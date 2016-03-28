Evinizdeki ahşapların görünümünü yenileyin !

Dekorasyon anlamında birçok farklı ve yeni trend ortaya çıksa bile, ahşap popülerliğini ve yaygınlığını yitirmiyor gibi görünmekte. Ahşabın avantajlarını sıralamakla çok zaman kaybederiz. Fakat, size sunduğu doğallık hissi, çalışmak için uygun bir ortam sunması ve sağladığı ambiyans, ahşabın en büyük avantajları arasında yer alır.
Ahşap her ne kadar kullanım konusunda sayısız avantaja sahip olsa da, uzun süreli kullanımlar neticesinde aşındığı bir gerçek. Fakat, eskimiş ve aşınmış ahşap mobilyalarla yaşamak kaderiniz değiş. Aksine, oldukça basit ve pratik adımlarla, yepyeni ve parlak görünümlü ahşap mobilyalar elde edebilirsiniz. Bu makalede, sizlerle ahşabı yenilemenin basit ve pratik yollarını paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı, her türlü ahşap dizaynın bulunduğu bu adresi ziyaret etmeye davet ediyoruz…
Evinizdeki ahşap gereçler içerisinde, en fazla yüke ve aşındırmaya maruz kalan kısım hiç şüphesiz ahşap merdivenlerdir. Düzenli bir temizlik, bu ahşap merdivenlerin aşınma aralığını görece uzatabilir. Diğer yandan, merdivenlerin bulunduğu kısımda tercih edeceğiniz parlak bir aydınlatma, ahşap merdivenlerin daha canlı görünmesini sağlayabilir. Ayrıca, ahşap merdiveninizi farklı bir renge boyamak da yenilik adına güzel bir çözüm olabilir. Diğer yandan, parlaklığını kaybetmiş olan ahşap merdivenleri, kuru bir bez yardımı ile iyi silin. Ardından, tozu yok ettikten sonra cila uygulayın. Bu sayede, merdivenler eski parlaklığını yeniden kazanacaktır. Yani, akıllıca bir bakım süreci sayesinde, parlaklığını yitirmiş ve eski görünen merdivenlerden yepyeni ahşap merdivenler yaratabilirsiniz. NGY Mimarlık'a ait, böyle parlak ve canlı görünümlü bir ahşap merdiven dizaynı için, düzenli bakımı aksatmamak zorundasınız…
Zeminde ahşap döşeme kullanmak, artık klasik denilecek biçimde sık karşımıza çıkan ve aynı derecede tarihsel bir geçmişe sahip olan bir tercih. Aslında, çok az ev sahibi evinde gerçek bir ahşap zemin kaplaması tercih ediyor. Kalan kısım ise, daha çok gerçek ahşaba benzeyen ve o tarz bir his uyandıran laminatlar kullanıyor. Aslında insanları laminat parke kullanmaya iten asıl sebep, bu tarz parkelerin gerçek ahşap döşemeye göre çok daha az maliyetli olması. Fakat, laminat parke, ahşap döşemenin yarattığı o sihirli yaratma konusunda o kadar da başarılı sayılmaz. Evinizdeki ahşap döşemeyi temizlerken, önce hafif kuru ve yumuşak bir bez yardımı ile döşemeyi silin. Ahşap yüzeydeki tozu ortadan kaldırmak için, döşemeyi iyi sildiğinizden emin olun. Ardından, tozdan arındırdığınız yüzeye ahşap cilasını uygulayarak, kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra sizin de fark edeceğiniz üzere, yepyeni ve oldukça parlak bir görünüme sahip bir ahşap döşemeye sahip oldunuz.
