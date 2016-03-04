​Taze ve temiz bir başlangıç için gereksiz eşyalardan kurtulun

Yeni yıla gireli birkaç ay geçmekle birlikte hala senenin ilk zamanları diyebiliriz. Yeni yıl demek aynı zamanda taze bir başlangıç anlamı da taşır. Yani hem özel hayatımızda hem de aldığımız kararlarda temiz bir sayfaya başlamak için en doğru zaman. Bu başlangıçlara ev dekorasyonunu ve eşyaları da katabiliriz. Bilhassa eski eşyalardan kurtulmak yaşam alanlarında yeni bir düzen kurmak için ilk adım olabilir. Bununla birlikte eski eşyalardan kurtulmak kolay bir iş değil. Özellikle bir anısı olan ve sizin değer verdiğiniz pek çok kişisel şeyiniz olabilir. Fakat hem sağlığınıza olumsuz etki eden hem de çevreye zararlı olan ve ek olarak hiçbir kullanım değeri kalmamış şeyleri atmak için hiçbir tereddütünüz olmamalıdır. Onlar sadece gereksiz yer kaplamakla kalmaz aynı zamanda evinizin pis bir görünüm sergilemesine neden olur. Kısacası evinizde kullanılmayan nesneleri tutmanın hiçbir anlamı yoktur.

Peki evinizde gereksiz yer kaplayan ve artık bir işinize yaramayan eşyalar nelerdir hiç düşündünüz mü? Sizin için bir listesini yapalım. Bir teki kayıp küpeler, paket kağıtları, kartpostallar, davetiyeler, artık ihtiyacınız olmayan makbuzlar, kullanılmış biletler, delinmiş çoraplar, eskimiş tişörtler, kurutulmuş çiçekler, CD'ler, esnekliğini kaybetmiş tokalar, kırılmış saç aksesuarları, yenisi aldığınız için artık kullanmadığınız mutfak malzemeleri, asla kullanmadığınız atkılar, artık üzerinize olmayan giysiler, eskimiş kozmetik malzemeleri, askılar, süresi dolan soslar, evcil hayvanlarınızın oynamadığı oyuncaklar, süresi dolmuş ilaçlar, kurumuş ojeler, eski evraklar, bir daha izlemeyeceğiniz DVD'ler, onarılmayacak durumdaki giysiler, lekesi çıkmayan kıyafetler, eski gelinlik, artık kullanmadığınız elektronik cihazlar, yazmayan tükenmez kalemler, kırık klipsli kolye ve bilezikler, kablolar ve kullanmadığınız teller, yıpranmış çarşaflar ve yatak, boş temizlik ürünleri, boş şişeler, lazım olur diye sakladığınız yığınla düğme, yıpranmış banyo paspasları, artık kullanmadığınız cüzdanlar, eski çatal bıçak takımları, takımla eşleşmeyen tabaklar, yıpranmış ayakkabılar, kırık mutfak ekipmanları, ihtiyacınız olmayan yedek mobilyalar, mobilya kılavuzları, kutular, kullanılmayan vazolar, eski posta evrakları, seyahat broşürleri, kavanozlar, kullanılmayan kırtasiye malzemeleri, çıkartmalar ve yapışkan notlar, yırtık pantolonlar, yırtık zarflar, bankalardan gelen evraklar, eski telefon kılıfları, artık işe yaramayan klavye ve mouse, eski sevgililerden kalan kartlar ve hediyeler, hiç kullanmadığınız alışveriş kartları, kibrit kutuları, tükenmiş çakmaklar, eski takvimler, eski klasörler, eski okul giysiler, ders kitapları, işe yaramaz noel süsleri, yıpranmış havlular, süresi dolmuş gıda malzemeleri, bilgisayar kabloları, eski cep telefonları, yeni satın alınan giysilerle gelen düğmeler… Ne kadar uzun bir liste oldu değil mi? Bunlar sadece bir kısmı oysa, daha da uzatılabilir. Tüm bunları yazmak bile epey liste işgal ederken bir de kapladıkları yeri düşünün. Kısacası bunca gereksiz eşyayı biriktirmek ancak sorunlara neden olabilir. Karmaşaya ve göz kalabalığına sebep olan atıklardan daha bir yığını evinizde vardır. Dolayısıyla tüm bu işe yaramaz nesnelerin belirlenerek bunlardan kurtulmak günlük hayatımızda belirgin bir fark yaratacaktır. Bu yazıda uzun bir listesini verdiğimiz işe yaramaz şeylerin bazılarını derleyerek daha yakından göz atalım. . Yeni bir senede taze bir başlangıç yapmayı planlarken, işe tüm gereksiz şeyleri atarak temiz bir başlangıç yapmayı unutmayın.