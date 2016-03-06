Şıklığıyla göz alan modern bir çatı katı

Bugün size Bartolucci imzasını taşıyan güzel mi güzel bir çatı katı dairesini tanıtacağız. Çatı alanın nasıl doğru ve modern bir şekilde dizayn edilebileceğine dair çok başarılı bir örnek teşkil eden proje çağdaş şıklığıyla göz dolduruyor. Mevcut tavan arasını çok iyi değerlendiren mimarlar enerji tasarrufu sağlayan malzemeler tercih etti. Şimdi sırasıyla iç mekanı tanıtmaya geçelim.
Yüksekliğin tadını çıkarabileceğiniz bu açık alan tamamen doğal ışıkla kaplı. Tavan yapısındaki beyaza boyanmış ahşap kirişler alana sıcak ve romantik bir esinti katmış. Meşe ağacından yapılan çıtalı ahşap döşeme bu alan için en iyi seçim diyebiliriz çünkü sıcak bir atmosfer oluşturmak için iyi bir fikir. Bu açıdan bakıldığında eğimli çatı ile beraber enfes teras bölümünü de görebiliyoruz.
Oturma odasında bulunan kanepenin arkasındaki iki adet yatay dikdörtgen pencere sayesinde doğal ışıktan istifade edilmeye devam ediliyor. Dairenin ayrılmaz bir parçası haline gelen doğal ışık yumuşak ve açık tonlarla huzurlu dolu bir atmosfer oluşturuyor. Yatağın hemen yanında duvara gömülü duran 3 adet raf kitaplık olarak değerlendirilmiş, aynı zamanda yatak odası ile oturma odası arasında sınır işlevi görüyor. Bu tarz tüm odaların bir arada bulunduğu açık alanlar için sınır vazifesi gören eşyalar oldukça işlevsel olabilirler. Çünkü büyük evlerde uygulansa da küçük dairelerde daha sık karşılaştığımız iç içe bulunan esnek oda tasarımlarında doğal olarak duvarlar kullanılmaz. Mekan zaten dar bir alana sahip olduğundan onun yerine bölümler arası çizgileri belli eden bazı mobilyalar kullanılır. Bu mobilyalar da paravan gibi işlev görür. Bunu sağlarken aynı zamanda mekanı daraltmaz.
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Bu fotoğrafta keyifli ortamın ayrıntılarını biraz daha kavrayabiliriz. Bu açıdan bakılınca yatak odası ile oturma odası arasında paravan işlevi gören kütüphanenin işlevselliği daha net anlaşılıyor. Önden bakılınca kütüphane olan duvar bu açıdan bakınca bir şömineye eşlik etmiş. Aynı zamanda yan tarafın odun depolanabilen bir rafı da var. Oturma odasındaki mobilyalara göz attığımız zaman tıpkı duvarlar gibi açık tonlara sahip olduğunu görürüz. Kanepenin üzerindeki Amerikan bayrağı desenli minderler bir parça hareket katmış. Gül desenli halı ise şömine gibi romantik çağrışımlı. Diğer eşyalar: bir adet puf, hasır sepet, ağaç gövdesini andıran askılık, çeşitli ahşap objeler… Her biri sakin ve sıcak atmosferi tamamlayıcı nitelikte. Yalnızca bayrak desenli minderlerin farklı bir renk kattığı söylenebilir. Ek olarak duvardaki siyah şömine de tamamı beyaz olan odaya belli bir kontrast sağlamış.
Banyo tasarımı çok sade olmakla birlikte aynı zamanda çok modern. Lavabo genişliğindeki ayna mekanı olduğundan daha geniş göstermek için doğru bir seçim.
Çatı katı dairesinin en muhteşem bölümü hiç teras. Adeta bir cennet köşesini andıran bu alanda çeşit çeşit bitkilerle süslenecek ferahlık ve tazelik hissi sağlanmış.
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