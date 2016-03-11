Evinizin dış cephe rengini seçmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

Bir yapıyla ilgili ilk izlenim yapının cephesi ile oluşur. Her ne kadar ilk izlenim sonradan değişebilse de, insanda oluşan bu ilk intibanın iyi olmasına gayret ederiz. İlk izlenimin önemini bilen insanlar olarak da, sahip olduğumuz yapının dış cephesine büyük bir özen göstermeniz gerekir. İlk kez gördüğünüz bir yapıya yaklaşırken en önce baktığınız şey binanın ön cephesi olur. İngilizlerin ünlü deyişini unutmuş değiliz; bir kitabı kapağına bakarak değerlendirmeyin , ancak söz konusu olan kitap evimiz ise, ve her giriş çıkışımızda bu kapak ile karşılaşıyorsak, üstelik sokağımızdan geçen herkes bu kapak ile sürekli karşı karşıya geliyorsa, o zaman cephe için yalnızca bir kapak değildir diyebiliriz.

Bugünkü yazımızda konutların dış cephe renkleri ile ilgili. Klasik beyaz renk her zaman için popüler ve vazgeçilmez ancak başka alternatiflere de göz atmakta fayda var. Bu alternatifleri değerlendirirken nelere dikkat etmeli, kriterlerimizi neler olmalı gibi konuları inceleyeceğimiz bu yazımız umuyoruz ki evinin dış cephe rengini değiştirmeyi düşünen okuyucularımız için faydalı olur.