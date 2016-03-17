homify'ın sıkı takipçileri biliyordur, sitemizden neredeyse dünyanın her ülkesinden farklı projeleri paylaşıyor, değişik tarzları olabildiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Bunların arasında evrensel anlamda geçerliliği olan projelerin yanısıra, belli bir ülke ya da kültüre özgü ve sadece dünyanın o coğarafyasında görebileceğiniz türden dekorasyon örnekleri de mevcut. İşte bu yazıda genel tarzları ya da küçük dokunuşları itibarıyla Türkiye'deki bir eve ait olduğunu anlayabileceğiniz, yerel motifleri yansıtan dekorasyon örneklerinden bir derleme hazırladık. İşte fikir ve ilham almak isteyenler için Türkiye'den göz kamaştıran 10 dekorasyon örneği.