Dekoratif raf modelleri

Duvarlarımızı işlevsel hale getirmenin ve dekorasyonun bir parçası yapmanın en iyi yollarından biri mekana ve ihtiyaçlarımıza uygun raflar kullanmaktan geçiyor. Oturma odalarında mutfaklara, yatak odalarından banyolara kadar her alanda ihtiyaç duyduğumuz, her mekana özel materyal ve tarzda tasarlanıp üretilen, ister kitaplık ister dekoratif obje stantı isterse de başka işlevler için kullanılabilecek değişik raf modellerini sizler için derledik. Farklı dekorasyon prensiplerine ait bu tasarımlar umarız sizler için de ilham kaynağı olur.
Mutfaklarımıza hoş bir hava katmak için kullanabileceğimiz fotoğraftaki gibi dekoratif ve kapaksız raflar baharatlık olarak ya da çay, kahve gibi ürünleri saklamak için kullanılabilir. Güzel bir baharat seti ya da teneke kutulara konmuş çay, kahve, şeker gibi malzemeleri depolamak için oldukça şık bir çözüm olan bu sevimli raflara mutfakla ve yemekle ilgili dekoratif obje ve biblolar, yemek kitapları ya da canlı bitkiler de konulabilir. Fotoğraftaki tasarım bir İstanbul firması olan Pons Home Design'a ait ve 57 cm genişliğinde, 40,5 cm yüksekliğinde ve 10 cm raf genişliğine sahip. Ürün 12 mm kalınlıkta saf ahşaptan üretilmiş ve boyandıktan sonra ağlanıp verniklenmiş. Böylece bu ürünü uzun yıllar olarak kullanmak ve kolayca temizlemek mümkün.
Fotoğrafta yine bir Pons Home Design tasarımı görülmekte. Doğal ahşap renkli vernik sayesinde rustik görünüm kazanan bu modelde rafların en altına bir de ray yerleştirilmiş. Raylara takılan kancalara kepçe vs. gibi mutfak aletleri ya da fincan gibi kulplu bardak türleri asılabilir. Fotoğraftaki örnekte ise bu rafta Türk kahvesi fincanları, su bardakları, baharat kavanozları ve kepçe türü malzemeler sevimli bir şekilde sergilenmiş.
Mutfak raflar ile devam edelim. Ama bu sefer karşımızda tamamen farklı bir model var. Diğer modellerin aksine duvara asılmayan, tezgah üstüne konulan bu raf şık kavanozlar içinde baharatlarımızı ya da bakliyatlarımızı koymak için harika bir yöntem. İki kenarından ayakları olan, böylece üstüne konulduğu zeminden yükseltilerek zarif bir hava kazandırılan bu rafın iki yanındaki oyuk ise ürünü tutup kaldırmayı kolaylaştırıyor.
Yine bir mutfak rafı örneği ile karşınızdayız. Üç basamaklı bu raf önceki örnekte olduğu gibi tezgah üzerine konulan modellerden biri. İngiliz Woodquail firması tarafından tasarlanıp imal edilen bu raf modeli ekseriyetle baharatların el altında olması ve bu şekilde depolanıp sergilenmesi için ideal. Firmanın Woodquail for Kitchen adı altında tasarlayıp imal ettiği birbirinden güzel ve işlevsel ahşap raf ürünlerini şu sayfadan görebilirsiniz.
Eski ahşap parçalar ve ağaç dallarından imal edilmiş bu sıra dışı raf duvara asılan modellerden. İngiliz tasarımcı Julia tarafından tasarlanıp imal edilen bu raf
yalos adı verilen, denizde ya da derelerde sürüklenip dalgalar ve su akıntısı nedeniyle kıyıya vuran eski dal ve ahşap parçalarından imal edilmiş. Yalos denilen bu malzemelerden üretilen ürünler geri dönüştürülmüş malzemeden olmaları nedeniyle çevre dostu. Julia'nın tüm tasarımları da işte yalos denilen bu malzemeler kullanılarak tasarlanıp imal ediliyor. İlginizi çektiyse diğer ürünleri şu sayfadan görebilirsiniz.
