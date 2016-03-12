Daireniz için en iyi süs bitkileri hangileridir?

Günümüzde şehirlerde maruz kaldığımız betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Çevremizde yeşil görme isteğimiz ise bizleri saksılı iç mekan bitkileri yetiştirmeye teşvik ediyor. Çeşitli saksı, kap, kasa türü malzemeler içinde ev, iş yeri ya da ofis gibi kapalı mekanlarda iyi bir şekilde yetişebilen bitkilere genel olarak süs bitkisi adı veriliyor. Genelde tropik bitkilerden oluşan iç mekan süs bitkileri kolay bakımları ve uzun ömürlü oluşları ile birçok bitkiseverin favorisi. Bu yazımızda özellikle yeni başlayanlar için, yani bakımı kolay ve aynı zamanda çok da dekoratif olan iç mekan süs bitkilerinden bir derleme yaptık. Evinize ya da iş yerinize yeşilin huzurlu hissini taşıyacak olan bu bitkiler, umuyoruz ki mekanlarınız da nefes almasına yardımcı olacak.
Eviniz için bitki seçimi yapmadan önce hangi bitkilerin eviniz için uygun olacağı değerlendirmelisiniz. Yaşadığınız şehrin iklim özellikleri ve evinizin konumu, mimari özellikleri gibi durumlar bitki seçiminizi etkileyecektir. Mekanın gün ışığından nasıl faydalandığını ve ortamın nem oranını göz önünde bulundurarak bitki seçimi yapmalısınız. Bu konuda işin uzmanlarından tavsiye almanızda yarar var. Ancak evinizin özelliklerinden bağımsız olarak, her iklim ve koşulda yaşayabilen ve ev içi için ideal olan onlarca bitki ve çiçek çeşidi de var. Bu sayfada hemen her iklim için uygun olan ve bakması en basit olan süs bitkilerini derledik. Ben bitki bakamıyorum demeyin, bu yazımızda bahsettiğimiz bitkilerden biriyle iş başlayın! Göreceksiniz ki çok zor ve meşekkatli değil.
Kolayca yetiştirilebilen sukulentler sayesinde, sürdürülebilir ve yeşil bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Su tutma becerisi sayesinde uzun süre susuz yaşayabilen sukulentlerin birçok çeşidi bulunuyor. Çakıl taşları, taşlar ve otlarla yaratıcı kompozisyonlar oluşturarak sukulentlerle evinizi süsleyebilirsiniz. Radyasyonu toplama özelliği bulunan sukulent, evinize estetik bir boyut kazandıracaktır. Sukulentler doğrudan güneş ışığı yerine aydınlık ve yarı gölge ortamları tercih ederler. Sabah ve akşam güneşi yakıcı özelliğini kaybettiği için zararsızdır. Fazla, doğrudan ışık yaprak yanıklarına sebep olur, az ışıkta da boyları uzar, şekilleri bozulur.
Air plant denildiğinde aslında Meksika, orta ve güney Amerika’ya özgü, yaklaşık altı yüz otuz farklı bitki türünü kapsayan, Tillandsia cinsinden söz etmiş oluyoruz. Bu bitkilerin dünya üzerinde popülerlik kazanmasına neden olan en önemli özellikleri yaşamak için toprağa ihtiyaç duymamaları ve yaşamlarını diğer bitkilerin üzerinde geçirmeleri. Botanikde bu tip bitkilere (örneğin orkideler) epifit (epiphytic) bitkiler adı veriliyor. Epifit bitkiler sanılanın aksine parazit değiller. Üzerlerinde yaşadıkları bitkiyi sadece konak olarak kullanıyorlar. Tillandisalar köklerini sadece diğer bitkilere tutunmak için kullanıyorlar. Yaşam için gerekli nemi ve besinleri yaprakları ile alıyorlar. Bu nedenle airplant beslemek için bir saksıya ihtiyacınız yok.
Bu sıra dışı bitkiyi İstanbullu peyzaj tasarım firması Bitki Dekor'dan edinebilirsiniz.
Bir çok kişi orkide yetiştirmenin zor olduğu fikrine sahip, oysa orkide yetiştirmenin diğer ev çiçeklerini yetiştirmekten hiçbir farkı yoktur. Evde yetiştirdiğimiz orkideler dünyanın tropik ve yarı tropik iklim kuşaklarından geliyor. Evde başarılı orkide yetiştirmenin altın kuralı evimize uygun orkide türlerini seçmekten geçiyor. Yetiştirmesi en kolay ve en ucuz orkide türü phalaenopsis. Bu türün çiçekleri çok uzun ömürlü ve iki ile altı ay arasında çiçekli kalabiliyor. Bazı paphiopedilum türleri de phalenopsis gibi yetiştirmesi kolay.
