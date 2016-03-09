Şimdi evde yoga zamanı! Evde yoga alanı yaratmak için 6 ipucu

Yoganın insan bedeninde ve ruhunda faydalarını bilmeyen yoktur. Yoga yalnızca kalori harcayıp vücuda şekil vermek için değil, bedene
esneklik kazandırmak, doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek ve hem bedeni hem de ruhu
disipline etmek mükemmel bir yöntemdir. Yoga Sanskrit dilinde yoga kelimesi
pek çok anlama sahiptir; kontrol etmek, boyunduruk altına almak veya birleştirmek
anlamına gelen Sanskrit
yuj kelimesinden türemiştir. Kavuşma, bir
araya gelme, birlik, karşılaşma ve yöntem olarak çevrilebilir. Bu tanım
yoganın ne işe yaradığını oldukça derin bir şekilde ifade ediyor diyebiliriz.
Eğer belirli bir düzeyde yoga hareketleri bilgisine sahipseniz, bir spor salonuna ya da yoga atölyesine gitmek yerine evde yoga yapmayı tercih edebilirsiniz. Eğer yogaya yeni başlıyorsanız, bir bilenden -yogi- ilk eğitimi almanız gerekmektedir, zira hareketleri yanlış uygulamak sakatlanmanıza neden olabilir.
Bu yazımızda evinde yoga yapmak isteyen okuyucularımız için en huzurlu yoga alanının nasıl oluşturulabileceğini inceledik. Yoga için en iyi atmosferi yakalamak adına yapılması gereken adımları maddeler halinde derledik. Mobilyalarından aydınlatmasına ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.
Spor salonuna gitme derdi kalmayınca evinizin rahatlığında, daha düzenli ve yoğun bir şekilde egzersizlerinizi yapabilir, üstelik yüzlerce lira da tasarruf sağlayabilirsiniz. Yalnız önceden de belirttiğimiz gibi, eğer ki yogaya yeni başlıyorsanız, mutlaka bir süre bir uzmandan ilk eğitiminizi alın; yoga ve pilates gibi egzersizler tıpkı diğer egzersizler gibi, bilinçsiz yapıldığı takdirde sakatlanmalara neden olabilir. İlk eğitiminizden sonra bir çevirim içi bulabileceğiniz videolar eşliğinde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Bir süre sonra zaten yaptığınız tür yoganın birçok hareketini doğru bir biçimde öğrenmiş ve kendi başınıza uygulayabilir hale gelmiş olacaksınız.
Evinizde yoga için ayırdığınız alan mutlaka evin sakin bir yerinde olmalı. Kalabalıktan ve gürültüden mümkün olduğunda uzak, içinde asgari düzeyde eşya barındıran, mümkünse doğal gün ışığı alan, onun dışında aydınlatması yumuşak, size huzur veren dekoratif eşyalar ile donatılmış herhangi bir oda yoga alanına kolayca çevrilebilir.
Yoga alanınızı oluştururken minimalist bir dekorasyon tercih etmekte yarar var. Minimalist dekorasyonun yarattığı basit, sade ve dingin atmosfer meditatif bir uğraşı olan yoga ile uyumludur. Fazlalıktan ve karmaşadan uzak, sade ve nezih bir ortam yoganın insan ruhunda yaratmasını umduğumuz huzur ve dinginliğe daha kolay ulaşmasını sağlayabilir. Hatta eğer imkanınız varsa ve yoga için komple bir oda ayırabiliyorsanız bu odaya hiçbir şey koymayabilirsiniz! Evet, hiçbir şey. İhtiyacınız olan şey yoga matından başkası değil. Eğer bu mekanda biraz eşya ihtiyacı duyuyorsanız, basit , sade bir koltuk, küçük, ahşap bir sehpa ve benzeri şekilde, gerekli olduğunu düşündüğünüz, olmazsa olmaz eşyaları minimal olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Renkler de mümkün olduğunca nötr tonlarında olmalı ki yoga esnasında dikkatinizin dağılmasına neden olmasın. Wabi-Sabi tarzı dekorasyon da yoga alanı olarak ayarladığınız böyle bir ortam için uygun olabilir.
