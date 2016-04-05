Bahçem için en ideal basamak yolu hangisidir ?

Evlerimizi güzelleştiren, nefes almamızı sağlayan ve çocuklarımızın yeşil ile iç içe kalmasını sağlayan bahçelerimiz, bakımlı ve düzenli olduğu sürece ruhunuzu deşarj edeceğiniz alanlardır. Eviniz bahçeli bir ev ise mutlaka estetik bir bahçe peyzajı yapmalı, bahçenizin hem yıl boyunca yeşil kalarak evinizi güzelleştirmesini sağlamalısınız hem de bahçe keyfini tam anlamı ile çıkarabilmek için bahçenizin temiz ve yeşil kalmasını sağlamalısınız. Bahçe dekorasyonları genellikle peyzaj uygulamaları ve yeşil alan düzenlemeleri ile birlikte yapılır. Bahçe içerisinde yeşil alanların düzenlenmesi ayrıca bir sayfa açılması gereken, ayrı bir emek gerektiren uğraşlardır. Yeşil alan düzenlemesi için uzmanlardan destek alabileceğiniz gibi hayalinizde olmasını istediğiniz bahçeyi uygulayabilir ve istediğiniz bahçeyi, yeşil alanı ortaya çıkarabilirsiniz. Bahçe dekorasyonlarında yeşil alan çalışmalarının dışında bahçe içerisinde yapılması gereken düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler içerisinde bahçe içinde oturum alanı, oturum alanı üzerinin örtülmesi, özel yürüyüş yolları, bahçeyi gezmenizi, oturum alanına ulaşmanızı sağlayan gezinti yolları özel ve titiz bir çalışma gerektiren uygulamalardır. Özellikle yürüyüş yolları; evinizin yapı malzemesine, bahçenizde kullanacağınız dekorasyon unsurlarına, bahçenin genişliğine, bahçe oturum alanının konumlandırılmasına, yeşil alanlara, var ise havuza bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle bahçe tasarımı yapılmadan önce eviniz ve bahçenizi iyi bir şekilde analiz etmeli, kişisel zevkinizi de hesaba katarak bir yürüyüş yolu tasarımı yapmalısınız. Yürüyüş yolu yaparken nelere dikkat etmeli, hangi yanlışlardan kaçınmalıyım sorusu insanların kafasını meşgul eden en önemli sorudur. Bu konuda öncelikle bahçenize nasıl bir yol yapacağınıza karar vermelisiniz. Bahçeniz büyük bir alana hitap ediyorsa bahçenin her köşesine ulaşım sağlayacağınız bir yol oluşturmalısınız. Bu yol düz bir yol da olabilir, kıvrımlı ve estetik çizgilere sahip bir bahçe yolu da olabilir. Bahçe yolunun genişliği bahçe büyüklüğüne göre değişebilir ama ideal genişlik 90 cm olmalıdır. Bahçe yolu için tercih edeceğiniz malzemeler de çok önemlidir. Eğer doğallıktan yana iseniz alternatifiniz çoktur. Basamak yolu olarak ahşap malzemeler, kütük gövdeler, ağaç dalları gibi doğa da bulunan malzemeleri tercih edebilir, çim alan içerisinde doğal bir basamak yolu oluşturabilirsiniz. Ayrıca ahşap basamaklar arasını çim, doğal mıcır taşlar, nehir taşları ile doldurarak süsleyebilir, bahçenizin estetik açıdan mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz. Bahçenizde bulunan basamak yollarında ahşap ve ağaç dışında doğal taş kümeleri kullanabilir, yeşil çim alan içerisinde doğa da olduğu gibi doğal bir basamak yolu oluşturabilirsiniz. doğal taş kümeleri için seçeceğiniz taşları renkli ve görsel açıdan mükemmel olan taşlar olarak tercih ettiğinizde bahçenizde estetik ve zevkli bir yürüyüş yolu basamakları oluşturursunuz. Bahçe yolları için çok fazla tercih edilen granit ve mermer bloklar bahçe içerisinde zarif basamaklar oluşturmaktadır. Yeşil alan veya toprak alan üzerinde parlak ve temiz yüzeyi ile estetik görünen, görsel açıdan kusursuz olan mermer veya granitler bahçe peyzaj uygulamalarının vazgeçilmezlkeri arasına girmiştir. Bahçe yollarında basamak olarak toprak ta kullanılmakta ve bahçenin doğal dengesi bozulmadan estetik bir şekilde yürüyüş yolları tamamlanabilmektedir. Bahçe zemini tamamen çim alan haline getirilip, yürüyüş yolu boyunca patika gibi bir yol oluşturulup, doğa da yer alan patikalar gibi doğal bir yürüyüş yolu bahçenin güzelliğini artırır. Bu yol için özel toprak tercih edebileceğiniz gibi bahçenin kendi toprağını da kullanabilirsiniz. Bahçe yolları için önerilen bir diğer malzeme de büyük kaya parçalarının kırılarak oluşturulan mıcır taşlarıdır. Bahçe yolunun zeminine dökülen bu mıcır taşlar ile bahçe zemininde sabit bir yürüyüş yolu oluşturulmakta, bahçe içinde istenildiği zaman bu taşların renkleri değiştirilerek bir renk ahengi oluşturulabilmektedir. Renk çeşitlerinin oldukça fazla olması ve bahçe uygulamalarında renklere önem verilmesi nedeniyle küçük taşlardan oluşan yürüyüş yolları tercih edilebilmekte, ahşap ve ağaç malzemeler ile bu yollar desteklenerek görsellik artırılabilmektedir. Bahçenize bir yürüyüş yolu veya basamak yolu yapacaksanız eviniz ve bahçenizi detaylı bir şekilde analiz etmeli, bahçenize uygun bahçe düzenleme örneklerinin yer aldığı homify keyifli bahçe yolları uygulamalarını incelemek için sayfamızı ziyaret etmelisiniz.