Orkideleri evin hangi penceresine yerleştirirseniz yerleştirin öğlen dik gelen güneş ışınlarından korumanız gerekir. Perde veya jaluzi arkasına yerleştirmek aynı ormanda palmiyelerden süzülen ışık gibi orkideler için mükemmel bir yer olacaktır.
Aşk merdiveni kolay gelişen, fazla seçici olmayan ve saksı bitkisi bakımına yeni başlayanlar için çok uygun, zarif bir bitkidir. Bütün mekanlara kolayca uyum sağlayabilirler. Aşk merdiveni çiçeği direkt gün ışığına maruz kalmamalıdır. Bolca gün ışığını sever ancak ışık endirekt olmalıdır, yani aydınlık yerlere ihtiyaç duyar. Gün ışığı aldığı yöne doğru eğilim gösterebilir. Gün ışığı almayan yönü belirli aralıklarla gün ışığına çevrilmelidir. Böylece çiçeğin bir yöne doğru eğilimi engellenebilir. Aşk merdiveni bitkisi, yazın haftada en az iki kere, kış aylarında ise haftada bir kere saksı üstten sulanmalıdır. Suyun tüm toprağa ulaşması gerekmektedir. Rüzgar akımı alan yerlerden uzak tutulmalıdır. Kış aylarında çiçeğin bulunduğu ortam sıcaklığı on dört ile on beş santigrat derecenin altına düşmemelidir.
Aşk çiçeği suyu seven bir bitkidir. Özellikle yazın, çiçeğinizi her gün bir kez, mümkünse sabah – akşam olmak üzere iki kez sulamak bitkinizin nem ihtiyacını karşılayacaktır. Diğer mevsimlerde ise iki ya da üç günde bir sulamak yeterlidir. Çok soğuk aylarda sulama haftada bir keze inebilir.
Suda yetişen bambu bitkisi aynı zamanda “lucky bamboo – şans bambusu” olarak bilinmektedir. Bu sadece bizde değil tüm dünyada böyledir. Sebebi ise bambu bitkisinin yetiştiği eve şans ve refah getireceğine inanılmasıdır. Ancak evde bakmaya uygun, kıvrımlı ve suda yetişen bu bitki aslında bambu değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz dracaena bitkileri ailesinden gelen bu bitkiler iç mekanlarda yetiştirmeye uygun ve bakımı kolay olduğu için iş yerlerinden evlere kadar pek çok iç mekanda popülerlik kazanmıştır. Topraklı saksılar yerine su dolu vazolarda satılan bambu bitkisi iç mekanlarda estetik bir görünüm yaratmaktadır. Çiçekçiden aldığınız bambu bitkisi genellikle geçici vazosunda satılmaktadır. Evinize geldiğinizde ev dekorasyonunuza ve zevkinize uygun bir vazo ile bu geçici vazoyu değiştirebilirsiniz. Bambu köklerini suya değdiği yere saldığı için şeffaf cam bir vazo bitkinin tamamını görebilmeniz ve su seviyesini doğru olarak belirleyebilmeniz açısından tavsiye ederiz.
En kolay yetiştirilen salon bitkisidir. Güneş, gölge, susuzluk ya da hava cereyanı karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Paşa kılıcını öldüren, özellikle kışın aşırı sulamadır. Bazı insanlar kılıç çiçeği veya peygamber kılıcı adını da vermişlerdir. En bilinen cinsleri, kendine has desenli yaprakları olan cinsi ve yine aynı şekilde ama kenarlarında sarı şeritler olan cinsidir. Yaprakları dimdik yukarı doğru kılıç gibi uzar. Bodur paşa kılıcı cinslerinde yapraklar fazla uzamaz ve genellikle dik değil çevreye rozet gibi yayılır şekilde gelişir. Paşa Kılıcı toprak bir saksıya dikilir ve özenli bakılırsa her yıl ince, uzun bir sap üzerinde küçük, beyaz ve güzel kokulu çiçekler açar. Kış soğuklarına hiç dayanıklılığı yoktur. Kuraklığa, susuzluğa kaktüsler kadar dayanıklıdır. İç mekanlara oksijen sağlamada diğer bitkilerden çok daha etkilidir, havayı temizler, geceleri oksijen açığa çıkarır. Sıradan bir süs bitkisi değildir, dekorasyon amacı ile yetiştirilir. Bu yüzden toprağının kalitesine, iyi bakıma dikkat edilmelidir yoksa güzel bir görünümü olmaz.
Paşa kılıcı bitkisi direkt güneşte daha sağlıklı olur. Öte yandan, iyi aydınlık olmayan odalarda bile sorunsuz büyüyebilirler. Işık ve su eksikliğinde neredeyse hiç zarar görmez. Bu yüzden evlerde, ofislerde bir köşeye unutulmaya uygundur. Tek sorun, yeterli ışık almazsa gerektiği gibi fotosentez yapamaz. Hızlı büyümesi için havadarlık, esinti önemlidir.
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