Eviniz için en uygun zemin kaplamasını nasıl seçebilirsiniz?

Modern, klasik, geleneksel, geometrik, etnik, otantik tarz ve trendleri bir arada sunan desenli yer karoları, insanı mutlu eden, desenlerde ve renklerde duygulara seslenen modellere sahipler. Fotoğrafta da bir örneğini gördüğümüz Karosiman yüzyıllık klasik karo çini geleneğine, üretim tekniklerine sadık kalarak üretim yapmaya devam ediyor. Selçuklu, Osmanlı, Anadolu, Latin, heritage, art nouveau modelleriyle karolar eski eser restorasyonlarda, mağaza, otel oﬁs ve alışveriş merkezlerinde ve evlerin banyo, mutfak, antre, yatak odası ve oturma odalarının zeminlerinde kısaca yaşama dair her yerde kullanıcıya sıcak, doğal ve yaşanılası ortamlar yaratıyor. Karolar, kullanıldıkları alanlarda estetik görünüm, desen yaratma imkanı, yüzey kaplaması olarak görsel bütünlük, ahşap ve doğal taşlarla kombin olabilme özelliği gibi kolaylıklar sağlıyor. Karosiman geleneksel karo çinilerde, modern ve yenilikçi modellerini her mekanda tasarımcıların beğenisine sunuyor. Uygulandığı mekanın merkezini oluşturan karo çiniler, mimar ve tasarımcıların vazgeçilmez yer kaplama malzemesi olarak zeminlerde farklı bir tarz sunuyor.

Farklı karo seçenekleri için ’En güzel yer karoları’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.