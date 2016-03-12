Daireniz için en iyi süs bitkileri hangileridir?

Günümüzde şehirlerde maruz kaldığımız betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Çevremizde yeşil görme isteğimiz ise bizleri saksılı iç mekan bitkileri yetiştirmeye teşvik ediyor. Çeşitli saksı, kap, kasa türü malzemeler içinde ev, iş yeri ya da ofis gibi kapalı mekanlarda iyi bir şekilde yetişebilen bitkilere genel olarak süs bitkisi adı veriliyor. Genelde tropik bitkilerden oluşan iç mekan süs bitkileri kolay bakımları ve uzun ömürlü oluşları ile birçok bitkiseverin favorisi. Bu yazımızda özellikle yeni başlayanlar için, yani bakımı kolay ve aynı zamanda çok da dekoratif olan iç mekan süs bitkilerinden bir derleme yaptık. Evinize ya da iş yerinize yeşilin huzurlu hissini taşıyacak olan bu bitkiler, umuyoruz ki mekanlarınız da nefes almasına yardımcı olacak.

Eviniz için bitki seçimi yapmadan önce hangi bitkilerin eviniz için uygun olacağı değerlendirmelisiniz. Yaşadığınız şehrin iklim özellikleri ve evinizin konumu, mimari özellikleri gibi durumlar bitki seçiminizi etkileyecektir. Mekanın gün ışığından nasıl faydalandığını ve ortamın nem oranını göz önünde bulundurarak bitki seçimi yapmalısınız. Bu konuda işin uzmanlarından tavsiye almanızda yarar var. Ancak evinizin özelliklerinden bağımsız olarak, her iklim ve koşulda yaşayabilen ve ev içi için ideal olan onlarca bitki ve çiçek çeşidi de var. Bu sayfada hemen her iklim için uygun olan ve bakması en basit olan süs bitkilerini derledik. Ben bitki bakamıyorum demeyin, bu yazımızda bahsettiğimiz bitkilerden biriyle iş başlayın! Göreceksiniz ki çok zor ve meşekkatli değil.