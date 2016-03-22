​Mutfağınızı kilo vermenize yardımcı olacak şekilde düzenleyin

Bazen sağlık sorunları için bazen de bedenimizden memnun olmadığımız için kilo vermek isteriz. Zayıflamak dışında doğru beslenme şekli sağlığımız için önemlidir. Dolayısıyla nasıl bir diyet uygularsak uygulayalım ilk kriterimiz sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek olmalıdır. Kilo vermenin en bilinen yolu egzersiz ve diyet yapmaktan geçer. Ancak bu yol zaman alır ve büyük sabır ister. Çünkü yeme alışkanlıklarımızı ve şeker bağımlılığımızı kırmak zordur. Uzun zamana yaymalı ve kararlı olmalısınız. Bunun yerine fazla efor sarf etmeden kısa yoldan zayıflama vadeden diyetler rağbet görüyor ne yazık ki. Oysa bu diyetler metabolizmayı alt üst ederek verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına sebebiyet veriyor, dolayısıyla uzun ömürlü değiller.
Kilo vermeye karar verdikten sonra ilk olarak bir diyetisyene başvurmalı ve doktorların belirlediği bir beslenme şekli uygulamalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız biraz araştırma ile uzmanların genel geçer tavsiyelerine uyarak nasıl hareket edeceğinize karar verirsiniz. Zayıflama yerine sağlıklı beslenme odaklı araştırmalar yaparsanız herkes için geçerli olan önerilere ulaşırsınız. Peki sağlıklı beslenme deyince ne anlıyoruz? Sağlıklı beslenmeden kasıt kişinin gün içerisinde alması gereken vitamin ve mineralleri süt ürünleri, et, sebze ve meyve yoluyla edinmesi anlamı taşır. Sağlıklı beslenmek aynı zamanda dengeli bir beslenme alışkanlığı gerektirir. Bu da demek oluyor ki şeker ve trans yağı gibi zararlı gıdalardan uzak durarak bize yararı olan yiyeceklere ağırlık vermeliyiz. Market ürünleri, hazır tatlılar, asitli içecekler, aşırı şekerli ürünler ve fast food gibi yiyecekler ise herhangi bir fayda sağlamadığı gibi aksine vücudumuza zarar verir.
Sağlıklı beslenmeden bahsettik, peki mutfağımızı kilo vermeye yardımcı olacak şekilde nasıl düzenleriz? Bunun yolu atıştırmaları ortadan kaldırmaktan sağlıklı yiyecekler bulundurmaya dek bir sürü farklı şekilde olabilir. Mutfaklar, gıdaların bulunduğu alanlar olduğu için yiyeceklerin düzenlenmesi ve ne tür gıdalar bulunması gerektiği doğrudan mutfak işleyişiyle ilgilidir. Bugünkü yazımızda mutfağınızdaki yiyeceklerini nasıl düzenlemeniz gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunacağız. Bu tavsiyelerin kilo verme mücadelenizde size yardımcı olmasını umuyoruz.
Akşam eve yorgun geldiğimizde veya televizyonda film izlerken ağzımız hep doludur, çünkü bu gibi günlük aktivitelerimizde bazen açlığımızı yatıştırmak için bazen aç olmasak bile farkında olmadan sürekli bir şeyler atıştırırız. Ancak bu atıştırmalıklar sağlıksız yiyecekler olduğu sürece sağlımız uzun vadede tehlike altındadır. Peki bu atıştırmalar çoğunlukla nelerdir? Çikolatalar, cipsler, bisküviler ve daha bir sürü arttırabilir. Market reyonlarında gördüğümüzde iştahımızı kabartan bu yiyecekler esasen çok zararlıdır. Üstelik bunu sadece uzmanlar da söylemiyor. Bu ürünlerin ambalajlarınızı okuduğunuz zaman kendiniz de fark edeceksiniz. Trans yağlar, yapay tatlandırıcılar, kıvam arttırıcılar gibi bir sürü zararlı kimyasal madde barındırır içlerinde. Yapılan araştırmalarla birlikte bu kimyasalların bağımlılık yaptığı da tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu tür sağlıksız abur cuburları yemeyi alışkanlık haline getirir ve farkında olmadan bağımlılık kazanırsınız. Bağımlılık dışında da sağlımızı olumsuz yönde etkileri vardır. Mesela içerdiği şeker veya yapay tatlandırıcılar şeker hastalığına sebebiyet verir ve kilo almanızı sağlar. Trans yağlar kalp damar hastalıklarını tetikler. Uzun vadede kansere yol açabilir. Üstelik bu gibi market ürünleri çoğunlukla tokluk hissini etkisiz hale getirerek sürekli açmış gibi düşünmeye yol açar. Kısacası hiçbir yararı olmayıp aksine bir sürü zararı bulunan bu tür atıştırmalıklardan kurtulmak zorundayız. Mutfağımızda bulunan çeşitli tatlıları, bisküvileri temizleyerek yerlerine sağlıklı atıştırmalıklar koymalı, böylece mutfağa her girişimizde sağlımızı olumsuz yönde etkileyen yiyeceklerden uzak durabilmeliyiz.
