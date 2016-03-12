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Ayaklarınızı yerden kesecek 9 ahşap ev

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MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Modern Evler
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Yeryüzündeki en eski yapı malzemelerinden biri olan ahşap, geleneksel Türkiye mimarisinin de temel yapı unsuru olmasına rağmen, betonun hayatımıza girip yaygınlaşmasıyla birlikte unutulmaya yüz tuttu. Doğal izolasyon özelliği nedeniyle kır ve dağ evlerinde halen ilk tercih olarak kullanılan ahşap, özellikle mustakil evler için dünyada halen tercih edilen malzemelerden biri durumunda. Bu yazıda ahşap meraklıları için dünyanın dört bir yanından ahşabın kendine has büyüsünü taşıyan dokuz adet ev derledik.

1. Masal gibi

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Evler
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Ahşap evleri genellikle masallarla özdeşleştiririz ya, Rusya'da bulunan bu ahşap ev gerçekten bir masaldan fırlamışçasına büyülü bir hava taşıyor. Klasik yatay bir mimari hatta sahip olan evin bu büyülü havasında şarap rengi kiremitlerin yanısıra, ahşabın insanın içini ısıtan sarımsı renginin de katkısı var.

2. Türkiye'den ahşap güzelliği

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

İstanbul'un ahşap konakları bir bir yıkılıyor olsa da Türkiye'de özellikle kırsal arazilerde buna benzer hoş ahşap evler görmek mümkün. Kuloğlu Orman Ürünleri adını taşıyan şirketin bu projesi de gerek mütevazı görünümü ve sadeliği, gerekse de kompakt duruşuyla herkesin yaptırabileceği türden bir ahşap ev görünümü taşıyor.

3. Ormanın incisi

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Yukarıda da söylediğimiz gibi gerek görünüşü, gerekse de izolasyon özellikleri nedeniyle genelde kırsal bölgelerde tercih edilen bir yapı malzemesi olan ahşabın en çok yakıştığı evlerden biri de orman içinde Amerikan tarzında inşa edilen bu ev olmuş.

4. Malikane tarzı

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Müstakil ev Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Yatay konumlanışı ve ilave kulübesiyle eski filmlerdeki malikaneleri andıran bu ev ise hem ahşabının sarıya çalan rengi, hem de lacivert çinko çatısıyla resmine bakınca bile insanı çağıran bir havaya sahip. Bir çoğumuzun gözünü kapatınca hayal edeceği türden bir evin vücut bulmuş hali.

5. Dağların hakimi

Elatos Resort & Health Club, studioReskos studioReskos
studioReskos

Elatos Resort & Health Club

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Bazen bir evi değerli ya da büyüleyici kılan malzemesi yahut mimarisinden çok bulunduğu konum olur. Bu ahşap ev için de benzer şeyler söylemek mümkün herhalde. Zira dağlara sırtını vermiş olması sayesinde daha ilk bakışta heybetiyle insanı etkileyen bir yapıyla karşı karşıyayız.

6. Nehir manzaralı ev

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Evler Ahşap Siyah
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Türkiye'de çok örneğini görmesek de modern ahşap evlerin mimarisinde tercih edilen renklerden biri de siyah. Nehir kenarında şahane bir manzaraya sahip olan bu ahşap evde de gerek siyah tercihi, gerekse de üçgen çatı sayesinde karşımıza kutu gibi bir ahşap ev çıkıyor.

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7. Saklı cennet

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Evler
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Böylesine gözlerden uzak ama bir o kadar da doğal ve huzurlu bir arsaya, betonarme bir ev yakışmazdı herhalde. Bu ahşap aile evi sadece kendine özgü mimarisi ve evin önündeki açık garajının zarafetiyle değil, müthiş konumuyla da insanı özendiren özelliklere sahip.

8. Tabiatla mükemmel uyum

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Modern Evler
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Bu ahşap ev ise, sadece malzeme seçimi ve iddiasız ama zarif mimarisiyle değil, kiremit rengine çalan dış cephe rengiyle de çevresindeki doğal çevreyle müthiş bir uyum sağlayarak sanki coğrafyanın doğal bir uzantıymış gibi görünmeyi başarıyor.

9. Yekpare görünümlü ahşap ev

Bauernhof am Mondsee, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Kırsal Evler
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

Yazımızı ahşap malzemenin kullanımında çok daha cömert davranılan ve taş kaide ve göreceli olarak küçük tutulan merdivenler dışında neredeyse yekpare ahşap bir dış cepheye sahip olan bu ilgi çekici evle sonlandıralım istedik.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Ankara’da ahşap ev sıcaklığı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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