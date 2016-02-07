2016 yılının en gözde renkleri hangileri?

2016 yılının moda, dekorasyon ve iç mimari konusundaki eğilimleri yavaş yavaş olgunlaşarak yerli yerine oturdu. Şuna hiç kuşku yok ki renk konusu son derece subjektif, kişiden kişiye değişen bir alandır. Hepimizin bildiği ‘Zevkler ve renkler tartışılmaz’ sözü bunun en önemli kanıtlarından biridir. Ancak her konuda olduğu gibi dekorasyon ve iç mimari alanında da zaman zaman bazı renklerin öne çıktığı, bazı renklerin ise gündemdeki yerlerini kaybettikleri de bir gerçektir. Bu konuda çift taraflı bir etkileşim olduğu iddia edilebilir. Bazen birçok kişinin bir veya birkaç renk üzerinde yoğunlaşması o renk veya renkleri popüler hale getirirken, bazen de süreç tersi yönde işler; yani tasarımcılar ve üreticiler tarafından bir rengin piyasaya çok fazla sürülmesi insanlar üzerinde o rengin moda veya popüler olduğu ve dolayısıyla kullanılması gerektiği yönünde tatlı bir baskı yaratır.

Bugünkü bahsimiz yalnızca herhangi bir rengin popülerliği ya da trend olmasını değil aynı zamanda hangi farklı renkler arasındaki kombinasyonların öne çıktığını da içeriyor. Birçok yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da hem yurtiçinden hem de yurtdışından bazı örneklerle nasıl ve hangi renk bileşimlerinin ön saflara doğru hareket ettiğini de incelemiş olacağız. 2000 yılına girerkenki ‘milenyum rengi’ çılgınlığını hatırlıyor olmalısınız. Aynen bunun gibi etkisi kısa sürmüş akımlar bulunmaktadır. Buna karşıt olarak, her dönem popülerliğini belli bir çizginin üzerinde tutan renklere de mutlaka değineceğiz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi renk konusu her şeyden önce subjektif bir konudur. Hatta aynı kişi için ruh hali veya mevsime göre bile değişiklikler söz konusu olabilir; bunu sizler de kendi yaşamınızdan mutlaka biliyor olmalısınız. Bunun yanında moda ve dekorasyon konusunda görece daha tutucu olanlarımız fazla fanteziye kaçmamak için özellikle mobilya seçiminde evin genel dekorasyonuyla uyumu bozmamak adına renk konusunda sert geçişlere izin vermek istemezler. Kısacası her ne kadar popüler, gözde, trendy renklerden bahsetsek de işin öznel tercihlere dayandığını sürekli hatırda tutmamız gerektiğine dikkat çekmeden geçmeyelim.

Şimdi bu giriş kısmımızı daha fazla uzatmadan konunun ayrıntılarına doğru yol almaya başlayalım.