Evinizin dış cephe rengini seçmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

Bir yapıyla ilgili ilk izlenim yapının cephesi ile oluşur. Her ne kadar ilk izlenim sonradan değişebilse de, insanda oluşan bu ilk intibanın iyi olmasına gayret ederiz. İlk izlenimin önemini bilen insanlar olarak da, sahip olduğumuz yapının dış cephesine büyük bir özen göstermeniz gerekir. İlk kez gördüğünüz bir yapıya yaklaşırken en önce baktığınız şey binanın ön cephesi olur. İngilizlerin ünlü deyişini unutmuş değiliz;
bir kitabı kapağına bakarak değerlendirmeyin, ancak söz konusu olan kitap evimiz ise, ve her giriş çıkışımızda bu kapak ile karşılaşıyorsak, üstelik sokağımızdan geçen herkes bu kapak ile sürekli karşı karşıya geliyorsa, o zaman cephe için yalnızca bir kapak değildir diyebiliriz.
Bugünkü yazımızda konutların dış cephe renkleri ile ilgili. Klasik beyaz renk her zaman için popüler ve vazgeçilmez ancak başka alternatiflere de göz atmakta fayda var. Bu alternatifleri değerlendirirken nelere dikkat etmeli, kriterlerimizi neler olmalı gibi konuları inceleyeceğimiz bu yazımız umuyoruz ki evinin dış cephe rengini değiştirmeyi düşünen okuyucularımız için faydalı olur.
Konutunuzun rengini seçerken bulunduğunuz doğal ortam ile uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Konutunuz şehirde yer alıyorsa, yani şehir içinde müstakil evde oturma lüksüne sahip azınlıktansanız renk seçiminiz farklı olacaktır, ormana yakın bir sitede yaşıyorsanız renk seçiminiz farklı olacaktır. Şehirler renk konusunda bir miktar daha fazla seçenek sunarlar. Eğer altta sıraladığımız maddeler de uygunsa, kırmızıdan maviye, sarıdan yeşile birçok renk uygun olabilir; sırıtmasın, gözü rahatsız etmesin yeter. Eviniz fotoğraftaki NGY Mimarlık tasarımı bu muhteşem malikane gibi kırsal bir bölgedeyse daha yumuşak renkleri seçmekte fayda var. Konutun boyutuna aşağıda da değineceğiz; fotoğraftaki örnekte olduğu üzere İtalyan Toskana mimarisine sahip tripleks bu malikaneye mavi ya da kahverengi gibi bir renk yakışmayacağı gibi, çiğ beyaz da yakışmaz.
Semtinizde yer alan diğer evde de sizin kendi konutunuzun renk seçimi için kılavuz görevi görecektir. Eğer belediye tarafından sağlanmış bir regülasyon yok ise, çevrenizde yer alan diğer evler ile aynı renkte ya da benzer renklerde dış cephe badanası yapmak semtiniz için de güzel bir görünüm oluşturacaktır.
Dış cephe renginden bahsederken sürekli badanayı kastettik ancak renk seçiminizi etkileyecek farklı bir kriter daha var, o da dış cephe kaplaması. Her konut sıva üstü badana şeklinde olmayabiliyor. Dış cephesi tuğla, ahşap ya da farklı bir malzeme bir kaplı birçok konut örneği var. Eğer konutunuzun böyle bir özelliği var ise, elbette bu özelliği sıva ve badana altına saklamak yerine tüm güzelliği ile ortaya çıkarmak harika bir görünüm sağlayacaktır. Fotoğraftaki örnekte ateş tuğlası ile kaplanmış bir kır evi görmekteyiz. Kızıl tonlarındaki birkaç farklı renge sahip tuğlalar ile kaplı olan cephe konutun mimarisi ile de muhteşem bir uyum içerisinde. Kızıl kiremit çatıya sahip olan konutun bu alanının büyük bir kısmı güneş panelleri ile kaplanmış.
