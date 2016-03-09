Şimdi evde yoga zamanı! Evde yoga alanı yaratmak için 6 ipucu

Yoganın insan bedeninde ve ruhunda faydalarını bilmeyen yoktur. Yoga yalnızca kalori harcayıp vücuda şekil vermek için değil, bedene esneklik kazandırmak, doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek ve hem bedeni hem de ruhu disipline etmek mükemmel bir yöntemdir. Yoga Sanskrit dilinde yoga kelimesi pek çok anlama sahiptir; kontrol etmek, boyunduruk altına almak veya birleştirmek anlamına gelen Sanskrit yuj kelimesinden türemiştir. Kavuşma, bir araya gelme, birlik, karşılaşma ve yöntem olarak çevrilebilir. Bu tanım yoganın ne işe yaradığını oldukça derin bir şekilde ifade ediyor diyebiliriz.

Eğer belirli bir düzeyde yoga hareketleri bilgisine sahipseniz, bir spor salonuna ya da yoga atölyesine gitmek yerine evde yoga yapmayı tercih edebilirsiniz. Eğer yogaya yeni başlıyorsanız, bir bilenden -yogi- ilk eğitimi almanız gerekmektedir, zira hareketleri yanlış uygulamak sakatlanmanıza neden olabilir.

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