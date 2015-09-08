Dekoratif raf modelleri

Mutfaklarımıza hoş bir hava katmak için kullanabileceğimiz fotoğraftaki gibi dekoratif ve kapaksız raflar baharatlık olarak ya da çay, kahve gibi ürünleri saklamak için kullanılabilir. Güzel bir baharat seti ya da teneke kutulara konmuş çay, kahve, şeker gibi malzemeleri depolamak için oldukça şık bir çözüm olan bu sevimli raflara mutfakla ve yemekle ilgili dekoratif obje ve biblolar, yemek kitapları ya da canlı bitkiler de konulabilir. Fotoğraftaki tasarım bir İstanbul firması olan Pons Home Design'a ait ve 57 cm genişliğinde, 40,5 cm yüksekliğinde ve 10 cm raf genişliğine sahip. Ürün 12 mm kalınlıkta saf ahşaptan üretilmiş ve boyandıktan sonra ağlanıp verniklenmiş. Böylece bu ürünü uzun yıllar olarak kullanmak ve kolayca temizlemek mümkün.