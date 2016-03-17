Bir konut, iki bambaşka cephe

Bir kişide yaratılan ilk izlenim elbette çok önemlidir ancak bu izlenim her zaman doğru olmayabilir.
Bir kitabı kapağına bakarak değerlendirmeyin. diye ünlü bir İngiliz özdeyişi vardır. Yazımıza bu ünlü sözü hatırlayarak başladık çünkü bu sayfamızda gezeceğimiz konutu ön cephesi ile değerlendirirseniz iç mimarisinin ve arka cephesinin sizi ne denli hayrete düşürebileceğini es geçmiş olursunuz.
Basit bir dubleks görünümüne sahip olan konutumuz Londra'nın kuzeyinde konumlanmış. Cambridge'li mimarlık firması Baufritz tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konutun cadde tarafında olan ön cephesi sıradan, şık ancak basit, sıradan bir konut görünümüne sahipken bahçeye bakan arka cephesi geniş pencereleri ve çağdaş mimarisi ile kendini ele veriyor.
Fotoğrafta güzel bir dubleks görüyoruz. Kırmızı kiremitli çatısı, beyaz badanası, tipik dikdörtgen pencereleri ile şık, geleneksel, sıradan… Bu konutun iç mimarisinin ve arka cephesinin bambaşka bir deneyim vadedeceği aklınıza gelir miydi?
Sanki tamamen başka bir ev değil mi? Ön cephesi ile kendini hiç belli etmeyen bu konutun boydan boya pencereler ve sürgülü cam kapılar ile donatılmış ferah odaları, muhteşem bir çatı kapı, geniş bir verandası, iki adet geniş balkonu ve aydınlık bir de bodrum katı bulunuyor.
Konutun zemin katında yer alan geniş salonunda oturma odası ve yemek odası bulunuyor. Tavandan tavana iki adet geniş sürgülü cam kapı ile verandaya açılan bu salon aynı zamanda bahçenin muhteşem manzarasına sahip. Gri tonlarının yoğunluklu olarak kullanıldığı salonda beyaz duvarlar ile kontrast yakalanmış. Antrasit rengindeki zemin ile açık gri koltuk takımı arasında da kırık beyaz bir halı kullanılmış
Bir yatak odası için sanıyorum ki daha güzel bir konum düşünülemez. Evin en üst katında yer alan ebeveyn yatak odası yemyeşil bahçeye bakıyor. Geniş bir balkona da sahip olan yatak odasında açık renkler ve doğal ahşap dokusuna sahip detaylar tercih edilmiş.
Ara katta yer alan odalardan bir tanesi evin çocuğuna ait. Eve hakim olan beyaz ve grilerin aksine, bu oda yeşiller, maviler, sarılar ile dekore edilmiş, cıvıl cıvıl ve capcanlı. Bu yatak odası da arka cepheye bakıyor ve bahçenin muhteşem manzarasına sahip.
En güzel çocuk odası fikirleri için ’Çocuk odası dekorasyonunda neleri dikkate almalıyım?’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Çatı katında yer alan ebeveyn yatak odasının banyosu da görülmeye değer. Çatı eğimine yerleştirilen iki adet tavan penceresi altında konumlanan köşe tipi küvet, yağmur duşlu bir duş alanı, ahşap zeminler… Her biri son derece şık ve çağdaş.
Konutun bodrum katının bir kısmı oyun odası olarak planlanmış ve bu alana bir bilardo masası yerleştirilmiş. Fazla yüksek bir tavana sahip olmasa da, oyun oynayarak zaman geçirmek için ideal, eğlenceli ve şık bir ortam oluşturulmuş.