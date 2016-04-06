Çanakkale'de muhteşem bir malikane

Kuzey Ege'nin sakin ve kendi halinde bir kenti olarak bilinen Çanakkale, pek çok kişinin zihninde genellikle Çanakkale Boğazı ve şehitlik gibi belli başlı imgelerle yer etmiştir. Oysa Çanakkale bunlardan çok daha fazlasıdır. Kimi yönleriyle İzmir'i andıran, özellikle insanlarıyla tam bir Ege kenti olan Çanakkale, bir yandan da tümüyle özgün, başka hiçbir yere benzemeyen bir karaktere sahiptir. Denizi, doğası, ormanları, balıkçılığı ve mizah duygusu gelişmiş halkıyla Türkiye'nin en çekici kentlerinden biri olan Çanakkale son yıllarda o eski kendi halindeliğini de yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Özellikle turizm alanındaki hızlı gelişimiyle birlikte kentin ekonomik ortamı da canlanıyor. Buna paralel olarak oldukça iddialı konut projeleriyle de karşılaşıyoruz bu güzel şehirde. Fakat bu yazımızda sizlere tanıtacağımız muhteşem malikane, konut projesi diyerek geçebileceğimizin çok ötesinde, sınırları zorlayan standartlarıyla göz kamaştırıyor. Bölgenin önde gelen firmalarından olan Çanakkale merkezli EMG Mimarlık Mühendislik tarafından tasarlanan bu olağanüstü güzellikteki eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?