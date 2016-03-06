Şıklığıyla göz alan modern bir çatı katı

Oturma odasında bulunan kanepenin arkasındaki iki adet yatay dikdörtgen pencere sayesinde doğal ışıktan istifade edilmeye devam ediliyor. Dairenin ayrılmaz bir parçası haline gelen doğal ışık yumuşak ve açık tonlarla huzurlu dolu bir atmosfer oluşturuyor. Yatağın hemen yanında duvara gömülü duran 3 adet raf kitaplık olarak değerlendirilmiş, aynı zamanda yatak odası ile oturma odası arasında sınır işlevi görüyor. Bu tarz tüm odaların bir arada bulunduğu açık alanlar için sınır vazifesi gören eşyalar oldukça işlevsel olabilirler. Çünkü büyük evlerde uygulansa da küçük dairelerde daha sık karşılaştığımız iç içe bulunan esnek oda tasarımlarında doğal olarak duvarlar kullanılmaz. Mekan zaten dar bir alana sahip olduğundan onun yerine bölümler arası çizgileri belli eden bazı mobilyalar kullanılır. Bu mobilyalar da paravan gibi işlev görür. Bunu sağlarken aynı zamanda mekanı daraltmaz.

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