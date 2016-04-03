Renkleriyle büyüleyen bir daire

Olağanüstü bir güzelliğe sahip bu ev, geniş bir zevk yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlanmış ve projelendirilmiş. Çoklu kullanım amacı ile çoklu konut şeklinde dekore edilen, lüks, modern bir yaşam sunan bu ev Brezilya'nın renklerine hakim bir şekilde Kassar Arquitetura bölgesinde yenilenmiştir. Geniş bahçeleri, pitoresk gölü, modern dekorasyonu ile görenleri kendisine hayran bırakan, lüks bir villa haline getirilmiş. geleneksel öğeleri koruduğu gibi modern bir yaklaşım ile dekore edilen ve yenilenen bu villa çarpıcı geometrik mimarisi, küçük meskenleri ve görsel cepheleri ile gölün sakin suları içine gizlenmiş bir dinlenme mabedi olarak da kullanılabilir. Tesiste bulunan havuz, kristal mavi renkli seramik ve fayanslar ile muhteşem bir güzelliğe sahip hale getirilmiş. Sonuç olarak estetik kaygı ile dekore edilen şık bir bahçeye sahip bu evi mutlaka ziyaret etmeli ve imkanınız var ise bir gecenizi havuz kenarında geçirmelisiniz.