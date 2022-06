Etnik detaylara sahip salon dekorasyonu fikirleri

Ev dekorasyonu yaparken tercih edilen mimari yaklaşımların en popüler olanlarından biri de farklı kültürlere ait çeşitli biblolar, resimler, vazolar ve desenlerin kullanılması. İster yurt içi ve/veya yurt dışı seyahatlerimiz esnasında kendimizin toparladığı parçalar olsun, ister yerel bir dükkandan satın aldığımız parçalar olsun, uygun mobilya ve tasarımlarla kullanıldığında müthiş bir görsellik sunan etnik dekoratif objeler, evlerimizde dünyanın çeşitli kültürlerden tasarım örnekleri sergilemek için bire bir.

Orta Afrika'nın zebra, kaplan vs gibi çöl hayvanları desenleri, Kuzey Afrika'nın rengarenk dokuma desenleri ve renkli camları, Asya'dan mekana sükunet kazandıran çeşitli eşyalar, Nordik ülkelerin geyik boynuzları ve ahşap işçiliği, Güney Amerika'dan bin bir renkli dokumalar, geometrik şekiller… Dünyanın her bir yanında, o bölgenin insanının kültürünü ve hayatını simgeleyen birbirinden güzel ve sıra dışı dekoratif ürünler mevcut. Her zevke ve mimari tarza uyum sağlayabilecek bu güzel tasarımları bizler de evlerimizin dekorasyonunda kullanabiliriz. Birçok farklı kültürü simgeleyen dekorasyon örneklerini sizler için derledik. Umarız bu listede sizler de ilham veren bir çalışma bulabilirsiniz.