Villa tarzı muhteşem ev

Homify, bu gün sizleri geleneksel bir Rus evi olarak projelendirilerek yenilenen şahane bir eve götürüyor. Konuk olacağımız bu ev, muhteşem bir dönüşüm sonrası sırlarla dolu, çarpıcı güzellikte bir ev olarak sizi kendisine hayran bırakıyor. Evin dış kısmı ahşap ile kaplanarak doğal bir güzellik kazandırılmış, çarpıcı dekorasyonu ve özel renkleri ile evin görselliği katlanmış. İvano Tasarım stüdyosu uzmanları ve mimarları tarafından bir proje haline getirilen bu ev, her detayına özen gösterilerek titiz bir çalışma sonrası çarpıcı ve sihirli bir ev haline getirilmiş. Ev yenilenme fikrini sevgi temeline oturttukları için bütün ilhamlarını sevgiden alarak dekorasyon renkleri özel olarak seçilmiş ve görenleri kendisine hayran bırakan çarpıcı güzellikteki bu ev ortaya çıkarılmış.
Huş ağacının kullanılması ile dış cephe tamamen sihirli bir cephe haline getirilmiş. Tüm cephe aynı renge boyandığı için görsel bir zenginliğe sahip olması için pencereler kırmızı renklerde seçilmiş. ayrıca dekorasyon konseptinin temeli sevgiye dayandığı için tüm renkler bu çerçeve de seçildiğinden tüm dekorasyon bir peri evi gibi ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış. Çatı özel bir eğim ile verandanın üzerini örtecek şekilde tasarlanmış, veranda her daim kullanılacak bir keyif alanı olarak uygulanmış. Bu sayede geleneksel bir Rus evini andıran villa tarzı muhteşem güzellikte peri evi olması sağlanmış.
evin içine girdiğinizde renk seçimleri ile sizi büyüleyen bir dekorasyon ile karşılaşıyorsunuz. Oturma odası olarak dekore edilmiş olan bu alan küçük mobilyalar ile birlikte özel bir sevgi odası haline getirilmiş. Geleneksel bir kapı; süs objeleri ve tarihi değerlere sahip koleksiyon ile birlikte muhteşem bir atmosfer haline getirilerek odanın şık bir oturma odası konseptine sahip hale getirilmiş. Aile ortamı oluşturulması için sevgi temelli bir dekorasyon oluşturulmuş, Bütün renk tonları bir arada kullanılarak ortaya bu denli şık ve sevgi dolu bir oda çıkarılmış.
Evin mutfak bölümü, bir mutfak adası yardımı ile bölümlendirilmiş, eşsiz bir düzen ve nizam çerçevesinde muhteşem bir mutfak haline getirilmiş. Tasarımcı sayesinde başarılı bir mobilya seçimi yapılmış, alışılmadık renkler tercih edilerek mutfağın kendine has bir şıklığa kavuşması sağlanarak ev sahibinin keyifli bir mutfağa sahip olması sağlanmış.
Keyifli bir şekilde dekore edilen mutfak içerisinde yer alan yemek masası çok şık bir şekilde düzenlenerek mutfağın görselliğinin artırılması sağlanmış. Ağaç ev olarak tasarlanan evin mutfağına uygun olacak şekilde ahşap bir masa tercih edilerek özel bir düzenleme ile mutfağın ruhuna uygun şık bir yemek masası yapılmış ve yemek salonu olarak kullanılması sağlanmış.
Yemek masasının tüm detaylarını incelediğinizde özel bir tercih sonucunda mutfakta yer aldığını anlıyorsunuz. Öncelikle renk ve ahşap türü seçiminde özel bir tercih ön plana çıkıyor. Mutfak duvarları ile uyumlu olması için titiz bir seçim yapılarak düzenlemesi de tüm renkleri bir arada barındıracak şekilde yapılmış.Böylece mutfak içerisinde doğanın bütün renklerinin yer alması sağlanarak görsel açıdan muhteşem bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Evin yatak odası da görsel açıdan muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edilmiş. Odanın duvarları özel bir duvar kağıdı ile kaplanmış, yatak odasında bir görsellik geçidi sağlanmış. Yatak takımı duvar kağıdı ile uyumlu olacak şekilde seçilerek uyumlu ve açık renkli bir yatak odası oluşturulmuş.