İzmir'de muhteşem bir yenileme projesi

Evin yapısal kusurlarından bir diğeri de tavanının pek çok eski eve göre bir hayli basık olması. Normal şartlarda günlük kullanımda fazlaca sorun yaratmayacak bu türden bir tavan yüksekliği, lüks ve iddialı bir dekorasyonda kullanılabilecek türden avizeler devreye girdiğinde ise ciddi sorunlar çıkarabilir. Bu yüzden avize ve benzeri büyük ebatlı aydınlatma elemanlarından vazgeçilmiş ve yerine sade, şık ve her şeyden önemlisi çok az yer kaplayan spot aydınlatmalar koyulmuş. Sonuç ise gerçekten başarılı.