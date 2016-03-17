homify'ın sıkı takipçileri biliyordur, sitemizden neredeyse dünyanın her ülkesinden farklı projeleri paylaşıyor, değişik tarzları olabildiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Bunların arasında evrensel anlamda geçerliliği olan projelerin yanısıra, belli bir ülke ya da kültüre özgü ve sadece dünyanın o coğarafyasında görebileceğiniz türden dekorasyon örnekleri de mevcut. İşte bu yazıda genel tarzları ya da küçük dokunuşları itibarıyla Türkiye'deki bir eve ait olduğunu anlayabileceğiniz, yerel motifleri yansıtan dekorasyon örneklerinden bir derleme hazırladık. İşte fikir ve ilham almak isteyenler için Türkiye'den göz kamaştıran 10 dekorasyon örneği.
Tıpkı Türk yemekleri başlığı altında birçok tarzın bulunması gibi, Türkiye'ye özgü dekorasyon dediğimizde de bölgesel farklılıkları göz önüne almak gerekiyor. Örneğin Türkiye'nin genelinde göremeyeceğiniz bu mutfak yer karolarından tutun da renk ve aksesuar tercihlerine kadar tam anlamıyla Akdeniz tarzını yansıtıyor.
Bu salon ise özellikle Anadolu'da yeni düzülen evlerin ekserisine damga vuran ve kimi zaman yanlış biçimde avangart kelimesiyle tanımlanan dekorasyon anlayışının iyi bir örneği. Gerek düz hatlardan kaçınılması, gerek iddialı renk tercihleri, gerekse de minimalizmden mümkün mertebe uzak durulması bu Türk tarzının işaretlerinden birkaçı.
Üstteki iki örneğin aksine Indeko İç Mimari ve Tasarım imzası taşıyan ve İstanbul'da bulunan bu teras, farklı tarz ve yaklaşımları ustaca bir araya getirmesiyle öne çıkıyor. Bu eklektik anlayışın içinde yer karoları ya da koltuk kılıfları gibi ayrıntılarda geleneksel bir tarzın yansımalarını da görüyoruz.
Türkiye'nin son yıllarına damgasını vuran dekorasyon anlayışının bir başka sarih örneğini teşkil eden bu ilgi çekici oturma odasında ise renk ve mobilya tercihleri üzerinden vurgulanan klasik bir lüks anlayışının özgün duvar nişleriyle desteklendiği tipik bir Türk tarzı dekorasyon görüyoruz.
Yine Türkiye'ye, özellikle de Osmanlı dönemine özgü motiflerin dikkat çekici biçimde ön planda bulunduğu, daha ağırbaşlı, ciddi ve lüksü öne çıkaran bir salon tasarımı var karşımızda. Her bir parçasıyla lüks ve görkem kokan salondaki üslup tutarlılığı da önemli bir artı olarak görülebilir.
Bu çağdaş dekorasyon örneğinde ise dünyada belli bir döneme damgasını vurmuş olan art deco tarzının daha geleneksel bir dokunuşla nasıl uygulanabileceğini görüyoruz. Bu dünyanın her yerinde görebileceğiniz bir salon olsa da, dikkatle bakınca küçük yerel motifleri de seçmek mümkün.
Renkler, duvar nişleri ve tabii ki klasik mobilya tercihleriyle kendine özgü oryantal havayı yansıtabilen bu salon ise söz konusu tarzı daha modern bir taslak içinde yeniden yorumlayabilmiş olmasıyla öne çıkıyor. Bu modern bakışa, tıkış tıkışlık yerine ferahlığın ön planda tutulmuş olması da dahil.
Klasik, lüks, görkemiyle insanın başını döndüren dekorasyon tarzı genellikle salonlar için tercih edilse de, bu örnekteki gibi bir yatak odasında da aynı tarzın uygulamasını görmek mümkün. Duvarından aksesuarına, halısından avizesine kadar saraylara yakışır bir yatak odası.
Yerli dekorasyon örneklerinde sıkça rastladığımız ayırıcı nişanelerden biri de bu örnekte de gördüğümüz oryantal desenler. İdil İç Mimarlık imzalı bu ev projesinin farkı söz konusu vurguyu daha evin antre kısmında ortaya koyarak evde bizi nasıl bir tarzın beklediğine dair ilk işaretleri de vermiş olması.
Son olarak klasik ya da avangart gibi kökeni ya da altyapısı bulunmayan bir tarzın temsilcisini değil, daha organik ve köklere dayanan bir yerli dekorasyon örneğiyle yazıyı bitirelim istedik. Bir Anadolu romantizmi yapılacak ve bu günümüzün ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden yorumlanacaksa, bulabileceğimiz en hoş örneklerden biri bu olurdu herhalde.
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