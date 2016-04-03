Dar bir koridoru nasıl dekore edebilirim ?

Günümüzde inşa edilen evlerin oturum alanları büyük olmadığında tasarımcılar genel olarak koridor, hol ve merdiven dairelerini olabildiğince küçük tutarak diğer odaların hacimlerinin biraz daha büyük olmasını sağlıyorlar. tasarımcılar bu yönteme başvurduklarında ortaya ince uzun ve dar koridorlar çıkmaktadır. Koridorlar evin odalarını birbirleri ile bağladığı için çok kullanılan ve ihtiyaç duyulan alanlar olduğu için dekoratif ve görsel bir şekilde dekore edilmelidir. Dar koridorlar dekore edilmediklerinde evin en ölü alanı olarak düşünülmekte ve evin genel estetiğini daha kötü hale getirecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak, evimizde bulunan dar koridorları daha işlevsel ve daha zarif bir alan haline getirmek, görsel açıdan zevkli bir koridora sahip olmak için dar koridorları mutlaka zarif bir şekilde dekore etmeli ve koridordan her geçtiğinizde mutlu olacağınız bir dekorasyon ile koridorunuzu güzelleştirmelisiniz. Koridor dekorasyonu yaparken karşılacağınız bir çok zorluk ve bilmeniz gereken pek çok püf noktası olacaktır. Hem dar hem kısa olan koridorlarınızı dekore ederken önceliğiniz koridorunuzu daha geniş gösterecek renkler seçmek olmalıdır. Koridorunuzu daha geniş göstermek için renk seçimlerinin yanında ideal bir aydınlatma uygulaması yapmalı ve dar koridorun aydınlatma ile birlikte daha geniş bir koridor gibi görünmesini sağlamalısınız. Bu uygulamaları yaparken açık beyaz, bej, krem renklerini tercih etmelisiniz. Yapacağınız aydınlatmanın renkleri de bu renklerde olacağından dar koridor ışıl ışıl bir koridor haline gelecek ve dar olmasından kaynaklı dezavantajı ortadan kalkacaktır. Ayrıca koridoru daha geniş göstermek için duvar dekorasyonlarını olabildiğince ince tablo ve çerçeveler kullanarak yapmalı, dar olan koridoru daha fazla daraltmamalısınız.
Koridorunuzu görsel hale getirmek istiyorsanız öncelikle koridora açılan kapılarınızı beyaz renge boyamalı, koridorun daha ferah ve geniş görünmesini sağlayarak aynı zamanda renk uyumu ile daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Dar koridorları daha geniş gösterecek olan yuvarlak geometrilere sahip aynalar kullanmalı, koridoru daha geniş göstererek evinizin diğer odaları ile olan bağlantı yolunu daha zarif hale getirmelisiniz. Koridor içerisinde yer alan koridor mobilyalarının seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Koridoru daha da daraltacak olan mobilyalar yerine şık ve eni kısa olan mobilyalar tercih etmeli, renk olarak koridor rengi ile uyumlu seçimler yapmalısınız. Koridorunuzu daha kullanışlı hale getirmek ve daha işlevsel kullanmak için özel bir tasarımla depolama alanları yapabilir, duvar rafları yaparak koridorunuzu süs objeleri ile süsleyebilir, özel askılıklar yaparak portmanto şeklinde kullanabilir, tavan askılıkları ile farklı bir depolama ve muhafaza alanı oluşturabilir, tavan süslemeleri ile tavanınızı daha görsel hale getirerek koridoru hem görsel bir alan hem de işlevsel bir alan haline getirerek dar olma dezavantajını ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece evinizde odalarınızı gibi özel bir alan yaratmış olacak, odalar arası ulaşım olanı olan koridorunuzu estetik bir şekilde dekore edeceksiniz. Koridor dekorasyonlarında genellikle tercih edilen portmantoları dar koridorlarda tercih etmemelisiniz. Dar koridorun ölçülerine göre özel bir portmanto yaptırmalı ve koridora uygulamalısınız. Bu sayede dar olan koridorunuzu daha dar hale getirmeden portmantonuzu kullanabilecek, koridorunuzda mobilyalar kullanabileceksiniz. Ayrıca koridorunuza gömme dolaplar yapabilecek yeriniz var ise özel muhafaza alanlarını gömme dolaplar şeklinde yapmalı, gömme dolabın bir kısmını açık niş alanlar şeklinde dekore ederek modern raf uygulamaları ile koridorunuzda görsel alanlar oluşturmalısınız. Niş alanlar içerisine resim çerçeveleri, süs objeleri, küçük hayvan maketleri gibi görsel özelliği fazla olan objeler yerleştirerek koridorunuzu estetik bir şekilde dekore edebilir ve daraltmadan güzelleştirebilirsiniz. Gömme dolapların kapaklarında aynalar kulllanarak koridornuzun güzelliğinin her alana yayılmasını sağlamalı ve koridorunuzu daha geniş göstererek ferah bir koridor haline getirmelisiniz. Koridor uygulamaları özel bir ilgi ve çaba gerektirdiği için evinizi dekore eden dekorasyon uzmanlarından yardım almalı veya koridor dekorasyonları ile ilgili araştırmalar yaparak koridorunzuu daha fazla daraltmadan dekore etmelisiniz. Özellikle dar koridorların dekorasyonları ile ilgili olarak homify koridor dekorasyonlarının yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve örnek koridor dekorasyonlarını inceleyerek evinizi ve koridorunuzu en görsel ve en estetik şekilde dekore etmelisiniz.
