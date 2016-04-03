Renkleriyle büyüleyen bir daire

Olağanüstü bir güzelliğe sahip bu ev, geniş bir zevk yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlanmış ve projelendirilmiş. Çoklu kullanım amacı ile çoklu konut şeklinde dekore edilen, lüks, modern bir yaşam sunan bu ev Brezilya'nın renklerine hakim bir şekilde Kassar Arquitetura bölgesinde yenilenmiştir. Geniş bahçeleri, pitoresk gölü, modern dekorasyonu ile görenleri kendisine hayran bırakan, lüks bir villa haline getirilmiş. geleneksel öğeleri koruduğu gibi modern bir yaklaşım ile dekore edilen ve yenilenen bu villa çarpıcı geometrik mimarisi, küçük meskenleri ve görsel cepheleri ile gölün sakin suları içine gizlenmiş bir dinlenme mabedi olarak da kullanılabilir. Tesiste bulunan havuz, kristal mavi renkli seramik ve fayanslar ile muhteşem bir güzelliğe sahip hale getirilmiş. Sonuç olarak estetik kaygı ile dekore edilen şık bir bahçeye sahip bu evi mutlaka ziyaret etmeli ve imkanınız var ise bir gecenizi havuz kenarında geçirmelisiniz.
Evin verandasını yakından incelediğinizde sorunsuz ve tropikal iklimin bütün özelliklerini barındıran bir veranda olduğunu göreceksiniz. Kapalı ve geniş bir çatı örtüsü ile kapatılmış, ev sahiplerinin rahat edebilmeleri, konforlu bir yaşam sürmeleri için ihtiyaç duyulan bütün oturma grupları, minderler, sandalyeler verandada yer almış. Zemin beyaz karolar ile kaplanarak açık renkli ve görsel bir zemin oluşması sağlanmış, Çatı örtüsü olarak tropikal iklimin en belirgin bitkisi olan bambu ağaçlarının parçalanması ile elde edilen ahşaplar kullanılmış.
Oturma odasına girdiğinizde şık bir şekilde dekore edilmiş mini bir oturma grubu ve engin orta sehpalar ile desteklenmiş oturma odasını zarafetine tanıklık ediyorsunuz. Hafif renkli duvarlar, güçlü ahşaplar ile lüks bir villadan farksız bir şekilde oluşturulan yaşam alanı insanın ruhunu dinlendirebileceği zarif bir alan olmuş. Zemin oturma odasında ahşap ile kaplanarak hem görsel hem de zarif bir zemin oluşturularak oturma odasının zarafeti artırılmış.
Evin vbir diğer oturma odası da rustik ve çağdaş bir şekilde dekore edilmiş. Yumuşak renkler, yumuşak mobilyalar, ahşabın hakim olduğu bu alan siyah koltuklar ile desteklenmiş, rustik bir tarzda dekore edilmiş. Zemine bir hayvan postunu andıran yapışkan yapılmış ve bir doğa evi havası verilmeye çalışılmış.
Evin bahçesinde yer alan havuz, konut boyunca uzandığından ev bir göl evi havasına bürünmüş. Estetik bir çevre düzenleme ile istediğiniz zaman dinlenebileceğiniz, ruhunuzu deşarj edeceğiniz bir alan ortaya çıkarılmış. Havuzun mavisi, bahçenin yeşili ile birleşmiş keskin çatıya sahip dinlenme alanı ile adete bir otel bahçesine dönüştürülmüş.
Havuz manzaralı açık bir mutfak düşünülmüş ve mutfak adası, yemek barı ile birlikte havuz başı yemek salonu şeklinde dekore edilen mutfak hem geleneksel hem de modern bir şekilde dekore edilerek evin görselliği ve muhteşemliği ortaya çıkarılmış. Aydınlatması özel olarak tasarlandığı için mutfağın her alanı farklı bir güzelliğe sahip.
Evin bahçesini gezdiğinizde yemyeşil çimenler ile geniş bir bahçe göreceksiniz. Bahçe içerisinde yer alan tropik ağaçlar, bitkiler bahçenin daha çekici olmasını sağlamış, alaca karanlık görünümü ile misafirlerine hayranlık uyandırıcı bir güzellikle merhaba demek istemiş. Uzaktan görülen çeşitli büyüklükteki aydınlatmalar ile bahçe muhteşem bir güzelliğe sahip olmuş, akşam yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir köy evi havasına büründürülmüş.