Ofis ve çalışma ortamında doğru sandalye kullanımı

Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz çalışma sandalyesinin sağlığımız için önemini hiç düşündünüz mü? Modern çalışma dünyası, Homo Erectus; yani dik duran insandan Homo Sedens olarak söz edilen oturan insana doğru bir değişimi başlatmıştır. Buna bağlı olarak modern insan da en çok bel ağrısı, omuz ve boyun ağrıları şikayetleri ortaya çıkmıştır. Geçen yüzyılın başında endüstrileşme, bedensel olarak aktif çalışma gereğinin azalmasına, oturarak yapılan düşünsel çalışmanın giderek artmasına yol açtı. Bu da beraberinde ergonimiyi getirdi. Ergonomi terimi, Yunancadan gelen ergon 'çalışma' ve nomos 'yasa' sözcüklerinden oluşmaktadır. Ergonomi, insanın çalışma koşullarının geçerliliğinin bilimsel araştırmasıdır. Bu bilimin en önemli görevlerinden biri çalışma ortamlarının insanın gereksinimlerine uygun biçimde uyarlanmasıdır. Çalışma ve iş koşullarının insanın gereksinimlerine uyarlanması, ergonominin başlıca amacı olduğu için öncelikli olarak çalışma koşullarına odaklanırız. Ofis sektöründe öğelerin kullanıcının bedenine göre bireysel olarak ayarlanması oldukça önemlidir. Bir ofis koltuğunun ergonomik tasarıma sahip olması, kullanıcının, o koltuğun sunduğu ergonomik rahatlıktan sağlığını destekleyecek bir yarar elde edeceğini tek başına garanti etmez. Bizim de dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Eğer kullanıcı koltuğun sunduğu işlevlerden gereğince yararlanmayı bilirse, ergonomik etmenlere uygun olarak geliştirilmiş bir ofis koltuğu ancak o zaman kullanıcıya sağlık avantajı sağlayabilir. Kullanıcı, sağlığını destekleyen etkiyi ancak, ergonomik olarak geliştirilmiş özellikleri doğru kullanmasını bilmesi ile elde edebilir. Omurganın, omurlar arası disklerin ve sırt kaslarının yapısı ve işlevleri, bir ofis koltuğunun ergonomik tasarımına ilişkin temel gereksinimleri belirlememizi mümkün kılmaktadır. Ergonomi açısından bakıldığında temel tasarım ölçütleri şunlardır; koltuğun geometrik yapısı, oturma yeri ile sırtlığının ölçüleri ya da hatları. Oturma yüksekliği ve buna bağlı ayar aralığı bir sandalyede ihtiyacımız olan en önemli özelliklerdendir. Kullanıcının bireysel ölçülerine uygun olarak yapılan ayarlar ideal oturma pozisyonunu destekleyecektir. Devinim düzeneği, koltukta oturan kişi önden arkaya doğru yaslandığında, oturma yeri ile sırtlık birbirlerine belli bir oranla hareket eder. Arkaya yaslandığında oturma yerinin arka kenarı alçalır ve kullanıcının öne doğru kaymasını önlenir. Bu özellikler, kullanıcıyı oturma biçimini düzenli olarak değiştirmeye yönlendirir; sonuçta dinamik oturma gerçekleşir.

Uygun olmayan çalışma sandalyesinin ciddi boyun, sırt, omuz veya bel ağrılarına neden olduğuna dikkat çeken ve basit bazı önlemlerle bu ağrıların önüne geçmenin ve çalışma performansını artırmanın son derece kolay olduğunu söyleyen uzmanlar, doğru çalışma sandalyesi seçiminin altı temel kurala bağlı olduğunun da altını çizmekteler.