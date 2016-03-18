Evimin penceresini nasıl seçmeliyim?

Evimizin dışarıya açılan bakış noktaları olan pencereler, manzaramızın çerçevesini oluşturmalarının yanı sıra, evimize giren gün ışığının miktarından, bizi farklı iklim şartlarından korumaya kadar geniş bir aralıkta türlü işlevsellikleri bünyesinde barındırmaktadır.
Pencere seçimlerimizde evimizin bulunduğu coğrafyanın, iklim koşullarının, kullanılacak pencerenin temel yapı malzemesinin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Form, malzeme ve detayları bakımlarından farklılıklar gösterseler de, pencereler işlevsel özellikleri yanında dekoratif unsurları bakımlarından da evimiz için temel tamamlayıcı ögelerin başında gelirler. M.S. 1. yüzyılda gerçekleştirilen pencere boşluklarına cam sabitlenmesi işlemi ile temel tasarımı şekillenen pencereler, o günden tam bin beş yüz yıl sonra ancak pencerelerin açılım sistemi ile geliştirilmişlerdir. O günün koşullarında pencere kasası yapımı için en uygun materyal ahşaptı, ilk pencere sistemi bu yüzden ahşap pencere modelleridir; malzeme ve tekniğin gelişmesi sonrasında demir kasalar, alüminyum ve sonunda PVC olarak tanımlanan plastik doğrama ile bugün kullandığımız ve çeşitli malzemeler içinden seçebileceğimiz pencere sistemleri bizlere sunulmuştur.
Ahşap pencere çerçeveleri başlangıcından bu yana pencere tasarımlarında kullanılan temel malzeme olmuşlardır.Kolay şekillendirilebilir yapıları insana verdiği doğal malzeme hissi ile estetiğinin dışında doğayla uyumlu evler tasarlamak çevresel faktörler düşünüldüğünde de git gide kaynakları tükenen dünya için oldukça önemli bir noktadır. Örnek olarak sitemizde yer alan profesyonellerden Eco House Turkey Saman bize bu konuda faydalı ipuçları verecektir. Teknik özellikleri konusunda detaylara girecek olursak; ahşabın ısı yalıtımı özelliği ortalama olarak PVC profillerden 8, çelikten 400 kat, alüminyumdan 1800 kat daha
fazladır. Bir pencerenin ısı yalıtım özelliği kuşkusuz sadece çerçeve
malzemesine bağlı değildir. Kullanılan camın cinsi, montajı, kasa-kanat
arasındaki boşluk, kullanılan metal bağlantı elemanları, pencerenin
duvara montajı da çok önemlidir. Ancak diğer bütün şartlar eşit
olduğunda bir ahşap pencerenin ısı yalıtım değeri PVC'den ve ısı köprülü
alüminyumdan imal edilmiş pencerelerden yine de bariz şekilde üstündür.
Bir pencerenin kullanım ömrü boyunca bu özellikleri muhafaza etmesi
dikkate alındığındaysa ahşabın üstünlüğü tartışmasız hale gelir. Ahşabın insan sağlığı için yaşanan mekanlarda kullanımının alternatiflerine göre daha uygun olduğu bir
efsane değil bilimsel bir gerçektir. PVC, MDF gibi yapay malzemelere
göre ahşabın sağlık açısından başlıca yararları;
Bünyesindeki rutubeti verip alarak iç mekanda rutubeti dengelemesi (
nefes alması), kullanım esnasında formaldehit gibi zehirli maddeler yaymaması, yangın esnasında dioksin gibi zehirli gazlar yaymaması, üstün ses ve ısı yalıtımı, psikolojik sıcaklığı olarak sayılabilir.
Modern kompozit malzemelerden, geleneksel materyallere pencerenin temel ham maddesinin belirlenmesi, yapı ve pencerenin hangi sartlarda kullanılacağı, nasıl bir tasarım esasına göre uygulanacağı gibi unsurlara bağlı olarak değişkenlikler göstermektedir. Bir pencerenin ısı yalıtım özelliği kuşkusuz sadece çerçeve malzemesine bağlı değildir. Kullanılan camın cinsi, montajı, kasa ve kanat arasındaki boşluk, kullanılan metal bağlantı elemanları, pencerenin duvara montajı da çok önemlidir. Yaşam tarzınızı ve dekorasyon tercihlerinizi tamamlayacak seçimler, yapının enerji, gün ışığı, ısınma ve soğutma ihtiyaçları düşünülerek şekillendirildiği ölçüde başarılı olabilir.
Aluminyum farklı koşullara aynı dayanıklılığı gösterebilen özel bir malzemedir, bu anlamda coğrafya ve iklim koşullarının büyük farklar ile kendini gösterdiği ortamlar için biçilmiş bir kaftandır.
