka bir malzemeyle ortaya konmuş bir şahesere göz atıyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarının klasiği olan taş ev kavramının modern yaşamın ihtiyaçları da göz önüne alınarak yeniden yorumlandığı bu şahane ev Bodrum'da bulunuyor.
Bu kez diğerlerinden farklı olarak geleneksel Osmanlı mimarisinin çizgilerini taşıyan ama modern bir bakışla yeniden yorumlanan bir taş ev görüyoruz.
İzmir'de faaliyet gösteren Saytaş Sabuncuoğlu Yapı'ya ait olan bu ev projesi ise başka türlü bir görkemin temsilcisi olarak göz kamaştırıyor. Modern bir tasarım dilinin oryantal kavislerle ve ahşap kirişlerle yumuşatıldığı bu tripleks daire bakanın bir daha bakacağı türden bir konut.
İhtişamlı, göz alıcı, gösterişli evleri sevenlerin bayılacağı bu yapı ise filmlerde gördüğümüz türden bir malikane mantığıyla inşa edilmiş. Bu ev, gerek sütunlu mimarisi, gerek ek binaları, gerekse de geniş bahçesiyle birçoklarının sadece uzaktan bakabileceği türden bir yaşam tarzını simgeliyor.
Bir önceki projenin şaşası sizin için fazla geldiyse, gözlerden uzak konumuyla saklı bir cennet izlenimi veren bu evi daha çok beğenebilirsiniz. Son derece geniş bir alana inşa edilen ev her yönüyle insanı kendine çağıran bir görünüm taşıyor.
Özellikle son yıllarda geleneksel yapılara ve mimariye olan rağbetin artması sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı mimari akımları da daha iyi tanımaya başladık. Örneğin yöreye özgü taşın temel yapı malzemesi olduğu Kapadokya'ya has mimari çizgiyi yansıtan bu ev insanı kendine çeken bir sıcaklığa sahip.
Eklektik bir tarzı benimseyenler için de Türkiye'de birçok ilgi çekici yapıya rastlamak mümkün. Bunlardan birinde kısmen Osmanlı evlerini anımsatan mimari çizgiye sahip bir yapı ortasına eklenen Romanik kuleyle bambaşka bir kimliğe kavuşuyor.
Elbet herkesin tarzı farklıdır ama böyle bir evi geri çevirecek olan insan da çok azdır. Hem aşırı şaşalı görünmeyip hem de seçkin ve göz alıcı olmayı başarabilen, mimari tarzında yalnızca estetik değil gündelik yaşama dair kaygıların da dikkate alındığı, konfor ve güzellik sunan bu ev tam anlamıyla bir kusursuzluk sembolü.
Şiir gibi bir evle bitirelim bu yazıyı. Sadece seçkin ve sıradışı mimarisiyle, taşın kullanımıyla değil eşsiz konumuyla da öne çıkan bu ev adeta bir kartal yuvası izlenimi veriyor. İnzivayı sevenler için bire bir!
Bu evleri beğendiyseniz, ’Dünyanın dört bir yanından aklınızı çelecek dağ evleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.