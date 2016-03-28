Açık mutfak fikirleri

Modern ev dekorasyonlarında Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak uygulamaları her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Bunun sebeplerinden biri pek tabii ki evlerin mimari yapılarının modern hayata uyumlu hale getirilmesi ve ev tasarımlarında eski zamanlardakine nazaran daha pratik ve fonksiyonel alanlar yaratılmaya çalışılması. Metrekare açısından küçülen apartman daireleri, kullanışlı ve parlak dekorasyon fikirleri ile fonksiyonellik ve pratiklik açısından genişliyor; bunun en başarılı ve yaygın örneklerinden biri de pek tabii ki açık mutfaklar. Oturma odasının ve mutfağın bir arada bulunduğu bu tip mimari uygulamalarda geniş bir salon alanı, bölmeden ve küçültmeden ferah ve şık bir tarzda iki amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Daha önce yine homify sayfalarında Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri başlıklı derleme yazımızda birbirinden farklı ve çarpıcı açık mutfak uygulama örneklerine değinmiştik. Bugün ise her birinin tasarım ve uygulamasında merkezi Bartın'da bulunan iç mimarlık firması Bilgece Tasarım imzası bulunan ve hem pratik hem de estetik açıdan göz dolduran açık mutfak modellerini inceleyeceğiz.
Açık mutfaklar özellikle küçük evlerin en çok tercih edilen iç mimari uygulamalarından biri olsa da, aslında geniş alanlarda da pratik ve estetik açıdan oldukça kullanışlı yaşam alanları oluşturuyor. Bunun başarılı bir örneğini gördüğümüz bu açık mutfak ve oturma odası tasarımında ise aslında kolaylıkla duvarlarla ayrılabilecek kadar geniş bir alan söz konusu olmasına rağmen daha ferah ve modern bir görünüm sağlanması amacıyla şık bir Amerikan mutfak modelinin tercih edildiğine tanık oluyoruz. Ferahlığın ve konforun ön planda tutulduğu bu yaşam alanı dekorasyonunda aydınlık ve genişlik unsurunun arttırılması için beyaz renk hakimiyetinden faydalanılmış.
Elbette küçük alanlara dizayn edilen açık mutfak ve oturma odası tasarımları geniş alanlardan daha zor gerçekleşiyor ve incelikli ve pratik bir uygulama gerektiriyor. Yine de bugün artık pek çok farklı ve kullanışlı açık mutfak modeli var. Bu örnekteki mutfak modeli de bunun en göz alıcı kanıtlarından biri. Estetik olarak son derece modern ve şık bir görünüme sahip olan mutfak, son derece kullanışlı ve geniş depolama alanına sahip mutfak dolabı yerleşimi ve mutfak ve oturma alanını ayıran küçük ve şık yemek masası ile de göz dolduruyor.
Beyaz rengin mutfaklarda kullanımının oldukça yaygın olmasının en önemli sebeplerinden biri de alanı olduğundan daha geniş göstermesi ve aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratmasıdır. Elbette bu açılardan oturma odası ile bir arada bulunan açık mutfak dekorasyonlarında da en ideal renklerden biri beyazdır. Açık mutfakları daha kullanışlı bir hale getiren şık tasarımların başında ise, bu mutfakta gördüğümüz gibi U şeklindeki estetik ve kullanışlı dizaynlar geliyor.
Açık mutfak uygulamalarının bir kısmında mutfak ve oturma odasının keskin bir şekilde ayrıldığını ve sınırlarının oldukça belirli olduğuna tanık oluyoruz ancak bu yaşam alanında olduğu gibi mutfak ve oturma alanının iç içe geçtiği ve bir bütün oluşturduğu modern tasarımlar da dikkat çeken şık dizaynlar olarak öne çıkıyor.
Bu örnek dekorasyonda ise açık mutfak kavramına oldukça sıra dışı ve sofistike bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Kapı ünitelerinin tamamen kaldırılarak kırmızı tuğlalı kemerlerle geçişin sağlandığı bu vintage tasarım, mutfağı yemek odası ile birleştiriyor. Nostaljik ve modern bir görünüme sahip olan bu dekorasyon, özellikle kendine ait dokusu ve karakteri olan tasarımları sevenlerin gönlünü çalmayı başarıyor.