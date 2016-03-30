İnternette daire ararken nelere dikkat etmeliyim ?

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de barında insanların en büyük sorunudur. İnsanlar önce başlarını sokabilecekleri bir barınak ararken artık kendileri için hayatı kolaylaştıracak, yaşamı daha konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak evler aramaya başladılar. Bu nedenle günümüzde ev değiştirme, yeni ev satın alarak ev sahibi olma, mevcut evini satarak daha konforlu bir evi kiralama durumları çok fazla gerçekleşmeye başladı. Ev ararken, ihtiyaç duyulan ev konseptine uygun evler bulabilmek için modern çağın bir mucizesi olan internet kullanılmakta, ev ilan siteleri, emlak siteleri, kiralık ev siteleri gibi siteler üzerinden arama işlemi yapılması çok yaygın olarak tercih edilmektedir. İnternet sayesinde ev satanlar, kendi evlerinin resimlerini çekip onlıne bir ilan oluşturmakta, kiralık evler için ayrı bir ilan sayfası kullanılarak ev ihtiyacı olanların hiç yorulmadan ev bulmaları sağlanmaktadır. Bu durum hem ev sahiplerinin, hem emlakçıların hem de ev arayanların işini çok daha kolay hale getirmiş, ev arama ve ev beğenmek için harcanan süre kısaltılarak insanların hayatı kolaylaştırılmıştır. İnternet insanlara böyle bir avantaj sunarken aynı zamanda internet sahtekarlığını artırmış insanların daha kolay kandırılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle ev fotoğrafları ve ev özelliklerinin yer aldığı ilan sayfalarında yanlış bilgiler ve evin olumsuz yönlerinin yer verilmediği fotoğraflar ile oluşturulan ilanlar ile insanlar kandırılmaya, hayal kırıklığı yaşamaya zorlanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için interneti dikkatli bir şekilde kullanmalı, ev ararken ihtiyaçlarınızı karşılayan evlere bakmalısınız. Peki internette ev ararken dikkat etmem gereken noktalar nelerdir, kandırılmamak için neler yapmam gerekir ?

Eğer ev değiştirmeyi düşünüyorsanız önceliğiniz hayatınızı kolaylaştıracak, konforunuzu ve yaşam şartlarınızı artıracak bir ev aramak olsun. Arayacağınız ev, iş yerinize yakın olmalı, ana hat ve ulaşım güzergahlarına yakın olmalı, toplu taşıma araçlarına ve ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz sosyal alanlara ulaşımı kolay olacak alanlarda yer almalıdır. İşinize araba ile gidiyorsanız şehrin trafiğinden uzak, kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz yolları kullanacağını alanlarda bulacağınız ev hem sağlığınızı koruyacak hem de evinizin daha keyifli bir ev olmasını sağlayacaktır. Ayrıca şehrin gürültüsünden uzak bir ev her zaman için yaşamınızı ve konforunuzu üst seviyede tutacaktır. Bu önceliklere yapacağınız ev araması ile internette bulacağınız evlerin özellikleri birbirlerini karşılamalıdır. İnternet yer alan satılık veya kiralık evlerin tamamı ana ulaşım yollarına bir kaç dakika mesafede, sosyal tesisler ile iç içe, şehrin gürültüsünden uzak, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte evler şeklinde ilanda yer alır. Ancak gerçekte durum çok farklı ve tam tersidir. İlanda yer alan evler genellikle ana ulaşım yollarından uzakta yer alan, şehir merkezine ulaşmak için bir trafik serüveni yaşatacak, sosyal alanlardan bir hayli uzak olan, fotoğrafları evin en iyi noktalarından çekilmiş evlerdir. Bu nedenle yanlış bir adım atmamak ve geri dönüşü olan bir yola girmemek için mutlaka ev ile ilgili ilanı inceledikten sonra ev sahibini ve emlakçıyı arayıp evi, görmek istediğinizi belirtmeli, evi bizzat gidip incelemelisiniz. Bu sayede hem evin her detayını çıplak gözle görecek, ihtiyaçlarınıza cevap verip vermediğini kararlaştırarak güvenli bir şekilde ev sahibi olmalısınız. Yeni sahip olacağınız ev ile ilgili yasal kayıtları teker teker inceleyerek evin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmalı, tapu durumunu, vergi borcu durumunu, kaç yıllık olduğunu, deprem yönetmeliklerine uygunluğunu, yangından korunması için ilgili itfaiye dairesinin raporlarını, ruhsat durumunu, evin tüm projelerine ulaşarak mevcut projesine uygun olup olmadığı gibi detay gibi görünen önemli olan yasal ve kayıtlı bilgilere ulaşmalısınız. Böylece oturacağınız ev ile ilgili tüm bilinmesi gereken bilgilere sahip olarak gönül rahatlığı ile evi satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Aksi durumda bu bilgi ve belgelerden bir kısmı eksik olabilir ve siz evi satın aldıktan sonra uğraşmanız gereken bir soruna sahip olabilirsiniz. Ev satın alırken homify ev örneklerinin ve ideal ev nasıl olmalıdır ile ilgili yazıların yer aldığı sayfamızı ziyaret ederek ev satın almanın püf noktaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



