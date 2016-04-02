Evimin giriş bölümünü nasıl dekore edebilirim ?

Ev hanımları evin iç bölümleri olan oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo, koridor, balkon gibi bölümlerini daha estetik ve daha zarif bir hale getirmek için ellerinden geleni yapar, dekorasyon konularında araştırmalar yaparak evin görselliğini, en üst noktaya taşımak için çabalarlar. Evin iç bölümlerine bu kadar emek harcayıp zaman sarf ederken evin dışında aklan bahçe, veranda, ana giriş bölümleri için bu kadar çaba sarf etmezler. Ancak bu bölümlerin de mutlaka iç bölümler kadar görsel, estetik ve zarif olmasını isterler. Evin ana giriş bölümü, veranda bölümü veya bahçe için özel bir peyzaj çalışma ve dekorasyon yapılması gereklidir. BU bölümler hem dekorasyon hem de peyzaj ile birlikte ancak görsel ve estetik olabilir. Ev hanımları evlerinin ana giriş kısmı olan dış kapı öncesinden başlayarak görsel, zarif ve estetik bir dekorasyona sahip olmasını isterler. Peki evin ana giriş kısmını nasıl daha güzel hale getirebilir, istenilen zariflikte dekore ederek görsel açıdan mükemmel olmasını ve evin genel dekorasyon fikrine uygun olmasını sağlayabiliriz? Evinizi dekore ederken istediğiniz dekorasyon fikrine düşüncesine uygun olacak şekilde dekore edebilirsiniz. Önemli olan renk seçimlerinizi çok keskin bir şekilde yapmamak, evin dışı ve içi ile çok keskin ayrımlar yapmadan dekorasyonu tamamlamaktır. Dekorasyon içinde evin dış cephesi ve evin ana girişi de yer aldığı için tüm renkleri kullanarak, canlı bitkiler ekleyerek, süs objelerini kullanarak, kapı türü ve çeşitlerini zengin bir yelpaze içinden seçerek evin ana girişini estetik bir çizgi de dekore edebiliriz. Ana giriş için yapabileceğiniz en kolay işlem ve en düşük maliyetle yapabileceğiniz uygulamam dış cephe ile aynı renk ve düşünce de dekore etmek, kişisel zevklerinize göre çok renkli bir ana giriş yaparak evinizin dış girişini dekore edebilir , kapısını kapı içi ile ilk giriş alanı arasındaki renk ve dekorasyon farkını ortadan kaldırabilirsiniz. Boyama işlemini ana giriş bölümünde duvar resimleri, çizimleri yaparak bir oyun alanına çevirebilir, insanların beğenisini kazanabilirsiniz. Boyama işlemi dışında bu bölgeye canlı bitkiler ekleyerek, görselliğini artırabilirsiniz. Evin kapısına doğru sağlı sollu her iki yana renkli çiçekleri bulunan bitkiler ve sarmaşıklar ekleyebilir, eve ulaşmadan önce bir bahçe içinden geçmek sizleri daha mutlu edecektir. Ana giriş peyzajı için bitki seçimini dikkatli bir şekilde yapmak gereklidir. Mevsim bitkileri, ile yıl boyunca yeşil kalabilen bitkileri bir arada kullanmak hem kapı önünü yıl boyunca yeşil bir alan olarak kalmasını sağlayacak hem de mevsimlik bitkilerin solması ve kuruması durumunda yerine yenisi gelene kadar peyzaj görselliğini koruyarak görselliğin yıl boyunca zarif bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz. Peyzaj dışında evin ana giriş bölümünü güzelleştirmek için yapabileceğiniz bir diğer işlem evinize doğru bir yürüyüş yolu yapmak, yürüyüş yolu içinde kullanacağınız doğal taşların arasına yeşil çimler ekerek görselliğini iki kat artırabilirsiniz. Yapacağınız yürüyüş yolu için doğal taş dışında ağaç kütükleri, ahşaplar, kullanabilirsiniz. Ağaç kütükleri veya ahşap kullandığınız alanın yanına içi oyulmuş ağaç gövdeleri koyarak içerisine toprak ekleyebilir ve bu topraklarda yetiştireceğiniz çiçekler ile evinizin girişini doğal bir ormana çevirerek muhteşem güzellikte bir ev girişine sahip olabilirsiniz. Ana giriş için yapabileceğiniz bir diğer düzenleme önerisi de kapı üzerini, özel bir tasarım ile sundurma yapmak ve sundurmanın etrafına taş havuzları oluşturarak ana girişi dekoratif bir şekilde süslemektir. Taş havuzları için seçilecek doğal taşların rengi dış cephe ve kapı rengi ile uyumlu olması durumunda muhteşem bir görselliğe sahip kapı girişiniz olacaktır. Taş havuzları ile birlikte su yolları oluşturabilir, su yolları eşliğinde bir ana giriş ile evinizi eşsiz bir güzelliğe sahip hale getirebilirsiniz. Bütün bu öneriler ve uyarılar eşliğinde evinizin dışını, ana girişini ve kapısını özel bir hale getirebilir ve eşsiz bir güzelliğe sahip dekorasyon ile misafirlerinizi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Evin ana girişi için yapacağınız uygulamalar konusunda fikir edinebilmek için homify özel dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve örnek uygulamaları inceleyerek, örnek dekorasyon yazılarımızı inceleyerek kendi evinizi ve ana girişiniz için fikir edinebilirsiniz.
