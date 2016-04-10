Türkiye'de herkesin sahip olmak isteyeceği 10 mükemmel ev

Şiir gibi bir evle bitirelim bu yazıyı. Sadece seçkin ve sıradışı mimarisiyle, taşın kullanımıyla değil eşsiz konumuyla da öne çıkan bu ev adeta bir kartal yuvası izlenimi veriyor. İnzivayı sevenler için bire bir!

Bu evleri beğendiyseniz, ’Dünyanın dört bir yanından aklınızı çelecek dağ evleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.