Tasarım tüyoları ile soğuk havaya dayanıklı evler

Her ne kadar kış mevsimi bitip bahar mevsimi başlasa da hemen havalar ısınmaz. Özellikle mart ayı serin geçmeye devam eder. Bu sebeple evi sıcak tutmak hala güncel bir sorundur. Evi ısıtmak deyince elektrikli ısıtıcılardan doğalgaza pek çok yöntem sayabiliriz. Ancak bunların hiç birinin ekonomik olduğu söylenemez. Bilhassa yüklü doğalgaz faturaları epey cüzdan yakar. Dolayısıyla ısıtıcılara çok fazla yüklenmeden evi sıcak tutmanın yollarını arayabilir, bir sıcak bir soğuk geçen mart ayını az masraflı bir şekilde geçirebiliriz. Bugünkü yazıda serin havalarda evi sıcak tutmak üzere bazı tüyolar vermeyi amaçladık. Alt başlıklarda okuyacağınız tavsiyeler kış mevsiminde de değerlendirebileceğiniz öneriler olup soğuk havalarda daha konforlu bir ortam sağlayabilmeniz içindir. Merkezi ısıtma, doğalgaz kullanımı ya da elektrikli ısıtıcılar dışında uzun vadede evi sıcak tutmanın yollarından birisi de hiç şüphesiz ısı yalıtımıdır. Yalıtım yalnızca evinizi ısıtmak için değil aynı zamanda sıcaklarda serinliği koruyabilmek için de en etkili yöntemdir. İki türlü yalıtım yapılır, birincisi yapı yalıtımı. Tavanda, duvarlarda ve döşemede uygulanır. Farklı materyallerde katmanlar duvarlara eklemlenerek yalıtım sağlanır. İkincisi de cam yalıtımıdır. Elbette yalıtım da çok uzun bir işlem değildir, belirli bir masrafı vardır. Ancak yalıtım bir kere uygulanan bir işlem olduğundan uzun vadede hesaplıdır. Yalıtım haricinde en ekonomik ısınma yöntemi doğal gün ışığından yararlanmaktır ancak serin ve kapalı havalarda bu pek mümkün olmaz. Bir sıcaklık kaynağı ocağın sürekli açık olduğu mutfak gibi alanlardır. Fırın gibi cihazlardan gelen sıcak havanın içeri doluşmasına izin vererek mutfak sıcaklığından da faydalanabilirsiniz. Tabii yiyecek kokusunu önlemek için davlumbaz kullanmak şartıyla.
Ev düzeniniz elbette hava şartlarına bağlı olarak dizayn edilmez ancak kendinizi daha rahat ve konforlu hissetmek için mevsimsel önlemler almak iyidir. Bu yazıda size bahsedeceğimiz çeşitli ev dekor çözümleri hem ısınma ile ilgili maliyetlerinizi azaltmak hem de dekorasyonun ısınmanıza yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Şimdi tek tek göz atalım.
Yer zemini doğrudan vücudumuzla temas ettiği için bu alandan soğuk almamak da önemlidir. Dolayısıyla zeminleri de sıcak hale getirmek gerekiyor. Bu alanlara yalıtım uygulamak yine ısı kaybını önlemek için uygun ancak masraflı bir işlemdir. Yalıtım dışında zeminde ahşap malzeme kullanmak da diğer materyallere oranla soğukluk hissini hafifletebilir. Ancak yine en pratik ve başarılı yöntem yerlerde halı kullanmak diyebiliriz. Halının pratikliği hem tüm zemini kaplama imkanı olması hem de ihtiyaç duyulmadığında kolayca kaldırılabilmesinden kaynaklanır. Kış mevsimine uygun olarak sahte kürk taklidi yumuşak ve yünlü halılar kullanabilir, böylece ayaklarınızı sıcak tutabilirsiniz. Havalar ısınınca ise kolayca kalın halıları kaldırır, yerine ince kilimler sererek mevsim sıcaklığına uygun düzenleme yapabilirsiniz.
Fotoğraftaki oturma odası Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tasarımıdır.
Eğer oda içerisinde ısı kaybetmeyi önlemek istiyorsak dekorasyonda kullandığımız eşyalardan faydalanmalıyız. İnce yerine kalın kumaştan perde kullanmak bir çözüm olabilir. Ülkemizde belki bulunması zor olabilir ancak internet üzerinde termal astarlı perdeler de satın alabilirsiniz. Kalın perde kullanmak şu açıdan önemlidir, her ne kadar günümüzde çift camlı ve sağlam pencereler kullanılsa da belli bir ısı kaybı mutlaka olur. Kalın perdeler sayesinde oluşan ısı kaybı bir nebze önlenebilir. Kalın perde kullanmak demek gün boyu perdeleri sıkı sıkı kapalı tutacaksınız anlamına da gelmez. Güneşin olduğu anlarda perdeleri açarak doğal gün ışığından bolca yararlanabilirsiniz. Akşam olup hava kararınca ise kalın kumaşlı perdelerinizi çeker böylece ısı kaybının önüne geçersiniz.