Evinize ulaşım bahçeden yapılıyor ise sadece bir üst örtü yaparak evinizi bahçe dekorasyonu ve peyzajı ile özel bir alan haline getirebilir, evin ana girişini görsel ve zevkli bir ana giriş haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan evin girişi bahçe ile birlikte dekore edilmiş, yeşil ve doğal bir bahçenin içinden geçerek evinize ulaştığınız için ferah, zarif ve estetik bir ana girişe sahip olabilirsiniz. İstediğiniz takdirde evinizin giril kısmına ahşap parçalari ekleyerek görselliği ve doğallığı artırabilirsiniz.
Evin kapı girişi için doğal taşları kullanarak özel bir tasarım ile görsel bir giriş oluşturabilir ve zarif bir kapı dekorasyonu ile evinizin çekiciliğini artırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir insanın rahatlıkla yürüyebileceği kadar bir alan ayırdıktan sonra etrafına havuz çukurları açarak içlerini doğal taşlar ile doldurmak ve taş havuzu içine yeşil canlı bitkiler ekerek görselliği artırmaktır. Bu uygulama ile evinizin dış cephesini ve kapı girişini muhteşem bir hale getirebilirsiniz. Örnek resimde evin kapı girişine uygulanmış bir taş havuzu uygulamasını görüyorsunuz. Tuğla duvar ve açık ahşap rengindeki kapı ile uyumlu olarak yapılan taş havuzu evin ana girişini hem özel hem de estetik bir güzelliğe sahip hale getirmiş.
Evin ana girişinin görselliğini artırmak için yapmanız gereken bir diğer uygulama da evin ön cephesine bir veranda örtüsü oluşturmak ve örtü için kapı ile aynı renk ve dokuda ahşap kullanarak uyumlu olması sağlanmalıdır. Bu sayede hem evin ön cephesi uyumlu bir dekorasyona sahip olarak görsel olacak hem de şık bir ön cephe uygulaması ile evinizi daha zarif hale getireceksiniz. Ayrıca veranda içerisine veranda dekorasyonu kapsamında canlı renkler, yeşil canlı bitkiler, özel uygulamalar ekleyerek verandanızı ve kapı girişinizi daha dekoratif hale getirebilirsiniz. Örnek resimde sade bir veranda ve üst örtü uygulaması ile evin ana girişinin dekoratif olarak süslendiğini görüyorsunuz.
Evinizin girişinde yer alan kapıyı özel bir süsleme ile ana girişe renk ve doku veren bir kapı haline getirebilirsiniz. Kapı çeşitleri içinden seçim yaptıktan sonra evinizin ön cephesi ile uyumlu renklere boyayarak hem sundurma hem de çevre ile uyumlu hale getirip görselliğini artırabilirsiniz.
Evinize ulaşım öncesinde bir oturum alanı var ise, bu alanı dekorasyon içerisine ekleyerek görsel bir dekorasyon ile ana girişi zarif bir hale getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan uygulama da veranda kısmının üst örtüsü yarım yapılarak oturum alanı ince bir çizgi ile ayrılmış ve zarif bir şekilde dekore edilmiş.
Evin ana girişi için yapabileceğiniz bir diğer uygulama da renkleri kullanarak dış cephe ile uyumlu ve görsel bir ana giriş oluşturmaktır. Örnek resimde yer alan tek katlı zarif ev uygulamasında olduğu gibi kapı ve pencereleri koyu kahve rengi ve tonlarında yaparak beyaz duvarlar içinde ana girişin belirgin ve estetik bir giriş olması sağlanmış.