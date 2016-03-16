Eviniz için en uygun zemin kaplamasını nasıl seçebilirsiniz?

Bir evin zemin kaplaması en dikkat çekici iç mimari özelliklerinden biridir. Evin genel havasını belirleyen zemin kaplaması seçimine tadilat başlamadan önce karar vermeli ve evin genel olarak dekorasyon tarzına ve renk yelpazesine uygun bir model seçilmelidir. Günümüzde, ahşaptan mermer ve benzeri doğal taşlara, seramik karolardan terakotaya, halı – kilim çeşitlerinden mantar zemine, yeniden piyasaya çıkan ve muhteşem renkleri – desenleri ile insanı hayrete düşüren linolyum modellerine kadar birçok seçenek mevcut. Bu yazımızda değişik türdeki zemin kaplamalarına örnekler derledik. Zemin kaplamanızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, bu derlemede yer alan örnekler, yapacağınız seçim konusunda size fikir verebilir.
Evinizdeki odaların zemin kaplamasını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç kriter vardır. Bunların başında da odanın türü gelir. Örneğin zeminini kaplayacağınız oda mutfak ise seçiminiz farklı, oturma odası ise seçiminiz farklı olacaktır. Mekanın kullanım amacı zemin kaplaması seçiminizi belirleyecek birinci kriterdir. Mekanın iç mimarisi de zemin seçimindeki kararınızı etkileyecek önemli bir unsurdur. Modern ya da klasik tarzlara da zemin seçiminizi yapmalısınız. Bir başka önemli kriter ise elbette zemin için ayıracağınız bütçedir. Malzemelerin fiyatları gibi döşeme masrafları, bakımları ve kullanım ömürleri de değişkendir ve bütçe ayarlaması yaparken bu detayları da göz ardı etmemek gerekir.
Odalarınızın doğal bir dekorasyona sahip olmasını, kolay temizlenmesini, hijyenik olmasını istiyorsanız ahşap zeminleri tercih etmelisiniz. Ahşap zeminler her zaman için odalarınıza görsellik kazandıran, şık ve zarif bir dekorasyon oluşturmanızı sağlayan kaplama malzemeleridir. Ahşap kaplama malzemeleri olan parkeler, odanız için ısı yalıtımı sağlarken aynı zamanda renk ve parlaklığı ile dekoratif ve görsel bir oda zemini oluşmasını sağlar. Temizliği, kir tutmaması çizilmemesi ve bakımının kolay olması nedeniyle evlerimizde kullanmamız gereken kaplama malzemeleridir.
İç ve dış cephe dekorasyonlarında kullanılan doğal taş zeminler fazla bakım gerektirmez ve uzun ömürlülüğü sayesinde uğraşsız bir dekorasyon ürünüdür. Zeminde kullanacağınız kaplama malzemesi, sadece dayanıklılık ve kullanım kolaylığı açısından değil, evin atmosferini şekillendirme anlamında da dikkat ve özenle seçilmelidir. Yüzlerce farklı türünü bulabileceğiniz doğal taş zeminlerin evinizin dekoruna uygun renkte ve dokuda bir modelini seçmelisiniz. Taş zeminler konusunda dikkat edilmesi gereken tek şey, sirke, limon gibi asidik sıvıların ve çamaşır suyu ya da amonyaklı deterjanların taşın dokusunda hasar meydana getirebilecek oluşudur. Aslında hemen hemen bütün kimyasallar taşa zarar verir. Bu yüzden taş yüzeylerin temizliğinde asidik ya da kimyasal hiçbir içeriğin kullanılmaması gerekiyor. Uzmanlar taş zeminleri temizlerken yalnızca su kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Taş zemininizde zorlu ve çıkmayan lekeler oluştuysa da buhar temizliği en sağlıklı seçenek.
