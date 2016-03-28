Açık mutfak fikirleri

Modern ev dekorasyonlarında Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak uygulamaları her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Bunun sebeplerinden biri pek tabii ki evlerin mimari yapılarının modern hayata uyumlu hale getirilmesi ve ev tasarımlarında eski zamanlardakine nazaran daha pratik ve fonksiyonel alanlar yaratılmaya çalışılması. Metrekare açısından küçülen apartman daireleri, kullanışlı ve parlak dekorasyon fikirleri ile fonksiyonellik ve pratiklik açısından genişliyor; bunun en başarılı ve yaygın örneklerinden biri de pek tabii ki açık mutfaklar. Oturma odasının ve mutfağın bir arada bulunduğu bu tip mimari uygulamalarda geniş bir salon alanı, bölmeden ve küçültmeden ferah ve şık bir tarzda iki amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Daha önce yine homify sayfalarında Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri başlıklı derleme yazımızda birbirinden farklı ve çarpıcı açık mutfak uygulama örneklerine değinmiştik. Bugün ise her birinin tasarım ve uygulamasında merkezi Bartın'da bulunan iç mimarlık firması Bilgece Tasarım imzası bulunan ve hem pratik hem de estetik açıdan göz dolduran açık mutfak modellerini inceleyeceğiz.