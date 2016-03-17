Bir konut, iki bambaşka cephe

Bir kişide yaratılan ilk izlenim elbette çok önemlidir ancak bu izlenim her zaman doğru olmayabilir. Bir kitabı kapağına bakarak değerlendirmeyin. diye ünlü bir İngiliz özdeyişi vardır. Yazımıza bu ünlü sözü hatırlayarak başladık çünkü bu sayfamızda gezeceğimiz konutu ön cephesi ile değerlendirirseniz iç mimarisinin ve arka cephesinin sizi ne denli hayrete düşürebileceğini es geçmiş olursunuz.

Basit bir dubleks görünümüne sahip olan konutumuz Londra'nın kuzeyinde konumlanmış. Cambridge'li mimarlık firması Baufritz tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konutun cadde tarafında olan ön cephesi sıradan, şık ancak basit, sıradan bir konut görünümüne sahipken bahçeye bakan arka cephesi geniş pencereleri ve çağdaş mimarisi ile kendini ele veriyor.