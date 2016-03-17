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Türkiye'den göz kamaştıran 10 dekorasyon örneği

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Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
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homify'ın sıkı takipçileri biliyordur, sitemizden neredeyse dünyanın her ülkesinden farklı projeleri paylaşıyor, değişik tarzları olabildiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Bunların arasında evrensel anlamda geçerliliği olan projelerin yanısıra, belli bir ülke ya da kültüre özgü ve sadece dünyanın o coğarafyasında görebileceğiniz türden dekorasyon örnekleri de mevcut. İşte bu yazıda genel tarzları ya da küçük dokunuşları itibarıyla Türkiye'deki bir eve ait olduğunu anlayabileceğiniz, yerel motifleri yansıtan dekorasyon örneklerinden bir derleme hazırladık. İşte fikir ve ilham almak isteyenler için Türkiye'den göz kamaştıran 10 dekorasyon örneği.

1. Akdeniz tarzı mutfak

Open Kitchen ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Open Kitchen

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Tıpkı Türk yemekleri başlığı altında birçok tarzın bulunması gibi, Türkiye'ye özgü dekorasyon dediğimizde de bölgesel farklılıkları göz önüne almak gerekiyor. Örneğin Türkiye'nin genelinde göremeyeceğiniz bu mutfak yer karolarından tutun da renk ve aksesuar tercihlerine kadar tam anlamıyla Akdeniz tarzını yansıtıyor.

2. Gösterişli salon

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Bu salon ise özellikle Anadolu'da yeni düzülen evlerin ekserisine damga vuran ve kimi zaman yanlış biçimde avangart kelimesiyle tanımlanan dekorasyon anlayışının iyi bir örneği. Gerek düz hatlardan kaçınılması, gerek iddialı renk tercihleri, gerekse de minimalizmden mümkün mertebe uzak durulması bu Türk tarzının işaretlerinden birkaçı.

3. Hem yerli hem evrensel

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Üstteki iki örneğin aksine Indeko İç Mimari ve Tasarım imzası taşıyan ve İstanbul'da bulunan bu teras, farklı tarz ve yaklaşımları ustaca bir araya getirmesiyle öne çıkıyor. Bu eklektik anlayışın içinde yer karoları ya da koltuk kılıfları gibi ayrıntılarda geleneksel bir tarzın yansımalarını da görüyoruz.

4. Şaşaalı bir salon

Eyüp Taş, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
FMS Mobilya Deco

Eyüp Taş

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Türkiye'nin son yıllarına damgasını vuran dekorasyon anlayışının bir başka sarih örneğini teşkil eden bu ilgi çekici oturma odasında ise renk ve mobilya tercihleri üzerinden vurgulanan klasik bir lüks anlayışının özgün duvar nişleriyle desteklendiği tipik bir Türk tarzı dekorasyon görüyoruz.

5. Ağırbaşlı klasik

A.Ç. EVİ RUBA Tasarım Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
RUBA Tasarım

A.Ç. EVİ

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Yine Türkiye'ye, özellikle de Osmanlı dönemine özgü motiflerin dikkat çekici biçimde ön planda bulunduğu, daha ağırbaşlı, ciddi ve lüksü öne çıkaran bir salon tasarımı var karşımızda. Her bir parçasıyla lüks ve görkem kokan salondaki üslup tutarlılığı da önemli bir artı olarak görülebilir.

6. Türk tarzı art deco

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu çağdaş dekorasyon örneğinde ise dünyada belli bir döneme damgasını vurmuş olan art deco tarzının daha geleneksel bir dokunuşla nasıl uygulanabileceğini görüyoruz. Bu dünyanın her yerinde görebileceğiniz bir salon olsa da, dikkatle bakınca küçük yerel motifleri de seçmek mümkün.

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7. Yerli bir ferahlık

EBG Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Oturma Odası
BAGO MİMARLIK

EBG Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Renkler, duvar nişleri ve tabii ki klasik mobilya tercihleriyle kendine özgü oryantal havayı yansıtabilen bu salon ise söz konusu tarzı daha modern bir taslak içinde yeniden yorumlayabilmiş olmasıyla öne çıkıyor. Bu modern bakışa, tıkış tıkışlık yerine ferahlığın ön planda tutulmuş olması da dahil.

8. Görkemli yatak odası

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik, lüks, görkemiyle insanın başını döndüren dekorasyon tarzı genellikle salonlar için tercih edilse de, bu örnekteki gibi bir yatak odasında da aynı tarzın uygulamasını görmek mümkün. Duvarından aksesuarına, halısından avizesine kadar saraylara yakışır bir yatak odası.

9. Antreden başlayan motif

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Yerli dekorasyon örneklerinde sıkça rastladığımız ayırıcı nişanelerden biri de bu örnekte de gördüğümüz oryantal desenler. İdil İç Mimarlık imzalı bu ev projesinin farkı söz konusu vurguyu daha evin antre kısmında ortaya koyarak evde bizi nasıl bir tarzın beklediğine dair ilk işaretleri de vermiş olması.

10. Köy evi şıklığı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Son olarak klasik ya da avangart gibi kökeni ya da altyapısı bulunmayan bir tarzın temsilcisini değil, daha organik ve köklere dayanan bir yerli dekorasyon örneğiyle yazıyı bitirelim istedik. Bir Anadolu romantizmi yapılacak ve bu günümüzün ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden yorumlanacaksa, bulabileceğimiz en hoş örneklerden biri bu olurdu herhalde. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’4 tarz, 4 salon: Sizinki hangisi?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Burçlara göre dekorasyon: Oğlak

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