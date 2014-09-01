20. yüzyılın 10 mobilya ikonu

Yıllar önce bu mobilyaları ortaya çıkaran tasarımcı ve mimarlar bunların dünyanın en çok tanınan objeleri haline geleceklerini muhtemelen bilmiyorlardı. Belki de parçaların sırrı sanatçılığı, zarif malzemeyi ve hiç modası geçmeyen şekilleri her türlü stil ve çevreye uyumlu hale getirebilmekten geçiyordu.

Aşağıda göreceğiniz parçalar daha uzun yıllar ilgi çekmeye ve endüstriyel tasarım tarihinin bir parçasına sahip olmak için biz tüketicileri baştan çıkarmaya devam edecekler. Bu yazıda sizlere gelmiş geçmiş en etkileyici 10 mobilyayı tanıtıyoruz.