Önce& Sonra: Dönüşümün zarafeti

Yatak odasının revize edildikten sonraki hali İskandinav etkiler taşıyan bir dekorasyona dönüşmüş. Zemindeki halı ve yatak üzerinde çok sayıda yastık kullanımı ortamı huzuru verici bir kimliğe sokuyor. Odanın her yerinde gördüğümüz gri ve beyazın muhteşem uyumu pembe yastıkların sıcaklığıyla harika bir kompozisyona dönüşmüş.

Dilerseniz Bir başka dönüşüm projesi olan Önce & Sonra: Baş döndürücü değişim adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.