Ev küçük ama değişim büyük

Şehir merkezlerinde yaşamanın ne kadar pahalı olduğunu, konut fiyatlarını ve kiralarını çoğumuz birinci elden biliyoruz. Eskiden beri sahip olduğumuz bir dairede yaşamıyorsak, yeni inşa dairelerin ne kadar küçük olduğunu da… Avrupa'daki şehir merkezlerinde bu durum çok daha vahim. Eski binalarda konumlanan çok odalı daireler küçültülüp bir sürü stüdyo daire oluşturuluyor, üstelik bunlar dahi fahiş fiyatlara alıcı buluyor. Ancak şehrin göbeğinde yaşama konusunda ısrarlıysanız ve bütçeniz de sınırlıysa, elinizdekini en iyi şekle sokmaya çalışmak yapılabilecek en mantıklı hareket. Tıpkı Paris'in merkez semtlerinden birinde, Art Deco bir binada konumlanan bu stüdyo dairenin sahiplerinin yaptığı gibi…
Bu sayfada tadilat öncesi ve sonrası fotoğraflarını göreceğimiz stüdyo daire yalnızca yirmi sekiz metrekare! Tek göz oda, mutfak ve banyodan oluşan bu daire, Parisli mimarlık firması Parisdinterieur tarafından iki odalı, çağdaş, ferah ve şık bir daireye nasıl dönüştürülmüş, hep birlikte görelim.
Konutun
mutfağı aşırı derece küçük ve yalnızca altı dolaplı bir lavabo tezgahı ve üst dolaptan oluşuyormuş. Kötü bir pozisyondaki sütun mutfağı oldukça kullanışsız hale getirmiş. Bakalım mutfağın yeni hali nasıl olmuş…
İşte muhteşem bir
dönüşüm! Profesyonellerimiz sütunun olduğu kısıma uygun bir mutfak dolabı tasarlayıp imal ettirmiş ve bu ölü alanı ölü olmaktan kurtarıp kullanışlı bir tezgah ve dolap haline getirmişler. Parlak lake yüzeyli Nil yeşili dolaplar antrasit rengindeki tezgah ile kombine edilmiş, zemin yeni nesil linolyum malzeme ile kaplanmış ve duvarlardaki mekanı boğucu hale getiren fayanslar komple sökülmüş, yalnızca lavabo arkasına tezgahın devamı olacak şekilde sıçrama paneli yerleştirilmiş.
Konut önceden tek odalıymış, yani oturma odası, çalışma odası ve yatak odası görevini de görüyormuş. Daire sahipleri yatak olarak açılır kapanır kanepeyi kullanıyormuş, ancak mimarlarımızdan gerçek bir yatak odası oluşturma talebinde bulunmuşlar. Dairenin toplam boyutunun 28 metrekare olduğunu unutmayın…
Gerçek bir yatak odası oluşturma talebine çözüm profesyonellerimiz tarafından ustalıkla bulunmuş. Alanı aşırı küçültüp karanlık ve boğucu hale getirmemek için, yatak odasına ayrılan kısmın tüm duvarlarında geniş pencereler kullanılmış. Perdeler ile gerektiğinde tamamen kapatılan bu kısım böylece bağımsız, özel bir yatak odasına dönüştürülmüş.
Oturma odası kısmından çalışma masası kaldırılmış, böylece alan yatak odası için bölünmüş olmasına rağmen fazla küçülmüş görünmüyor. Geniş bir pencereye sahip olması bu mekanın avantajı olmuş çünkü oldukça iyi miktarda doğal gün ışığı alabiliyor. Hali hazırda var olan antrasit renkli kanepeye hardal renginde bir adet tekli koltuk kombine edilmiş. Yeni sehpa, yeni halı ve bu açıdan görünmeyen ancak şu sayfada görebileceğiniz bir raf sistemi odaya eklenmiş. Az sayıda ve modern tarzda mobilyalar ile döşenen oturma odası son derece şık ve ferah hale getirilmiş.
Üstelik yetmezmiş gibi bir de bu küçücük alan harika bir yemek odası sığdırılmış! Mutfağın penceresinin önüne küçük, yuvarlak bir masa ve dört adet sandalye yerleştirilerek yemek alanı da başarıyla oluşturulmuş. Mecburen küçük, ancak son derece zarif ve kullanışlı.
Konutun banyosu aslında çok eski ya da demode değilmiş ancak tüm eve güncel trendlere göre şekil veren profesyonellerimiz banyoyu da evin genel tarzına uygun şekilde yenilemişler, bu yenilemeyi yaparken de alanı daha iyi kullanabilmeyi ve ufak da olsa depolama alanları yaratabilmeyi hedeflemişler. Bakalım yeni banyo nasıl olmuş…
Yeni banyonun boyutu diğeriyle aynı, yani bir genişletme çabasında bulunulmamış ancak alan o kadar iyi kullanılmış ki, ekstra depolama alanları oluşturulabilmiş. Yalnız öncelikle dikkatinizi çekmek istediğimiz iki ayrı nokta daha var: Duşakabinin eski halinde görmüş olduğumuz, dışarı doğru çıkık köşe yeni banyo tasarımında yok edilmiş, o sevimsiz, itici ve görece tehlikeli kısımdan kurtulunmuş. Bir diğeri ise; bu küçücük alanda cesur bir hakaret yapılmış ve siyah kullanılmış! Küçük alanlarda koyu renk kullanılmaz kuralını yerle bir eden bu dizayn üstelik çok da şık olmuş. Siyah – beyaz kontrastının en iyi şekilde kullanıldığı banyo mükemmel aydınlatması ile son derece ferah.
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