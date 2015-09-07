10 muhteşem barbekü ve mangal düzeneği

Yaz mevsiminin sonlarına gelmiş olsak da Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz havası yaşanmaya devam ediyor ve mangal mevsiminin sona ermesi için henüz erken. Biz de milli sporlarımızdan biri olan mangalı sevenler ve bu lüksü evinde de yaşamak isteyenler için çok özel barbekü ve mangal modellerinden bir derleme yaptık.
Dengeli ve uyumlu malzeme kullanımı ve incelikli tasarım sayesinde hem estetik açıdan tatmin edici, hem de son derece kullanışlı, görenleri kıskandıracak kadar güzel bir barbekü modeli.
Bu çok özel barbekü modeli ise her şeyin ince ince planlandığı özel tasarımı ve ahşap malzemenin sağladığı rustik havayla dikkat çekiyor. Adeta bahçenin ortasında bir ankastre mutfağı andıran bu mangal düzeneği son derece davetkâr.
Barbekü deyince akla gelen klasiklerden biri de elbette bu örnektekine benzer kesme taşlarla inşa edilen ve eski fırınları andıran modellerdir. Burada gerek taşların kusursuz aranjmanı ve renkleri, gerekse de barbekünün genel tasarımı itibarıyla bahçenin organik bir parçasıymış gibi görünmesi dikkat çekici.
Bu kez bahçeden içeriye geçelim ve içinde bulunduğu şık mutfakla müthiş uyum sağlayan bu gömme barbeküye bakalım. Orijinal fikirlere açık olanlar için şahane bir alternatif sunan bu ilginç mangal düzeneğini resmin sağında görebilirsiniz.
Peki bahçeniz için küçük, pratik ve adeta taşınabilir bir mutfağı andıran bu düzeneğe ne dersiniz? Metal bir iskeletin etrafına inşa edilen özel tasarım ürünü bu düzenek bir mutfaktan beklediğiniz bütün temel işlevleri ayağınıza getiriyor.
Modern mutfaklar yeni bir icat olabilir ama mangal elbette yeni bir şey değil. Rustik havasıyla bir kır evinden aldığımız bu tertibat geleneksel tasarımıyla sizi eski günlere götürürken, soğuk havalarda da mangal keyfinden mahrum kalmamanızı garanti ediyor.
Ev dekorasyonunda modern ya da minimalist tarzı sevenler için de barbekü modelleri var elbette. Balkon duvarına monte edilebilen bu enteresan model metal malzemesiyle mekâna modern ve endüstriyel bir görünüm katarken işlevini de gayet güzel biçimde yerine getiriyor.
Soğuk iklimi olan bölgelerde yaşayan ya da kış aylarında da mangal keyfinden mahrum kalmamak isteyenler için ideal barbekü ise bu model olabilir. Bu özel tasarım ürünü barbekü, sadece mangal keyfi yapmak için değil bir vitrini andıran ekstra işlevleriyle de evinize hem renk, hem de fonksiyonellik katacak çok özel bir parça.
Bahçe ve teras için tasarlanan bu model ise son zamanlarda gitgide daha popüler hale gelen bir yapı malzemesi olarak tuğlanın güzelliğini yansıtıyor. Toprak malzeme ve tuğlanın birlikte kullanımıyla öne çıkan bu düzenek sadece mangal değil fırın olarak da kullanılabiliyor olmasıyla bir adım öne çıkıyor.
Son olarak modern bir bahçe ve peyzaj düzenlemesi içinde hiç sırıtmayacak ve hatta bu düzenlemenin doğal bir parçasıymış gibi görünecek modern tasarımlı bir barbekü düzeneğiyle bu küçük turu sonlandırıyoruz.
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