Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı

Bugünkü yazımızda sizlere iç mimari ve dekorasyon dünyasının son zamanlarda öne çıkan ülkelerinden Arjantin’den bir modeli tanıtmak istiyoruz. Metodo 33 isimli firmanın projesi olan ev, ormanlık ve ağaçlık bir alan içerisinde, kısacası doğanın kucağında yer alıyor. Tüm bu doğaya dönüş isteği yine de modern bir mimariden taviz verilmesine sebep olmamış, bilakis başarılı bir kaynaşma örneğiyle karşı karşıyayız.

Şimdi gelin hep birlikte evimizin çevresinde bir tur atıp mekanı daha yakından tanıyalım.