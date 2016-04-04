Dar mutfaklar için pratik dekorasyon önerileri

Günümüzün gittikçe kalabalıklaşan metropolleri, bireylere gerekenden çok daha az yaşam alanları sunuyor. Bu durumun en büyük sebebi, hızla artan nüfusa karşın alanın sınırlı olması. Bu durum, yaşam alanlarının ideal seviyeden çok daha az olmasına sebep oluyor.

Mutfak dekorasyonlarında en sık yaşanan sorunlardan biri, tıpkı evin sahip olduğu genel hacim gibi alan problemidir. Mutfak gibi kritik derecede fonksiyonel öneme sahip olan bir yerde, istenilen her türlü dekoratif aracı kullanmak mümkün olmayabilir. Bu dekoratif araçları kullansanız dahi, mutfağınız zaman geçirmek için yeterli boşluğa sahip olmayabilir. İşte böyle durumlarda yapmanız gerekenleri, aşağıda bir bir saymaya çalıştık. Dar mutfaklar konusunda hala soru işaretleriniz bulunuyorsa, mutfak kategorisini ziyaret ederek dilediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz…