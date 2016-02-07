2016 yılının en gözde renkleri hangileri?

2016 yılının moda, dekorasyon ve iç mimari konusundaki eğilimleri yavaş yavaş olgunlaşarak yerli yerine oturdu. Şuna hiç kuşku yok ki renk konusu son derece subjektif, kişiden kişiye değişen bir alandır. Hepimizin bildiği ‘Zevkler ve renkler tartışılmaz’ sözü bunun en önemli kanıtlarından biridir. Ancak her konuda olduğu gibi dekorasyon ve iç mimari alanında da zaman zaman bazı renklerin öne çıktığı, bazı renklerin ise gündemdeki yerlerini kaybettikleri de bir gerçektir. Bu konuda çift taraflı bir etkileşim olduğu iddia edilebilir. Bazen birçok kişinin bir veya birkaç renk üzerinde yoğunlaşması o renk veya renkleri popüler hale getirirken, bazen de süreç tersi yönde işler; yani tasarımcılar ve üreticiler tarafından bir rengin piyasaya çok fazla sürülmesi insanlar üzerinde o rengin moda veya popüler olduğu ve dolayısıyla kullanılması gerektiği yönünde tatlı bir baskı yaratır.
Bugünkü bahsimiz yalnızca herhangi bir rengin popülerliği ya da trend olmasını değil aynı zamanda hangi farklı renkler arasındaki kombinasyonların öne çıktığını da içeriyor. Birçok yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da hem yurtiçinden hem de yurtdışından bazı örneklerle nasıl ve hangi renk bileşimlerinin ön saflara doğru hareket ettiğini de incelemiş olacağız. 2000 yılına girerkenki ‘milenyum rengi’ çılgınlığını hatırlıyor olmalısınız. Aynen bunun gibi etkisi kısa sürmüş akımlar bulunmaktadır. Buna karşıt olarak, her dönem popülerliğini belli bir çizginin üzerinde tutan renklere de mutlaka değineceğiz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi renk konusu her şeyden önce subjektif bir konudur. Hatta aynı kişi için ruh hali veya mevsime göre bile değişiklikler söz konusu olabilir; bunu sizler de kendi yaşamınızdan mutlaka biliyor olmalısınız. Bunun yanında moda ve dekorasyon konusunda görece daha tutucu olanlarımız fazla fanteziye kaçmamak için özellikle mobilya seçiminde evin genel dekorasyonuyla uyumu bozmamak adına renk konusunda sert geçişlere izin vermek istemezler. Kısacası her ne kadar popüler, gözde, trendy renklerden bahsetsek de işin öznel tercihlere dayandığını sürekli hatırda tutmamız gerektiğine dikkat çekmeden geçmeyelim.
Şimdi bu giriş kısmımızı daha fazla uzatmadan konunun ayrıntılarına doğru yol almaya başlayalım.
2015 yılının şampiyonu olarak gri rengi ilan etmemiz sanırız çok da yanlış olmayacaktır. Aslına bakarsak gri, nötr ve hemen her renge uyabilen yapısıyla ‘her devrin rengi’ olan renklerden bir tanesidir. Ancak minimalist ve modern dekorasyonun hükümranlığını sürdürdüğü günümüzde grinin de öne çıkması şaşırıtıcı değil. Bu yıla gelirsek; kahverengi ve beyaz ama özellikle de ahşap severler için kahverengi ve bunun yanında lacivert her zaman olduğu gibi bu yıl da konumlarını sarsılmadan koruyacaklardır. Bunların yanında pembe ve mavi birleşimine ilginin artacağı ve bu seneye damgalarını vuracaklarını tahmin etmek çok zor değil. Renk konusunda genel itibariyle pastel renklerin yükselişte olcağı bir eğilimden söz edebiliriz.
Tamamlayıcı renkler diyerek dekorasyonun ve mobilya seçiminin geneline hakim olan renkleri tamamlayarak hem kendilerinin hem de ana renklerin daha belirgin olmasını sağlayan yardımcı renklerden bahsediyoruz. Bu tarz renkler daha çok yastık, örtü, sehpa, aksesuar gibi hacim olarak daha küçük dekorasyon parçalarının renkleridir. Bu renkleri doğru kullanarak dekorasyonunun çekiciliğini arttırmanın çeşitli yöntemleri vardır, bunlardan en bilineni ise hiç kuşkusuz kontrast uygulamasıdır. Bunun dışında 60/ 30/ 10 gibi daha teknik yöntemlerle tamamlayıcı renkleri kullanabilirsiniz, ki bu yöntemin ayrıntılaırnı da yine sitemizdeki ilgili yazılarda bulabilirsiniz. Bu konuda 2016 yılıyla ilgili söylememiz gereken yine pastel renklerin tamamlayıcı renkler olarak da öne çıkacağı ve elbette parlak veya neon renklerin yine sıklıkla kullanılacağıdır. Update İç Mimarlık’a ait bu dekorasyonda pastel renkli yastıkların genel dekorasyonu nasıl tamamladığını görmektesiniz.
İşte size her devrin moda renklerinden iki tanesi daha! Dekorasyonda asla vazgeçilmeyen renkler olan siyah ve beyaz her zaman olduğu gibi bu yıl da belli bir kitle için (özellikle çizgisini hemen hiç değiştirmeyen, dekorasyon ve moda konusunda tutucu okurlarımız için) vazgeçilmez olmaya devam edecek gibi görünüyor. Minimalist ve modern dekorasyondan hoşlananlar bilhassa mutfaklarda gerek tek olarak gerekse kombinasyon halinde bu renkleri tercih edecekler. Yukarıda bahsettiğimiz kombinasyon teknikleri elbette siyah ve beyaz için de geçerli, neyin hangi oranda kullanılacağı, dekore edilecek mekana, kişisel zevklere vs. göre değişiklik kazanacaktır. Özetlemek gerekirse 2016 siyah ve beyazı tahtından edecekmiş gibi görünmüyor.
Düz renk kombinasyonlarındansa puantiyeli kombinasyonlara yönelmek isteyenlerin şanslı yılı 2016 olabilir. Üstelik yalnızca puantiyeli değil, çok çeşitli desen türleri arasında (örneğin Damask) bir seçim yapma şansına sahipsiniz. Puantiyeli ve benzeri örnekleri yalnızca mobilyaların döşemelerindeki şekiller olarak düşünmemeliyiz. Bilhassa duvar kağıtları ve mozaik dünyası siz dekorasyon tüketicilerine sınırsız imkanlar sunmaktalar, yüzlerce örneğini sitemizin ilgili sayfalarında görebilirsiniz. Renk konusunda ise, klasik renklerin kontrast yapan birliktelikleri dışında tekrar pahasına da olsa pastel renklerin ön sıralara yükseleceğini söylememiz gerekiyor, özellikle pembe-mavi kombinasyonun.
Neon renkler son yıllarda büyük bir hızla ataklar yapmış gibi görünüyor, 2016 yılında da bu yükselişlerini sürdürecekleri beklentisi var. Göz alıcı, dikkat çeken, kendini belli eden, alımlı duruşlarıyla neon renkler farklılık yaratmak isteyen dekorasyon tüketicilerine artık sadece aydınlatma alanında değil, dekorasyonun her alanında hizmet etmekteler. İddialı bir tarz benimsemek isteyen okurlarımızın neon renkleri ana renkler olarak iç dekorasyonda kullanmak istemeleri gayet doğaldır ancak farklı ve göz alıcı görüntüye belli sınırlar içerisinde razı olan okurlarımız, neon renkleri tamamlayıcı renkler olarak, yukarıda bahsettiğimiz kombinasyon prensiplerinin de yardımıyla ayrıntılarda kullanabilir ve çok başarılı dekorasyon örneklerine imza atabilirler.
Doğal renkler denince hiç kuşkusuz ilk akla gelenler, kahverengi, beyaz, yeşil ve mavi olacaktır. Özellikle kahverengi, giriş bölümünde de belirttiğimiz üzere her devrin en uyumlu, dolayısıyla da en gözde renklerinden birisi, bir klasiktir. Özellikle kışlık evlerde kahverenginin, yazlık evlerde ise mavi ve açık yeşilin bu yıl da en çok kullanılan renklerden olacağını söylemek bir sürpriz olmayacaktır. Ancak bu yıl açık maviye eşlik edecek şanslı renk ise pembe olacakmış gibi görünüyor.
Renk ve renk kombinasyonları konusunda söylenmesi gerekenleri bu yazının sınırları içerisinde tüketebilmek ne yazık ki mümkün değil. Doğru renkleri ve renk kombinasyonlarını yakalayabilmek her zaman kolay bir iş değildir. Eğer bu konuda zorlanıyorsanız başka insanların, ancak özellikle de konunun uzmanlarının fikirlerine başvurmak en doğru yol olarak gözükmektedir. Renklerin mekanlara derinlik kazandırmak, daha estetik bir hale getirmek, kusursuz bir görüntü yaratmaktaki rollerine ilişkin yeni fikir ve ilham kaynakları edinmek istiyorsanız daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Evimi nasıl daha renkli bir hale getirebilirim?’ ve ‘Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları’ başlıklarını taşıyan yazılarımıza göz gezdirmeniz yararlı olabilir diye düşünüyoruz.