Dekorasyonda siyah rengi nasıl kullanmalı?

Sizler için hazırladığımız örneklerde siyahın dekorasyonda kullanımı üzerine ipuçlarını göreceksiniz. Siyahın asaletini görmeye hazır mısınız?
Siyah renginin oturma odası dekorasyonlarındaki kullanımı ancak çok dikkatli ve olumlu bir etki yaratacak şekilde yapılırsa doğru sonuçlar verebilir. Çünkü aslında siyah renk; asalet, hırs ve gücün simgesiyken bizler evlerimizde ve oturma odalarımızda gündelik koşuşturmacalardan sıyrılıp rahatlatıcı ve huzur verici bir atmosferde yorgunluğumuzu atmak istiyoruz. Öyleyse siyah renginin verdiği olanakları mekanda herhangi bir olumsuz enerji ve ağırlık yaratmadan nasıl kullanmamız gerektiğine bir bakalım. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu siyah ve beyazın birlikte kullanımının en yalın örneklerinden birini teşkil ediyor. Siyah herhangi bir canlı renkle kullanılmadan da evinize rahatlatıcı bir etki verebilir. Örnek dekorasyonda geniş ve çok yüksek olmayan bir siyah L kanepe tercih edilerek mekanın merkezine konumlandırılmış. 34 ARCHİTECTS adlı İstanbul'lu firma birbirine zıt iki rengi hem alan kullanımı hem de stil bakımından doğru tasarlayarak iç açıcı ve sade bir oturma odası dekorasyonu tasarlamış. Merkezdeki siyah L kanepe sağındaki krom ayaklı tasarım koltuklarla müthiş bir uyum içinde seçilerek mekandaki tavrın belirleyicisi olmuş adeta! Oturma odası ve yemek odası birlikte düşünülerek iki ayrı alan birbirini izler gibi bütünleşmiş. Yemek masasının tezgahı ahşabın sıcaklığını tüm mekana yaymaya yettiği gibi yemek masasının sandalyeleri de zarif ve beyaz lake ahşap ayaklarıyla ortamın sadeliğini pekiştiriyor. Dekorasyonda kullanılan saat ve ayaklı abajur tasarımı mekanın genelindeki siyah- beyaz uyumundaki gibi tasarlanarak oturma odasındaki tüm elemanlar birbirini vurgulayan tasarımlara sahip. Nötr bir etkiye sahip bej tonlardaki zemin kaplaması tüm mekana yayılarak ortamın dengesini bütünlüyor.
Ev dekorasyonlarında siyah renk yoğunlukla kullanılmadığı gibi çoğunlukla ışıkla ilişkisi bakımından da tercih edilmez. Dekorasyonu da tıpkı bir resim gibi düşünürsek rengin yarattığı baskınlık ve hakimiyet ancak doğru kullanıldığında olumlu etkiler verebilir. Herhangi bir dekorasyon tercihinde siyah, tamamiyle bütün öğelerde kullanılırsa dramatik ve ağır bir etki yaratacağı gibi zarif ve şık görünümünü de gösteremeyecektir. Geniş alanlarda bütün mobilyaların siyah olması mekandaki zemin ve tavanla birlikte bir kontrast yaratacağı gibi küçük alanlarda siyahın yoğunluklu kullanımı mekanı çok daha küçük gösterecektir. Örneğin antre ve koridor tasarımlarında siyah renk mekanın her yerinde kullanılırsa evinizin girişinden itibaren koyu ve karanlık bir etkiyi içine hapsedecektir. Öyleyse ev dekorasyonlarında siyahın nasıl kullanılması gerektiğine önce antreden başlayarak bakalım. Sizin de evinizin antresi bu boyutlara sahipse mekandaki siyah kullanımını belli bir yere odaklayarak ve etrafındaki öğelerle harmanlayarak güzel bir kompozisyon yaratabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki antre dekorasyonu son derece sade ve efektif bir şekilde tasarlanarak doğru dokunuşlarla neşeli ve keyifli bir atmosfer haline getirilmiş. Antredeki siyah duvar öncelikle kara tahta boyasıyla boyanarak çocuklarınızın ve sizin için değişken bir alan formunda tasarlanmış. Aynı zamanda bir dolap tasarımı da olan bu duvar misafirlerinizin paltolarını ve ayakkabılarını depolamak için ideal bir alan teşkil ediyor. Kara tahta boyasıyla boyanmış duvar arkasındaki sarı ve beyaz duvarlar olmadan sanıyoruz ki bu kadar etkili görünmeyecekti. Sol kısımda gördüğümüz salona açılan tuğla duvar beyaza boyanarak bir ferahlık hissi oluşturmaya yetiyor. Siyah duvarın arkasından ise tatlı sıcağın siyah duvar ile ilişkisini görüyoruz. Duvara sabitlenmiş ve farklı uzunluklara sahip sarı lambalar hem önündeki sarı masa ile hem de arkasında ki duvar ile müthiş bir birliktelik sağlıyor. Sadece üç renkle çözülen antre dekorasyonu siyahın varlığıyla şık bir atmosfer oluşturuyor. Antreden salona uzanan geniş ve bej tonlardaki zemin karoları nötr etkisiyle dekorasyonun sağlamasını alıyor adeta!
