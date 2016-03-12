Ayaklarınızı yerden kesecek 9 ahşap ev

Yeryüzündeki en eski yapı malzemelerinden biri olan ahşap, geleneksel Türkiye mimarisinin de temel yapı unsuru olmasına rağmen, betonun hayatımıza girip yaygınlaşmasıyla birlikte unutulmaya yüz tuttu. Doğal izolasyon özelliği nedeniyle kır ve dağ evlerinde halen ilk tercih olarak kullanılan ahşap, özellikle mustakil evler için dünyada halen tercih edilen malzemelerden biri durumunda. Bu yazıda ahşap meraklıları için dünyanın dört bir yanından ahşabın kendine has büyüsünü taşıyan dokuz adet ev derledik.