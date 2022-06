2016 yılının en gözde renkleri hangileri?

İşte size her devrin moda renklerinden iki tanesi daha! Dekorasyonda asla vazgeçilmeyen renkler olan siyah ve beyaz her zaman olduğu gibi bu yıl da belli bir kitle için (özellikle çizgisini hemen hiç değiştirmeyen, dekorasyon ve moda konusunda tutucu okurlarımız için) vazgeçilmez olmaya devam edecek gibi görünüyor. Minimalist ve modern dekorasyondan hoşlananlar bilhassa mutfaklarda gerek tek olarak gerekse kombinasyon halinde bu renkleri tercih edecekler. Yukarıda bahsettiğimiz kombinasyon teknikleri elbette siyah ve beyaz için de geçerli, neyin hangi oranda kullanılacağı, dekore edilecek mekana, kişisel zevklere vs. göre değişiklik kazanacaktır. Özetlemek gerekirse 2016 siyah ve beyazı tahtından edecekmiş gibi görünmüyor.