Baharatlarınızı en iyi şekilde nasıl saklayabilirsiniz?

Baharatlar yemeklerimizin bir numaralı çeşnileri. Yemek yapmayı da yemeyi de sevenler için baharatların önemi tartışılmaz. Baharatsız bir yemeğin lezzeti, kokusu ve hatta görünümü dahi iç açıcı oluyor. Baharat ya da otların kalitesi, türü ve tazeliği yemeklerin tadını doğrudan etkiliyor. Doğru şekilde saklanan baharatlar tazeliğinden, aroma ve kokusundan pek az şey kaybediyor. Az miktarlarda kullanıldıklarından, uzun süre saklamak zorunda olduğumuz baharatların tazeliklerini ve aromalarını kaybetmemeleri için nasıl muhafaza edileceklerini bilmek gerekiyor.

Bir çoğumuz baharatlarımızı pratik bir kullanım için mutfak raflarımızda muhafaza ediyoruz ve yine çoğumuz yemek hazırlığı sırasında kullandıktan sonra sıklıkla baharatlıkların kapaklarını açık bırakabiliyoruz. Bu da baharatların kısa sürede aromalarını kaybetmelerine neden olduğundan onları doğru bir şekilde muhafaza etmek önem taşıyor. Oysa baharatların ömrünü bir nebze olsun uzatmak mümkün. Örneğin, baharatlarınızı bulaşık makinesi, ocak, fırın gibi cihazlara yakın yerlerde saklamamalısınız. Bu cihazların olduğu yerlerde hem ısı hem de buhar olacaktır. Bu ikisinden dolayı da baharatınız hızlı bir şekilde özelliğini yitirecektir. Baharat satın alacağınız zaman çok almak yerine birkaç ay süresince size yetecek kadar baharat alıp kullanmak ve bittikten sonra tekrar taze baharat almak en doğru yoldur. Baharatları mutfağınızda kullandıktan sonra bulunduğu kapları sıkıca kapatmayı asla ihmal etmeyin. Bu sayede baharatın ömrü uzayacaktır.

Bu yazımızda evdeki baharatlarımızı depolamanın en şık ve pratik yöntemlerini inceledik. Farklı tipte baharat kavanozları örneklerini bulabileceğiniz bu yazımız kendi baharatlarınızı düzenlerken umuyoruz ki ilham verici olacaktır.