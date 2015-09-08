Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri

Tıpkı aksesuarlar gibi rafların da çoğu zaman hacim olarak görece küçük yapılarıyla dekorasyonda çok dikkat çekmeyen, hatta zaman zaman fazla önemsenmeyen ayrıntılar gibi algılandıklarını biliyoruz. Ne var ki büyük de olsa, küçük de olsa raflar her zaman bir dekorasyonun görüntüsü tahmin edilemeyecek ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptirler. Yalnızca kapı girişinde; anahtar, cüzdan gibi çeşitli ufak-tefek eşyayı koymak için tasarlanan minicik bir raf bile ev sahibinin tarzı ve zevki konusunda olumlu ya da olumsuz bir fikir vermeye yetebilir. Dolayısıyla dekoratif raflarla ilgili bu fikir yazımızda ilk tavsiyemiz konuyu geçiştirmeyip önemsemenizdir. Birkaç basit ama dekoratif yardımıyla evinizin dekorasyonunun şıklığına şıklık katmanız tamamen sizin elinizde.
Bu yazımızda örneklerini de sunacağımız dekoratif raflar hem malzeme, hem tarz, hem boyut, hem de kullanım amacı açısından çok farklı şekillere bürünüp karşımıza çıkabiliyor. Aslında daha önceki yazılarımızdan çok daha farklı bir şey de söylemeyeceğiz, yani en önce yapmanız gereken rafın veya rafların kullanım amaçlarını belirlemek. Ardından konumlandıracağınız bölüm her neresi ise oranın dekorasyonuna uyan bir tarz seçmek. Esasen tüm odayı dekore ederken herşeyle birlikte rafları da düşünürseniz şüphesiz işiniz daha kolay olacaktır. Üstelik yeni tasarım ve teknolojilerle bugün artık birçok modelde duvara delmeden monte etme imkanına da sahipsiniz, bu elbette kirada oturan okurlarımız için oldukça müjdeli bir haber.
Raflar fazla eşyası olanlar için duvarların kullanımına izin verip evin kullanım alanını arttırmasıyla adeta bir can simidi işlevi görürken, bu tarz bir fonksiyon taşımadan, sadece dekorasyon amaçlı da kullanılabilmektedir. Dekorasyonun her alanında yaygın olan birçok tarzı raflar söz konusu olunca da görmek mümkün, dolayısıyla seçeceğiniz rafınızı evinizin hakim olan tarzıyla uyumlaştırmanız çok zor değil. Aşağıda göreceğiniz gibi minimalistlerin aklını çelecek örneklerden iflah olmaz klasikçilere kadar raflar dünyasında herkesin kendine seslenen bir model bulması mümkün. Bunun böyle olduğunu görmeniz için sitemizin ilgili kısmına kısaca bir göz gezdirmeniz yeterli.
Buraya kadar anlattıklarımızı, şimdi gelin, hem ülkemizden hem de yurtdışından örnekler yardımıyla somutlaştırıp dekoratif raflar dünyasında bir tura çıkalım.
Rafları kafanızda her zaman düz bir yemine sahip öğeler olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok yaygın olmamakla birlikte böyle alternatif ve dekoratif raf tasarımları bulmak da her zaman mümkün. İskandinav tarzına sahip olmakla birlikte Polonya’da tasarlanan bu iki parçalık raf evin her yerine uyabilecek tasarımıyla hem dekoratif hem de fonksiyonel.
Gördüğünüz gibi bir şarap mahzeni için tasarlanmış bu raflar modern çizgisiyle göz kamaştırıyor. Konuya ilgi duyan ve bir mahzen için yeterli alana sahip olanlar için birebir çözüm olan örneğimiz, bir önceki gibi bir Polonya tasarımı. Rafların iç hacimlerinin oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Mahzenin güzelliği insanı daha çok içki içmeye sevk edebilir, aman dikkat diyoruz.
Novi Art isimli firmanın tasarladığı bu dekoratif raflar, geniş ve derin iç hacimleri ve minimalist çizgisiyle dikkat çekiyor. Bulunduğu mekanın durumuna göre ayrı ayrı yerlere de monte edilebielcek özellikteki raflar geniş hacimleriyle büyük miktarda bir kalabalığı göz önünden saklama potansiyeline sahip. Beyaz ve açık renk ahşapın minimalist tasarım akattıkları ise zaten tartışılmaz.