Müstakil evlerde dış cephe alternatiflerim nelerdir? başlıklı yazımızda farklı dış cephe seçeneklerini ve çatı kombinasyonlarını inceledik, göz atmanızı tavsiye ederiz.
Konutun mimari özellikleri de cephe rengi seçiminde son derece önemlidir. Fotoğraftaki gibi çağdaş mimariye sahip, çeşitli geometrik parçaların bir araya getirilmesi ile oluşmuş gibi görünen bir yapının açık renklerde olması tercih edilir çünkü bu büyüklü küçüklü geometrik parçalar yapıya heykelsi bir form kazandırıyorlar ve heykeli en iyi şekilde gözlemleyebilmemiz için doğru ışığa ve doğru gölgeye ihtiyaç duyarız. Koyu renkli bir badana ışığı yansıtmayıp absorbe edeceği için şekillerin özelliklerini vurgulayamaz, üç boyutlu görünüm adeta yok olur, yerine çizgisel, karikatür gibi bir şekil gelir. Dolayısı ile en çiğ beyazdan türlü nötr tonlara ve fotoğraftaki örnekte olduğu üzere pastel pudra tonlarına kadar seçim yapabilirsiniz. Canlı renkler de bu tür konutlar için uygun olabilir, elbette yukarıda bahsettiğimiz kriterleri yerine getiriyorsa.
Evinizin büyüklüğü de renk seçimi konusunda size kılavuz olacak kriterlerden biridir. Verdiğimiz ilk örnekte İtalyan Toskana tarzı tripleks bir malikane görmüştük ve böylesi bir yapıya beyazın uygun olmayacağını söylemiştik. Büyük yapılarda beyaz fazla göz alıcı ve çiğ durabilir. Aynı şekilde antrasit ve siyah gibi dönemimizin popüler dış cephe renkleri de büyük yapılarda güzel olmayacaktır. Evimizin semtte devasa bir leke gibi görünmesini istemeyiz. Ancak daha küçük bir evde yaşıyor isek, renk konusunda biraz daha fazla seçeneğimiz var demektir. Tıpkı kanal kenarındaki bu muhteşem siyah ev gibi, çatısıyla aynı renkte, koyu tonlara sahip bir cephe çok şık, zarif ve sofistike görünebilir.
Konutunuzun rengi ile kapı ve pencere doğramalarınız da uyum içerisinde olmalıdır. Bu demek değil ki hepsi aynı renk olmalı; bilakis fotoğraftaki örnekte de görüldüğü üzere siyah ve beyaz ikilisi gibi sert ve cesur bir kontrasta da sahip olabilirler. Yapının mimari özellikleri, çatısında kullanılan malzeme ve çatı rengi de kapı ve pencere doğramaları ve varsa panjur rengi için önemli kriterlerdir. Ahşap ya da ahşap görünümlü pen doğramalar için beyaz, krem, sarı ve pudra tonları uygun olacakken siyah, gri, antrasit için beyaz güzel bir görünüm sağlayacaktır.
Ve son olarak; elbette konutların dış cephesi tek renk olacak diye bir kaide yok. Yukarıda bahsettiğimizi altı kriteri de göz önünde bulundurarak, konutunuzun dış cephesi için iki ya da daha fazla renk seçebilirsiniz. Bu renkleri yatay ya da dikey olarak yerleştirebilir, arzu ederseniz renklerden birini yalnızca detaylarda kullanabilirsiniz. Renk çeşitleri ve farklılıkları genellikle dış cephe kaplamasında kullanılan farklı malzemelerin vurgulanmasından doğar, tıpkı fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz üzere. Konutun alt katı beyaz badanalı, üst katı ise kızıl renkli bir kaplama malzemesi ile kaplanmış. Bu örnekteki kapı ve pencere doğramalarının renklerine de dikkat! Beyaz badanalı modern mimarili kısımda gri doğrama ve panjurlar tercih edilirken daha geleneksel görünümlü üst katta beyaz doğrama kullanılmış.