Kullanıldığı mekanda bulunan her türlü mobilya ve aksesuar ile uyum sağlayabilecek, özellikle modern dekorasyonlar ile girdiği uyumlu ilişki ile en fazla seçeneği verebilen bir metaldir. Bize bu avantajı sağlayan teknolojik açıdan sonsuz sayıda profil dolayısı ile formun üretim imkanı ve neredeyse sınırsız renk seçimine izin vermesidir. Örnek fotoğrafta da görüleceği gibi, özellikle modern çizgilere sahip bir dekorasyon anlayışında alüminyum pencere çerçevesinin dekorasyon öğeleri ile girdiği tamalayıcı ilşki, mobilya ve aksesuarlardan rol çalmayarak bu elementlere temiz ve modern bir fon oluşturmaktadır. Özellikle açıklık ve koyulukların hakim olduğu bu mekanda da görüldüğü gibi, alüminyum pencere oda ile manzara arasında da güzel bir bütünlük sağlamıştır.
Gördüğünüz modern stilde bir çatı katı tasarlamak istiyorsanız pencere sistemlerinizde daha hafif ve dayanıklı bir malzemeye ihtiyaç duyabilirsiniz, bu alanda en ekonomik çözüm önerisini getiren PVC sistemleri hem tasarım esnekliğine sahip olacaktır, hem de diğer uygulamalara göre size fazladan fiyat avantajı sağlayacaktır. PVC, özellikle ahşap için bir zorunluluk olan bakımı ve boyayı istemez, dayanıklıdır, uzun süreli ve bakım istemeyen uygulamalar için çok ciddi bir alternatiftir.
Üretimden yok olana kadar yaşam döngüsünü ve bu döngü sırasında çevrenin etkilenme derecesini dikkate alan değerlendirmelerde PVC’nin çevreye etkisi, pencere profil ve kapı üretiminde kullanılan diğer malzemelerle kıyaslandığında daha olumlu bulunmuştur. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olan PVC'den üretilen ve kullanım durumu olmayan/kalmayan tüm malzemeler tekrar tekrar yeniden şekillendirilerek mamül haline getirilir. Yeniden kullanılabilirlik özelliği ile PVC çevre ve ekonomi açısından önemli fayda sağlamaktadır.
Günümüzde yaşam alanlarını kişiselleştirmek, estetik bir tavrın ortaya konulması amacı ile malzemenin yapısı, rengi ile oyunlar oynamak ve hatta iki ayrı malzemenin estetik ve teknik imkanlarını birleştirip geliştirmek ile de mümkün. İç cephede kullanılan lamine ahşap ile dış cephede kullanılan alüminyum veya bronz kaplama gibi ileri teknik uygulamalar, alüminyumun sağlamlığı ile ahşabın doğal yapısının getirdiği sıcaklık hissini birlikte taşıyabilmektedir. Ses ve ısı yalıtımındaki olağın üstü performans artışı bu tür karışık materyallerdeki pencere sistemlerinin geleneksel tek bir malzeme kullanılarak tasarlanmış sistemlere göre en büyük avantajının yaratmaktadır.
Pencere seçimlerimiz ve uygulama unsurlarımız ile enerji tasarrufu arasındaki doğrudan ilişkiler olduğu açıktır. Daha önce de söylediğimiz gibi pencereler evimize bir manzara kazandırmanın ötesinde, evimizi aydınlatmak, havalandırmak, ısıtmak ve soğutmak konularında da neredeyse baş rolü oynayan öğelerdir. Doğrudan veya dolaylı olarak bu işlevlerini, mimari tasarımdaki yerleri, boyutları ve teknik yapıları ile sağlamaktadırlar. Binalarda pencerelerden kaybolan enerji miktarı yaklaşık %25 civarındadır. Günümüzde bu sorunların üstesinden gelebilmek, yeni, alternatif öneriler getirebilmek amacı ile pencere olarak kullanılabilen şeffaf güneş panellerinden, farklı yüzeyler için kullanıma uygun renkli panellere çeşitli teknolojilerin pencere yapılarda kullanıldığına şahit oluyoruz. Örneğin, gün ışığında aldığı mavi renk ile gün ışığının neredeyse %50'sini engelleme kapasitesiyle sıcak mevsimlerde veya iklimlerde binayı soğuk tutmanın alternatif bir yolunu sunan bu 'akıllı' pencere tasarım fikirlerindencere camları gün batımından sonra ise renksiz haline geri dönüyor.
Tüm bu teknolojik çözüm önerileri elbette malzemenin uzun ömürlülüğü ve işlevselliği unsurlarının yanında malzemenin karbon ayak izi gibi cevresel etkileri ve souçları bağlamında da değerlendirilerek anlam kazanmaktadır.
Pencereler konusunda daha çok fikir sahibi olmak ve yeni fiikirler edinmek için Hangi tür pencereler nerelerde uygulanır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.