​Küçük banyolar için akıllı depolama çözümleri

Banyo dekorasyonu oluştururken dikkat edilmesi gereken kriterler güzel ve derli toplu durması kadar işlevsel olmasıdır aynı zamanda. Özellikle küçük boyuta sahip banyolar için işlevsellik daha da ön plana çıkar. Banyo tasarlarken depolama alanları öncelik listesinde yer almalıdır. Depolama önemlidir çünkü her sabah uyanıp hazırlanırken ya da makyaj yaparken, kimi zaman banyoda kendinizi şımartırken tüm bu banyo faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli ürünlere ihtiyaç duyarız. Makyaj malzemelerinden temizlik ürünlerine dek değişen bu nesneleri depolamamız gerekir. Yani ne olur olsa olsun banyodaki uygun boş alanlar değerlendirilerek ortada bulunan tüm şişeleri, losyonları, sabunları, tuvalet kağıdı rulolarını ve bir yığın temizlik malzemelerini düzenli ve tertipli bir şekilde yerleştirmemiz gerekir. Eğer tüm bu saydığımız nesneleri ortada bırakırsak kalabalık ve dağınık bir ortam oluşur. Bu tür malzemelerin hepsi için dolap yığarsak banyoda hareket alanı epey daralır. Dolayısıyla banyodaki atıl ve ölü köşeler değerlendirilerek bu tür boşluklar depolama alanlarına dönüştürülmelidir. Yani havluları yerleştirmek için dolaba ihtiyaç duyduğunuzda banyodaki tek açık alana yönelmek yerine lavabo altı değerlendirebilir, bu sayede banyodaki boşluklara akıllı çözümler sunulmuş olunur.

Tüm bu depolama fikirleri ile banyonuz darmadağın bir görüntüden kurtularak güzel ve pratik bir yaşam alanına dönüşebilir ve böylece her türlü eşyanızı saklayacak depolama kapasitesi olan bir banyoya sahip olursunuz.