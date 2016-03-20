​Küçük banyolar için akıllı depolama çözümleri

Banyo dekorasyonu oluştururken dikkat edilmesi gereken kriterler güzel ve derli toplu durması kadar işlevsel olmasıdır aynı zamanda. Özellikle küçük boyuta sahip banyolar için işlevsellik daha da ön plana çıkar. Banyo tasarlarken depolama alanları öncelik listesinde yer almalıdır. Depolama önemlidir çünkü her sabah uyanıp hazırlanırken ya da makyaj yaparken, kimi zaman banyoda kendinizi şımartırken tüm bu banyo faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli ürünlere ihtiyaç duyarız. Makyaj malzemelerinden temizlik ürünlerine dek değişen bu nesneleri depolamamız gerekir. Yani ne olur olsa olsun banyodaki uygun boş alanlar değerlendirilerek ortada bulunan tüm şişeleri, losyonları, sabunları, tuvalet kağıdı rulolarını ve bir yığın temizlik malzemelerini düzenli ve tertipli bir şekilde yerleştirmemiz gerekir. Eğer tüm bu saydığımız nesneleri ortada bırakırsak kalabalık ve dağınık bir ortam oluşur. Bu tür malzemelerin hepsi için dolap yığarsak banyoda hareket alanı epey daralır. Dolayısıyla banyodaki atıl ve ölü köşeler değerlendirilerek bu tür boşluklar depolama alanlarına dönüştürülmelidir. Yani havluları yerleştirmek için dolaba ihtiyaç duyduğunuzda banyodaki tek açık alana yönelmek yerine lavabo altı değerlendirebilir, bu sayede banyodaki boşluklara akıllı çözümler sunulmuş olunur.
Tüm bu depolama fikirleri ile banyonuz darmadağın bir görüntüden kurtularak güzel ve pratik bir yaşam alanına dönüşebilir ve böylece her türlü eşyanızı saklayacak depolama kapasitesi olan bir banyoya sahip olursunuz.
Banyoların köşe kısımları bazen sorunlu olabilir. Çünkü banyonun günlük rutini düşünüldüğünde çok fazla hareketlilik ve boşluk alanı sunmaz. Dolayısıyla çoğu banyoda köşeler işlevsiz halde kalır. Ancak banyolar için akıllı depolama fikirleri düşünürken elbette işe boş ve atıl halde olan alanları değerlendirmekle başlamalıyız. Böylece ek depolama ihtiyacı yüzünden banyonun tıkış tıkış görünmesinin önüne geçeriz. Bir köşe dolabı satın almak kullanılabilir alan sağlamak için harika bir yoldur. Köşe dolabını direkt el altına olacak şekilde veya banyo yüksekliğine uygun olarak konumlandırabilirsiniz. Köşe dolabının sağladığı fayda, her banyoda bulunan ve ortamı dağınık ve kalabalık gösteren her türlü malzemeyi kolayca muhafaza edebilmesidir. Bu sayede banyonuz çok daha düzenli görünür. Bilhassa çok fazla dolap yerleştirmeye müsait olmayan küçük banyolar için hayat kurtarıcıdır. Çünkü büyük veya küçük her banyoda köşeler ve dolayısıyla ölü boşluklar vardır. Bu alanları dolap ve rafla değerlendirerek pratik ve yer kaplamayan depolama çözümleri oluşturabiliriz.
Banyolardaki ölü bölgelerden birisi de lavabo altıdır. Lavabolar bazen bir tezgah üzerinde olmadan kendi başına da durabilir. Ancak yeni stil banyo tasarımlarında genellikle bir tezgah üzerine yerleştirilir. Dolayısıyla lavabo tezgahının alt bölümünün banyoda gereksinim duyduğumuz ürünleri muhafaza edebileceğimiz bir alana dönüştürülmesi akıllıca bir fikirdir. Lavabo altı dolapları bazen ahşap malzemeden yapılmış modelleri kimi zaman bir komodin görüntüsüne de sahip olabilir. Lavabo tezgahını dolap olarak değerlendirmeye karar verdikten sonra her türlü yaratıcı ve dekoratif fikri hayata geçirebilirsiniz. Yine lavabo altı dolabını dilerseniz çekmeceli bir model olarak kullanabilirken kapaksız ve açık raflar olarak da değerlendirebilirsiniz. Özellikle küçük boyutlu banyolarda oldukça yararlı ve derli toplu bir ortam oluşturabilmek için akıllı depolama çözümlerinden birisidir. Başta da belirttiğimiz gibi farklı tasarımlarla işlevsel olduğu kadar dekorasyona da katkı sunabilir.
Fotoğraftaki tasarım Perla Bano ürünüdür.
