Evimin giriş bölümünü nasıl dekore edebilirim ?

Ev hanımları evin iç bölümleri olan oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo, koridor, balkon gibi bölümlerini daha estetik ve daha zarif bir hale getirmek için ellerinden geleni yapar, dekorasyon konularında araştırmalar yaparak evin görselliğini, en üst noktaya taşımak için çabalarlar. Evin iç bölümlerine bu kadar emek harcayıp zaman sarf ederken evin dışında aklan bahçe, veranda, ana giriş bölümleri için bu kadar çaba sarf etmezler. Ancak bu bölümlerin de mutlaka iç bölümler kadar görsel, estetik ve zarif olmasını isterler. Evin ana giriş bölümü, veranda bölümü veya bahçe için özel bir peyzaj çalışma ve dekorasyon yapılması gereklidir. BU bölümler hem dekorasyon hem de peyzaj ile birlikte ancak görsel ve estetik olabilir. Ev hanımları evlerinin ana giriş kısmı olan dış kapı öncesinden başlayarak görsel, zarif ve estetik bir dekorasyona sahip olmasını isterler. Peki evin ana giriş kısmını nasıl daha güzel hale getirebilir, istenilen zariflikte dekore ederek görsel açıdan mükemmel olmasını ve evin genel dekorasyon fikrine uygun olmasını sağlayabiliriz? Evinizi dekore ederken istediğiniz dekorasyon fikrine düşüncesine uygun olacak şekilde dekore edebilirsiniz. Önemli olan renk seçimlerinizi çok keskin bir şekilde yapmamak, evin dışı ve içi ile çok keskin ayrımlar yapmadan dekorasyonu tamamlamaktır. Dekorasyon içinde evin dış cephesi ve evin ana girişi de yer aldığı için tüm renkleri kullanarak, canlı bitkiler ekleyerek, süs objelerini kullanarak, kapı türü ve çeşitlerini zengin bir yelpaze içinden seçerek evin ana girişini estetik bir çizgi de dekore edebiliriz. Ana giriş için yapabileceğiniz en kolay işlem ve en düşük maliyetle yapabileceğiniz uygulamam dış cephe ile aynı renk ve düşünce de dekore etmek, kişisel zevklerinize göre çok renkli bir ana giriş yaparak evinizin dış girişini dekore edebilir , kapısını kapı içi ile ilk giriş alanı arasındaki renk ve dekorasyon farkını ortadan kaldırabilirsiniz. Boyama işlemini ana giriş bölümünde duvar resimleri, çizimleri yaparak bir oyun alanına çevirebilir, insanların beğenisini kazanabilirsiniz. Boyama işlemi dışında bu bölgeye canlı bitkiler ekleyerek, görselliğini artırabilirsiniz. Evin kapısına doğru sağlı sollu her iki yana renkli çiçekleri bulunan bitkiler ve sarmaşıklar ekleyebilir, eve ulaşmadan önce bir bahçe içinden geçmek sizleri daha mutlu edecektir. Ana giriş peyzajı için bitki seçimini dikkatli bir şekilde yapmak gereklidir. Mevsim bitkileri, ile yıl boyunca yeşil kalabilen bitkileri bir arada kullanmak hem kapı önünü yıl boyunca yeşil bir alan olarak kalmasını sağlayacak hem de mevsimlik bitkilerin solması ve kuruması durumunda yerine yenisi gelene kadar peyzaj görselliğini koruyarak görselliğin yıl boyunca zarif bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz. Peyzaj dışında evin ana giriş bölümünü güzelleştirmek için yapabileceğiniz bir diğer işlem evinize doğru bir yürüyüş yolu yapmak, yürüyüş yolu içinde kullanacağınız doğal taşların arasına yeşil çimler ekerek görselliğini iki kat artırabilirsiniz. Yapacağınız yürüyüş yolu için doğal taş dışında ağaç kütükleri, ahşaplar, kullanabilirsiniz. Ağaç kütükleri veya ahşap kullandığınız alanın yanına içi oyulmuş ağaç gövdeleri koyarak içerisine toprak ekleyebilir ve bu topraklarda yetiştireceğiniz çiçekler ile evinizin girişini doğal bir ormana çevirerek muhteşem güzellikte bir ev girişine sahip olabilirsiniz. Ana giriş için yapabileceğiniz bir diğer düzenleme önerisi de kapı üzerini, özel bir tasarım ile sundurma yapmak ve sundurmanın etrafına taş havuzları oluşturarak ana girişi dekoratif bir şekilde süslemektir. Taş havuzları için seçilecek doğal taşların rengi dış cephe ve kapı rengi ile uyumlu olması durumunda muhteşem bir görselliğe sahip kapı girişiniz olacaktır. Taş havuzları ile birlikte su yolları oluşturabilir, su yolları eşliğinde bir ana giriş ile evinizi eşsiz bir güzelliğe sahip hale getirebilirsiniz. Bütün bu öneriler ve uyarılar eşliğinde evinizin dışını, ana girişini ve kapısını özel bir hale getirebilir ve eşsiz bir güzelliğe sahip dekorasyon ile misafirlerinizi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Evin ana girişi için yapacağınız uygulamalar konusunda fikir edinebilmek için homify özel dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve örnek uygulamaları inceleyerek, örnek dekorasyon yazılarımızı inceleyerek kendi evinizi ve ana girişiniz için fikir edinebilirsiniz.