Koridor dekorasyonlarında öncelik koridorun dar olan boyutlarını daha geniş gösterecek uygulamalar yapmaktır. Bunun için koridorların renkleri açık renklerden seçilir ve koridorun bütün alanları aynı renk ile boyanır. Bu şekilde daha geniş bir koridora sahipmiş gibi görünürsünüz. Başka bir uygulama da koridor boyunca ayna veya yansıtma özelliği olan camlar kullanarak koridoru daha geniş göstermektir. Aynalar koridorları daha geniş göstermesi ve koridora farklı bir görsellik kazandırması nedeniyle daha fazla tercih edilen objelerdir. estetik çerçeveler ile koridor duvarlarını daha özel bir şekilde dekore edebilir veya resimdeki gibi duvar boyunca panel ayna uygulaması yaparak koridorun daha geniş olmasını sağlayabilirsiniz.
Koridorunuz evinizin mimari yapası gereği dar bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış ise yapmanız gereken bu tasarımdan en işlevsel ve en kullanışlı koridoru ortaya çıkarmaktır. Bunun için yapmanız gereken koridor duvarınızda niş alanlar oluşturmak için tadilatlar yapmak ve bu niş alanlarınıza estetik kapılar yaparak bu alanları muhafaza ve depolama alanları olarak kullanmaktır. Bu sayede koridorunuz hem kullanışlı ve fonksiyonel bir koridor olacak hem de koridor dekorasyonunuzu niş alanlar üzerinden yapabilir olacaksınız. Örnek resimde dar koridorun zemin kısmında özel bir depolama alanı uygulaması yapılmış, koridor dar olmasına rağmen kullanışlı hale getirilerek koridordan daha fazla yararlanılması sağlanmıştır.
Dar koridor dekorasyonu yaparken küçük oda dekorasyonlarında uygulanan ve görsel bir alan oluşturmanın en önemli püf noktası olan modern raf uygulamaları kullanılmalı ve koridor boyunca uygulayacağınız bu raflar ile koridorunuzun sade görünümünü daha zengin hale getirebilirsiniz. Yapacağınız modern raf sistemleri ile koridorunuzu istediğiniz süslemeler ile süsleyebilir, dar olmasından kaynaklı boğucu havasını dağıtarak daha zengin içeriklere sahip koridor haline getirebilirsiniz. Bu uygulama ile koridordan her geçtiğinizde içinizi ferahlatan bir dekorasyonu yapmış olursunuz.
Merdivenlerin olduğu alanlarda yer alan dar koridorları dekore ederken yapmanız gereken merdivenleri de dekorasyon içine katmak ve birlikte dekore etmektir. Bu sayede merdivenleri, merdiven korkuluklarını da kullanmış olacak ve bir bütün halinde dekorasyon yaparak dar olan koridoru bütün içerisinde daha geniş gösterebilirsiniz. Örnek resimde yer alan koridor ve merdiven dekorasyonu hem görsel açıdan hem de koridorun darlığı açısından olumsuzluk oluşturuyor olsa da zevki bir şekilde dekore edilmiş, bir birine uyumlu renkler seçilerek özel aydınlatmalar yapılmış ve sonuç olarak ortaya zevkli ve görsel özelliği maksimum olan bir uygulama çıkarılmış.
Koridorda mobilya kullanmak zorunluluğunuz var ise köşe uygulamalarını tercih etmelisiniz. Bu sayede koridorun bütününü daraltmadan zevkli bir dekorasyon yapma şansınızı korumuş olursunuz. Örnek resimde yer alan köşe uygulamasından depolama alanı olan dolap ve portmanto koridorun köşesine yerleştirilmiş ve ortaya zevkli bir dekorasyon çıkarılmış.
Dar koridorların duvarlarının birbirine yakın olması insanı boğar ve korkutur. Bu durumun önüne geçmek için renkli tablolar ve renkli çerçevelere sahip aynalar kullanmalı ve koridorunuzu zevkli ve estetik bir şekilde dekore etmelisiniz. Bu sayede dekorasyonunuz zarif bir görünüme sahip olacak ve koridorun boğucu havası yerini zevkli bir görselliğe bırakacaktır.