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​Taze ve temiz bir başlangıç için gereksiz eşyalardan kurtulun

nihal e. nihal e.
Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Modern Banyo
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Yeni yıla gireli birkaç ay geçmekle birlikte hala senenin ilk zamanları diyebiliriz. Yeni yıl demek aynı zamanda taze bir başlangıç anlamı da taşır. Yani hem özel hayatımızda hem de aldığımız kararlarda temiz bir sayfaya başlamak için en doğru zaman. Bu başlangıçlara ev dekorasyonunu ve eşyaları da katabiliriz. Bilhassa eski eşyalardan kurtulmak yaşam alanlarında yeni bir düzen kurmak için ilk adım olabilir. Bununla birlikte eski eşyalardan kurtulmak kolay bir iş değil. Özellikle bir anısı olan ve sizin değer verdiğiniz pek çok kişisel şeyiniz olabilir. Fakat hem sağlığınıza olumsuz etki eden hem de çevreye zararlı olan ve ek olarak hiçbir kullanım değeri kalmamış şeyleri atmak için hiçbir tereddütünüz olmamalıdır. Onlar sadece gereksiz yer kaplamakla kalmaz aynı zamanda evinizin pis bir görünüm sergilemesine neden olur. Kısacası evinizde kullanılmayan nesneleri tutmanın hiçbir anlamı yoktur.  

Peki evinizde gereksiz yer kaplayan ve artık bir işinize yaramayan eşyalar nelerdir hiç düşündünüz mü? Sizin için bir listesini yapalım. Bir teki kayıp küpeler,  paket kağıtları, kartpostallar, davetiyeler, artık ihtiyacınız olmayan makbuzlar, kullanılmış biletler, delinmiş çoraplar, eskimiş tişörtler, kurutulmuş çiçekler, CD'ler, esnekliğini kaybetmiş tokalar, kırılmış saç aksesuarları, yenisi aldığınız için artık kullanmadığınız mutfak malzemeleri, asla kullanmadığınız atkılar,  artık üzerinize olmayan giysiler, eskimiş kozmetik malzemeleri, askılar, süresi dolan soslar, evcil hayvanlarınızın oynamadığı oyuncaklar, süresi dolmuş ilaçlar, kurumuş ojeler, eski evraklar, bir daha izlemeyeceğiniz DVD'ler, onarılmayacak durumdaki giysiler, lekesi çıkmayan kıyafetler, eski gelinlik, artık kullanmadığınız elektronik cihazlar, yazmayan tükenmez kalemler, kırık klipsli kolye ve bilezikler, kablolar ve kullanmadığınız teller, yıpranmış çarşaflar ve yatak, boş temizlik ürünleri, boş şişeler, lazım olur diye sakladığınız yığınla düğme, yıpranmış banyo paspasları, artık kullanmadığınız cüzdanlar, eski çatal bıçak takımları, takımla eşleşmeyen tabaklar, yıpranmış ayakkabılar, kırık mutfak ekipmanları, ihtiyacınız olmayan yedek mobilyalar, mobilya kılavuzları, kutular, kullanılmayan vazolar, eski posta evrakları, seyahat broşürleri, kavanozlar, kullanılmayan kırtasiye malzemeleri, çıkartmalar ve yapışkan notlar, yırtık pantolonlar, yırtık zarflar, bankalardan gelen evraklar, eski telefon kılıfları, artık işe yaramayan klavye ve mouse, eski sevgililerden kalan kartlar ve hediyeler, hiç kullanmadığınız alışveriş kartları, kibrit kutuları, tükenmiş çakmaklar, eski takvimler, eski klasörler, eski okul giysiler, ders kitapları, işe yaramaz noel süsleri, yıpranmış havlular, süresi dolmuş gıda malzemeleri, bilgisayar kabloları, eski cep telefonları, yeni satın alınan giysilerle gelen düğmeler… Ne kadar uzun bir liste oldu değil mi? Bunlar sadece bir kısmı oysa, daha da uzatılabilir. Tüm bunları yazmak bile epey liste işgal ederken bir de kapladıkları yeri düşünün. Kısacası bunca gereksiz eşyayı biriktirmek ancak sorunlara neden olabilir. Karmaşaya ve göz kalabalığına sebep olan atıklardan daha bir yığını evinizde vardır. Dolayısıyla  tüm bu işe yaramaz nesnelerin belirlenerek bunlardan kurtulmak günlük hayatımızda belirgin bir fark yaratacaktır. Bu yazıda uzun bir listesini verdiğimiz işe yaramaz şeylerin bazılarını derleyerek daha yakından göz atalım. . Yeni bir senede taze bir başlangıç yapmayı planlarken, işe tüm gereksiz şeyleri atarak temiz bir başlangıç yapmayı unutmayın. 

