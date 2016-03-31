Basit ve çarpıcı bir dönüşüm

Basit bir ev gibi görünen bu ev, homify fikirler kitabının çarpıcı dönüşümler içerisinde yer alan bu ev , Lab 32 Mimarlar ofisi tarafından projelendirilerek çarpıcı bir dönüşüm sayesinde muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş. Keyifli bir inşa süreci sonunda minimalist düşünce tabanında dekore edilen bu basit ev, sade dekorasyonu ve düzeni ile mükemmel bir ev haline getirilmiş. Özel ve küçük bahçesi, bozulmamış mimarisi, çağdaş yapısı ile hayran kalacağınız bir ev olarak yenilenmiş ve ev sahiplerine teslim edilmiş. Bahçesinin modern peyzajı sayesinde küçük bahçeli şirin bir ev olarak aile evi haline getirilmiş olan bu ev renk seçimleri, özel çatı tasarımı ile farklı bir görselliğe sahip. Mutfaktan yatak odasına her odası tüm detayları ile ele alınmış olan bu evi birlikte gezelim.