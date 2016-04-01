Duvar dekorasyonlarında ahşap nasıl kullanılabilir ?

Evlerimizde kullanım alanları olan odalarımızın iç dekorasyonu kadar artık duvar dekorasyonu da çok önemli bir hale gelmiştir. Duvar dekorasyonu yaparken genel dekorasyon fikri ile birlikte hareket edilebileceği gibi genel dekorasyondan farklı bir şekilde hareket edilerek bağımsız bir duvar dekorasyonu da yapılabilir. Duvar dekorasyonu yapılırken duvarın dekoratif görünümünü koruyacak, aynı zamanda duvar dekorasyonunun daha estetik ve daha zarif olmasını sağlayacak dekorasyon malzemelerinden birisi ve en önemli malzeme ahşaplardır. Ahşaplar duvarlara can veren , her anlamda duvarların yaşamasını sağlayan ahşaplar sayesinde artık evlerimiz, duvarlarımız daha keyifli bir şekilde dekore edilmekte ve daha zarif dekorasyonlar ortaya çıkarılmaktadır. Ahşaplar günümüzde çok kısa süre de elde edilen, dekoratif yüzeyler için basit işlemler ile estetik ve görsel özellikleri olan, duvar dekorasyonlarında duvar kaplama malzemesi, duvar rafları, duvar süsleri, dekorasyon objeleri, ince ahşap filmler gibi bir çok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde kullanılabilir. Özellikle geniş hacimli odaları ve salonları daha dolu göstermek, genişliğin getirdiği olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve zevkli bir şekilde dekorasyon yapabilmek için başvurulan ilk malzeme yine ahşaplar olmaktadır. Günümüzde tasarımcılar ve dekorasyon uzmanları global düşünceleri daha yakından takip etmeleri, dekorasyon düşüncelerini bir birleri ile harmanlayarak farklı dekorasyon örnekleri oluşturmaları nedeniyle ahşaplardan daha fazla yararlanmak durumunda kalınmaktadır. Kişisel zevklere göre özel ağaçlardan elde edilmiş ahşaplar kullanılabilirken günümüzde tasarruf düşüncesinin ön planda tutulması, geri dönüşüm düşüncesi ile hareket edilmesi nedeniyle paletlerin ağırlıklı olarak kullanılmaya başlaması ile ahşapların duvar dekorasyonlarında daha fazla kullanılmaya başlanması dekorasyon ve dekoratif duvar düşüncesini farklı boyutlara taşımıştır. Ahşapların duvar dekorasyonlarında kullanılması kadar, dekorasyonun görselliğinin korunması amacıyla bakımlarının yapılması, temizliğinin yapılarak görsel yüzeyini kaybetmemesi de çok önemlidir. Ahşapların duvarları güzelleştirmesi düşüncesi ile tüm duvarın ahşap ile kaplanması veya duvarın belirli bir bölümünü kapatması amacıyla dekoratif ahşaplar kullanılabilir. Böylece hem duvar için boya badana derdinden kurtulmuş olursunuz hem de ahşaplar ile duvarlarınıza yalıtım özelliği kazandırmış olursunuz.Duvar kaplama malzemesi olarak hem narin hem de zarif bir malzeme olan ahşaplar, duvarlara uygulanırken de özel ve titiz bir işçilik yapılması gereklidir. Yapılacak olan işçilik ahşabın bütün görselliğini yok edebileceği gibi görsel özelliği az olan bir ahşabı çok zarif bir şekilde duvar süslemesi olarak da karşımıza çıkarabilir. Bu nedenle ahşap işçiliği çok iyi yapılmalı, yapılan duvar kaplaması sonrasında dekorasyon dikkatli bir şekilde hayata geçirilerek duvarın zarafeti ve görselliği ortaya çıkarılmalıdır. duvar kaplama malzemesi olmasının dışında farklı şekillerde duvar dekorasyonlarında kullanılmaktadır. Duvar üzerinde yer alan tablo çerçevesi, saat, harita, hayvan figürü olarak duvar dekorasyonlarında yer aldığı için dekorasyonun türüne göre dikkat edilmesi gereken önemli püf noktaları vardır. Bu noktaların başında duvarın genişliğine göre kullanılan figür veya objenin büyüklüğü gelir. Duvar boyutuna göre oranlı olması gereken bir duvar objesinin seçilmesi ve duvar rengi ile uyumlu olması gereklidir. Duvar rengi ile uyumlu olmaması veya aykırı bir renge sahip olması durumunda duvarın ve genel dekorasyonun görselliğini ortadan kaldırma riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ahşaplar sadece duvarlarda değil, zemin ve tavanlarda kullanıldığı gibi evin kiriş ve kolonlarında da kullanılmaktadır. Ahşap görselliğini ve zarafetini ortaya çıkarmak ve evinizi daha zarif bir ev haline getirmek istiyorsanız yapmanız gereken zemini karo, fayans veya seramik ile değil doğal ahşap ile kaplamak olacaktır. Böylece zemin hem sağlıklı hem doğal hem de görsel ve zarif olacaktır. Zemin dışında evinizin doğal bir havaya sahip olmasını, görsel bir tavana sahip olarak sizi tavan dekorasyonlarından kurtarmasını istiyorsanız asma tavan olarak evinize ahşap tavan uygulaması yaptırabilirsiniz. Ahşap verniği ve cilası ile parlatacağınız, görselliğini pekiştirerek evinizi daha zarif bir görünüme kavuşturabileceğiniz ahşap tavanlar hem uygun maliyeti hem de görselliği ile insanlara daha çekici gelmektedir. Ahşapların kullanım alanlarının çok geniş olması, evin hemen hemen bütün alanlarında kolaylıkla kullanılarak görsel ve estetik bir alan oluşturması nedeniyle ev dekorasyonlarında önemli bir yer tutmaktadır. Evinizin duvarlarını dekore ederken yararlanabileceğiniz dekorasyon fikirleri ve ahşapların kullanımı ile ilgili örnek dekorasyon uygulamalarını görmek için homify dekorasyon örneklerinin yer aldığı zarif dekorasyon sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Zevkinize uygun olan dekorasyon örnekleri ve estetik dekorasyon fikirlerinden evinize uygun olan örnekleri uygulayarak estetik ve zevkli duvar dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz.