Daha çok dekorasyon amaçlı kullanımlara işaret eden bu klasik örnek Almanya’da tasarlandı. Ahşap malzemeden olan bu raf, koyu renk boyası ve eskitilmiş görüntüsüzle klasik severlerin kalbini çalacak gibi görünüyor. Tarzı sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğümüz bu parça, ahşap hakimiyetinde ve klasik şekilde dekore edilmiş evin her bölümünde kullanılabilir.
Bir meyve kasası görünümündeki bu rafın tasarımı çok basit ancak ne kadar şık durduğunu fotoğrafa bakar bakmaz anlıyorsunuz. Anahtar asmak için askıların da mevcut olduğu bu parça, bir önceki örneğimiz gibi Almanya’da tasarlandı. Geniş iç hacminin yanı sıra üst kısmıyla da kullanım alanı sağlıyor. Şzellikle evin girişinde, hollerde kullanılabilir diye düşünüyoruz.
Ayakkabılar için tasarlanmış ve dört parçadan oluşan bu raflar, tarzından da kolayca anlayacağınız üzere bir İskandinav ülkesi olan İsveç’te üretildi. Kompakt ama çok kullanışlı yapısının yanında siyah beyaz kontrastına dayalı estetik görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. 12 çift ayakkabı taşıyabilecek yapısıyla hiç de küçük sayılamaz, tarzın tutkunları içinhiç düşünmeden önerebileceğimiz bir model.
Ekelektik bir tarza sahip olan bu modelimizle devam etmek istiyoruz. Son yıllarda sanat, tasarım, dekorasyon gibi konularda öne çıkan Avrupa şehirlerinden biri olan Almanya’nın Leipzig şehrinde yerleşikbir firma tarafından tasarlandı. Diğer mobilyalarla oluşturacağı sinerji göz önünde bulundurulduğu sürece evin hemen her bölümünde kullanılabilecek olan modelimiz, ahşap ve metal parçalardan oluşuyor.
Bundan sonraki üç örneğimiz de ülkemizin tasarımcıları tarafından üretildi. Daha çok çalışma odaları için düşünülmüş olan ve Pons Home Design tarafından tasarlanan bu model masif ahşaptan imal edilmiş. Küçük ama pratik ve enteresan dizaynıyla dikkat çekiyor. Misinadan oluşan kitap askılığı 11 kitap kapasitesine sahip. Rustik tarzdaki bu dekoratif kitaplık rafın fiyatı da oldukça uygun.
Modern, sade ama gayet şık ve hoş çizgileriyle ve yuvarlak hatlarıyla özelde bu raf ve genelde bu çalışma odası takımı, dekorasyonda modernizm tutkunlarının aklını çelecek öyelliklere ve görünüme sahip. Hem derin iç hacmi hem de yine raf olarak kullanılabilecek üst kısmıyla işlevsel kaygıları da bir hayli karşılar nitelikte olan bu parça 2 İç Mimarlık tarafından tasarlandı.
Bugünkü son örneğimiz Portakal Mimarlık Mühendislik'in özellikle çatı katları için tasarladığı bu kitaplık oldukça geniş sayılabilecek bir kapasiteye ve modern bir tarza sahip. Beyaza boyanmış ahşap malzemeden üretilen rafların arka zeminini istediğiniz bir renkle de değiştirme imkanına sahipsiniz. Geometrik çizgileri ve dekorasyonda modernizmi seviyorsanız elbette çatı kısmından bağımsız olarak da konumlandırabileceğiniz başarılı bir tasarım.
Sizin de yukarıda gördüğünüz gibi raflar konusunda hem tarz hem de işlev bakımından oldukça geniş bir spektrum söz konusu. Raflar konusuna bir giriş olarak plandığımız bu yazıda üçü ülkemizden olan on örnekle sizlere başlangıç için yeni fikirler vermeye çalıştık. Kuşkusuz sitemizde çok daha değişik tarzlarda alternatifler bulabileceğiniz gibi, dekorasyonla ilgili her konuda olduğu gibi raf dekorasyonu konusunda da uzmanların görüşlerinden faydalanmanız her zaman lehinize olacaktır.
Dekoratif raf alternatifleri ile ilgili konumuza şimdilik kaydını düşerek nokta koyuyoruz. Fazla sayıda seçenek arasıda kararsız kalmak normal ancak ne istediğine ve neye ihtiyaç olduğuna karar verip ondan sonra bu raf modeli havuzuna atlamak daha mantıklı, bu seçenekleri düşürecek ama karar vermenizi kolaylaştıracaktır. Bu konuda başkaca yeni fikirler de görmek istiyorsanız yine sitemizde yer alan ‘Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri’ başlığını taşıyan yazıya da göz gezdirmeniz yararlı olacaktır diye düşünüyoruz.