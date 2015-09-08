Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri

Tıpkı aksesuarlar gibi rafların da çoğu zaman hacim olarak görece küçük yapılarıyla dekorasyonda çok dikkat çekmeyen, hatta zaman zaman fazla önemsenmeyen ayrıntılar gibi algılandıklarını biliyoruz. Ne var ki büyük de olsa, küçük de olsa raflar her zaman bir dekorasyonun görüntüsü tahmin edilemeyecek ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptirler. Yalnızca kapı girişinde; anahtar, cüzdan gibi çeşitli ufak-tefek eşyayı koymak için tasarlanan minicik bir raf bile ev sahibinin tarzı ve zevki konusunda olumlu ya da olumsuz bir fikir vermeye yetebilir. Dolayısıyla dekoratif raflarla ilgili bu fikir yazımızda ilk tavsiyemiz konuyu geçiştirmeyip önemsemenizdir. Birkaç basit ama dekoratif yardımıyla evinizin dekorasyonunun şıklığına şıklık katmanız tamamen sizin elinizde.

Bu yazımızda örneklerini de sunacağımız dekoratif raflar hem malzeme, hem tarz, hem boyut, hem de kullanım amacı açısından çok farklı şekillere bürünüp karşımıza çıkabiliyor. Aslında daha önceki yazılarımızdan çok daha farklı bir şey de söylemeyeceğiz, yani en önce yapmanız gereken rafın veya rafların kullanım amaçlarını belirlemek. Ardından konumlandıracağınız bölüm her neresi ise oranın dekorasyonuna uyan bir tarz seçmek. Esasen tüm odayı dekore ederken herşeyle birlikte rafları da düşünürseniz şüphesiz işiniz daha kolay olacaktır. Üstelik yeni tasarım ve teknolojilerle bugün artık birçok modelde duvara delmeden monte etme imkanına da sahipsiniz, bu elbette kirada oturan okurlarımız için oldukça müjdeli bir haber.

Raflar fazla eşyası olanlar için duvarların kullanımına izin verip evin kullanım alanını arttırmasıyla adeta bir can simidi işlevi görürken, bu tarz bir fonksiyon taşımadan, sadece dekorasyon amaçlı da kullanılabilmektedir. Dekorasyonun her alanında yaygın olan birçok tarzı raflar söz konusu olunca da görmek mümkün, dolayısıyla seçeceğiniz rafınızı evinizin hakim olan tarzıyla uyumlaştırmanız çok zor değil. Aşağıda göreceğiniz gibi minimalistlerin aklını çelecek örneklerden iflah olmaz klasikçilere kadar raflar dünyasında herkesin kendine seslenen bir model bulması mümkün. Bunun böyle olduğunu görmeniz için sitemizin ilgili kısmına kısaca bir göz gezdirmeniz yeterli.

Buraya kadar anlattıklarımızı, şimdi gelin, hem ülkemizden hem de yurtdışından örnekler yardımıyla somutlaştırıp dekoratif raflar dünyasında bir tura çıkalım.