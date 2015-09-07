10 muhteşem barbekü ve mangal düzeneği

Soğuk iklimi olan bölgelerde yaşayan ya da kış aylarında da mangal keyfinden mahrum kalmamak isteyenler için ideal barbekü ise bu model olabilir. Bu özel tasarım ürünü barbekü, sadece mangal keyfi yapmak için değil bir vitrini andıran ekstra işlevleriyle de evinize hem renk, hem de fonksiyonellik katacak çok özel bir parça.