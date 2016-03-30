İzmir'de muhteşem bir yenileme projesi

İzmir'in en eski ve köklü semtlerinden biri olan Yalı'da bulunan muhteşem bir daireyi tanıtacağız bu yazımızda. Fakat bu dairenin bir özelliği var. Onu bugünkü muhteşem haline kavuşturan, dikkat çekici bir dönüşüm hikayesi. İzmir'in önde gelen mimarlık firmaları arasında yer alan Bago Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bu dikkat çekici dönüşüm, ortaya gerçek anlamda görülmeye değer nitelikte bir daire çıkarmış. Pek çok yeni konut projesinden dairelerin yanına dahi yaklaşamayacağı güzellikteki bu daireye biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Bago Mimarlık'ın bu yenileme projesinde belli başlı ayrıntılar oldukça dikkat çekiyor. Her şeyden önce bu nefis dairenin yenilenmesinden önde çok da dikensiz bir gül bahçesi olmadığını belirtelim. Belli başlı yapısal kusurları olan daire, ayrıntılı bir tasarım çalışması ve yaratıcı fikirler sayesinde bugünkü haline kavuşabilmiş. Peki nedir bu yapısal kusurlar? Doğrusu bunların önemli bir kısmı aydınlatma ile ilgili. Evin ana cephesi gün ışığından başarılı bir şekilde yararlanabilirken, iç kısımlar özellikle dar koridor mimarisi sebebiyle görece karanlıkta kalıyor. Daha doğrusu kalıyormuş; elbette tüm bu sorunlara çözüm üretilmiş.
Evin yapısal kusurlarından bir diğeri de tavanının pek çok eski eve göre bir hayli basık olması. Normal şartlarda günlük kullanımda fazlaca sorun yaratmayacak bu türden bir tavan yüksekliği, lüks ve iddialı bir dekorasyonda kullanılabilecek türden avizeler devreye girdiğinde ise ciddi sorunlar çıkarabilir. Bu yüzden avize ve benzeri büyük ebatlı aydınlatma elemanlarından vazgeçilmiş ve yerine sade, şık ve her şeyden önemlisi çok az yer kaplayan spot aydınlatmalar koyulmuş. Sonuç ise gerçekten başarılı.
Gün ışığını ve ön cephenin fazlasıyla yararlandığı ferah havayı arka bölümlere taşımak için geçiş alanlarında ciddi miktarda beyaz ve bir o kadar da ayna kullanımı olduğunu görüyoruz. Bu ayna ve beyaz ikilisi hem bu koridorların kendisini de bir hayli ferahlatırken hem de ışığın içerilere doğru aktarılmasında ciddi bir rol üstleniyor.
Dar, sıkışık ve eksik aydınlatılmış mekânlarla baş etmek kolay değildir. Yaratıcı dekoratif çözümler üretmek gerekir. Bu çözümlerin en başta geleni ise koyu renklerden kesin olarak kaçınmaktır. Açık renkler bu gibi dar alanları çok daha ferah gösterecektir. Bu evde bunun çok sayıda kanıtını görüyoruz.
Uzun ve dar yapıdaki mutfaklarla geçmişte oldukça sık karşılaşıyorduk. Bu aslında mimari açıdan sorunlu bir tasarım. Bu yüzden bugünlerde daha doğru tasarımlara sahip mutfaklar kullanılıyor. Fakat elinizdeki malzeme buysa, acımasızca duvarları yıkıp evin iç yapısını tüm değiştirmek zorunda değilsiniz. Bago Mimarlık burada adeta bu konunun dersini veriyor dersek abartmış olmayız. Yine açık renk tercihleri ve mutfağın biçimini son derece başarılı bir şekilde dikkat çekici bir derinliğe dönüştüren bir tasarım çizgisi görüyoruz. Duvarlarda ise çeşitli tablolar ile yoğun beyazın göz yoruculuğu kırılmış.
Yatak odasına geldiğimizde de tamamen evin kendi koşullarına göre özel tasarlanmış bir mekânla karşılaşıyoruz. Bir dekorasyondan doğru sonuç beklemek için olmazsa olmaz unsur ilgili mekâna özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Bu evin tamamında bu tarz bir çalışmanın üretebileceği pozitif sonuçları canlı olarak görüyoruz. Evin özgün koşulları göz ardı edilerek ezberden uygulamalar yapılmış olsaydı, hiç şüphesiz ortaya çıkan sonuç bu kadar başarılı olamazdı.