Bir çoğumuz apartman dairelerinde otursak da daha büyük evlerde şömine bulunabiliyor. Eğer evinizde şömine varsa yahut ısıtma radyatörleri kullanıyorsanız mobilya düzeninizi ısıtıcılara göre ayarlayabilirsiniz. Isı, baca ve diğer boşluklardan kaçma eğilimindedir. İçeriden dışarıya giden havadan oluşan herhangi bir sızıntıyı önlemek için doğru alanlarda ek önlemler alın. Eğer doğalgaz veya kalorifer kullanıyorsanız kullanmadığınız odaları ısıtmaya çalışmayın. Kalabalık bir aileniz varsa şüphesiz her odayı ısıtmanız gerekir. Ancak ev nüfusu azsa ve nispeten az kullandığınız odalar varsa evin her bir köşesini ısıtmaya gerek yoktur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi örneğin mutfağı sıcak tutmak için bu alanda kullanılan ocak ve fırın gibi cihazların oluşturduğu sıcak buhardan istifade edin. Aynısı banyolar için de geçerli. Yine bir yalıtım fikri olarak sıcak su borularını kaplayarak ısı kaybını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda ısıtıcınızı daha düşük sıcaklıkta kullanabilir, böylece daha ekonomik bir yöntem uygulamış olursunuz. Ek olarak sıcak su lazım olduğunda suyun ısınması için daha kısa bir süre bekler, bu sayede hem paradan hem zamandan verim elde etmiş olursunuz. Kaloriferler için de kaloriferle duvar arasında folyo kağıdından yapılmış bir panel hazırlayarak ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz.
Kapı ve pencereler evin dış dünyaya açılan bir bölümü olmakla birlikte aynı zamanda hava akışını da sağlarlar. Her ne kadar günümüzde sağlam ve dayanıklı kapı ve pencereler üretilse de soğuk hava küçük bir delik bulduğu anda sızıntı yapar. Bu sebeple kapı ve pencereleri hava geçirmez hale getirmek için bazı önlemler almamız gerekir. Bilinen en basit ve pratik yöntem ise kapı ve pencereler için özel üretilmiş bant kullanmaktır. Bu bantları pencere kenarlarına ve kapıda sızıntı yapacak yerlere yerleştirdiğiniz takdirde ısı kaybının önüne geçebilirsiniz. Bilhassa pencereden giren soğuğu hiç küçümsemeyin. Son olarak kapı altında bir miktar boşluk bulunur ve o kısımda da soğuk hava akışı olur. Dolayısıyla kapı altı boşluklarını kapamak oda ısısını arttırabilmek için başarılı bir yöntemdir.
Oturma odası denilince akla gelen mobilyalardan oturma takımları, perdeler, masa örtüsü gibi ürünlerin yapımında bildiğiniz üzere tekstil kullanılır. Şayet ısı kaybını önlemek ve dekoratif çözümlerle daha sıcak bir ortam oluşturmak istiyorsak tekstil malzemelerinden faydalanmamız gerekiyor. İpek, keten, polar gibi kumaşlar yumuşak ve sıcak tutan dokuları sayesinde ısınmanıza yardımcı olurlar. Bu kumaşlardan minder kılıflarında da kullanabilirsiniz. Büyük bir bakım gerektirmeyen ve haftalık olarak yapacağınız düzenli fırçalama işlemi sayesinde uzun süre oturma odalarınızda değerlendirebilirsiniz. Sıcak ve rahat bir görünüm için de ideal olan bu tekstil ürünleri ev dekorasyonunu da soğuk havaya hazırlamış olur.
Tekstil ürünlerinin en çok kullanıldığı odalardan birisi de tahmin edebileceğiniz gibi yatak odasıdır. Yatağımızda kullandığımız çarşaflar ve nevresim takımları yatak odalarımızı güzelleştirmek kadar konforumuzu da sağlamalıdır. Yaz aylarında yatarken terlememek için serin tutan kumaşlardan faydalanabiliriz. Soğuk havalarda ise tam tersine bizi sıcak tutacak tekstil ürünlerine yöneliriz. Kışın bizi sıcak tutacak kumaşlar ise kadife, yün, keten ve pamuklu olmak üzere çeşitlilik gösterir. Kalın keten ve pamuklu kumaşlar rahat olup aynı zamanda sofistike bir görünüm sergilemek için elverişlidirler. Tüylü ve kalın battaniye ise daha soğuk havalarda imdadımıza koşar.
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