Dar mutfaklar için pratik dekorasyon önerileri

Günümüzün gittikçe kalabalıklaşan metropolleri, bireylere gerekenden çok daha az yaşam alanları sunuyor. Bu durumun en büyük sebebi, hızla artan nüfusa karşın alanın sınırlı olması. Bu durum, yaşam alanlarının ideal seviyeden çok daha az olmasına sebep oluyor.
Mutfak dekorasyonlarında en sık yaşanan sorunlardan biri, tıpkı evin sahip olduğu genel hacim gibi alan problemidir. Mutfak gibi kritik derecede fonksiyonel öneme sahip olan bir yerde, istenilen her türlü dekoratif aracı kullanmak mümkün olmayabilir. Bu dekoratif araçları kullansanız dahi, mutfağınız zaman geçirmek için yeterli boşluğa sahip olmayabilir. İşte böyle durumlarda yapmanız gerekenleri, aşağıda bir bir saymaya çalıştık. Dar mutfaklar konusunda hala soru işaretleriniz bulunuyorsa, mutfak kategorisini ziyaret ederek dilediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz…
Dar bir mutfak, ilk bakışta halledilmesi oldukça güç bir problemmiş gibi görünebilir. Fakat bu tarz mutfaklar, izin verdikleri sayısız opsiyon sayesinde şekilden şekle girebilmektedirler. Çünkü böylesi dar bir alanda kullanacağınız her ayrıntı, ilk bakışta göze çarpacak kadar belirgin olacaktır. İşte bu sebeplerden ötürü, birkaç pratik yöntem sayesinde kutu gibi şirin mutfağınıza ferah ve aydınlık bir hava katabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, dilediğiniz dekorasyona ve bu dekorasyonun ayrıntılarına karar vermeniz. Bu adımdan sonra, mutfağınızda birazdan sayacağımız pratik adımları uygulayarak alan probleminin üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Ferah bir hava yarattıktan sonra, mutfağınızı dilediğiniz gibi dekore etmeniz pekala mümkün…
Dar alanları geniş göstermenin en kolay yolu, ortama biraz açık renk katmaktır. Bu konuda kullanabileceğiniz diğer alternatif olan aydınlatma konusuna ise birazdan değinmeye çalışacağız. Mutfağınızda bulunan mobilyalar, aslında farkında olmadan oldukça kritik bir işleve sahiptirler. Bu mobilyalar, ortamdaki havayı oldukça yakından etkilerler. Örneğin, artık oldukça yaygınlaşmış durumda olan ankastre mutfak eşyaları, mutfak dekorasyonuna oldukça yenilikçi bir hava katmaktadır. Tıpkı bunun gibi, mutfak mobilyalarına hükmederek dilediğiniz gibi bir dekorasyon yaratmak mümkündür. Bunu yaparken, başvurabileceğiniz en pratik yol açık renklere sahip olan mutfak mobilyaları tercih etmektir. Örneğin, beyaz bir mutfak dolabı veya açık tonlardan üretilmiş bir mutfak tezgahı, mutfağınızın sahip olduğu alan problemini kolay bir biçimde çözebilir. Eğer mutfağınız baştan aşağı bu tarz açık renklerle dekore edilmiş ise, bu mobilyaların bazılarında nötr tonlar veya doğal ahşap renkleri kullanabilirsiniz. Bu sayede bir yandan ortamı monotonluktan kurtarırken bir yandan da ortama oldukça ferah bir hava katarsınız…
Mutfağınızı 'genişletirken' her türlü dekoratif araç üzerine düşen vazifeyi yerine getirmek zorunda. Bu konuda, zemin kaplaması da diğer dekoratif araçlar kadar efektif biçimde kullanılabilir. Bunu yaparken, özellikle fayans tercihi oldukça yardımcı olacaktır. Eğer mutfağınızın zemininde lamine parke varsa, sil baştan bir operasyon yerine renkli halılar veya kilimler yardımı ile ortama renk katabilirsiniz. Fayansları yenilemeyi göze almış iseniz, size tavsiyemiz renkli fayanslar kullanmanız yönünde olacak. Özellikle, tıpkı bu örnekte de olduğu gibi beyaz üzerine parlak renklerin bulunduğu fayanslar, hem mutfağınıza ferah bir hava katacak hem de ortamın alanının geniş görünmesine olanak sağlayacaktır. Eğer fayansları mutfak mobilyalarınız ile uyumlu seçerseniz, hem işlevsel hem de estetik açıdan uyumlu bir dekorasyona imza atmış olursunuz…
Mutfak dekorasyonu denildiğinde, herkesin aklına ilk önce mutfaklarda bulunan beyaz eşyalar gelir. Günümüzde bu sektör oldukça geliştiği ve çeşitlendiği için, bu kategorinin genişlediğini söyleyebiliriz. Bundan sonra, mutfağınızda kullandığınız araç gereçleri barındıran dolaplara gelir sıra. Araç gereçlerin yanı sıra, baharat ya da diğer kuru gıdalar için kullanılan bu dolaplar, mutfak dekorasyonunun olmazsa olmazları arasındadır. Fakat, görece dar bir alan üzerine inşa edilmiş olan mutfaklarda, dilediğiniz gibi bir mutfak dolabı kullanma şansını olmayabilir. Zira, eğer bu dolaplar duvara gömülü biçimde dizayn edilmemişlerse, mekandaki boş alanın çok büyük bir kısmını harcayacaklardır. İşte bu sebeplerden ötürü, mutfak dolabı yerine alternatif tercihlere yönelmeniz gerekmekte. Dilerseniz, sizlerle daha önce paylaştığımız ve duvar girintilerini konu alan bu makalemizi okuyabilirsiniz.
