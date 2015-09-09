Etnik detaylara sahip salon dekorasyonu fikirleri

Ev dekorasyonu yaparken tercih edilen mimari yaklaşımların en popüler olanlarından biri de farklı kültürlere ait çeşitli biblolar, resimler, vazolar ve desenlerin kullanılması. İster yurt içi ve/veya yurt dışı seyahatlerimiz esnasında kendimizin toparladığı parçalar olsun, ister yerel bir dükkandan satın aldığımız parçalar olsun, uygun mobilya ve tasarımlarla kullanıldığında müthiş bir görsellik sunan etnik dekoratif objeler, evlerimizde dünyanın çeşitli kültürlerden tasarım örnekleri sergilemek için bire bir.
Orta Afrika'nın zebra, kaplan vs gibi çöl hayvanları desenleri, Kuzey Afrika'nın rengarenk dokuma desenleri ve renkli camları, Asya'dan mekana sükunet kazandıran çeşitli eşyalar, Nordik ülkelerin geyik boynuzları ve ahşap işçiliği, Güney Amerika'dan bin bir renkli dokumalar, geometrik şekiller… Dünyanın her bir yanında, o bölgenin insanının kültürünü ve hayatını simgeleyen birbirinden güzel ve sıra dışı dekoratif ürünler mevcut. Her zevke ve mimari tarza uyum sağlayabilecek bu güzel tasarımları bizler de evlerimizin dekorasyonunda kullanabiliriz. Birçok farklı kültürü simgeleyen dekorasyon örneklerini sizler için derledik. Umarız bu listede sizler de ilham veren bir çalışma bulabilirsiniz.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz, tasarımı bir İzmir firması olan Cese Home Design'a ait örnekte birçok farklı kültüre ait dekoratif unsurlar kullanılmış. Duvarda iki adet geyik kafası şeklinde rölyef görülmekte. Kanepe ile sağdaki koltuğun arasında antik dönemlerde taşımacılıkta kullanılan bir anfora replikası mevcut. Eski kilimlerin birleştirilmesinden imal edilmiş gibi görünen halı Anadolu kültürlerini simgeliyor. sehpa üzerinde ise eski fotoğraf makineleri koleksiyonu bulunmakta.
Eklektik bir örnek ile karşınızdayız. Eski bir taş yapının tadilat edilmesi ile gerçekleştirilen projede ortamın iyi ışık alabilmesi için çatı camdan inşa edilmiş. Orta çağa aitmiş gibi görünen devasa bir boyuttaki aydınlatma elemanının konulduğu salona klasik mobilyalar yerleştirilmiş. Ön tarafta Louis sehpa görülüyor. Orta doğu işi sehpa örtüsü ve halılar ile ortama sıcak bir hava katılmış. Şövalye zırhı yine bir orta çağ unsuru olarak sergileniyor. Mekandaki bitkilerin tamamı ise tropik özellikler taşıyor. Muz ağacından sikasa kadar çeşit çeşit tropik bitki taş duvarlar önünde hoş bir ambiyans yaratıyor.
İki adet bej renkli döşemeye sahip Chesterfield kanepenin karşısına mavi renkte döşemesi olan Kolonyal bir uzanma koltuğu yerleştirilmiş. Şatafatlı perdeler odanın en göz alıcı ve cesur unsurlarından biri. Pirinç aydınlatma elemanı dekorasyon ile uyum içerisinde. Kullanılan dekoratif objelerin hemen hemen hepsi ise Asyatik unsurlardan oluşuyor. Çinli bilge tablosu, uzak doğu desenli porselen abajur ayakları, gömme kitaplıktaki biblolar komple etnik uzak doğu işlerinden oluşuyor.
On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın Osmanlı konakları dekorasyon anlayışını anımsatan bu tasarım Öztekin Mimarlık İnşaat Mühendislik tarafından İstanbul Rumelihisarı'ndaki bir yalı için gerçekleştirilmiş. Dönemin Osmanlı mimari anlayışı Fransız mimarisinden çokça etkilemiştir. Bu çalışmada da aynı etkileri görmek mümkün. Saten ve kadife gibi ağır kumaşların kullanıldığı döşemeler mobilyalar ve dönem ile müthiş bir uyum sergiliyor. Osmanı iç mimarisinde, özellikle saraylarda gördüğümüz simetrik tasarım bu yalının dekorasyonunda da başarıyla uygulanmış. Gözü rahatsız edecek, dönemle uyumsuz tek bir detayın bile olmadığı bu mükemmel dekorasyon çalışması adeta bir film setinden fırlamış gibi.