Tasarımı tüm ürünlerini meşe ağacından imal eden İngiliz firması Fianoak'a ai olan bu kitaplık country tarzına sahip evler için de, modern tasarımlara sahip evleri için de harika bir model. Beş adet rafa sahip bu sade kitaplık çapraz yan atkıları sayesinde İngiliz kırsal tasarımına da göz kırpıyor. Her iki mimari yaklaşıma da uyum sağlayabilecek bir çizgiye sahip bu kitaplık çalışma odaları için de banyoda havlu ve diğer banyo eşyalarını depolamak için de mükemmel bir tasarıma sahip.
Fotoğrafta Alman Kerti firmasına ait oldukça sıra dışı bir raf seti görüyoruz. Her biri dikdörtgen prizma şeklindeki bu on adet raf set halinde satılıyor. İki tanesi köşeler için özel olarak tasarlanan bu minimalist raf seti evin her odasında kullanılabilecek sade bir tarza sahip. Bu modern raf setlerinde ister kitaplarımızı ister dekoratif objelerimizi isterse de karma bir yerleştirme ile her ikisini de sergileyebiliriz.
Su borularıyla imal edilmiş endüstriyel bu raf yukarıdaki
yalos örneği gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden imal edilmiş. Ahşap ve metalin beraber kullanılmasındaki müthiş uyuma örnek olan bu raf grubu ister kitaplık ister çiçeklik isterse de dekor amaçlı kullanılabilir. Metal aksamı eski su borularından tasarlanan bu kitaplık bir İngiliz firması olan Inspirit tarafından tasarlanıp imal edilmiş. Benzer tasarımları homify sayfalarında yer alan Türk firmalarından bulmak da mümkün.
İskandinav tarza örnek teşkil eden bu raf dört basamaklı merdiven şeklinde tasarlanmış. Duvara dayalı bir merdivenmiş gibi görünen bu dörtlü raf sistemi verdiği retro his ile eklektik tasarım sevenler için de iyi bir örnek olabilir. Beyaz ve doğal ahşap renginin sade uyumuna sahip bu raflarda kitaplarınızı ve dekoratif objelerinizi sergileyebilirsiniz. Siyaha boyalı bir duvar önüne yerleştirilmiş olan bu raf seti sade ve minimal yapısı ile kendi başına bile dekoratif bir unsur olacak bir güzellikte, ve kullanılan renklerin kontrast olması sayesinden iyice ön plana çıkmış durumda.
Alt kısmı çekmece, ara kısımları açık raf, üst kısmı ise kapaklı raf olarak tasarlanan bu sıra dışı mobilya, bulunduğu ortamın yıldızı olacak kadar dikkat çekici bir tasarıma sahip. Bir İngiliz firması olan Dare Studio’nun tasarladığı The Dixon Modular Storage ürün grubuna ait bu ünite adı üzerinde, modüler olması sayesinde istenilen odaya rahatlıkla kurulup kullanılabilecek kolaylıkta imal edilmiş. Bauhaus tasarım disiplininin izlerini taşıyan bu şık mobilyayı ister oturma odanızda ister mutfağınızda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
Zarif metal ayaklar üzerinde yükselen ve rastgele dağıltılmış raflara sahipmiş gibi görünen bu kitaplık enteresan tasarımıyla ilgimi en çok çeken modellerden biri oldu. Tasarımdaki İtalyan farkını ortaya çıkaran bu kitaplık adeta bir kitaplık parodisi gibi. Tasarım firması Adele-C'ye ait olan bu kütüphane için kendi başına bir sanat eseri demekte beis görmüyorum. Asimetrik yapısı, hafif görünümü, rastgeleymiş gibi görünen raf dağılımı ise bir kitaplıkta görmeye alışık olduğumuz her şeyin zıddına sahip bu tasarımda Bauhaus çizgilerini görmek de mümkün.
Bauhaus raf sistemi isimli yazımızda Bauhaus raf modelleriyle ilgili daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.