Ekolojik yönden canlı dostu bir bahçe dizaynının ipuçları !

Bahçenizde doğal yaşam için uygun bir alan hazırlarken dikkat etmeniz gereken unsurları kısaca sıralamaya çalıştık. Şimdi ise, bu harmoniyi yarattıktan sonra sahip olacağınız ekolojik sistemi dengeleme konusu üzerinde duracağız. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, ekolojik dengeyi sağlayabilmeniz adına, kimi zaman bahçenize müdahale etmeniz gerekebilir. Bunun bir örneğini, bahçenizde pek de ekolojik bir dost olmayan kedi örneğinde görmüştük. Fakat, bu durum yalnızca etobur canlılarla sınırlı değil. Bahçenizde oluşturduğunuz ekolojik sistem, doğa koşullarına pek uygun olmadığından kısa sürede bozulmaya oldukça elverişli. İşte bu sebepten ötürü, ara sıra minik dokunuşlarla durumu dengeye getirmeniz gerekiyor. Bunun güzel bir örneği, gittikçe büyüyen bitkiler. Normal koşullarda, otobur canlılar için besin olma özelliği taşıyan bu bitkiler, bahçenizde bunları tüketecek bir hayvan olmadığından gittikçe büyüyecektir. Hal böyle olunca da, bu bitkiler bir zaman sonra bahçede oldukça fazla alan harcamaya başlayacak. Üstelik, yaprakları gittikçe çoğalan ve aşağıda otlarına ışık almasına izin vermeyen bu bitkiler, bahçenizde bin bir zahmetle oluşturduğunuz ekolojik dengeyi de alt üst edecektir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçenizdeki otları ara sıra budamanız oldukça akıllıca bir harekettir.

Bahçenizdeki bitkiler, size doğal yaşamın olmazsa olmazı gibi gelebilir. Aslında öyledir de. Fakat, bu durumda doğal yaşama aykırı olan şey, bahçenizde bu bitkilerin aşırı büyümesine ve çoğalmasına engel olacak unsurların bulunmamasıdır. İşte bu sebepten ötürü, bahçenizdeki bitkiler rakipsiz kalır. Daha sonra, o kadar çok çoğalırlar ki bahçenizdeki ekolojik denge kaybolur. Bahçenizde yarattığınız harmoninin kaybolmasının önüne geçmek için, bu bitkileri ara sıra budayarak bahçedeki ekolojik dengeyi yeniden sağlayın.