Dar bir mutfakta, mutfak dolabı yerine raf kullanmaz çok daha mantıklı bir tercihtir. Evet, raflar da genişlik olarak en az dolaplar kadar alan kaplar. Fakat, rafların yandan ve önden kapalı olmaması ve kapaklarının bulunmaması, ortamdaki alanın boğulmasının önünde geçer…
Alan problemi, dekorasyonlar sık sık karşımıza çıkan sorunların başında gelir. Okurlarımız evlerini dekore ederlerken, genellikle evlerinin sınırlı bir hacme sahip olduğunu unuturlar. Hal böyle olunca da, ya diledikleri biçimde bir dizayn oluşturamazlar ya da mekanda adım atacak yer bulma konusunda sorun yaşarlar. Diğer bir problem ise, ortalama bir dekorasyona dahi izin vermeyecek derece dar mekanlardır. Bugünkü makalemizin konusu mutfak olduğundan, örneğe mutfak ile devam edelim. Mutfaklar, evinizde fazlaca zaman geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Özellikle yemek yapmayı seven okurlarımız, şüphesiz ki mutfak dekorasyonu konusunda çok daha duyarlıdır. Zira, böyle durumlarda mutfak dekorasyonundan yalnızca şık olması değil, aynı zamanda kullanıma uygun olması da beklenir. Fakat, bir evde en az hacme sahip olan banyodan sonra, bu sıralamada ikincilik mutfaklara aittir. Hal böyle olunca, dilediğiniz gibi bir dekorasyona sahip olmak kimi zaman oldukça zor bir hal alabilir. Fakat, akıllı çözümler sayesinde tüm bu alan problemini kolayca aşmanız pekala mümkün. Bu yaparken de, mekandaki tüm boşluklardan faydalanmanız gerekiyor. Tıpkı bu örnekte de göreceğiniz üzere, hiçbir boşluk boşa gidecek kadar kıymetsiz değil. Bu amaçla üretilmiş spesifik dizaynları bulmak ise size düşüyor. Mutfağınızdaki duvarlar, dikey bakımından oldukça kullanışlı bir hal de alabilir. Bu açıdan, mutfak duvarlarınızı sonuna kadar kullanmaktan imtina etmeyin…
Mekanlardaki boşlukları ortaya çıkarmanın en makul yolu, sizlere bu konuda sık sık önerdiğimiz üzere ışığı kontrol altına almaktır. Aslında ışık, bir mekanda birçok farklı amaç için kullanılabilir. Örneğin, odanızda spot lambalarının yardımı ile dilediğiniz bölgeyi kolayca aydınlatabilirsiniz. Dilerseniz, aynı mantıklı, öne çıkmasını istediğiniz bir aksesuarınızı aydınlatabilirsiniz. Bu aksesuar, kimi zaman renkli bir dikey bahçe olabileceği gibi kimi zaman kendi yaptığınız bir yağlı boya tablo olabilir. Fakat, alan problemini mutfakta yaşıyorsanız, inanın işiniz çok daha kolay. Öncelikle, sık sık belirttiğimiz üzere dar alanların karanlığa gömülmesi, bu alanların tamamı ile kutu gibi bir hal almasına neden olur. Diğer yandan, baştan beri mutfağınızda renkli ve parlak dizaynlar kullanmanız gerektiğinden bahsetmeye çalıştık. Tüm bu Parçaları birleştirince, mutfağınızda ışığın üstlendiği fonksiyonun ne denli öneme sahip olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. Mutfağınızdaki alanları ortaya çıkarmak için, dilerseniz az önce verdiğimiz örnekteki gibi entegre spot lambaları tercih edebilirsiniz. Bunu yaparken de, mutfağın hemen hemen her alanını ışık alacak derecede dizayn edilmesine dikkat edin. EĞer mutfağınızın yükseklik açısından bir problemi yoksa, avize tercihi mantıklı bir hal alabilir. Fakat yine de, tek bir avize yaşadığınız boşluk problemine derman olmayacaktır. Bunun yerine, mutfağın her yanının ışık almasını sağlayacak biçimde birkaç küçük avize kullanabilirsiniz. Ayrıca, avizelerin sahip olduğu renkler mutfakta yaratacağınız havayı yakından etkileyecektir. Sinar İç Mimarlık imzalı bu mutfak dekorasyonu, hacim bakımından görece dar bir alan üzerine kurulmuş. Fakat, mekana kazandırılan parlak beyaz tonlar bu sorunun bir nebze aşılmasını sağlamış. Diğer yandan, parlak zemin yüzeyi ve iyi bir ışık sayesinde, mutfağın sahip olduğu alan problemi profesyonel biçimde gizlenmiş…