​Küçük banyolar için akıllı depolama çözümleri

Banyoların köşe kısımları bazen sorunlu olabilir. Çünkü banyonun günlük rutini düşünüldüğünde çok fazla hareketlilik ve boşluk alanı sunmaz. Dolayısıyla çoğu banyoda köşeler işlevsiz halde kalır. Ancak banyolar için akıllı depolama fikirleri düşünürken elbette işe boş ve atıl halde olan alanları değerlendirmekle başlamalıyız. Böylece ek depolama ihtiyacı yüzünden banyonun tıkış tıkış görünmesinin önüne geçeriz. Bir köşe dolabı satın almak kullanılabilir alan sağlamak için harika bir yoldur. Köşe dolabını direkt el altına olacak şekilde veya banyo yüksekliğine uygun olarak konumlandırabilirsiniz. Köşe dolabının sağladığı fayda, her banyoda bulunan ve ortamı dağınık ve kalabalık gösteren her türlü malzemeyi kolayca muhafaza edebilmesidir. Bu sayede banyonuz çok daha düzenli görünür. Bilhassa çok fazla dolap yerleştirmeye müsait olmayan küçük banyolar için hayat kurtarıcıdır. Çünkü büyük veya küçük her banyoda köşeler ve dolayısıyla ölü boşluklar vardır. Bu alanları dolap ve rafla değerlendirerek pratik ve yer kaplamayan depolama çözümleri oluşturabiliriz.