Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri

Rafları kafanızda her zaman düz bir yemine sahip öğeler olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok yaygın olmamakla birlikte böyle alternatif ve dekoratif raf tasarımları bulmak da her zaman mümkün. İskandinav tarzına sahip olmakla birlikte Polonya’da tasarlanan bu iki parçalık raf evin her yerine uyabilecek tasarımıyla hem dekoratif hem de fonksiyonel.