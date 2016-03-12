Ayaklarınızı yerden kesecek 9 ahşap ev

Yeryüzündeki en eski yapı malzemelerinden biri olan ahşap, geleneksel Türkiye mimarisinin de temel yapı unsuru olmasına rağmen, betonun hayatımıza girip yaygınlaşmasıyla birlikte unutulmaya yüz tuttu. Doğal izolasyon özelliği nedeniyle kır ve dağ evlerinde halen ilk tercih olarak kullanılan ahşap, özellikle mustakil evler için dünyada halen tercih edilen malzemelerden biri durumunda. Bu yazıda ahşap meraklıları için dünyanın dört bir yanından ahşabın kendine has büyüsünü taşıyan dokuz adet ev derledik.
Ahşap evleri genellikle masallarla özdeşleştiririz ya, Rusya'da bulunan bu ahşap ev gerçekten bir masaldan fırlamışçasına büyülü bir hava taşıyor. Klasik yatay bir mimari hatta sahip olan evin bu büyülü havasında şarap rengi kiremitlerin yanısıra, ahşabın insanın içini ısıtan sarımsı renginin de katkısı var.
İstanbul'un ahşap konakları bir bir yıkılıyor olsa da Türkiye'de özellikle kırsal arazilerde buna benzer hoş ahşap evler görmek mümkün. Kuloğlu Orman Ürünleri adını taşıyan şirketin bu projesi de gerek mütevazı görünümü ve sadeliği, gerekse de kompakt duruşuyla herkesin yaptırabileceği türden bir ahşap ev görünümü taşıyor.
Yukarıda da söylediğimiz gibi gerek görünüşü, gerekse de izolasyon özellikleri nedeniyle genelde kırsal bölgelerde tercih edilen bir yapı malzemesi olan ahşabın en çok yakıştığı evlerden biri de orman içinde Amerikan tarzında inşa edilen bu ev olmuş.
Yatay konumlanışı ve ilave kulübesiyle eski filmlerdeki malikaneleri andıran bu ev ise hem ahşabının sarıya çalan rengi, hem de lacivert çinko çatısıyla resmine bakınca bile insanı çağıran bir havaya sahip. Bir çoğumuzun gözünü kapatınca hayal edeceği türden bir evin vücut bulmuş hali.
Bazen bir evi değerli ya da büyüleyici kılan malzemesi yahut mimarisinden çok bulunduğu konum olur. Bu ahşap ev için de benzer şeyler söylemek mümkün herhalde. Zira dağlara sırtını vermiş olması sayesinde daha ilk bakışta heybetiyle insanı etkileyen bir yapıyla karşı karşıyayız.
Türkiye'de çok örneğini görmesek de modern ahşap evlerin mimarisinde tercih edilen renklerden biri de siyah. Nehir kenarında şahane bir manzaraya sahip olan bu ahşap evde de gerek siyah tercihi, gerekse de üçgen çatı sayesinde karşımıza kutu gibi bir ahşap ev çıkıyor.
Böylesine gözlerden uzak ama bir o kadar da doğal ve huzurlu bir arsaya, betonarme bir ev yakışmazdı herhalde. Bu ahşap aile evi sadece kendine özgü mimarisi ve evin önündeki açık garajının zarafetiyle değil, müthiş konumuyla da insanı özendiren özelliklere sahip.
Bu ahşap ev ise, sadece malzeme seçimi ve iddiasız ama zarif mimarisiyle değil, kiremit rengine çalan dış cephe rengiyle de çevresindeki doğal çevreyle müthiş bir uyum sağlayarak sanki coğrafyanın doğal bir uzantıymış gibi görünmeyi başarıyor.
Yazımızı ahşap malzemenin kullanımında çok daha cömert davranılan ve taş kaide ve göreceli olarak küçük tutulan merdivenler dışında neredeyse yekpare ahşap bir dış cepheye sahip olan bu ilgi çekici evle sonlandıralım istedik.
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