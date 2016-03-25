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​Kırsal görünümlü modern bir ev

nihal e. nihal e.
New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
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Küçük bir bungalov sitede dört yatak odasına sahip yeni inşa edilmiş şahane bir evle karşınızdayız. Dış tasarımı oldukça geleneksel görünümlü bu ev rustik öğelerden oluşan yapı elemanlarıyla daha da nostaljik ve cazip hale gelmiş. Ancak dış görünüşüne aldanmayın aslında oldukça modern bir bina burası. Citi Construction İnşaat Şirketinin projesi hem her zaman hayaliniz kurduğunuz country tarzı eve sahip olmanızı sağlarken hem de çağdaş iç tasarımıyla size modern bir yaşam alanı sunuyor. Şimdi gelin birlikte İngiltere'de inşa edilen ve geleneksellikle modernizmi harmanlayan evi daha yakından inceleyelim. 

​İlk izlenim

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Oldukça büyük bir bahçeye açılan ev doğrudan sokağa bakıyor. Binanın yeşillikler içinde bahçe dizaynı oldukça kırsal tarzda. Özellikle çitler. Dairenin hemen yanında ise rustik stilde inşa edilmiş ahşap garaj dikkat çekiyor. Binanın doğa ile teması bir hayli karakteristik…

​Modern cam

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Binanın ön cephesinde bulunan devasa cam iki katlı ev için harika bir aydınlatma görevi sağlıyor. Aynı zamanda mimarisini de geleneksel evlerden biraz daha günümüze taşıyor. Bu açıdan bakıldığında ahşap kirişler ve kullanılan doğal taşlar rustik çizgisini kuvvetlendirmiş.

​Bahçe

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Bu açıdan bakıldığında güzel ve çekici büyük bahçe manzarasını doyasıya görüyoruz. Rustik balkonu çerçeveleyen ahşap direkler çatıya destek vermiş. Büyük ve geniş bahçe çocuklar için harika bir oyun alanı. Aynı zamanda binanın hemen yanında gördüğümüz oturma alanını oluşturan masa takımı doğanın tadını çıkarmak için imkan sunuyor. Böylece öğleden sonraları açık alanda nefis manzara eşliğinde yemeğinizin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

​Heybetli açık alan

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Evin dışını yeterince gördüğümüze göre iç mekana geçebiliriz. Burada ciddi derecede fark edilen bir estetik değişimiz var. Evin dış tasarımının geleneksel ve kırsal tarzından uzakta oldukça çağdaş bir dizayn var.  İlk önce geniş bahçeye bakan devasa camları görüyoruz. Evi aydınlatmak için harika bir fikir. Pencerenin karşısında üst kata çıkan merdivenleri görüyoruz. Merdivenlerde bulunan cam korkuluklar modern havayı taçlandırırken merdiven altı dolap olarak değerlendirilmiş. Bu alanda evin tüm duvarlarının bembeyaz olduğunu fark ediyoruz.

​Modern bir atmosfer

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Bu alanda içe tüm odaların içe içe geçtiği bir kesit görüyoruz. Oturma odası yemek odası ve açık mutfak bir arada. Oldukça geniş bir alana sahip olduğundan bu iç içelik karmaşık ve boğucu görünmüyor. Her şey son derece çağdaş ve gösterişli. İlk önce ortada bulunan yemek takımı dikkat çekiyor. 6 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteli takım ahşap masa ile siyah sandalyelerden oluşuyor. Ancak masanın asıl yıldızı hiç şüphesiz tavandan sarkan 3 adet pembe lamda. Hemen köşede bir adet tekli koltuk göze çarpıyor. Klasik bir tasarıma sahip gibi görünse de neon turkuaz iç kısmı ile lamba rengindeki pembe dikişleri mobilyayı bir hayli modern hale getirmiş. Arka kısımdaki bej/çelik kaplama mutfak ise gayet gösterişli.

​Rustik ve modern

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Yatak odasının tarzı için rustik ve modern bir arada diyebiliriz. Projenin genelinde olan ikilik burada da kendini göstermiş oluyor böylece. Abajurundan yatak başlığına rustik ve gelenekselliği çağrıştıran çizgiler neon morlarla pembelerle dekorasyon tarzını günümüze taşıyor.

Daha fazla proje okumak isterseniz ’Sürprizlerle dolu sıra dışı bir ev’ başlığına bakabilirsiniz.

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