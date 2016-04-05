Bahçem için en ideal basamak yolu hangisidir ?

Evlerimizi güzelleştiren, nefes almamızı sağlayan ve çocuklarımızın yeşil ile iç içe kalmasını sağlayan bahçelerimiz, bakımlı ve düzenli olduğu sürece ruhunuzu deşarj edeceğiniz alanlardır. Eviniz bahçeli bir ev ise mutlaka estetik bir bahçe peyzajı yapmalı, bahçenizin hem yıl boyunca yeşil kalarak evinizi güzelleştirmesini sağlamalısınız hem de bahçe keyfini tam anlamı ile çıkarabilmek için bahçenizin temiz ve yeşil kalmasını sağlamalısınız. Bahçe dekorasyonları genellikle peyzaj uygulamaları ve yeşil alan düzenlemeleri ile birlikte yapılır. Bahçe içerisinde yeşil alanların düzenlenmesi ayrıca bir sayfa açılması gereken, ayrı bir emek gerektiren uğraşlardır. Yeşil alan düzenlemesi için uzmanlardan destek alabileceğiniz gibi hayalinizde olmasını istediğiniz bahçeyi uygulayabilir ve istediğiniz bahçeyi, yeşil alanı ortaya çıkarabilirsiniz. Bahçe dekorasyonlarında yeşil alan çalışmalarının dışında bahçe içerisinde yapılması gereken düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler içerisinde bahçe içinde oturum alanı, oturum alanı üzerinin örtülmesi, özel yürüyüş yolları, bahçeyi gezmenizi, oturum alanına ulaşmanızı sağlayan gezinti yolları özel ve titiz bir çalışma gerektiren uygulamalardır. Özellikle yürüyüş yolları; evinizin yapı malzemesine, bahçenizde kullanacağınız dekorasyon unsurlarına, bahçenin genişliğine, bahçe oturum alanının konumlandırılmasına, yeşil alanlara, var ise havuza bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle bahçe tasarımı yapılmadan önce eviniz ve bahçenizi iyi bir şekilde analiz etmeli, kişisel zevkinizi de hesaba katarak bir yürüyüş yolu tasarımı yapmalısınız. Yürüyüş yolu yaparken nelere dikkat etmeli, hangi yanlışlardan kaçınmalıyım sorusu insanların kafasını meşgul eden en önemli sorudur. Bu konuda öncelikle bahçenize nasıl bir yol yapacağınıza karar vermelisiniz. Bahçeniz büyük bir alana hitap ediyorsa bahçenin her köşesine ulaşım sağlayacağınız bir yol oluşturmalısınız. Bu yol düz bir yol da olabilir, kıvrımlı ve estetik çizgilere sahip bir bahçe yolu da olabilir. Bahçe yolunun genişliği bahçe büyüklüğüne göre değişebilir ama ideal genişlik 90 cm olmalıdır. Bahçe yolu için tercih edeceğiniz malzemeler de çok önemlidir. Eğer doğallıktan yana iseniz alternatifiniz çoktur. Basamak yolu olarak ahşap malzemeler, kütük gövdeler, ağaç dalları gibi doğa da bulunan malzemeleri tercih edebilir, çim alan içerisinde doğal bir basamak yolu oluşturabilirsiniz. Ayrıca ahşap basamaklar arasını çim, doğal mıcır taşlar, nehir taşları ile doldurarak süsleyebilir, bahçenizin estetik açıdan mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz. Bahçenizde bulunan basamak yollarında ahşap ve ağaç dışında doğal taş kümeleri kullanabilir, yeşil çim alan içerisinde doğa da olduğu gibi doğal bir basamak yolu oluşturabilirsiniz. doğal taş kümeleri için seçeceğiniz taşları renkli ve görsel açıdan mükemmel olan taşlar olarak tercih ettiğinizde bahçenizde estetik ve zevkli bir yürüyüş yolu basamakları oluşturursunuz. Bahçe yolları için çok fazla tercih edilen granit ve mermer bloklar bahçe içerisinde zarif basamaklar oluşturmaktadır. Yeşil alan veya toprak alan üzerinde parlak ve temiz yüzeyi ile estetik görünen, görsel açıdan kusursuz olan mermer veya granitler bahçe peyzaj uygulamalarının vazgeçilmezlkeri arasına girmiştir. Bahçe yollarında basamak olarak toprak ta kullanılmakta ve bahçenin doğal dengesi bozulmadan estetik bir şekilde yürüyüş yolları tamamlanabilmektedir. Bahçe zemini tamamen çim alan haline getirilip, yürüyüş yolu boyunca patika gibi bir yol oluşturulup, doğa da yer alan patikalar gibi doğal bir yürüyüş yolu bahçenin güzelliğini artırır. Bu yol için özel toprak tercih edebileceğiniz gibi bahçenin kendi toprağını da kullanabilirsiniz. Bahçe yolları için önerilen bir diğer malzeme de büyük kaya parçalarının kırılarak oluşturulan mıcır taşlarıdır. Bahçe yolunun zeminine dökülen bu mıcır taşlar ile bahçe zemininde sabit bir yürüyüş yolu oluşturulmakta, bahçe içinde istenildiği zaman bu taşların renkleri değiştirilerek bir renk ahengi oluşturulabilmektedir. Renk çeşitlerinin oldukça fazla olması ve bahçe uygulamalarında renklere önem verilmesi nedeniyle küçük taşlardan oluşan yürüyüş yolları tercih edilebilmekte, ahşap ve ağaç malzemeler ile bu yollar desteklenerek görsellik artırılabilmektedir. Bahçenize bir yürüyüş yolu veya basamak yolu yapacaksanız eviniz ve bahçenizi detaylı bir şekilde analiz etmeli, bahçenize uygun bahçe düzenleme örneklerinin yer aldığı homify keyifli bahçe yolları uygulamalarını incelemek için sayfamızı ziyaret etmelisiniz.