​Mutfağınızı kilo vermenize yardımcı olacak şekilde düzenleyin

Bazen sağlık sorunları için bazen de bedenimizden memnun olmadığımız için kilo vermek isteriz. Zayıflamak dışında doğru beslenme şekli sağlığımız için önemlidir. Dolayısıyla nasıl bir diyet uygularsak uygulayalım ilk kriterimiz sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek olmalıdır. Kilo vermenin en bilinen yolu egzersiz ve diyet yapmaktan geçer. Ancak bu yol zaman alır ve büyük sabır ister. Çünkü yeme alışkanlıklarımızı ve şeker bağımlılığımızı kırmak zordur. Uzun zamana yaymalı ve kararlı olmalısınız. Bunun yerine fazla efor sarf etmeden kısa yoldan zayıflama vadeden diyetler rağbet görüyor ne yazık ki. Oysa bu diyetler metabolizmayı alt üst ederek verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına sebebiyet veriyor, dolayısıyla uzun ömürlü değiller.

Kilo vermeye karar verdikten sonra ilk olarak bir diyetisyene başvurmalı ve doktorların belirlediği bir beslenme şekli uygulamalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız biraz araştırma ile uzmanların genel geçer tavsiyelerine uyarak nasıl hareket edeceğinize karar verirsiniz. Zayıflama yerine sağlıklı beslenme odaklı araştırmalar yaparsanız herkes için geçerli olan önerilere ulaşırsınız. Peki sağlıklı beslenme deyince ne anlıyoruz? Sağlıklı beslenmeden kasıt kişinin gün içerisinde alması gereken vitamin ve mineralleri süt ürünleri, et, sebze ve meyve yoluyla edinmesi anlamı taşır. Sağlıklı beslenmek aynı zamanda dengeli bir beslenme alışkanlığı gerektirir. Bu da demek oluyor ki şeker ve trans yağı gibi zararlı gıdalardan uzak durarak bize yararı olan yiyeceklere ağırlık vermeliyiz. Market ürünleri, hazır tatlılar, asitli içecekler, aşırı şekerli ürünler ve fast food gibi yiyecekler ise herhangi bir fayda sağlamadığı gibi aksine vücudumuza zarar verir.

Sağlıklı beslenmeden bahsettik, peki mutfağımızı kilo vermeye yardımcı olacak şekilde nasıl düzenleriz? Bunun yolu atıştırmaları ortadan kaldırmaktan sağlıklı yiyecekler bulundurmaya dek bir sürü farklı şekilde olabilir. Mutfaklar, gıdaların bulunduğu alanlar olduğu için yiyeceklerin düzenlenmesi ve ne tür gıdalar bulunması gerektiği doğrudan mutfak işleyişiyle ilgilidir. Bugünkü yazımızda mutfağınızdaki yiyeceklerini nasıl düzenlemeniz gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunacağız. Bu tavsiyelerin kilo verme mücadelenizde size yardımcı olmasını umuyoruz.