​Kırsal görünümlü modern bir ev

Bu alanda içe tüm odaların içe içe geçtiği bir kesit görüyoruz. Oturma odası yemek odası ve açık mutfak bir arada. Oldukça geniş bir alana sahip olduğundan bu iç içelik karmaşık ve boğucu görünmüyor. Her şey son derece çağdaş ve gösterişli. İlk önce ortada bulunan yemek takımı dikkat çekiyor. 6 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteli takım ahşap masa ile siyah sandalyelerden oluşuyor. Ancak masanın asıl yıldızı hiç şüphesiz tavandan sarkan 3 adet pembe lamda. Hemen köşede bir adet tekli koltuk göze çarpıyor. Klasik bir tasarıma sahip gibi görünse de neon turkuaz iç kısmı ile lamba rengindeki pembe dikişleri mobilyayı bir hayli modern hale getirmiş. Arka kısımdaki bej/çelik kaplama mutfak ise gayet gösterişli.