Ofislerin dekorasyonları ofis çalışanları için günlük hayatlarının yarısından çoğunu geçirdiklerinden verim ve motivasyon getirecek ölçüde tasarlanmalıdır. Aksi takdirde günlük rutin ve mekandan alınan haz doğrultusunda verim ve iş gücü de azalabilir. Öyleyse tıpkı evlerimizde beklediğimiz konfor ve rahatlığı ofis dekorasyonlarında da gösterirsek hayat çok daha olumlu bir enerjiyle işleyebilir. Örnek ofis dekorasyonunda siyah kullanımı mekana derinlik ve disiplin kattığı gibi yanında kullanılan renkler de siyahın derinliğine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmış. Zeminde kullanılan ve son yılların gözde malzemesi olan beton, renginin verdiği yumuşaklık ve dokunun verdiği hisle mekana ferahlık katıyor. Mekanın merkezindeki dörtlü çalışma grubu şeklinde tasarlanmış masa ve dolap tasarımı geniş ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Masa tasarımı iki yanındaki dolaplarla birlikte tasarlanarak yekpare bir ünite olarak kullanılıyor. Aynı zamanda masanın ortasında bulunan ve seperatör görevine sahip paneller konsantrasyon sağlamak ve düzen oluşturmak bağlamında oldukça yararlı bir konuma sahip. Dekorasyonda göz yoran ya da baskın renkler kullanılmaması çalışma disiplinini sağlama açısından da son derece zevkli bir atmosfer yaratılmasına katkıda bulunmuş.
Minimalist bir stile sahip mutfak dekorasyonu oturma odasıyla aynı alanı paylaştığı gibi iki ayrı alanın bir bütün olarak tasarımındaki inceliği bizlere gösteriyor. İzmir'de oturanlar Karşıyaka'nın Yalı Caddesi'nin ne denli ferah bir manzarası olduğunu bilir. Gördüğünüz mutfak tasarımı da bu caddedeki bir apartman dairesine dahil olduğu için ferahlığı ve şıklığı ile ön planda. Siyahın temel renk olarak kullanıldığı mutfak dekorasyonunda elektrikli cihazlar da dahil tüm mutfak dolapları siyah ve parlak lake malzemeyle çözümlenmiş. Mutfak alanı ile oturma odasını ayırma görevi gören mutfak adası köşesine yerleştirilen bir masa tasarımı ile de son derece pratik bir kullanıma sahip. Bir bar masası gibi tasarlanmış yemek masası açık mutfak sevenler için ideal bir tasarım olarak karşınızda. Mutfak dekorasyonundaki siyah alüminyum çerçeveli dolaplar ve mutfak masası ile ışıltılı görünümünü pekiştiriyor. Harika bir depolama alanına sahip mutfak dekorasyonu sade bir görünüm altında pratik ve işlevsel bir mutfak yaşantısını sizlere sunuyor.
Gördüğünüz yatak odası tasarımındaki neredeyse her detay siyah ile ilişkilendirilerek çözümlenmiş. Siyah konstrüksiyonların çizgisel bir geometri yarattığı geniş camlar yatak odasının rahatlatıcı etkisini pekiştiriyor. Karyola tasarımı ve yatak başı siyah olan dekorasyonda karyola zeminle aynı noktadan başlayarak bizlere bir döşek hissini veriyor. Pencere kenarlarında bulunan radyatörler sade bir siyah panel ile gizlenerek hem mekandaki çizgisel geometriyi pekiştiriyor hem de tasarıma zariflik katıyor. Yatak ünitesinin sağ kısmında gördüğünüz deri siyah koltuk eşsiz tasarımıyla mekandaki elegan yapıyı sağlamlaştırıyor. Zeminde kullanılan ahşap parkenin sıcaklığı ve dekorasyonda kullanılan griler siyah renginin ortama getirdiği asaleti vurguluyor.
Siyah mermer banyo tasarımlarında örnek fotoğraftaki tasarımdaki gibi harikalar yaratabiliyor. Mermerin banyodaki etkisi hem şık hem de rahatlatıcı bir yapıya sahipken mermerin derinlikli dokusu banyo dekorasyonuna farklı bir boyut katıyor. Siyah ile beyazın banyodaki kontrastını dilerseniz Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu adlı yazıda da farklı alternatiflerle görebilirsiniz.