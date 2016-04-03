Dar bir koridoru nasıl dekore edebilirim ?

Günümüzde inşa edilen evlerin oturum alanları büyük olmadığında tasarımcılar genel olarak koridor, hol ve merdiven dairelerini olabildiğince küçük tutarak diğer odaların hacimlerinin biraz daha büyük olmasını sağlıyorlar. tasarımcılar bu yönteme başvurduklarında ortaya ince uzun ve dar koridorlar çıkmaktadır. Koridorlar evin odalarını birbirleri ile bağladığı için çok kullanılan ve ihtiyaç duyulan alanlar olduğu için dekoratif ve görsel bir şekilde dekore edilmelidir. Dar koridorlar dekore edilmediklerinde evin en ölü alanı olarak düşünülmekte ve evin genel estetiğini daha kötü hale getirecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak, evimizde bulunan dar koridorları daha işlevsel ve daha zarif bir alan haline getirmek, görsel açıdan zevkli bir koridora sahip olmak için dar koridorları mutlaka zarif bir şekilde dekore etmeli ve koridordan her geçtiğinizde mutlu olacağınız bir dekorasyon ile koridorunuzu güzelleştirmelisiniz. Koridor dekorasyonu yaparken karşılacağınız bir çok zorluk ve bilmeniz gereken pek çok püf noktası olacaktır. Hem dar hem kısa olan koridorlarınızı dekore ederken önceliğiniz koridorunuzu daha geniş gösterecek renkler seçmek olmalıdır. Koridorunuzu daha geniş göstermek için renk seçimlerinin yanında ideal bir aydınlatma uygulaması yapmalı ve dar koridorun aydınlatma ile birlikte daha geniş bir koridor gibi görünmesini sağlamalısınız. Bu uygulamaları yaparken açık beyaz, bej, krem renklerini tercih etmelisiniz. Yapacağınız aydınlatmanın renkleri de bu renklerde olacağından dar koridor ışıl ışıl bir koridor haline gelecek ve dar olmasından kaynaklı dezavantajı ortadan kalkacaktır. Ayrıca koridoru daha geniş göstermek için duvar dekorasyonlarını olabildiğince ince tablo ve çerçeveler kullanarak yapmalı, dar olan koridoru daha fazla daraltmamalısınız.

Koridorunuzu görsel hale getirmek istiyorsanız öncelikle koridora açılan kapılarınızı beyaz renge boyamalı, koridorun daha ferah ve geniş görünmesini sağlayarak aynı zamanda renk uyumu ile daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Dar koridorları daha geniş gösterecek olan yuvarlak geometrilere sahip aynalar kullanmalı, koridoru daha geniş göstererek evinizin diğer odaları ile olan bağlantı yolunu daha zarif hale getirmelisiniz. Koridor içerisinde yer alan koridor mobilyalarının seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Koridoru daha da daraltacak olan mobilyalar yerine şık ve eni kısa olan mobilyalar tercih etmeli, renk olarak koridor rengi ile uyumlu seçimler yapmalısınız. Koridorunuzu daha kullanışlı hale getirmek ve daha işlevsel kullanmak için özel bir tasarımla depolama alanları yapabilir, duvar rafları yaparak koridorunuzu süs objeleri ile süsleyebilir, özel askılıklar yaparak portmanto şeklinde kullanabilir, tavan askılıkları ile farklı bir depolama ve muhafaza alanı oluşturabilir, tavan süslemeleri ile tavanınızı daha görsel hale getirerek koridoru hem görsel bir alan hem de işlevsel bir alan haline getirerek dar olma dezavantajını ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece evinizde odalarınızı gibi özel bir alan yaratmış olacak, odalar arası ulaşım olanı olan koridorunuzu estetik bir şekilde dekore edeceksiniz. Koridor dekorasyonlarında genellikle tercih edilen portmantoları dar koridorlarda tercih etmemelisiniz. Dar koridorun ölçülerine göre özel bir portmanto yaptırmalı ve koridora uygulamalısınız. Bu sayede dar olan koridorunuzu daha dar hale getirmeden portmantonuzu kullanabilecek, koridorunuzda mobilyalar kullanabileceksiniz. Ayrıca koridorunuza gömme dolaplar yapabilecek yeriniz var ise özel muhafaza alanlarını gömme dolaplar şeklinde yapmalı, gömme dolabın bir kısmını açık niş alanlar şeklinde dekore ederek modern raf uygulamaları ile koridorunuzda görsel alanlar oluşturmalısınız. Niş alanlar içerisine resim çerçeveleri, süs objeleri, küçük hayvan maketleri gibi görsel özelliği fazla olan objeler yerleştirerek koridorunuzu estetik bir şekilde dekore edebilir ve daraltmadan güzelleştirebilirsiniz. Gömme dolapların kapaklarında aynalar kulllanarak koridornuzun güzelliğinin her alana yayılmasını sağlamalı ve koridorunuzu daha geniş göstererek ferah bir koridor haline getirmelisiniz. Koridor uygulamaları özel bir ilgi ve çaba gerektirdiği için evinizi dekore eden dekorasyon uzmanlarından yardım almalı veya koridor dekorasyonları ile ilgili araştırmalar yaparak koridorunzuu daha fazla daraltmadan dekore etmelisiniz. Özellikle dar koridorların dekorasyonları ile ilgili olarak homify koridor dekorasyonlarının yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve örnek koridor dekorasyonlarını inceleyerek evinizi ve koridorunuzu en görsel ve en estetik şekilde dekore etmelisiniz.