Eğer yatak odanızda kozmetik ürünlerinizi yerleştirmek için gerekli alan yoksa bu tür kişisel bakım işlemlerinizi banyoda yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir makyaj çantasını düşündüğünüzde içinde maskaralar, kalemler, rujlar, cımbızlar ve fırçalar gibi bir yığın malzeme bulunur. Özellikle her gün makyaj yapan biri düşünüldüğünde hepsini bir çanta içine yığmak yerine düzenli bir şekilde yerleştirebilmek büyük kolaylık sağlayacaktır. Peki tüm bu küçük malzemeyi kolayca ayırt edebileceğiniz şekilde nasıl yerleştireceksiniz? Tasarımcılar da sizinle aynı soruyu sorup çok pratik bir yanıt sunmuşlar. Fotoğrafta görmüş olduğunuz tahtayı şekillendirip her bir makyaj malzemesine uygun boyutta farklı delikler açarak göz kalemi, far fırçası ve ruj gibi kozmetik ürünlerinin pratik bir şekilde yerleştirilmesine imkan sağlamışlar.
Çok az bir alana sahip küçük banyolar için her bir metrekareyi doğru değerlendirmek büyük önem taşır. Dolayısıyla tasarımcılar küçük banyolarda karşılaşabileceğiniz depolama sorunlarını çözmek için kafa yormuş ve mevcut fotoğrafta olduğu gibi bazen çok pratik ve bir o kadar yaratıcı yollar bulmuşlardır. Burada görmüş olduğunuz fotoğrafta ilk olarak tavanda yahut banyonun yüksek bir noktasında olacak şekilde kancalar monte edilmiştir. Sonra kancalara kordonlar yerleştirilerek şahane bir depolama çözümü bulunmuştur. Bu kordonlara mandallar aracılığı ile saç kurutma makinesi, duş başlığı, saç düzleştirici, losyon gibi banyonun günlük kullanım malzemeleri asılmıştır. Kordonların her biri farklı bir renkte seçilerek banyo dekorasyonuna hareketlilik katılmış aynı zamanda kişisel bakım için gerekli olan nesnelere kolayca erişim imkanı sunulmuştur. Bu özgün ve yaratıcı depolama çözümü ile banyonuzun diğer banyolardan çok daha farklı ve pratik hale geleceği de kesin.
Her banyo kuşkusuz bir ayna gerektirir. Çünkü sabahları uyandığınızda yüzünüzü yıkamak için, dişlerinizi fırçalarken ve benzeri hijyen işlemlerinde bir aynaya ihtiyaç duyarsınız. Ancak aynanın tek bir işlevi olmak zorunda değil. Daha fonksiyonel kullanabilirsiniz. Mesela düz ayna kullanmak yerine aynalı dolap kullanmak her alandan verim sağlamak için hem de akıllı depolama fikirleri için iyi bir çözümdür. Aynanın arkasında tüm kozmetik ürünlerini, temizlik ve banyo ihtiyaçlarınızı saklayabilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem aynalı bir dolap satın alıp duvarınıza uygun bir yere monte etmektir. Bir banyoda yerleştirilebilir ayna dolaplarının çeşitli türleri vardır. Örneğin yüksek tavanlar için ince ve uzun modeller tercih edilerek duvar boşluğu değerlendirilir. Bu gibi çok sık kullanılmayan tüm boş alanlar dolaplar için düşünülebilir. Ek olarak aynalar ne kadar büyük olursa banyonuz aynanın yansıtma özelliği sayesinde o kadar geniş görünür. Kısacası aynalı dolaplar banyonun nispeten tenha duvar boşluklarını işlevsel hale getirmek için etkin ve akıllıca bir yoldur.
Banyolarda depolama deyince ilk olarak akla dolap gelse de çoğu evin banyosu geniş bir alana sahip değildir. Bilhassa merkezi yerlerde yaşayanlar apartman dairelerinde o kadar büyük banyo bulamazlar. Bu sebeple depolama çözümlerine ihtiyaç duyarı. Gerek oturma odasında gerek yatak odasında gerek de banyo da en pratik depolama fikri duvar raflarıdır. Çünkü duvar rafları kolayca duvara monte edilip bir dolaba nazaran çok az yer kaplar. Dilediğiniz takdirde kapaklı modelleri de mevcuttur. Kısacası kapalı veya açık duvar rafları depolama sorunu için mükemmel bir çözümdür. Üstelik duvar raflarını yalnızca depolama ihtiyacı için değil aynı zamanda süsleme ve dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Böylece raflar hem depolama imkanı sunarken aynı zamanda banyo dekorasyonunuzu da estetik hale getirir. Eğer banyonuza bitki yerleştirmek istiyorsanız ahşap duvar raflarıyla güzel bir uyum yakalayabilirsiniz.
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