Bahçe yollarınız için geniş doğal taşları tercih edebilirsiniz. Çim zemin üzerine titiz bir işçilik ile sağlam bir şekilde oturtulmuş doğal taşlar bahçenizde estetik bir görünüm oluşturacaktır. Doğal taşların büyüklükleri isteğinize bağlı olacak şekilde ölçülendirileceğinden bahçenizin boyutlarına ve büyüklüğüne göre tedarik etme şansınız vardır. Örnek resimde yer alan basamak yolunda geniş doğal taşlar kullanılmış, bahçe yolu normal boyutlardan geniş bir yol şeklinde yapılmıştır. Çim içerisinde yer alan taş basamaklar bahçenin görselliğini artırmış ve zarif bir basamak yolu sahibi olmanızı sağlamıştır.
Evinizi minimalist bir düşünce ile dekore etmişseniz yapmanız gereken bahçenizi de aynı düşünce doğrultusunda dekore etmektir. Bu sayede bahçe uyumlu bir dekorasyonun parçası olacaktır. Minimalist düşünce doğrultusunda sade ve yalın bir tasarım yapmalı, bahçe içerisinde fazla yer kaplamayan bir basamak yolu oluşturmalısınız. Örnek resimde sadece küçük ebatlara sahip taşlar kullanılış ve çim boyutları uzun tutularak çim alanın görselliği bozulmadan bir basamak yolu oluşturulmuş. benzer bir uygulamayı dilediğiniz gibi bahçenize uyarlayabilir, bahçenizin dengesini ve ahengini bozmadan minimalist düşünceye bağlı kalarak estetik bir bahçe yolu sahibi olabilirsiniz.
Bahçe yolları sadece tek boyutta uzanan yollar olmadığında, kot farkı olan alanlarda merdiven basamakları şeklinde bahçe yolları oluşturabilirsiniz. Merdiven basamaklarında istediğiniz malzemeleri kullanabilir, merdivene istediğiniz şekilde bir aydınlatma tasarım yaparak ham bahçenizi görsel bir hale getirebilir hem de yürüyüş yolunun zarafetini artırabilirsiniz. Örnek resimde bahçe içerisinde yer alan kot farkından dolayı, merdiven uygulanmış ve özel bir zemin aydınlatması ile bahçenin görselliği artırılmış.
Bahçenizde geniş bir yürüyüş yolu oluşturmak istediğinizde resimdeki gibi döşeme malzemelerini kullanabilir, çim alan üzerinde estetik bir yürüyüş yolu ortaya çıkarabilirsiniz. Bu malzemelerin hem tedarik edilmesi hem de yerleştirilmesi kolay olduğundan fazla emek harcamadan görsel bir bahçe ve bahçe yoluna sahip olabilirsiniz. Örnek resimde hem minimalist düşünce doğrultusunda sade bir şekilde yapılmış basamak yolu hem de fazla emek harcanmadığı halde estetik ve zarif bir bahçe uygulaması görüyoruz.
Bahçe yürüyüş yolları basamaklar şeklinde dekore edilebileceği gibi örnek resimdeki gibi yol şeklinde de dekore edilebilir. Bahçeniz içinde oluşturmak istediğiniz yürüyüş yolunu belirleyip bu yol üzerine küçük taşlar ve kimyasal yapıştırıcılar dökerek bir bahçe yolu oluşturabilirsiniz. Bu yol, kimyasal yapıştırıcılar kullanıldığı için dağılmayacak ve verdiğiniz deseni koruyarak estetik görünümü uzun süre muhafaza edecektir.
Bahçe yolunu yaparken estetik kaygı taşıyorsanız çim kullanmadan görsel bir yol oluşturabilirsiniz. Bunun için küçük doğal nehir taşlarını zemine yayarak taş zemin oluşturmalı, taş zemin üzerine geniş basamak taşları koyarak estetik ve sadece taşlardan oluşan bir bahçe yolu yapmış olursunuz. Bu sayede sürekli çimleri budamak veya sulamak zorunda kalmayacak, bakım sıkıntısı olmayan bir yürüyüş yoluna sahip olacaksınız. ayrıca yerleşim planı içerisinde renklendirmeler yaparak yürüyüş yolunuzun estetik ve görsel olmasını da sağlayabilirsiniz.