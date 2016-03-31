현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Basit ve çarpıcı bir dönüşüm

ümit atdağ ümit atdağ
Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Modern Evler
Loading admin actions …

Basit bir ev gibi görünen bu ev, homify fikirler kitabının çarpıcı dönüşümler içerisinde yer alan bu ev , Lab 32 Mimarlar ofisi tarafından  projelendirilerek çarpıcı bir dönüşüm sayesinde muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş.  Keyifli bir inşa süreci sonunda minimalist düşünce tabanında dekore edilen bu basit ev, sade dekorasyonu ve düzeni ile mükemmel bir ev haline getirilmiş. Özel ve küçük bahçesi, bozulmamış mimarisi, çağdaş yapısı ile hayran kalacağınız bir ev olarak yenilenmiş ve ev sahiplerine teslim edilmiş. Bahçesinin modern peyzajı sayesinde küçük bahçeli şirin bir ev olarak aile evi haline getirilmiş olan bu ev renk seçimleri, özel çatı tasarımı ile farklı bir görselliğe sahip. Mutfaktan yatak odasına her odası tüm detayları ile ele alınmış olan bu evi birlikte gezelim.

Serin bir cephe

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Modern Evler
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Evin en etkileyici alanlarından birisi olan dış cephe, beyaz renk kullanılarak etkin ve saf bir şekilde dekore edilmiş. Çatı tasarımı mantar çatı şeklinde düşünülerek özel bir eğim verilmiş ve beyaz dış cephe ile uyumlu olacak şekilde uygulanmış. Bahçe alanı da özel bir peyzaj uygulaması ile çim alanı oluşturularak beyaz dış cepheye uyumlu bir bahçe ortaya çıkarılmış. Kutu gibi küçük olan bu ev bahçesi ile tam bir aile evi haline getirilerek garaj kapısı ve araba yolu ile eksiksiz bir ev olmuş. garajının alt katta olması özel bir depolama alanı olarak kullanılmasını sağladığından fazla eşyalar için ekstra bir yer oluşturulmuş.

Şık merdiven

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Evin içine adım attığınızda  sizi koyu renk zemin döşemeleri karşılıyor. Zemin rengi ile aynı renkte merdiven ile üst kata ulaşıyorsunuz. Merdiven koyu rengi ve estetik tasarımı ile hayranlık verici. Mimarlar tarafından geniş bir salon oluşturmak ve sade bir şekilde dekore etmek için merdiven olabildiğince sade bir tasarımda yapılmış. Renk uyumu ile hem görsel bir merdiven hem de tasarımı ile şık bir merdiven olarak evin görselliği pekiştirilmiş.

Açık alan

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Modern Oturma Odası
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Salona farklı bir açıdan baktığınızda ferah ve sade bir salon dekorasyonu yapıldığını görüyorsunuz. Beyaz rengin ağır ve baskın olduğu salon hem aydınlık hem de minimalist bir tarzda olmasından dolayı şık ve zarifliğin simgesi olmuş. Diğer odalar ile aynı konsepte dekore edilen salon farklı bir açıdan baktığınızda içinizi ferahlatan bir havaya sahip.

Mutfak

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Modern Mutfak
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Evin mutfağı, modern ve çağdaş bir şekilde dekore edilmiş, son derece pratik ve estetik bir mutfak ortaya çıkarılmış. Ankastre fırın ve paslanmaz çelik kaplamalar ile beyaz yüzeyler uyumlu bir şekilde dekore edilmiş, görsel açıdan muhteşem bir güzelliğe sahip olmuş.

Banyonun zarifliği

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Minimalist Banyo
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Banyo her zaman dinlenebileceğiniz, zihninizi boşaltabileceğiniz, ruhunuzu deşarj edeceğiniz bir konsepte dekore edilmiş. Zarif ve minimalist bir tarzda dekore edilen banyo, modern bir banyo haline getirilmiş. Beyaz renkleri, bahçeye bakan cam duvarı, kavisli küveti ile görsel ve zarif bir banyo şeklinde düzenlenmiş.

Soft renkler

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Modern Oturma Odası
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Salon geniş bir hacime sahip olduğu için oturma grubu da geniş salonu dolduracak şekilde seçilmiş. Krem rengi seçilen oturma grupları minderleri ve perdeleri ile çok uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. Bu sayede minimalist dekorasyon düşüncesi tam anlamı ile uygulanarak salonun görselliği artırılmış. Yer için seçilen tüylü hali oturma grubu ile uyumlu olduğu için hayran kalacağınız bir yaşam alanı halini almış.

Yeni nesil asma tavanlar
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler