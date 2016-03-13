Baharatlarınızı en iyi şekilde nasıl saklayabilirsiniz?

Baharatlar yemeklerimizin bir numaralı çeşnileri. Yemek yapmayı da yemeyi de sevenler için baharatların önemi tartışılmaz. Baharatsız bir yemeğin lezzeti, kokusu ve hatta görünümü dahi iç açıcı oluyor. Baharat ya da otların kalitesi, türü ve tazeliği yemeklerin tadını doğrudan etkiliyor. Doğru şekilde saklanan baharatlar tazeliğinden, aroma ve kokusundan pek az şey kaybediyor. Az miktarlarda kullanıldıklarından, uzun süre saklamak zorunda olduğumuz baharatların tazeliklerini ve aromalarını kaybetmemeleri için nasıl muhafaza edileceklerini bilmek gerekiyor.
Bir çoğumuz baharatlarımızı pratik bir kullanım için mutfak raflarımızda muhafaza ediyoruz ve yine çoğumuz yemek hazırlığı sırasında kullandıktan sonra sıklıkla baharatlıkların kapaklarını açık bırakabiliyoruz. Bu da baharatların kısa sürede aromalarını kaybetmelerine neden olduğundan onları doğru bir şekilde muhafaza etmek önem taşıyor. Oysa baharatların ömrünü bir nebze olsun uzatmak mümkün. Örneğin, baharatlarınızı bulaşık makinesi, ocak, fırın gibi cihazlara yakın yerlerde saklamamalısınız. Bu cihazların olduğu yerlerde hem ısı hem de buhar olacaktır. Bu ikisinden dolayı da baharatınız hızlı bir şekilde özelliğini yitirecektir. Baharat satın alacağınız zaman çok almak yerine birkaç ay süresince size yetecek kadar baharat alıp kullanmak ve bittikten sonra tekrar taze baharat almak en doğru yoldur. Baharatları mutfağınızda kullandıktan sonra bulunduğu kapları sıkıca kapatmayı asla ihmal etmeyin. Bu sayede baharatın ömrü uzayacaktır.
Bu yazımızda evdeki baharatlarımızı depolamanın en şık ve pratik yöntemlerini inceledik. Farklı tipte baharat kavanozları örneklerini bulabileceğiniz bu yazımız kendi baharatlarınızı düzenlerken umuyoruz ki ilham verici olacaktır.
Pratik kullanımı ile mıknatıslı baharatlık mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak. Buzdolabının üstüne ya da davlumbaza yapıştırabileceğiniz mıknatıslı baharatlıklar hem dekotarif olarak güzel görünecek, ilgi çekici olacak hem de sürekli elinizin altında olacak ancak tezgahta da yer kaplamayacaktır. Yalnız mıknatıslı baharatlıklar konusunda dikkat etmeniz gereken şey; sık kullandığınız baharatları az miktarlarda olacak şekilde bu kavanozlarda saklamalısınız zira içini görebilmeniz için kapakları camdan yapılmıştır, bundan dolayı da gün ışığına maruz kalacakları için ömürleri kısa olur.
Baharatları depolamanın en şık yöntemlerinden bir de klasik cam kavanozlardır. Çeşitli boyutlarda ve renklerde bulabileceğiniz cam kavanozlar aynı zamanda uygun fiyatları ile de avantaj sağlıyor. Son yıllarda özellikle vintage görünümlü olanların çok popüler olduğunu da anımsatmadan geçmeyelim. Cam kavanozlar hem malzemenin sağlıklı olması hem de mutfağınızın tarzı nasıl olursa olsun şık görüntü vermesi ile öne çıkıyor ancak bir dezavantajları var, o da transparan malzeme olmaları nedeni ile baharatların çabuk bayatlamasına neden olma olasılıkları. O nedenle küçük boyutlarda olan cam kavanozları tercih etmekte ve mümkünse dolap ya da çekmece gibi kapalı bir alanda depolamakta fayda var.
Baharatları bir arada ve kolay ulaşılır tutmanın en güzel, en kolay yolu mutfağınızın bir dolabını baharatlara ayırmak. Bu alan son derece dar olup başka bir ürünü depolamak için kullanılamayacak şekilde dahi olabilir, dolap kapağına yerleştirilmiş ince raflar gibi. İmkanınız varsa, mutfağınızı yaptırırken mutfak firmasından baharat raflarını özellikle isteyin. homify sayfalarından birçok mutfak firmasına ulaşabilir, sizin için en iyi, en uygun tasarımlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Üst menüde yer alan Profesyoneller sekmesine tıklayıp açılan sayfadaki sağ menüden Mutfak Planlayıcıları sekmesine ulaşabilirsiniz.
Baharat dolaplarına ve raflarına bir alternatif de baharat çekmeceleri. Baharatlıklar için özel olarak tasarlanmış, kendi özel baharat kavanozlarına sahip, dar yapılı mutfak çekmeceleri birçok mutfak firması tarafından üretiliyor. Elbette herhangi bir çekmecenizi baharat kavanozlarına ayırarak da bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı dolaplar gibi, çekmecelerin avantajı da hem baharatlarınızı bir arada tutmanızı sağlayacak olmaları hem de baharatlar için karanlık bir ortam sağlayacak olmaları.
Masala dabba baharatlı yemekleri ile ünlü Hindistan'dan bir baharatlık türüne verilen isim. Masala baharat karışımı anlamına gelmektedir. Baharatlık setleri için birçok ülkede artık yerleşmiş olan masala dabba kelimeleri kullanılmaktadır. Ahşaptan yapılmış geleneksel modellerin yanı sıra camdan ve paslanmaz çelikten olan modelleri de yaygındır, ayrıca plastikten olanları dahi vardır. Aslen, orijinalleri için çift kapaklı baharat seti diyebiliriz; kapaklı, yuvarlak bir çelik kutu içerisinde yer alan yedi adet daha küçük, (cam) kapaklı çelik kutular. Ayrıca, baharat çekmeceleri alt başlığında bahsettiğimiz kendi özel baharat kavanozlarına sahip, dar yapılı mutfak çekmecelerde kullanılan mevzu bahis kavanozlar için modernize edilmiş masala dabba'lar diyebiliriz.
Yemeğin lezzetine lezzet katan, en tazesi en makbulü olan bu baharatları evinizde de kolaylıkla yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ektikten sonra kısa sürede sonuç veren, çok bakım gerektirmeyen, işlevselliğinin dışında evlerinizde dekoratif olarak da harika bir aksesuar oluşturacak olan taze baharatları balkonunuzda, mutfağınızda ya da gün ışığı alan başka bir odada yetiştirebilirsiniz. Mis gibi aromaları ile evde güzel kokular yayacak olmaları ise bonus!
Evinde taze baharat yetiştirmek isteyen ama işe nereden başlayacağına emin olamayan ya da motivasyon arayan okuyucularımız için daha önce yayınlamış olduğumuz ’Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atın!