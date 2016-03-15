Önce& Sonra: Dönüşümün zarafeti

Bir evi döşemek ve yaşanılır hale getirmek tıpkı bir kağıt üzerine korkusuzca bir şeyler karalamak ve doğru kompozisyonu bulmak için verilen emeğe benzetilebilir. Bir evi döşerken içinde yaşayan insanların karakteri dekorasyonla doğru orantıda tasarlanırsa o ev çok daha yaşanılır ve sürprizli hale gelebilir. Bir evin dekorasyonunu tasarlamak sadece o evi zevkli ve dengeli bir kompozisyona dönüştürmekten ziyade o evde yaşayan insanların kendini bütünleştireceği bir ortam yaratmak ile sağlanabilir diyebiliriz. VENDUTA A PRIMA VISTA adlı firma tam da bu doğrultuda gördüğünüz muhteşem dekorasyona imzasını atarken bizleri büyüleyici bir keşfe çıkarıyor. Bakalım beğenecek misiniz?
Örnek fotoğrafta oturma odasının önceki haline baktığımızda mekanın geniş ve aydınlık bir yapısı olduğunu görüyoruz. Oturma odasının potansiyelini daha ilk bakışta gördüğümüz gibi zeminin geleneksel fakat kıymetli bir malzemeyle döşendiğini algılıyoruz.
Sizce de oturma odasının dekore ve revize edildikten sonraki hali inanılmaz değil mi? Oturma odası dekorasyonunda zemin kaplaması sağlam bir bakımdan geçirilerek modern bir görünüme kavuşmuş. Dekorasyondaki geometrik çizgiler kanepe ayaklarından sehpa tasarımlarına kadar odanın her yerinde dengeli bir şekilde kullanılmış. Az renk ve az eşya ile tasarlanmış oturma odası dekorasyonu hem sıcak hem de şık bir görünüme kavuşmuş halde içimizi ısıtıyor.
Çok fazla detayın gözümüzü yormadığı oturma odasına bu açıdan baktığımızda da derinlik ve ferahlığın bizde uyandırdığı etkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ahşap kapı doğramaları tekli koltuğun ve kanepe üzerindeki şalın mavisiyle tatlı bir kontrast sağlamış. Mekandaki boşluk hissi yalın dekorasyonun çizgisini bizlere hissettiriyor.
Yemek odasının önceki hali modası geçmiş duvar karoları ve zemin kaplamasıyla pek de iç açıcı görünmüyor. Bu mekanın modern ve yaşanılır bir ortama dönüşeceğine inanmıyorsunuz, değil mi?
Boş ve geçmişte donup kalmış bir yemek odasının modern ve iç ferahlatıcı bir ortama dönüşeceğini hayal eder miydiniz? İşte size kanıtı! Öncelikle perde tasarımı tavandan yere kadar uzanarak tatlı bir serinlik hissi algılamamızı sağlıyor. Örnek fotoğrafın sol kısmında gördüğünüz metal ayaklı ahşap masa bir mutfak adası görevi görüyor. Zemin ve duvar kaplamaları iyice bakımdan geçirilerek sade bir görünüme kavuşmuş. Kapının yanındaki metal konstrüksiyonlu raf çözümlemesi ve sandalyeler pastel tonlarda seçilerek mekanın ferahlığı arttırılmış.
Yatak odasının önceki halinde odadaki geniş camlı kapılar ve ahşap parkeler dışında herhangi bir güçlü öğe göremiyoruz. Peki ya sonraki hali?
Yatak odasının revize edildikten sonraki hali İskandinav etkiler taşıyan bir dekorasyona dönüşmüş. Zemindeki halı ve yatak üzerinde çok sayıda yastık kullanımı ortamı huzuru verici bir kimliğe sokuyor. Odanın her yerinde gördüğümüz gri ve beyazın muhteşem uyumu pembe yastıkların sıcaklığıyla harika bir kompozisyona dönüşmüş.
Dilerseniz Bir başka dönüşüm projesi olan Önce & Sonra: Baş döndürücü değişim adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.