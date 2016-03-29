Ekolojik yönden canlı dostu bir bahçe dizaynının ipuçları !

Şehirler gittikçe betonlaşıp gittikçe griye bürünürken, doğa ile baş başa kalmanın tek yolu, bahçeniz gibi görünüyor. Fakat, her bahçe dekorasyonu da doğal yaşam ile iç içe olmak için pek elverişli sayılmaz.
Sahip olduğunuz bahçeyi ekolojik açıdan daha doğa dostu hale getirmek, sandığınızdan çok daha kolaydır. Bu konuda tek yapmanız gereken bahçenizi biraz daha 'cazip' hale getirmek. Bunu nasıl yapacağınızdan pek de emin değilseniz, bu yazımız özellikle sizin için ideal ipuçları taşıyor. Yine de, daha fazla doğal bahçe dekorasyonuna yakından bakmak isterseniz bahçe kategorisini ziyaret edebilirsiniz…
Eğer doğa dostu bir bahçe dekorasyonuna imza atmak istiyorsanız, aklınızdan çıkarmamanız gereken ilk kural: Yiyecek olmadan canlı olmaz. İşte bu sebepten ötürü, gerek böcekleri gerek diğer hayvanları bahçenize çekerken birazcık rüşvet vermenizde sakınca yok. Bu yiyecek kimi zaman ekmek kırıntıları olabileceği gibi, kimi zaman daha zengin bir ikram olabilir. Örneğin, bu örnekte bulunan muz ağacı böcekleri bahçeye çekmek için güzel bir tercih. Böceklerin yanı sıra, sincap ya da kuşlar için de güzel bir besin kaynağı. Eğer bahçenize özellikle kuşları çekmek istiyorsanız, ekmek kırıntıları oldukça başarılı bir yol olabilir. Bunun yanında, özellikle kışın dışarıda yaşamlarını sürdürmeye çalışan kuşlara yardımcı olmak düşüncesi ile ortaya çıkmış olan yem topları, bahçenizde ekolojik çeşitliliği arttırmanız bakımından pek kullanışlıdır. Bu tarz yem toplarını petshoplarda bulabileceğiniz gibi, evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz…
Bir besin piramidinin en alt noktasında, en çok kütleye sahip olan bitkiler bulunur. Bitkiler, bir ekolojik çevrede geçerli olan besin zincirinin başlangıç noktasıdır. En alt tabakada bulunan bu bitkiler, otçul canlılar için yiyecek sağlarken, bu otçul canlılar da etçil canlılara yiyecek sağlar. Bu örnekten de anlayabileceğiniz gibi, bitki türlerinin ve bitki dokusunun ekolojik açıdan önemi tartışılamaz boyuttadır. İşte bu sebepten ötürü, doğa dostu bir bahçe dizaynında, doğal çevreyle uyumlu bitkiler bulundurmak oldukça elzem bir konudur. Doğal çevre ile uyumlu olması, bu bitkilerin mevcut şartlara ayak uydurması bakımından oldukça önemlidir. Bu sayede, sizin ektiğiniz bitkiler üreyerek ortamdaki bitkisel dokunun devamlılığını sağlayabilir. Bu sayede, sürdürülebilir bir bahçe dizaynına da imza atmış olursunuz. Üstelik, ekolojik açıdan güçlü bu bahçenin devam ettirilebilmesi için, sizin müdahalenize de ihtiyacı yoktur. İşte bu sebeplerden ötürü, bahçenizde kullanacağınız bitkileri özenle seçmeniz yerinde bir karar gibi görünüyor…
Dünya üzerinde, en fazla sayıda canlı türünün yaşadığı alanın neresi olduğunu hiç düşündünüz mü ? Ekolojik açıdan oldukça zengin olan böyle bir alanda, hangi koşullar hakim olmalı ? Bu soruları sizin yerinize biz cevaplayalım. Dünya üzerinde yaşayan tüm hayvan ve bitki türlerinin yüzde ellisinden fazlası, ekvator çevresinde konumlanmış olan yağmur ormanlarında yaşamaktadır. Bu alanda böylesi bir canlı çeşitliliğinin bulunmasının nedeni, buralarda yoğun biçimde hakim olan sıcaklık ve nemdir. Sizin de anlayacağınız üzere, canlılığın oluşması için bu iki koşul şart. Evinizde doğa dostu bir bahçe dizayn ederken, çeşitli canlıları çekmek adına bahçenizde su bulundurmalısınız. SihirliPeyzaj imzalı bu bahçe dekorasyonu, Asyatik olarak adlandırılan tarza sahip. Özellikle suyun ve taşın yoğun olarak kullanıldığı bu dizaynlar, ekolojik açıdan güçlü bahçe dizaynları yaratmak için oldukça elverişli.
