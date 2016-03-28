Evinizdeki ahşapların görünümünü yenileyin !

Ahşap lambri, duvarlara, bahçelere ya da teras katlarında uygulanır. Açık hava koşullarının yıkıcı etkileri, genellikle yüzeyde cila ve balmumunun ekstra katman olarak uygulanması ile daha az bozucu hale getirilir. Tabi ki açık hava şartlarından kastımız ılık bir bahar havası değil. Lakin, özellikle aşırı güneşli yaz günler, tozlu fırtınalar veya uzun süreli yağmurlar, yukarıda saydığımız ahşaplar için çoğu zaman zararlı bir hal almaktadır. En azından, ahşap lambrilerde iyi biçimde ve düzenli olarak yapılan bir bakım, bu bozulmayı epey geciktirecektir. Bu süreçte yapılması gereken, su geçirmez boya ve vernik ile zarar görmüş alanlara gerekli dokunuşları yapmaktır.

Evinizdeki ahşapları yenilemenin ve daha canlı bir görünüm kazandırmanın en kolay yolu, düzenli olarak bakım yapmaktan geçer. Hatta, kuru bir bez parçası dahi bu ahşapların yüzeylerini temizlemek ve canlı bir görüntü katmak için pekala yeterlidir. Ancak zamanla, -ki uzun ömürlü olan bu gereçler, uzun yıllar boyunca kullanılabilir- bu gereçlerin üzerindeki cila ve vernik, tozu ve kiri çekmeye ve üzerinde biriktirmeye başlar. Bu konuda size en çok yardımı dokunacak olan, özellikle belli konularda (ahşap yüzeyler/metal yüzeyler vb. gibi) spesifikleşmiş olan temizleyici maddelerdir. Temizleme, parlatma veya silme işlemleri, evinizdeki ahşaplara yeniden can vererek tıpkı ilk günkü kadar yeni görünmesine olanak verir. Yine de, artık ahşap mobilyalarınızı değiştirmenin zamanının geldiği kanısında iseniz, eski ahşap mobilyalarınızı geri dönüşümlü olarak yepyeni ve canlı görünümlü mobilyalar elde edebilirsiniz. Bu sayede hem eski bir şeyden yeni bir şey yaratmanın hazzını yaşar hem de yeni mobilyalar için harcayacağınız tutarın cebinizde kalmasını sağlarsınız…