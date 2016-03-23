​Doğa ile uyumlu sade bir konut

Hepimizin hayalinde şehir gürültüsünden uzakta bir eve sahip olup huzurlu bir yaşam sürme ideali vardır. Arzu ettiğiniz pastoral ortam için mutlaka kentten uzakta orman içinde bir çiftlik evinde yaşamanız gerekmiyor. Şehir içinde de doğa keyfini çıkarabileceğiniz yaşam alanları kurmak mümkün.

Bu fikirden yola çıkan Oguri Tasarım Ofisi hayalinizi kurduğunuz ev ortamını sağlamak için Japonya'da bir proje hayata geçirdi. Yerel bitkilerin olduğu ağaçlık bir alanda eşsiz tepe manzarası eşliğinde küçük bir toplu konut inşa etti. Bilhassa çiftler için tasarlanmış evi şimdi daha yakından inceleyelim.