Koltuğunuzda öylece oturup, bahçenizin birden doğa dostu bir hal almasını beklemek pek de mantıklı bir hareket değil. Bahçenizi ekolojik yönden güçlendirip, bu alanın bir habitat haline gelmesini sağlamak için, burada doğal yaşam için gerekli koşulları sağlamalısınız. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, yiyecek ve diğer bitkiler, bu amaçla atabileceğiniz en basit adımlar. Fakat diğer yandan, kuşların ve böceklerin bahçenizdeki yiyecekleri yeyip ardından uzaklaşmasını istemiyorsanız, bu canlılar için yuva hazırlamalısınız. Aslında işiniz kolay, zira çeşitli yapı marketlerde petshoplarda, kuşlar için hazırlanmış kuş yuvaları bulabilirsiniz. Başlarda kuşların bu yuvayı tercih etmesi zaman alabilir. Yuvanın etrafına yiyecek bırakarak, bu süreci kolaylaştırabilirsiniz. Diğer yandan, kendi yuvasını kendi yapmayı tercih eden kuş türleri için, alana kuru dal parçaları bırakabilirsiniz. Örneğin, Aral TatilÇiftliği'ne ait olan bu doğal bahçe dizaynında da görebileceğiniz üzere, zeytin ağacının dalları kuşların tercih edebileceği malzemelerden…
Bir ekolojik çevrede, mevcut denge oldukça hassas bir konumda bulunur. Örneğin, sık sık bir yaşam alanındaki spesifik türlerinin sayılarının azaldığını veya neredeyse bittiğini okuruz kaynaklarda. İşte bu durumun asıl sebebi, o ekolojik çevredeki ekolojik dengenin bozulmasıdır. Bir tür, aynı anda hem avcı hem de av olabilir. Eğer bu türü tüketerek yaşamını sürdüren avcılar çoğalırsa, ilgili türün sayısı azalır veya yok olur. Yok eğer bu türün tüketerek yaşamını sürdürdüğü av sayısı artarsa, ilgili türün ekolojik çevredeki baskınlığı artar ve hatta çevreyi domine eder. Üstelik, doğal yaşamdan oldukça uzak bir alanda ekolojik bir çevre yaratmaya çalıştığınız için işiniz çok daha zor olacak. Böylesi bir girişimde, doğal dengeyi bozmak adına en büyük tehdit, minik dostlarımız olan kedilerdir. Oldukça sevimli olsalar bile, doğaları gereği avcı olan bu hayvanlar her şeyi avlama güdüsü güderler. Kedilerin av listesinde bir hamam böceğinden bir fareye, bir kuştan bir meyveye kadar bir sürü farklı canlı bulunur. İşte bu sebepten ötürü, bahçenizin etrafında dolaşan ve kendisi için av alanını bahçeniz olarak seçen bir kedi, kurmaya çalıştığınız ekolojik dengeyi bir anda alt üst edebilir. Örneğin, bahçenizde görmek için çok uğraştığınız kuşlardan birini yakalar ve diğer kuşların korkup kaçmasına neden olur. Tıpkı kediler gibi, doğal ekolojik dengeyi sert biçimde tehdit eden tüm unsurları bu alandan uzaklaştırmanız, doğa dostu bir bahçe dizaynı için oldukça gerekli bir durumdur.
Bahçenizde doğal yaşam için uygun bir alan hazırlarken dikkat etmeniz gereken unsurları kısaca sıralamaya çalıştık. Şimdi ise, bu harmoniyi yarattıktan sonra sahip olacağınız ekolojik sistemi dengeleme konusu üzerinde duracağız. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, ekolojik dengeyi sağlayabilmeniz adına, kimi zaman bahçenize müdahale etmeniz gerekebilir. Bunun bir örneğini, bahçenizde pek de ekolojik bir dost olmayan kedi örneğinde görmüştük. Fakat, bu durum yalnızca etobur canlılarla sınırlı değil. Bahçenizde oluşturduğunuz ekolojik sistem, doğa koşullarına pek uygun olmadığından kısa sürede bozulmaya oldukça elverişli. İşte bu sebepten ötürü, ara sıra minik dokunuşlarla durumu dengeye getirmeniz gerekiyor. Bunun güzel bir örneği, gittikçe büyüyen bitkiler. Normal koşullarda, otobur canlılar için besin olma özelliği taşıyan bu bitkiler, bahçenizde bunları tüketecek bir hayvan olmadığından gittikçe büyüyecektir. Hal böyle olunca da, bu bitkiler bir zaman sonra bahçede oldukça fazla alan harcamaya başlayacak. Üstelik, yaprakları gittikçe çoğalan ve aşağıda otlarına ışık almasına izin vermeyen bu bitkiler, bahçenizde bin bir zahmetle oluşturduğunuz ekolojik dengeyi de alt üst edecektir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçenizdeki otları ara sıra budamanız oldukça akıllıca bir harekettir.
Bahçenizdeki bitkiler, size doğal yaşamın olmazsa olmazı gibi gelebilir. Aslında öyledir de. Fakat, bu durumda doğal yaşama aykırı olan şey, bahçenizde bu bitkilerin aşırı büyümesine ve çoğalmasına engel olacak unsurların bulunmamasıdır. İşte bu sebepten ötürü, bahçenizdeki bitkiler rakipsiz kalır. Daha sonra, o kadar çok çoğalırlar ki bahçenizdeki ekolojik denge kaybolur. Bahçenizde yarattığınız harmoninin kaybolmasının önüne geçmek için, bu bitkileri ara sıra budayarak bahçedeki ekolojik dengeyi yeniden sağlayın.