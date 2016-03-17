Dekorasyonda siyah rengi nasıl kullanmalı?

Ev dekorasyonlarında siyah renk yoğunlukla kullanılmadığı gibi çoğunlukla ışıkla ilişkisi bakımından da tercih edilmez. Dekorasyonu da tıpkı bir resim gibi düşünürsek rengin yarattığı baskınlık ve hakimiyet ancak doğru kullanıldığında olumlu etkiler verebilir. Herhangi bir dekorasyon tercihinde siyah, tamamiyle bütün öğelerde kullanılırsa dramatik ve ağır bir etki yaratacağı gibi zarif ve şık görünümünü de gösteremeyecektir. Geniş alanlarda bütün mobilyaların siyah olması mekandaki zemin ve tavanla birlikte bir kontrast yaratacağı gibi küçük alanlarda siyahın yoğunluklu kullanımı mekanı çok daha küçük gösterecektir. Örneğin antre ve koridor tasarımlarında siyah renk mekanın her yerinde kullanılırsa evinizin girişinden itibaren koyu ve karanlık bir etkiyi içine hapsedecektir. Öyleyse ev dekorasyonlarında siyahın nasıl kullanılması gerektiğine önce antreden başlayarak bakalım. Sizin de evinizin antresi bu boyutlara sahipse mekandaki siyah kullanımını belli bir yere odaklayarak ve etrafındaki öğelerle harmanlayarak güzel bir kompozisyon yaratabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki antre dekorasyonu son derece sade ve efektif bir şekilde tasarlanarak doğru dokunuşlarla neşeli ve keyifli bir atmosfer haline getirilmiş. Antredeki siyah duvar öncelikle kara tahta boyasıyla boyanarak çocuklarınızın ve sizin için değişken bir alan formunda tasarlanmış. Aynı zamanda bir dolap tasarımı da olan bu duvar misafirlerinizin paltolarını ve ayakkabılarını depolamak için ideal bir alan teşkil ediyor. Kara tahta boyasıyla boyanmış duvar arkasındaki sarı ve beyaz duvarlar olmadan sanıyoruz ki bu kadar etkili görünmeyecekti. Sol kısımda gördüğümüz salona açılan tuğla duvar beyaza boyanarak bir ferahlık hissi oluşturmaya yetiyor. Siyah duvarın arkasından ise tatlı sıcağın siyah duvar ile ilişkisini görüyoruz. Duvara sabitlenmiş ve farklı uzunluklara sahip sarı lambalar hem önündeki sarı masa ile hem de arkasında ki duvar ile müthiş bir birliktelik sağlıyor. Sadece üç renkle çözülen antre dekorasyonu siyahın varlığıyla şık bir atmosfer oluşturuyor. Antreden salona uzanan geniş ve bej tonlardaki zemin karoları nötr etkisiyle dekorasyonun sağlamasını alıyor adeta!