Modern, klasik, geleneksel, geometrik, etnik, otantik tarz ve trendleri bir arada sunan desenli yer karoları, insanı mutlu eden, desenlerde ve renklerde duygulara seslenen modellere sahipler. Fotoğrafta da bir örneğini gördüğümüz Karosiman yüzyıllık klasik karo çini geleneğine, üretim tekniklerine sadık kalarak üretim yapmaya devam ediyor. Selçuklu, Osmanlı, Anadolu, Latin, heritage, art nouveau modelleriyle karolar eski eser restorasyonlarda, mağaza, otel oﬁs ve alışveriş merkezlerinde ve evlerin banyo, mutfak, antre, yatak odası ve oturma odalarının zeminlerinde kısaca yaşama dair her yerde kullanıcıya sıcak, doğal ve yaşanılası ortamlar yaratıyor. Karolar, kullanıldıkları alanlarda estetik görünüm, desen yaratma imkanı, yüzey kaplaması olarak görsel bütünlük, ahşap ve doğal taşlarla kombin olabilme özelliği gibi kolaylıklar sağlıyor. Karosiman geleneksel karo çinilerde, modern ve yenilikçi modellerini her mekanda tasarımcıların beğenisine sunuyor. Uygulandığı mekanın merkezini oluşturan karo çiniler, mimar ve tasarımcıların vazgeçilmez yer kaplama malzemesi olarak zeminlerde farklı bir tarz sunuyor.
Farklı karo seçenekleri için ’En güzel yer karoları’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Evlerde en yaygın kullanılan zemin kaplamalarından biri de seramik karolardır. Seramik karolar evin her odasında, alanında bahçesinde, dış cephesinde çatı kaplamasında kısacası her alanında kullanılan kaplama malzemesidir. Pişirme teknolojileri, kullanılan kilin kalitesi ve pişirme süresine göre sertlik derecesi oluşturulan ve sertlik derecesine göre yürüyüş yollarında bile kullanılan kaplama malzemesidir. İstenilen renk ve desen de üretilebilen örnek resimde olduğu gibi farklı renklerin bir arada kullanılması ile özel dekorasyonlara sahip odalarınız için istediğiniz renklerde fayans kaplamaları yapabilirsiniz. Seramik karo büyüklüklerini istediğiniz ölçülerde tedarik edebileceğiniz için evlerinizde kişiliğinize uygun fayans kaplamaları yaparak evlerinizi daha zarif hale getirebilirsiniz.
Rustik ya da country (kırsal) tarz bir dekorasyon düşünüyorsanız, terakota zeminler de mükemmel sonuç verir. Fotoğraftaki örnekte terakota zemin kaplaması görüyoruz. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz, tarz sahibi, sofistike bir zemin kaplaması türüdür.
Mantar yer döşemeleri özellikle Türkiye'de pek yaygın olmasa da yumuşak yapısı ve kolay temizlenir özelliğiyle zemin seçimi için ideal tercihlerden biri. Mantar meşe ağacının kabuklarının bir takım işlemlerden geçirilerek sıkıştırılmış formuna verilen addır. Mantar parke, doğal mantar ağacı kabuklarından kendine has dokularda ve çarpıcı renklerde üretilir. Görünümü ve fiziki yapısıyla sımsıcak bir ortam sağlayan mantar zeminler iç dekorasyonda tasarımların hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesinde de önemli kolaylıklar sağlar. Mantar zeminler %100 ekolojiktir, yumuşaktır, esnektir. Yüksek yürüme konforu ve mükemmel ayak sesi ve akustik ses yalıtımı sağlarlar. Hijyeniktir ve kolay temizlenirler. Kilit sistemi sayesinde montaj – demontaj işlemleri çok kolaydır. Ayrıca aşınmalara karşı yüksek dayanıklılıkları yüksektir.
Eskiden evlerde sıklıkla kullanılan ucuz ve temizlemesi kolay bir malzeme vardı: Linolyum, yani muşamba. Kulağa çok çekici gelmese de, aslında oldukça pratik bir malzeme olması ve uygun fiyatı ile zamanının en popüler zemin kaplama malzemelerinden biri olan linolyum, birçok farklı desen ile geri döndü. Geometrik desenlerden eski tip karoları andıran geleneksel desenlere kadar seçenekler sonsuz. Bu yeni nesil linolyum zemin kaplamaları, kolay temizlenme özellikleri, uygun fiyatları ve ayağa verdikleri yumuşak basma hissi ile tercih nedeni olabilirler. Sert ve sivri maddeler ile kolayca yıpranmaları ile en büyük dezavantajları.
Fotoğrafta Villa Sapanca Butik Konukevi'nin muhteşem giriş holünü görmekteyiz.