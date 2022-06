​Mutfağınızı kilo vermenize yardımcı olacak şekilde düzenleyin

Her ne kadar sağlıksız atıştırmaların zararlarından bahsetmiş olsak da sağlığa zararlı abur cuburları tüketmemek sorunu ortadan kaldırmaz. Çünkü her birimiz gün içerisinde bazen sabahları bazen de akşamları olmak üzere atışma ihtiyacı hissederiz. Mutfaktaki dolapları çekmeceleri zararlı atıştırmalıklardan temizlediğimize göre şimdi ne yapmamız gerekiyor? İkinci adım sağlıklı atıştırmalıklar bulmaktan geçiyor. İlk olarak içtiğimiz sudan başlayalım. Bir sürahi suyun içine limon dilim ekleyelim. Limon yağları yakmamızda yardımcı olacaktır. En sevdiğimiz atıştırmalıkların biri olan hazır cipsler artık yok. Ancak kendi cipsimizi yapabiliriz. Bunun için patatesten değil elmadan yararlanıyoruz. Bir elmayı cips inceliğinde dilimlere bölerek limon suyu ile ovalıyor, sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizip fırınlıyoruz. Böylece kendi sağlıklı cipsimizi elde ettik bile. Bunun gibi normalde atıştırdığınız yiyeceklerin daha alternatif ve sağlıklı olan tariflerini araştırıp bularak hem günlük atıştırmanıza devam edebilir hem de kilo almamış olursunuz. Yine en sağlıklı atıştırmalardan birisi meyve tüketmektir. Her mevsimin kendine özgü meyvelerini tüketerek tatlı ihtiyacınızı bu şekilde gidermeye çalışın. Dilerseniz bir kase yoğurda meyve tanecikleri ekleyebilir, tatlandırmak için de az bir miktar bal ekleyerek kendi meyveli yoğurdunuzu üretebilirsiniz. İçecek olarak ise yine ev yapımı içeceklere yönelebilir, kendi limonatanızı hazırlayabilirsiniz. Ek olarak kilo vermeye olumlu etkisi olduğu söylenen yeşil çayı günde içerisinde şekersiz olarak birkaç bardak tüketmeniz iyi bir öneridir.