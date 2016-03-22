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Türkiye'den 15 mutfak, 15 harika fikir!

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MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Rustik Mutfak
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Elbette herkes kendi evinin ya da mutfağının ihtiyaçlarını en iyi kendisi bilir ve buna göre de gerekli yerlerde önlemini alır. Ama homify'da yayınladığımız yüzlerce yazıda görmüş olabileceğiniz gibi, ev dekorasyonuna en çok kafa yoran, bu konunun en çok düşkünü olanların bile aklına gelmeyecek küçük bir dokunuş ya da orijinal bir dekorasyon fikri olabilir. Bu yazıda özellikle mutfağını seven okurlarımız için Türkiye'den 15 parlak mutfak fikrini bir araya getirmeye çalıştık.

1. Köşe takımı yerine sedir

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

İşte şahane bir fikir. Mutfakta köşe takımını ya da ayrı bir oturma grubunu sevenler için dolapların içindeki bir niş üzerinde yaratılan bu küçük sedir, hem alandan tasarruf sağlıyor, hem de çok özgün ve şirin bir görüntü veriyor.

2. Tezgah ışıklandırması

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Mutfağınızda biraz değişiklik ya da sıcaklık istiyorsanız bu örnekteki gibi tezgah arkasına hoş bir ışıklandırma düzeneği döşeyebilirsiniz. Tabii bunun için turuncu tonları gibi sıcak bir renk seçmeyi unutmayın.

3. Tezgâhla bütünleşen masa

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Yemeklerini mutfakta yiyen geniş aileler için en iyi formüllerden biri bu örnekteki gibi tezgâhı da mutfak masasısının bir uzantısı olarak düşünmek olabilir. Son derece işlevsel bir çözüm.

4. Çıplak tuğla

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Son zamanların modası olan çıplak tuğla duvarlar mutfağın tamamında olmasa bile bir kısmında uygulandığında bu örnekteki gibi kendine has bir sonuç verebilir.

5. Renkli mobilyalar

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Mutfağınızın havasını değiştirmek, monotonluğu bozmak istiyorsanız uzağa gitmenize gerek yok. Canlı renklere sahip birkaç parça mobilya ile ya da mevcut mobilyalarınızdan bazılarını boyayarak bunun gibi farklı bir mutfak elde edebilirsiniz.

6. Halıyla salon atmosferi

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız ve mekânınız müsaitse normalde salon için uygun olabilecek bir halıyla mutfağı daha samimi, sıcak ve oturulabilir bir oda haline getirmeniz mümkün.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Ahşap sıcaklığı

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bir şehir evi için uygun düşmeyebilir ama doğayla iç içe yaşayanlar için ahşap sadece mutfak dolabı ya da tezgahta değil duvarlar ve zemin dahil olmak üzere mutfağın tamamında düşünebileceğiniz bir seçenek olabilir.

8. Avize şıklığı

Yunus Emre Villa - İsveç, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak villa,mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre Villa – İsveç

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Mutfak ışıklandırmasında genelde akla gelen ilk çözümlerden biri olmamasına rağmen buradaki gibi daha klasik ve seçkin görünümlü bir mutfağınız varsa, bu manzarayı tamamlamak için kusursuz çözüm hoş ve uyumlu bir avize olabilir.

9. Taş duvarlar

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Mutfak duvarları genellikle sade bırakılır ama burada olduğu gibi orijinal bir çözüm arayanlar illa ki gerçek taş duvarlara sahip olmak zorunda değil. Bu görüntüyü veren bir duvar kağıdı da işinizi görebilir.

10. Mutfağınızı ayaklandırın

Tezgah & Banko, Ege Mermer Granit Ege Mermer Granit Modern Mutfak
Ege Mermer Granit

Tezgah & Banko

Ege Mermer Granit
Ege Mermer Granit
Ege Mermer Granit

Diyelim ki mutfağınızdan sıkıldınız ve içinizi kıpır kıpır ettirecek bir ortam istiyorsunuz. İşte size çözüm: Dolap kapaklarının rengini ya da mutfak masanızı değiştirin ve hayatınıza biraz renk ve çılgınlık katmaktan korkmayın.

11. Orijinal davlumbaz

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Özelllikle ada tezgahlı mutfaklarda orijinal bir görüntü sağlamak için biraz paraya kıyıp bu örnekteki gibi tamamıyla özgün tasarımlı bir davlumbaz bulmaya çalışabilirsiniz.

12. Çiçekleri unutmayın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınız için olabilecek en düşük bütçeli dekoratif dokunuşun peşindeyseniz, hemen bahçenize ya da mahallenizin çiçekçisine koşun ve mutfak masasını ya da tezgahı şöyle bir şenlendirmeye çalışın. Hem bakın, bahar geliyor…

13. Çift renkli dolaplar

F.C. Mutfak Tasarımımız, Point Dizayn Point Dizayn Modern Mutfak
Point Dizayn

F.C. Mutfak Tasarımımız

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

Mutfağınızda yapabileceğiniz basit dekorasyon oyunlarından biri de dolapları yekpare bir renk yerine farklı renklerde seçmek ya da boyamak olabilir. Buradaki mor mutfağın tamamına uygulanmış olsa mekânı boğabilecekken, şimdi çok da ahenkli bir görünüm sunuyor.

14. Yapma meyveler

Mutfak Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Modern Mutfak
Akdeniz Dekorasyon

Mutfak Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

İşte yine düşük bütçeli bir dekorasyon önerisi. Akdeniz Dekorasyon imzalı bu mekânda olduğu gibi, bir zamanlar çok moda olan yapma meyveler, çıplak bir mutfak masasını hoş ve çekici göstermenin en basit ve garantili yollarından biri.

15. Perde ilavesi

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Rustik Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Genel olarak Akdeniz tarzına sahip olan bu mutfağı sıradışı ve sıcak kılan en önemli etkenlerden biri de o çiçekli perde ilavesi olmuş. Unutmayın, mekânınızı perdeyle süslemek için illaki bir pencereye de ihtiyacınız yok. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Herkese göre bir mutfak var’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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