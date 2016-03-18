Evimin penceresini nasıl seçmeliyim?

Pencere seçimlerimiz ve uygulama unsurlarımız ile enerji tasarrufu arasındaki doğrudan ilişkiler olduğu açıktır. Daha önce de söylediğimiz gibi pencereler evimize bir manzara kazandırmanın ötesinde, evimizi aydınlatmak, havalandırmak, ısıtmak ve soğutmak konularında da neredeyse baş rolü oynayan öğelerdir. Doğrudan veya dolaylı olarak bu işlevlerini, mimari tasarımdaki yerleri, boyutları ve teknik yapıları ile sağlamaktadırlar. Binalarda pencerelerden kaybolan enerji miktarı yaklaşık %25 civarındadır. Günümüzde bu sorunların üstesinden gelebilmek, yeni, alternatif öneriler getirebilmek amacı ile pencere olarak kullanılabilen şeffaf güneş panellerinden, farklı yüzeyler için kullanıma uygun renkli panellere çeşitli teknolojilerin pencere yapılarda kullanıldığına şahit oluyoruz. Örneğin, gün ışığında aldığı mavi renk ile gün ışığının neredeyse %50'sini engelleme kapasitesiyle sıcak mevsimlerde veya iklimlerde binayı soğuk tutmanın alternatif bir yolunu sunan bu 'akıllı' pencere tasarım fikirlerindencere camları gün batımından sonra ise renksiz haline geri dönüyor.

Tüm bu teknolojik çözüm önerileri elbette malzemenin uzun ömürlülüğü ve işlevselliği unsurlarının yanında malzemenin karbon ayak izi gibi cevresel etkileri ve souçları bağlamında da değerlendirilerek anlam kazanmaktadır.

Pencereler konusunda daha çok fikir sahibi olmak ve yeni fiikirler edinmek için Hangi tür pencereler nerelerde uygulanır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.