Wabi-Sabi dekorasyon hakkında bilgi almak isterseniz, ’Wabi-Sabi hayat tarzına ne dersiniz?’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Yoga için seçtiğiniz alanın bol bol doğal gün ışığı alması en güzeli. Gün ışığının insan bünyesinde olumlu sonuçlar doğurduğu, başarıyı arttırdığı bilenen bir şey, dolayısıyla yoga esnasında doğal ışıktan yararlanmak en iyisi. Peki ya gece yapmak istediğiniz yoga seansları? O zaman da, sıcak yumuşak ışıklardan faydalanabilirsiniz. Soğuk ve sert ışıkları son derece rahatsız edicidir ve koyu gölgelere neden olurlar. O nedenle direkt ışıklardan kaçınmakta yarar var. Endirekt ya da yarı endirekt aydınlatmalar gözü yormaması ve mekana yumuşak bir ışık vermesi açısından tercih edilmeli. Ayrıca, güneşi anımsatan sarı tonları da beyaz aydınlatmalara göre çok daha sıcak, insanın içini ısıtan bir atmosfer yaratmak için idealdir.
Fotoğraftaki örnekte Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir yoga/pilates atölyesi fotoğrafı görmekteyiz.
Yoga alanınızda kusursuz bir ambiyans yaratmak için kendinizin oluşturabileceğini kuru baharat ve çiçek potporilerinden ya da kokulu mumlardan, tütsülerden ve aromatik yağlardan yaralanabilirsiniz. Oluşturduğunuz yoga alanı sizde iyi duygular uyandırmalı, bu alanı sık sık ve düzenli bir şekilde kullanma hevesi doğurmalı ve her şeyiyle sakinleştirici, meditatif olmalıdır. Eğer konsantrasyonunuza bir fayda sağlayacaksa hafif bir müzik de huzur veren bir atmosfer yaratmak için iyi olabilir.
Yoga alanınızda kullandığınız mobilya ve perde, halı gibi
kumaşlarda nötr renkleri tercih etmelisiniz. Kırık beyazdan kahverengiye kadar uzanan yumuşak renkler, deniz ve gök mavisi, bitkilerin koyu yeşili, pastel tonlar mükemmel bir yoga alanı için tercih edilebilecek renkler. Dikkat dağıtan parlak renkler ve canlı desenler tercih edilmemelidir. Sarıyı aydınlatmada kullanabilirsiniz. Yoga alanınızda sentetik kumaşlar yerine pamuklu gibi doğal kumaşları tercih etmeniz de tavsiye edilir. Aynı şey yoga yaparken giyeceğiniz giysiler için de geçerli. Özellikle kadınlar için genelde dar egzersiz giysileri satılmaktadır ancak bunlar erkeklerin estetik anlayışı ile şekillendirilmiş giysilerdir. Yoga yaparken üzerinizden düşmeyen ancak bol, pamuklu giysileri tercih etmelisiniz.
Yoga alanınızın ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır. Ilık bir ısı yoga için idealdir. Yirmi beş derece selsius civarı uluslararası birçok yoga atölyesinin tercih ettiği ısıdır. Bu ısı size az ya da fazla gelebilir, en iyisi kendi ideal tercihinizi bulmaktır. Sizi terleten mekan değil egzersizler olmalıdır. Yogaya başlamadan önce odayı on beş dakika kadar havalandırmakta fayda var, böylece içeride bir temiz hava akımı oluşmuş olur; dışarıdan temiz hava geleceğini var sayarak bu öneride bulunuyoruz. Ancak yoga esnasında mekanda hava akımı olmamalıdır, zira terlediğinizde cereyena kapılırsanız hasta olabilirsiniz. Eğer yoga alanınızdaki hava çok kuruysa nemlendirme cihazı kullanmak faydalı olacaktır.