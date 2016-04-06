Bahçe dekorasyonları için pratik fikirler

Doğa ile buluşmanın en kolay yolu olan bahçeler, doğru bir biçimde dizayn edilmediği sürece belli sınırlara sahip olan toprak parçası olmaktan öteye geçemez. Üstelik, kışın çamurla uğraştığınız ve yazın da sıcaktan bunaldığınız bir bahçe hiç de çekici değildir.

Bahçenizi dekore ederken, gerek estetik taraftan ve gerekse fonksiyonel amaçla birçok farklı alternatiflere sahipsiniz. Bu alternatiflerden kısaca bahsetmeye çalıştığımız bu makale, aklınızdaki soru işaretlerini tamamen yok etmediyse, daha fazla ilham verici yeni fikir için bahçe kategorisini ziyaret edebilirsiniz…