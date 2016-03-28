Villa tarzı muhteşem ev

Homify, bu gün sizleri geleneksel bir Rus evi olarak projelendirilerek yenilenen şahane bir eve götürüyor. Konuk olacağımız bu ev, muhteşem bir dönüşüm sonrası sırlarla dolu, çarpıcı güzellikte bir ev olarak sizi kendisine hayran bırakıyor. Evin dış kısmı ahşap ile kaplanarak doğal bir güzellik kazandırılmış, çarpıcı dekorasyonu ve özel renkleri ile evin görselliği katlanmış. İvano Tasarım stüdyosu uzmanları ve mimarları tarafından bir proje haline getirilen bu ev, her detayına özen gösterilerek titiz bir çalışma sonrası çarpıcı ve sihirli bir ev haline getirilmiş. Ev yenilenme fikrini sevgi temeline oturttukları için bütün ilhamlarını sevgiden alarak dekorasyon renkleri özel olarak seçilmiş ve görenleri kendisine hayran bırakan çarpıcı güzellikteki bu ev ortaya çıkarılmış.