Ahşap kirişler, mimaride oldukça derin bir geçmişe sahiptir. Öyle ki, bugün ortaya çıkarılan antik mimari eserlerde dahi, bu tarz ahşap kirişlerin kullanıldığını görüyoruz. Bizlere bu denli tanıdık olan bu teknik, artık modern evlerde ve dairelerde kendine pek bir kullanım alanı bulamamakta. Fakat, eğer evinizde bu tarz ahşap kirişler bulunuyorsa, elinizden geldiği kadar bu kirişleri göz önünde bulundurmaya çalışın. Odada yeni bir gölge elde etmek adına, bu kirişlerin şeklini yeniden belirleyebilirsiniz. Diğer bir yenileme yolu da, bu ahşap kirişlere farklı renkler yüklemektir. Özellikle odanızda hakim olan renk tonu ile aykırı bir zıtlık oluşturan bir renk kullanarak, mekanda çarpıcı bir görüntü elde edebilirsiniz. Belirli şekiller oluşturacak biçimde, yapay veya doğal ışık da kullanabilirsiniz. Bu ışıklar, kirişlerin oldukça otantik gölgeler oluşturmasına neden olabilir. Ya da, dikey kirişlerin tavanla buluşma noktalarına doğru yapılan bir aydınlatma, oldukça çarpıcı bir görüntü yaratabilir…
Evinizin bodrumunda veya gereksiz eşyaları depoladığınız alanda bir takım eski ahşap mobilyalar mı duruyor ? Aslında bu durum, oldukça yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Mobilyalar, ki özellikle de ahşap olanlar, zamanla tahriş olarak kullanılmaz bir hale gelir. Böyle durumlarda, insanlar bu eksi ahşap mobilyaları akılcı bir tutumla tamir etmek ve yenilemek yerine, hemen yeni mobilyalar almayı tercih ederler. Yeni mobilyalar gelince, eski ahşap mobilyaları ne yapacaklarını bilemezler ve hemen eski eşyalarını koydukları yerlere koyarlar. Eğer sizin de başınıza aynı durum geldi ise, hiç merak etmeyin. Zira eski ahşap mobilyaları kolayca yenilemenin çok pratik bir yolu mevcut. Öncelikle, dilerseniz bu mobilyaları saf beyaza boyayabilirsiniz. Beyaz, mobilyaların eskimiş dokusunu ustaca bir biçimde gizleyecektir. Diğer yandan, dilerseniz de farklı renkleri karıştırarak tıpkı bu örnekteki gibi çok spesifik bir dizayna imza atabilirsiniz. Ama her şeyden önce, ilk olarak yapmanız gereken şey, eski mobilyalarınızın sahip olduğu ahşap tipini belirlemek. Yanlış yüzey üzerine yapılan boyamalar, kimi zaman geri dönülmez hasarlara neden olabilir. İşte bu yüzden, doğru yüzeyde doğru boya kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Mobilyaları boyamadan önce, cila veya vernik gibi bir kalın tabaka uygulamak, yağ bazlı boyaların mobilyanın sahip olduğu ahşaba zarar vermemesi açısından da oldukça iyi bir yoldur.
Ahşap yenileme konusunda, kimi zaman oldukça fazla miktarda cila veya verniğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Aslında bu ihtiyaç, çoğunlukla ahşap mobilyanın üzerindeki katmanın ne kadar tahrip olduğu ile alakalıdır. Oldukça doğal bir malzeme olan ahşabın kullanımda kalabilmesi için, zaman zaman yenilenmesi veya tamir edilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse, ahşap bir kapıya yapılan hızlı bir zımparalama işlemi ve ardından sürülen parlak cila, kapının adeta yeni gibi görünmesini sağlayabilir. Hatta, daha da yeni bir görüntü adına, kapı kolunu veya topuzunu da yeni bir tane ile değiştirerek, adeta yepyeni bir kapıya sahip olabilirsiniz. Üstelik sizin de anlayacağınız üzere, ahşap kapıları yenileme işlemi oldukça kolay işlemlerdir. Maliyet açısından da hala yeni bir kapı almaktan çok daha ucuza gelecektir.
Ahşap lambri, duvarlara, bahçelere ya da teras katlarında uygulanır. Açık hava koşullarının yıkıcı etkileri, genellikle yüzeyde cila ve balmumunun ekstra katman olarak uygulanması ile daha az bozucu hale getirilir. Tabi ki açık hava şartlarından kastımız ılık bir bahar havası değil. Lakin, özellikle aşırı güneşli yaz günler, tozlu fırtınalar veya uzun süreli yağmurlar, yukarıda saydığımız ahşaplar için çoğu zaman zararlı bir hal almaktadır. En azından, ahşap lambrilerde iyi biçimde ve düzenli olarak yapılan bir bakım, bu bozulmayı epey geciktirecektir. Bu süreçte yapılması gereken, su geçirmez boya ve vernik ile zarar görmüş alanlara gerekli dokunuşları yapmaktır.
Evinizdeki ahşapları yenilemenin ve daha canlı bir görünüm kazandırmanın en kolay yolu, düzenli olarak bakım yapmaktan geçer. Hatta, kuru bir bez parçası dahi bu ahşapların yüzeylerini temizlemek ve canlı bir görüntü katmak için pekala yeterlidir. Ancak zamanla, -ki uzun ömürlü olan bu gereçler, uzun yıllar boyunca kullanılabilir- bu gereçlerin üzerindeki cila ve vernik, tozu ve kiri çekmeye ve üzerinde biriktirmeye başlar. Bu konuda size en çok yardımı dokunacak olan, özellikle belli konularda (ahşap yüzeyler/metal yüzeyler vb. gibi) spesifikleşmiş olan temizleyici maddelerdir. Temizleme, parlatma veya silme işlemleri, evinizdeki ahşaplara yeniden can vererek tıpkı ilk günkü kadar yeni görünmesine olanak verir. Yine de, artık ahşap mobilyalarınızı değiştirmenin zamanının geldiği kanısında iseniz, eski ahşap mobilyalarınızı geri dönüşümlü olarak yepyeni ve canlı görünümlü mobilyalar elde edebilirsiniz. Bu sayede hem eski bir şeyden yeni bir şey yaratmanın hazzını yaşar hem de yeni mobilyalar için harcayacağınız tutarın cebinizde kalmasını sağlarsınız…