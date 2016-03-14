Ev küçük ama değişim büyük

Şehir merkezlerinde yaşamanın ne kadar pahalı olduğunu, konut fiyatlarını ve kiralarını çoğumuz birinci elden biliyoruz. Eskiden beri sahip olduğumuz bir dairede yaşamıyorsak, yeni inşa dairelerin ne kadar küçük olduğunu da… Avrupa'daki şehir merkezlerinde bu durum çok daha vahim. Eski binalarda konumlanan çok odalı daireler küçültülüp bir sürü stüdyo daire oluşturuluyor, üstelik bunlar dahi fahiş fiyatlara alıcı buluyor. Ancak şehrin göbeğinde yaşama konusunda ısrarlıysanız ve bütçeniz de sınırlıysa, elinizdekini en iyi şekle sokmaya çalışmak yapılabilecek en mantıklı hareket. Tıpkı Paris'in merkez semtlerinden birinde, Art Deco bir binada konumlanan bu stüdyo dairenin sahiplerinin yaptığı gibi…

Bu sayfada tadilat öncesi ve sonrası fotoğraflarını göreceğimiz stüdyo daire yalnızca yirmi sekiz metrekare! Tek göz oda, mutfak ve banyodan oluşan bu daire, Parisli mimarlık firması Parisdinterieur tarafından iki odalı, çağdaş, ferah ve şık bir daireye nasıl dönüştürülmüş, hep birlikte görelim.