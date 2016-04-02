Modern bir mucize

Bu gün Barcelona'da bir eve misafir oluyoruz. Ön cephesi klasik bir tarzda dekore edilmiş, modern bir cepheye sahip, dekorasyonu ise çok zarif ve mükemmel bir görselliğe sahip olan bu ev 080223 Mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilmiş. Klasik görünümün arkasında insanı şaşırtan derece de güzelliğe sahip bir ev oluşturularak yaşayacak insanların adeta bir konfor ve lüksün doruklarına ulaşmaları sağlanmış. Genç mimarlar tarafından modern mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmış olan bu ev, ev sahiplerinin taleplerine cevap verebilecek, aynı zamanda modernizmi benimsemelerini sağlayacak bir düşünce de uygulanarak örnek bir ev olmuş. Benzer evler oluşturmak için özel ve örnek bir tasarım yapılarak projeler geliştirmek amaçlanmış ve ortaya eşsiz güzellikteki bu ev çıkarılmış. Proje sürecinde ev sahipleri ile ortak hareket edilmiş, ev sahiplerinin istekleri tek tek yerine getirilerek insanların mutlu olmaları sağlanmış. Bu açıdan bakıldığında da örnek bir proje olmuş.
Evin içine girmeden önce yapacağını ilk şey, bu evin güzel cephesini incelemek olmalıdır. Çocukluğumuzda televizyon dizilerinde gördüğümüz evlerin birebir aynısı olan dış cephe, sizi hatıralarınızla baş başa bırakıyor. Siyah kiremit bir çatı ve tertemiz beyaz dış duvarlar ile birlikte çarpıcı yeşil çimler edata evi görsel olarak cennet haline getirmiş. Sıcak baha ve yaz günlerinde ağaç gölgesinde çimen üzerinde oynamak ve dinlenmek yapmanız gereken en önemli iş olacaktır. Beşik çatı tasarımı arasında özel bir aydınlatma penceresi bırakılarak estetik bir çatı görünümü verilmiş ve görselliğin artırılması sağlanmış.
Evin salonu, yemek odası ile birlikte dekore edilerek zarif bir salon olması sağlanmış. Yemek odası ile başlayan sınır, siyah bir yemek masası ile bitirilmiş. Yemek masasına özel olarak yapılan aydınlatmalar salonun görselliğini ve estetiğini bozmayacak şekilde planlandığı için basit ama modern bir yemek salonu oluşturulmuş. Oturma alanı olarak ayrılan bölüm ise oturma grubu ile başlıyor. Kitaplıklar ve raflar süs objeleri ile daha estetik bir çizgide dekore edilmiş. Salon girişi için özel bir led aydınlatma yapılmış, salonun aydınlatması salona özgü bir şekilde tasarlanarak görsel açıdan muhteşem olması sağlanmış.
Evin mutfağına ulaştığınızda sizi ince uzun bir geometriye sahip modern mutfak karşılıyor. Penceresi güneye bakan bu mutfak güneşi doğrudan uzun süre aldığı için doğal olarak aydınlanıyor. Modern mutfak ekipmanları ve mutfak mobilyaları ile döşenmiş olan bu mutfak sizi kendisine hayran bırakıyor.
evin çocuklar için ayrılmış bölü olan çocuk odası ışıl ışıl renklere sahip olacak şekilde dekore edilerek çocukların yaşları ile uyumlu bir dekorasyona sahip olması sağlanmış. Küçük bir pencere ile doğal havalandırma ve güneş ışığının girmesi sağlanmış, ahşap parkeler ile zeminin sağlıklı bir zemin olması için özenli bir çalışma yapılmış.
ebeveyn yatak odası evin çatı katına dekore edilmiş ve çatı katının ölü alan olarak kalması engellenerek diğer odalardan birinin yatak odası olarak kullanılması da engellenmiş. Bu sayede ev daha fonksiyonel olarak kullanılabilir hale gelmiş. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu yatak odası gömme dolabı, yatak takımı ve aydınlatması ile adeta beyaz bir vaha gibi önünüzde duruyor. Zemin kaplamaları diğer odalar ile aynı yapılmış ve zarif bir dekorasyon oluşturulmuş