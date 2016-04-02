Modern bir mucize

Bu gün Barcelona'da bir eve misafir oluyoruz. Ön cephesi klasik bir tarzda dekore edilmiş, modern bir cepheye sahip, dekorasyonu ise çok zarif ve mükemmel bir görselliğe sahip olan bu ev 080223 Mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilmiş. Klasik görünümün arkasında insanı şaşırtan derece de güzelliğe sahip bir ev oluşturularak yaşayacak insanların adeta bir konfor ve lüksün doruklarına ulaşmaları sağlanmış. Genç mimarlar tarafından modern mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmış olan bu ev, ev sahiplerinin taleplerine cevap verebilecek, aynı zamanda modernizmi benimsemelerini sağlayacak bir düşünce de uygulanarak örnek bir ev olmuş. Benzer evler oluşturmak için özel ve örnek bir tasarım yapılarak projeler geliştirmek amaçlanmış ve ortaya eşsiz güzellikteki bu ev çıkarılmış. Proje sürecinde ev sahipleri ile ortak hareket edilmiş, ev sahiplerinin istekleri tek tek yerine getirilerek insanların mutlu olmaları sağlanmış. Bu açıdan bakıldığında da örnek bir proje olmuş.