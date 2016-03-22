Türkiye'den 15 mutfak, 15 harika fikir!

Elbette herkes kendi evinin ya da mutfağının ihtiyaçlarını en iyi kendisi bilir ve buna göre de gerekli yerlerde önlemini alır. Ama homify'da yayınladığımız yüzlerce yazıda görmüş olabileceğiniz gibi, ev dekorasyonuna en çok kafa yoran, bu konunun en çok düşkünü olanların bile aklına gelmeyecek küçük bir dokunuş ya da orijinal bir dekorasyon fikri olabilir. Bu yazıda özellikle mutfağını seven okurlarımız için Türkiye'den 15 parlak mutfak fikrini bir araya getirmeye çalıştık.
İşte şahane bir fikir. Mutfakta köşe takımını ya da ayrı bir oturma grubunu sevenler için dolapların içindeki bir niş üzerinde yaratılan bu küçük sedir, hem alandan tasarruf sağlıyor, hem de çok özgün ve şirin bir görüntü veriyor.
Mutfağınızda biraz değişiklik ya da sıcaklık istiyorsanız bu örnekteki gibi tezgah arkasına hoş bir ışıklandırma düzeneği döşeyebilirsiniz. Tabii bunun için turuncu tonları gibi sıcak bir renk seçmeyi unutmayın.
Yemeklerini mutfakta yiyen geniş aileler için en iyi formüllerden biri bu örnekteki gibi tezgâhı da mutfak masasısının bir uzantısı olarak düşünmek olabilir. Son derece işlevsel bir çözüm.
Son zamanların modası olan çıplak tuğla duvarlar mutfağın tamamında olmasa bile bir kısmında uygulandığında bu örnekteki gibi kendine has bir sonuç verebilir.
Mutfağınızın havasını değiştirmek, monotonluğu bozmak istiyorsanız uzağa gitmenize gerek yok. Canlı renklere sahip birkaç parça mobilya ile ya da mevcut mobilyalarınızdan bazılarını boyayarak bunun gibi farklı bir mutfak elde edebilirsiniz.
Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız ve mekânınız müsaitse normalde salon için uygun olabilecek bir halıyla mutfağı daha samimi, sıcak ve oturulabilir bir oda haline getirmeniz mümkün.
Bir şehir evi için uygun düşmeyebilir ama doğayla iç içe yaşayanlar için ahşap sadece mutfak dolabı ya da tezgahta değil duvarlar ve zemin dahil olmak üzere mutfağın tamamında düşünebileceğiniz bir seçenek olabilir.
Mutfak ışıklandırmasında genelde akla gelen ilk çözümlerden biri olmamasına rağmen buradaki gibi daha klasik ve seçkin görünümlü bir mutfağınız varsa, bu manzarayı tamamlamak için kusursuz çözüm hoş ve uyumlu bir avize olabilir.
Mutfak duvarları genellikle sade bırakılır ama burada olduğu gibi orijinal bir çözüm arayanlar illa ki gerçek taş duvarlara sahip olmak zorunda değil. Bu görüntüyü veren bir duvar kağıdı da işinizi görebilir.
Diyelim ki mutfağınızdan sıkıldınız ve içinizi kıpır kıpır ettirecek bir ortam istiyorsunuz. İşte size çözüm: Dolap kapaklarının rengini ya da mutfak masanızı değiştirin ve hayatınıza biraz renk ve çılgınlık katmaktan korkmayın.
Özelllikle ada tezgahlı mutfaklarda orijinal bir görüntü sağlamak için biraz paraya kıyıp bu örnekteki gibi tamamıyla özgün tasarımlı bir davlumbaz bulmaya çalışabilirsiniz.
Mutfağınız için olabilecek en düşük bütçeli dekoratif dokunuşun peşindeyseniz, hemen bahçenize ya da mahallenizin çiçekçisine koşun ve mutfak masasını ya da tezgahı şöyle bir şenlendirmeye çalışın. Hem bakın, bahar geliyor…
Mutfağınızda yapabileceğiniz basit dekorasyon oyunlarından biri de dolapları yekpare bir renk yerine farklı renklerde seçmek ya da boyamak olabilir. Buradaki mor mutfağın tamamına uygulanmış olsa mekânı boğabilecekken, şimdi çok da ahenkli bir görünüm sunuyor.
İşte yine düşük bütçeli bir dekorasyon önerisi. Akdeniz Dekorasyon imzalı bu mekânda olduğu gibi, bir zamanlar çok moda olan yapma meyveler, çıplak bir mutfak masasını hoş ve çekici göstermenin en basit ve garantili yollarından biri.
Genel olarak Akdeniz tarzına sahip olan bu mutfağı sıradışı ve sıcak kılan en önemli etkenlerden biri de o çiçekli perde ilavesi olmuş. Unutmayın, mekânınızı perdeyle süslemek için illaki bir pencereye de ihtiyacınız yok.
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