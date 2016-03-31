Basit ve çarpıcı bir dönüşüm

Basit bir ev gibi görünen bu ev, homify fikirler kitabının çarpıcı dönüşümler içerisinde yer alan bu ev , Lab 32 Mimarlar ofisi tarafından projelendirilerek çarpıcı bir dönüşüm sayesinde muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş. Keyifli bir inşa süreci sonunda minimalist düşünce tabanında dekore edilen bu basit ev, sade dekorasyonu ve düzeni ile mükemmel bir ev haline getirilmiş. Özel ve küçük bahçesi, bozulmamış mimarisi, çağdaş yapısı ile hayran kalacağınız bir ev olarak yenilenmiş ve ev sahiplerine teslim edilmiş. Bahçesinin modern peyzajı sayesinde küçük bahçeli şirin bir ev olarak aile evi haline getirilmiş olan bu ev renk seçimleri, özel çatı tasarımı ile farklı bir görselliğe sahip. Mutfaktan yatak odasına her odası tüm detayları ile ele alınmış olan bu evi birlikte gezelim.
Evin en etkileyici alanlarından birisi olan dış cephe, beyaz renk kullanılarak etkin ve saf bir şekilde dekore edilmiş. Çatı tasarımı mantar çatı şeklinde düşünülerek özel bir eğim verilmiş ve beyaz dış cephe ile uyumlu olacak şekilde uygulanmış. Bahçe alanı da özel bir peyzaj uygulaması ile çim alanı oluşturularak beyaz dış cepheye uyumlu bir bahçe ortaya çıkarılmış. Kutu gibi küçük olan bu ev bahçesi ile tam bir aile evi haline getirilerek garaj kapısı ve araba yolu ile eksiksiz bir ev olmuş. garajının alt katta olması özel bir depolama alanı olarak kullanılmasını sağladığından fazla eşyalar için ekstra bir yer oluşturulmuş.
Evin içine adım attığınızda sizi koyu renk zemin döşemeleri karşılıyor. Zemin rengi ile aynı renkte merdiven ile üst kata ulaşıyorsunuz. Merdiven koyu rengi ve estetik tasarımı ile hayranlık verici. Mimarlar tarafından geniş bir salon oluşturmak ve sade bir şekilde dekore etmek için merdiven olabildiğince sade bir tasarımda yapılmış. Renk uyumu ile hem görsel bir merdiven hem de tasarımı ile şık bir merdiven olarak evin görselliği pekiştirilmiş.
Salona farklı bir açıdan baktığınızda ferah ve sade bir salon dekorasyonu yapıldığını görüyorsunuz. Beyaz rengin ağır ve baskın olduğu salon hem aydınlık hem de minimalist bir tarzda olmasından dolayı şık ve zarifliğin simgesi olmuş. Diğer odalar ile aynı konsepte dekore edilen salon farklı bir açıdan baktığınızda içinizi ferahlatan bir havaya sahip.
Evin mutfağı, modern ve çağdaş bir şekilde dekore edilmiş, son derece pratik ve estetik bir mutfak ortaya çıkarılmış. Ankastre fırın ve paslanmaz çelik kaplamalar ile beyaz yüzeyler uyumlu bir şekilde dekore edilmiş, görsel açıdan muhteşem bir güzelliğe sahip olmuş.
Banyo her zaman dinlenebileceğiniz, zihninizi boşaltabileceğiniz, ruhunuzu deşarj edeceğiniz bir konsepte dekore edilmiş. Zarif ve minimalist bir tarzda dekore edilen banyo, modern bir banyo haline getirilmiş. Beyaz renkleri, bahçeye bakan cam duvarı, kavisli küveti ile görsel ve zarif bir banyo şeklinde düzenlenmiş.
Salon geniş bir hacime sahip olduğu için oturma grubu da geniş salonu dolduracak şekilde seçilmiş. Krem rengi seçilen oturma grupları minderleri ve perdeleri ile çok uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. Bu sayede minimalist dekorasyon düşüncesi tam anlamı ile uygulanarak salonun görselliği artırılmış. Yer için seçilen tüylü hali oturma grubu ile uyumlu olduğu için hayran kalacağınız bir yaşam alanı halini almış.