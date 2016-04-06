Çanakkale'de muhteşem bir malikane

Kuzey Ege'nin sakin ve kendi halinde bir kenti olarak bilinen Çanakkale, pek çok kişinin zihninde genellikle Çanakkale Boğazı ve şehitlik gibi belli başlı imgelerle yer etmiştir. Oysa Çanakkale bunlardan çok daha fazlasıdır. Kimi yönleriyle İzmir'i andıran, özellikle insanlarıyla tam bir Ege kenti olan Çanakkale, bir yandan da tümüyle özgün, başka hiçbir yere benzemeyen bir karaktere sahiptir. Denizi, doğası, ormanları, balıkçılığı ve mizah duygusu gelişmiş halkıyla Türkiye'nin en çekici kentlerinden biri olan Çanakkale son yıllarda o eski kendi halindeliğini de yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Özellikle turizm alanındaki hızlı gelişimiyle birlikte kentin ekonomik ortamı da canlanıyor. Buna paralel olarak oldukça iddialı konut projeleriyle de karşılaşıyoruz bu güzel şehirde. Fakat bu yazımızda sizlere tanıtacağımız muhteşem malikane, konut projesi diyerek geçebileceğimizin çok ötesinde, sınırları zorlayan standartlarıyla göz kamaştırıyor. Bölgenin önde gelen firmalarından olan Çanakkale merkezli EMG Mimarlık Mühendislik tarafından tasarlanan bu olağanüstü güzellikteki eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Ortalama bir villanın hacmini bir hayli aşan bu yapıdan olsa olsa malikane diye söz edilebilir. Ve bir malikanenin görkemini taşıdığına hiç şüphe yok. Gerek muazzam genişlikteki oda ve bölümleri, gerekse de bu alanların en küçük detayına varana kadar tüm unsurlarıyla ince bir tasarımı yansıtması, görkemli bir tabloyu ortaya çıkarıyor.
Malikanenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de tüm odalarda sıradışı nitelikte bir ahşap işçiliğine sahip olması. Burada yalnızca belli eşyalardaki ince detaylardan veya şık süslemelerden söz etmiyoruz. En temel mobilyalardan kapılara, aksesuarlardan çerçevelere varana dek bugün artık çok sık rastlayamadığımız kalitede bir ahşap işçiliği dikkatleri üzerine çekiyor.
Yatak odaları genellikle oldukça sade odalardır. Zira bu odalar uyku odaklı oldukları için çok dikkat çekici mobilya ve aksesuarların kullanımı tercih edilmez. Ancak bu türden bir evde sıradan bir yatak odasıyla karşılaşmak bir hayli sürpriz olurdu. Elbette evin genel çizgisini yansıtan, hatta yer yer aşan oldukça ihtişamlı bir yatak odası görüyoruz. Yine ahşap işçiliği müthiş detaylı ve şık.
Malikanenin çok sayıdaki yatak odalarından bir diğerinde ise Çanakkale'nin o eşsiz doğasını yansıtan muteşem bir manzarayla karşılaşıyoruz. Yerden tavana kadar uzanan ve odanın bir cephesini tamamen kaplayan geniş pencereler manzaranın odayla bütünüyle kucaklaşmasına olanak tanıyor. Gün ışığından müthiş bir şekilde yararlanılmış olması da geniş pencerelerin bir diğer artısı.
Bir apartman dairesini, müstakil bir evi ya da villayı tüm detaylarıyla tasarlayıp ortaya muhteşem bir dekorasyon çıkarabilirsiniz. Ancak bir malikane tasarlamak bunların hepsinden farklı, doğrusu bunların ötesinde bir iştir. Lüksün ve ihtişamın başka bir düzeyinden söz ettiğimiz malikanelerde en küçük bir detayın bile üzerinden atlamak mümkün değildir. Burada da bunun iyi bir örneğini görüyoruz. Tüm odalarda, tüm bölümlerde ve bu alanlardaki en küçüğüne varana kadar her bir unsurda bir tasarım, bir fikir, bir incelik görüyoruz. Kusur bulmak gerçekten hiç kolay değil.
Bu türden son derece lüks ve iddialı evlerdeki en önemli bölümlerden biri de hiç şüphesiz yemek odalarıdır. Zira bu nitelikte bir evde yaşayan kişiler için yemekli toplantılar bir hayli önemlidir. Bu yüzden yemek odasının bir anlamda evin güçlü bir özeti olması, bütün evin ihtişamını göze sokmayacak bir zerafetle yansıtması gerekir. Ve bu yemek odasında tam da bunu görüyoruz. Yine iddialı bir ahşap işçiliği ve detaylı bir tasarım çizgisi hakim. Tavandaki özel tasarlanmış ahşap bölüm ve yemek masasının tam üstündeki yine özel tasarım aydınlatmalar da bu tabloyu bir kat daha vurguluyor.