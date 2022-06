Dekoratif raf modelleri

Fotoğrafta Alman Kerti firmasına ait oldukça sıra dışı bir raf seti görüyoruz. Her biri dikdörtgen prizma şeklindeki bu on adet raf set halinde satılıyor. İki tanesi köşeler için özel olarak tasarlanan bu minimalist raf seti evin her odasında kullanılabilecek sade bir tarza sahip. Bu modern raf setlerinde ister kitaplarımızı ister dekoratif objelerimizi isterse de karma bir yerleştirme ile her ikisini de sergileyebiliriz.