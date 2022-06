Refúgio de campo com uma nova cara

Com o início da primavera apetece sair do movimento da cidade e ir para o campo. Relaxar, apanhar sol ouvir os pássaros e apreciar as flores que já começam a colorir os campos. Quem tem uma casa fora dos grandes centros urbanos considére-se um privilegiado. A habitação que lhe mostramos hoje é o antes e depois numa habitação com estas características. Deixe-se inspirar por esta intervenção.

A mordia reabilitada localiza-se em Ortiga, concelho de Mação, junto ao Rio Tejo e o projecto e da autoria dos arquitectos de Oeiras JORGE FEIO, ARQUITECTO. Na intervenção foram levadas a cabo obras no interior e exterior da moradia. No interior as acções passaram por substituição do pavimento, reabilitação das arrecadacoes, execução de novos roupeiros em todos os quartos, remodelação da cozinha e das instalações sanitárias. Na sala foi executada uma nova lareira e no quarto das crianças um piso mezzanine como poderá conhecer neste artigo. Também a decoração interior ficou a cargo da equipa projectista. No exterior, para além de um novo tom de amarelo da fachada, as portadas azuis foram reabilitadas, o telhado foi isolado térmicamente, foi ainda construída uma varanda que serve de abrigo para um automóvel, o jardim foi remodelado com a introdução um barbecue com um forno de pão, novas espécies vegetais aromáticas, nova iluminação e sistema de rega, e o deck da piscina foi integralmente substituido. Confira cada detalhe abaixo.