Tasarım tüyoları ile soğuk havaya dayanıklı evler

Her ne kadar kış mevsimi bitip bahar mevsimi başlasa da hemen havalar ısınmaz. Özellikle mart ayı serin geçmeye devam eder. Bu sebeple evi sıcak tutmak hala güncel bir sorundur. Evi ısıtmak deyince elektrikli ısıtıcılardan doğalgaza pek çok yöntem sayabiliriz. Ancak bunların hiç birinin ekonomik olduğu söylenemez. Bilhassa yüklü doğalgaz faturaları epey cüzdan yakar. Dolayısıyla ısıtıcılara çok fazla yüklenmeden evi sıcak tutmanın yollarını arayabilir, bir sıcak bir soğuk geçen mart ayını az masraflı bir şekilde geçirebiliriz. Bugünkü yazıda serin havalarda evi sıcak tutmak üzere bazı tüyolar vermeyi amaçladık. Alt başlıklarda okuyacağınız tavsiyeler kış mevsiminde de değerlendirebileceğiniz öneriler olup soğuk havalarda daha konforlu bir ortam sağlayabilmeniz içindir. Merkezi ısıtma, doğalgaz kullanımı ya da elektrikli ısıtıcılar dışında uzun vadede evi sıcak tutmanın yollarından birisi de hiç şüphesiz ısı yalıtımıdır. Yalıtım yalnızca evinizi ısıtmak için değil aynı zamanda sıcaklarda serinliği koruyabilmek için de en etkili yöntemdir. İki türlü yalıtım yapılır, birincisi yapı yalıtımı. Tavanda, duvarlarda ve döşemede uygulanır. Farklı materyallerde katmanlar duvarlara eklemlenerek yalıtım sağlanır. İkincisi de cam yalıtımıdır. Elbette yalıtım da çok uzun bir işlem değildir, belirli bir masrafı vardır. Ancak yalıtım bir kere uygulanan bir işlem olduğundan uzun vadede hesaplıdır. Yalıtım haricinde en ekonomik ısınma yöntemi doğal gün ışığından yararlanmaktır ancak serin ve kapalı havalarda bu pek mümkün olmaz. Bir sıcaklık kaynağı ocağın sürekli açık olduğu mutfak gibi alanlardır. Fırın gibi cihazlardan gelen sıcak havanın içeri doluşmasına izin vererek mutfak sıcaklığından da faydalanabilirsiniz. Tabii yiyecek kokusunu önlemek için davlumbaz kullanmak şartıyla.

Ev düzeniniz elbette hava şartlarına bağlı olarak dizayn edilmez ancak kendinizi daha rahat ve konforlu hissetmek için mevsimsel önlemler almak iyidir. Bu yazıda size bahsedeceğimiz çeşitli ev dekor çözümleri hem ısınma ile ilgili maliyetlerinizi azaltmak hem de dekorasyonun ısınmanıza yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Şimdi tek tek göz atalım.