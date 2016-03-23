​Doğa ile uyumlu sade bir konut

Hepimizin hayalinde şehir gürültüsünden uzakta bir eve sahip olup huzurlu bir yaşam sürme ideali vardır. Arzu ettiğiniz pastoral ortam için mutlaka kentten uzakta orman içinde bir çiftlik evinde yaşamanız gerekmiyor. Şehir içinde de doğa keyfini çıkarabileceğiniz yaşam alanları kurmak mümkün.
Bu fikirden yola çıkan Oguri Tasarım Ofisi hayalinizi kurduğunuz ev ortamını sağlamak için Japonya'da bir proje hayata geçirdi. Yerel bitkilerin olduğu ağaçlık bir alanda eşsiz tepe manzarası eşliğinde küçük bir toplu konut inşa etti. Bilhassa çiftler için tasarlanmış evi şimdi daha yakından inceleyelim.
Almanya'da evler caddeden bakıldığında genellikle dışarıya karşı açık ve şeffaf bir mimari sergiler. Bu bina ise sokağa karşı oldukça kapalı görünüyor. Yani ilk bakışta ilgi çekici bir mimarisi olsa da yan cephe oldukça düz ve basit çizgilerden oluşuyor. Bu çarpıcı zıtlığa eklenen bir ilginçlik de üstte olmayıp taban kısmında bulunan açık pencereler. Pencerenin hemen yanında bir aydınlatma ile bir duvar rafı dikkat çekiyor.
Uzaktan bakıldığında binanın L şeklindeki tasarımı daha da belirgin hale geliyor. L şeklini oluşturan iki kısım birbirine çok benzer görünüyor. Yine mimarisine paralel olarak uyumlu bir bahçe düzenine sahip. Binanın düz yan cephesi dışarıya karşı korunaklı bir izlenim verse de iç kısım ve bahçe alabildiğine sıcak ve doğa ile iç içe. Bu kısımlarda yan cephenin aksine büyük pencereler görüyoruz. Doğa ile uyum içerisinde olmasını bu fotoğrafta daha iyi fark ediyoruz. Binanın dış tasarımından başlayan doğallık evin pastoral havasını doruğa çıkarmış. Ahşap direklerden tutun da bizzat çatı dahil yeşilliklerden bolca yararlanmış. Yani yalnızca taş duvarlar, çimler ve ağaçlar değil bizzat binanın tasarımında doğal malzemeler kullanılmış.
Şimdi ise evin iç bölümüne geçiyoruz. 91 metrekare bu ev rustik dekoruyla doğal cazibesini arttırarak çiftler için eşsiz bir yaşam alanı sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında oturma odasına sonradan eklemlene bir koridor açıldığını fark edebilirsiniz. Japon tarzının ana öğesi ahşap yoğun oranda kullanılmış. Mobilya olarak ise yine bitki yeşili bir kanepe ile ona eşlik eden koyu ahşap eşyalar güzel bir uyum yakalıyor.
Bu fotoğrafta hayli açık ve işlevsel bir oda tasarımı görmekteyiz. Oturma odası, yemek odası ve açık mutfak bir arada. Yalnızca çocuksuz çiftler için düşünülmüş evde tüm eşyalar olması gerektiği sayıda ve sade. Minimalist stilin taçlandırdığı bu alanda yine ahşap mobilyalar ağırlığını koruyor. Sade ancak asla silik değil.
Ev tek katlı bir bina olarak tasarlanmış ancak kırma çatı sayesinde özel tasarım seçenekleri eklenmiş. Ahşap kirişler üzerine oynanarak farklı alternatifler sunulmuş. Örneği bir merdiven yardımıyla üst kata erişim sağlanarak orada ayrı bir alan hazırlanmış. Alt katta ise duvara gömülü dolapların olduğu ilgi çekici bir boşluk görüyoruz. Evin en belirgin malzemesi olan ahşap ise farklı tonlarda ağırlığını korumaya devam ediyor.
Sıra geldi banyoya… Banyo oldukça küçük olmasına rağmen oldukça akıllı bir tasarıma sahip. Pencereye bakan siyah küvetin yanında hemen açık duş bulunuyor.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Taş duvarlar içinde modern ruhlu bir konut’ başlığına bakabilirsiniz.