Osmanlı saray ve konaklarından fırlamış gibi görünen yatak odaları içinse Yatak odasında Osmanlı esintileri isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.
Baştan aşağıya orta Afrika çöl konseptine sahip bu oturma odası sıcak renklerin cesur kullanımı ile öne çıkıyor. Bir duvarındaki devasa bir fil resmi ile dikkat çeken odanın tüm ayrıntıları Afrika kültürünü simgeleyen çizgilere sahip. Leopar desenli detayların yer aldığı salonda, kırmızı çizgili döşemelikler de hoş bir ayrıntı olarak kullanılmış. Kolonyal kitaplık ve koltuklarla da dekorasyon tamamlanmış, havaların sürekli sıcak olduğu yerlerde her odada görmeye alışık olduğumuz tavan pervanesi de unutulmamış.
Yine bir Kolonyal tasarım etkileri taşıyan iç mimari örneği ile karşı karşıyayız. Yemek masası ve sandalyeler ile orta sehpa için tipik kolonyal tasarımların modern versiyonları denebilir. Hasır detaylı mobilya parçaları da keza. Bu detay, fotoğrafta sol yandaki tekli koltukta görülmekte. Ahşap tavan kırsal mimarinin simgelerinden. Zebra desenli koltuk battaniyesi ise çöl ve Afrika göndermesi yapıyor.
Batı dekorasyonunda sıkça kullanılan dekorlardan biri de, aslında dini bir simge olan Buddha imgeleri. Asyatik dekorun ve Budizm'in simgelediği sadelik, dinginlik ve sükunet gibi hisleri vurgulayan Buddha resim ve heykelleri hem eklektik tasarımlarda hem de modern tasarımlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Bu fotoğraftaki salon tasarımında ise orta doğu ve kuzey Afrika etkileri görmek mümkün. MENA kısaltması (Middle East and North Africa) ile kullanılan bu bölgenin kültürel dekoratif özelliklerinin kullanıldığı tasarımlarda doğal olaeak Arap esintileri çoğunlukta. Fotoğraftaki salonun duvar resminde fil, deve ve imgeleri, bölgenin mimarisini taşıyan bina resimleri ve bölgenin doğal bitkileri resmedilmiş. Mobilyaların renk skalası sarı ve kızıl tonlarının kullanıldığı sıcak renklerden oluşuyor. Sehpalardan birinde metal sürüngen biblolarını da görebilirsiniz. Tekli koltuk ise zebra desenli bir döşemelik kumaş ile kaplanmış.
Sade ve modern çizgilere sahip bu oturma odası dekorasyonunda kullanılan kırlent ve battaniye Amerikan yerlilerinin dokumalarına benzetilmiş. Duvardaki resimler ise yerli geleneklerine ve pagan ritüellerine gönderme yapıyor. Hayvan boynuzlarından ve kafataslarından yapılma saç süsleri ve maskların resmedildiği çalışmalar çarpıcı birer görüntü oluşturuyor.
Fotoğraftaki salonda mükemmel bir eklektik tasarım örneği bulunmakta. Modern tasarıma sahip iki tekli koltuk, keskin hatlara sahip sade bir şömine ve yine sade bir tasarıma sahip kitaplık antik dönemi simgeleyen birçok dekoratif unsur ile hareketlendirilmiş. Sağ arkada mağara duvar resimlerini ya da kilim desenlerini andıran şekilleri görmek mümkün. Kitaplıkta ise iki adet toprak küp dikkat çekiyor. Büyük boyutlu geyik boynuzları da en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri. Şömine ve geyik kafası/boynuzu klişesinin mükemmel bir ironi ile uygulandığı bu tasarım İstanbul Riva'dan bir şirket olan Ak Interiors'a ait ve yine Riva'da bulunan bir konut için uygulanmış.