Fotoğraftaki mutfak Bilgece Tasarım ürünüdür.
Her ne kadar sağlıksız atıştırmaların zararlarından bahsetmiş olsak da sağlığa zararlı abur cuburları tüketmemek sorunu ortadan kaldırmaz. Çünkü her birimiz gün içerisinde bazen sabahları bazen de akşamları olmak üzere atışma ihtiyacı hissederiz. Mutfaktaki dolapları çekmeceleri zararlı atıştırmalıklardan temizlediğimize göre şimdi ne yapmamız gerekiyor? İkinci adım sağlıklı atıştırmalıklar bulmaktan geçiyor. İlk olarak içtiğimiz sudan başlayalım. Bir sürahi suyun içine limon dilim ekleyelim. Limon yağları yakmamızda yardımcı olacaktır. En sevdiğimiz atıştırmalıkların biri olan hazır cipsler artık yok. Ancak kendi cipsimizi yapabiliriz. Bunun için patatesten değil elmadan yararlanıyoruz. Bir elmayı cips inceliğinde dilimlere bölerek limon suyu ile ovalıyor, sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizip fırınlıyoruz. Böylece kendi sağlıklı cipsimizi elde ettik bile. Bunun gibi normalde atıştırdığınız yiyeceklerin daha alternatif ve sağlıklı olan tariflerini araştırıp bularak hem günlük atıştırmanıza devam edebilir hem de kilo almamış olursunuz. Yine en sağlıklı atıştırmalardan birisi meyve tüketmektir. Her mevsimin kendine özgü meyvelerini tüketerek tatlı ihtiyacınızı bu şekilde gidermeye çalışın. Dilerseniz bir kase yoğurda meyve tanecikleri ekleyebilir, tatlandırmak için de az bir miktar bal ekleyerek kendi meyveli yoğurdunuzu üretebilirsiniz. İçecek olarak ise yine ev yapımı içeceklere yönelebilir, kendi limonatanızı hazırlayabilirsiniz. Ek olarak kilo vermeye olumlu etkisi olduğu söylenen yeşil çayı günde içerisinde şekersiz olarak birkaç bardak tüketmeniz iyi bir öneridir.
Kilo vermek kimi zaman oldukça stresli ve zor günler geçirmenize neden olabilir. Özellikle ilk günler spor da yapıyorsanız sıkıntı hissedebilirsiniz. Her ne kadar aç kalmamaya özen de gösterseniz her yerde karşınıza çıkan yağlı ve şekerli yiyecekler sizi zorlayacaktır. Böyle zamanlarda motivasyonunuzu arttırmak ve size moral vermesi açısından sağlığına dikkat eden ve düzenli spor yapan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Beraber sağlıklı yemekler pişirebilir, spor konusunda sizi teşvik eden sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Emin olun, arkadaşlarınız sizi çok daha motive edecektir.
Hemen hemen tüm uzmanlar güne sıkı bir kahvaltı ile başlamanızı ve bu öğünü asla ihmal etmemeniz gerektiğini söyler. Hiç nedenini düşündünüz mü? Çünkü sabahları metabolizmanızın en verimli çalıştığı saatlerdir. Bu da demek oluyor ki yağ yakımı için en iyi zaman. Dolayısıyla dengeli ve yeterli bir kahvaltı kilo verseniz de vermeseniz de her zaman ihmal etmemeniz gereken öğündür. Kahvaltı masasında yumurta, peynir, domates ve bol yeşillik bulundurarak sağlıklı bir sofra hazırlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca ekmek yememeli eğer ekmek tüketecekseniz de bol tahıllı olanları tercih etmelisiniz.
Televizyon programları her ne kadar bizi eğlendirse de çoğunlukla dikkatimizi dağıtır. Örneğin bol aksiyonlu bir film seyrediyorsak o heyecanla yemeğimizi hızlı tüketebiliriz. Yine televizyon sürekli atıştırma isteği uyandırır. Dolayısıyla ekran karşısında yemek tüketmek sağlıklı bir alışkanlık değildir. Televizyon yerine yemeğimizi mutfakta yemek emin olun daha doğru bir şekilde beslenmenizi sağlayacaktır.
Çocukluğumuzdan beri bize verilen öğüt tabağımızda yemek bırakmamaktır. Doğru da bir öğüttür zira tabakta yemek bırakmak israf anlamına gelir. Tam da bu sebeple tabağımıza normalde yediğimizden daha az yiyecek koymalıyız. Emin olun bir süre sonra o az öğünle doyduğunuzu fark edeceksiniz. İkinci bir husus yemeği hızlıca tüketmemek. En az 15-20 dakika boyunca yemeğimizi acele etmeden yavaşça yemeliyiz. Çünkü tokluk hissinin oluşması için belli bir süre gerekiyor ve acele edersek fazla kaçırabiliriz.
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