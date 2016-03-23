Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı

Bugünkü yazımızda sizlere iç mimari ve dekorasyon dünyasının son zamanlarda öne çıkan ülkelerinden Arjantin’den bir modeli tanıtmak istiyoruz. Metodo 33 isimli firmanın projesi olan ev, ormanlık ve ağaçlık bir alan içerisinde, kısacası doğanın kucağında yer alıyor. Tüm bu doğaya dönüş isteği yine de modern bir mimariden taviz verilmesine sebep olmamış, bilakis başarılı bir kaynaşma örneğiyle karşı karşıyayız.
Şimdi gelin hep birlikte evimizin çevresinde bir tur atıp mekanı daha yakından tanıyalım.
İlk olarak bahçenin tam ortasından bir bakışla evin diğer cephesini inceliyoruz. Bahçeyle bütünleşik bir yemek odası ve mutfaktan oluşan bir yemek alanı, ve yaşam alanı evin iç mekanında dikkatleri çekiyor. Üzeri estetik bir biçimde kapatılmışve minmalist bir aydınlatmaya sahip olan teras da bir barbekü alanı da unutulmamış ki bu bize evin daha çok bahar ve yaz aylarında kullanılacağı konusunda ipuçları sunuyor. Evin her yerinde göze çarpan beyaz rengin ağırlığı ve minimalist dekorasyon kaçınılmaz bir şekilde kullanılan mobilyalara da sirayet etmiş gibi görünüyor.
Evin boyutlarının ne kadar cömert olduğunu bu fotoğrafta rahatlıkla görmek mümkün. İç mekanın genişliği bir yana, büyük bir bahçe ve teraslar da hem büyük bir kullanım alanı sağlıyor hem de mekana ferahlık katıyor. Yapıda kullanılan malzeme ağırlıkla betin ve cam olmakla birlikte özellikle iç mekanlarda ahşap malzeme de ağırlığını arttırıyor.
Eve girişi sağlayan bir patikaya bağlanan bu alan, hem bir teras olarak, hem de bir garaj olarak kullanılabilme imkanına sahip olmasıyla farklı bir fonksiyonellik yaratıyor. Özellikle zemin ve döşemesi ve aydınlatmayla ilgili detaylar oldukça çarpıcı görünüyor. Beyaz renk ve betondan sundurmalar mekana ihtişam katarken, aynı zamanda yağmur ve güneşten korunaklı, geniş sayılabilecek bir alan sağlıyor. Aydınlatma aparatlarından tavandaki boşluklara ve zemin döşemesine kadar yuvarlak şekiller konusunda karar kılınmış ki, bunlar zemindeki minik çakıl taşlarıyla da uyum sağlarken, mekanın genel dekorasyonuna hakim minimalist havayı da yansıtıyor.
Terasa ve özellikle ahşap kirişlerle aydınlatmanın ayrıntılarına bairaz daha yakından bakalım. Evin cephesinin baktığı yön hakkında bilgi sahibi değiliz ancak ne olursa olsun, doğal ışıktan bolca yararlanacağı bir hakikat. Ancak keskin Latin Amerika güneş ışıklarından kaçmak isterseniz yeterince gölgelik alan da mevcut
Son olarak mekanın içinden bir bakışla bugünkü tanıtım yazımızı sonlandırmak istiyoruz. Henüz mobilya dekorasyonu ve seçimi yapılmamış iç mekan, ham haliyle minimalist bir dekorasyona göz kırpar gibi duruyor. Mekanın direkt bahçeye açılıyor olması; iç mekan, teras ve bahçenin mobilya dekorasyonunu bütünleşik olarak tasarlamayı zorunlu kılıyor. Geniş cam cephenin sağladığı bol ışık ise bu iç mekanın en büyük avantajı olarak öne çıkıyor.
Eğer bu yazıyı beğendiyseniz ve daha farklı tarzlarda da ev tanıtımlarını takip edip değerlendirme ihtiyacı hissediyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Kayalar üzerinde harikulade bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.