​Süresi dolan makyaj ürünleri, gıda ve ilaçlar

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi Yatak OdasıMakyaj Masaları
Canan Delevi

MyHome

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

İnsanlar satın aldıkları kozmetik ürünleri için büyük miktarda para harcayabilir. Zira makyaj yaparken kullanacakları malzemelerin ciltlerine zarar verecek kalitesiz ürün olmasını istemezler. Oysa ne kadar para öderseniz ödeyin son kullanma tarihi geçmiş ürünler büyük ihtimalle cilt problemlerine neden olur. Dolayısıyla kullanım tarihi geçmiş makyaj ürünlerini hala evde tutmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu tür malzemeler artık atık eşya konumundadır. Makyaj malzemelerine ek olarak tıbbi atıklar çevre için büyük bir tehdit oluşturuyor. Süresi dolan ilaçları tüketmek güveli ve sağlıklı değildir. Ancak tarihi geçmiş ilaçları yetkili toplayıcılara teslim etmeniz daha doğrudur. Son olarak süresi dolan gıda maddelerini de tüketmek bir o kadar tehlikelidir. Kokmasa ve bozulmasa dahi tarihi geçmiş yiyecekleri tüketmemelisiniz. Bunun için kiler veya buzdolabındaki gıdaları kontrol ederek kullanılmayan veya çürüyen ürünleri temizleyin. Herhangi bir tatsız sürprizle karşılaşmamak için aylık yerine haftalık kontroller yapın.

Fotoğraftaki yatak odası Canan Delevi tasarımıdır.

​Eski diş fırçaları ve bulaşık süngerleri

Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Modern Banyo
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

Soğuk havalar grip gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu hastalıklara neden olabilecek her şeyi evinizden temizlemesiniz. Buna eskimiş diş fırçanız da dahil. Hastalık sırasında kullandığınız diş fırçasını atmak iyi bir yatırımdır. Hastalık dışında da diş uzmanları 3 ayda bir diş fırçanızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü belli bir süre sonra fırça kılları mikropları fırça üzerinde biriktirmiş oluyor. Ek olarak mutfaklarda kullanılan bulaşık süngerlerinin de düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu tür süngerler hem mutfaklarla beraber banyolarda da temizlik amaçlı kullanılır. Uzmanlar yapmış oldukları araştırmalarda kullanılmış süngerler üzerinde pek çok bakteri mantar tespit etmiştir. Dolayısıyla bilhassa bulaşık için kullandığınız süngerler olmak üzere bu tür malzemeleri sık sık yenilemelisiniz.

​Eski kitaplar ve gazeteler

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Gereksiz ve eski eşyalardan kurtulmanın amacı yeni şeyler için alan yaratmaktır. Bu eski eşyalara kitaplar, dergiler ve de gazeteler dahildir. Çünkü farkında olmadan çok fazla yer işgal ederler. Elbette bir kez okunduktan sonra kitabı çöpe atın demiyoruz. Ancak artık ilginizi çekmeyen dergi ve kitaplarınızı ihtiyaç duyan kişilere bağış yaparak yararlı hale getirebilmek mümkün. Bununla birlikte hala iyi durumda olan kitaplarınızı satışa çıkararak ek gelir de elde edebilirsiniz. Dergi ve gazetelerin durumu ise daha basittir. Çoğu dergi ve gazete tarihi geçtikten sonra güncelliğini kaybeder. Bu gibi malzemelerinizi geri dönüşüm yapan yerlere verebilir, böylece yeniden kullanıma yardımcı olarak daha az ağaç kesilmesini sağlayabilirsiniz.

​Eski piller ve diğer teknolojik ürünler

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. Kırsal Garaj / Hangar
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

Bitik durumdaki pilleri ne yapmak gerekir? İnsanların çoğu bu soru hakkında bir fikir sahibi değildir. Evlerde ve iş yerlerinde kullandığınız pillerin ömrü tükenince onlardan kurtulmanız gerekir. Çünkü zehirli kimyasallar içeren bu ürünler çevre için son derece zararlıdır. Bu tür ürünler toprağı ve suyu kirletir. Dolayısıyla bu gibi malzemeleri çöpe atmak yerine atık pil kutularına atmalısınız.

​Eski giysiler ve ayakkabılar

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Giyinme Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Muhakkak herkesin dolabında artık kullanılmayan eski kıyafetler, ayakkabılar ve iç çamaşırlar vardır. Yukarıda saydığımız malzemeler gibi bu giyim eşyaları da artık birer atık ürün haline geldiğinden onları dolabınızda tutmanın hiçbir anlamı yoktur. Üzerinde leke olan ve çıkmayan bir elbiseyi saklamaktan tutun da artık üzerimize dar gelen pantolonlara dek atmaya kıyamadığımız bir sürü giysi dolaplarımızı boş yere işgal eder. Tabii burada yapılması gereken ilk iş çok yıpranmadığı takdirde ihtiyacı olan insanlara vermektir yoksa hala kullanılabilir durumdaki kıyafetlerinizi atmak müsriflik olur. Ancak yırtık oluşmuşsa ve hasarlı durumdaysa hiç düşünmeden kurtulabilirsiniz.

​Eski havlu ve çarşaflar

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

Gereksiz eşyalar içerisinde artık yumuşaklığını kaybetmiş havlularla birlikte yıpranmış ve yırtık durumdaki çarşafları da sayabiliriz. Yatak çarşaflar ince bir dokuya sahip olduğundan zaman içerisinde yıpranır, bazen de lekelenir yahut rengi solar. Bu durumda olan çarşaflarınızı yenilemelisiniz. Aynı şekilde yıkana yıkana yumuşaklığını kaybeden havlular cildinizi tahriş eder. Dolayısıyla bu gibi tekstil ürünlerinde de zaman zaman yenilik yaparak eski ürünlerinizden kurtulmalısınız.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Tasarım tüyoları ile soğuk havaya dayanıklı evler’ başlığına göz atabilirsiniz.

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