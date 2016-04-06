Bahçe dekorasyonları için pratik fikirler

Doğa ile buluşmanın en kolay yolu olan bahçeler, doğru bir biçimde dizayn edilmediği sürece belli sınırlara sahip olan toprak parçası olmaktan öteye geçemez. Üstelik, kışın çamurla uğraştığınız ve yazın da sıcaktan bunaldığınız bir bahçe hiç de çekici değildir.
Bahçenizi dekore ederken, gerek estetik taraftan ve gerekse fonksiyonel amaçla birçok farklı alternatiflere sahipsiniz. Bu alternatiflerden kısaca bahsetmeye çalıştığımız bu makale, aklınızdaki soru işaretlerini tamamen yok etmediyse, daha fazla ilham verici yeni fikir için bahçe kategorisini ziyaret edebilirsiniz…
Tarlalarda kuşların ekinlerini yemesinden korkan insanlar, genellikle ekinlerin başına bir korkuluk koyalar. Fakat, insanların ekinlerin başına koyduğu bu korkuluk, filmlerdeki gibi insan şekilli bir korkuluk değildir. Daha çok, kuşların ilgisini çeken ve onları uzaklaştıran parlak nesneler seçerler. Bu durumun en büyük sebebi, bu parlak nesnelerin güneş ışığının da etkisi ile oldukça göz alıcı bir hale gelmesidir. İşte tıpkı bu durum gibi, bahçe dekorasyonlarında parlak metal nesneler kullanmak, ortamdaki monoton havayı dağıtacağı gibi bir yandan da meraklı gözlerin ilgisini üzerine çekecektir. Üstelik metal nesne kullanırken, çok aşırıya gitmenize de gerek yok. Tıpkı bu örnekteki gibi, sarı metal çerçeveden dizayn edilmiş bir kapı iskeleti bile, bahçenizdeki monoton havayı dağıtırken göz alıcı bir hale gelebilir. Bunun yanında, dilerseniz parlak renklere sahip metal saksılar kullanabilirsiniz. Eğer bahçenizde havuzunuz varsa, havuzun fıskiyesini çok parlak bir malzemeden seçerek göz alıcı bir dizayna imzanızı atabilirsiniz…
Makalemize, bahçe dekorasyonlarında görece az rastlanan oldukça spesifik bir konu ile başlayacağınız. Az tercih edilse de, doğru kullanımı ile oldukça göz alıcı dekorasyon oluşturmanın mümkün olduğu taş sütunlar, kimi zaman bir bahçe dekorasyonu için en ideal tercih olabilir. Eğer belli bir temanın hakim olduğu bir atmosfer yaratmak niyetinde iseniz, bu sütunlar sizin için güzel bir seçimdir. Taş sütunlar, eski bir taş yol, mermer heykeller ve doğru bir aydınlatma, arka bahçenizde adeta bir Antik Roma harabesi oluşturmanıza olanak verebilir. Ya da dilerseniz, bu sütunları daha Rustik tarzdan seçerek sıcak İspanyol kültürünün izlerine sahip olabilirsiniz. Konu taş sütun olunca maliyet yönünden gözünüz korkabilir. Fakat, bu endüstrinin oldukça geliştiğini söyleyerek bir nebze de olsa gönlünüze su serpebiliriz…
Bahçe dekorasyonlarında farklılık yaratmak, oldukça önemli bir konudur. Aksi halde, oluşturduğunuz dekorasyon bir süre sonra sıradan hale gelebilir. Hal böyle olunca da, dekorasyonun ömrü kısalır. Dekorasyonda farklılık yaratmak için oldukça farklı alternatifleriniz mevcut. Dilerseniz, birazdan bahsedeceğimiz gibi yaratıcı saksı dizaynları kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz, ortamdaki ilgiyi üzerinde toplayacak göz alıcı bir nesne kullanabilirsiniz. Bahçe dekorasyonlarında sıra dışı işler ortaya koymanın alternatif bir yolu ise, değişik zemin türleri tercih etmektir. Her ne kadar bir bahçe için en ideal zemin tipi, toprak zemin olsa da özellikle kışın çamurla uğraşmak büyük bir problem olabilir. İşte bu sebepten ötürü, bahçenizdeki mobilyaların bulunduğu alan için şık bir zemin tipi belirlemeniz gerekir. Eğer doğal olandan vazgeçemiyorsanız, ahşap zeminler sizin için idealdir. Sahip olduğu doğal dokunuş hissi, bahçenizdeki atmosfer ile paralellik gösterir. Fakat bu ahşap zeminler sudan ve güneşten kolay etkilenirler. Eğer, üzerinde daha az kafa yormanızı gerektirecek bir seçenek arıyorsanız, taş zemin tercih edebilirsiniz. Örneğin, bu bahçe dekorasyonundaki taş yolun oldukça uzun bir ömrü bulunmakta. Bunun yanı sıra, ortama doğal bir hava kattığından da kuşku yok.
Bahçe aksesuarı satan yapı marketleri gezdiğinizde, oldukça ucuz ve birbirinden farklı tasarımlara sahip olan saksılarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum, bahçenizde değişik tasarımlara sahip saksı dizaynları kullanmayı çok daha cazip hale getirmektedir. Bahçenizde değişik saksılara yer verme konusunda aklınızda soru işaretleri bulunabilir. Gelin, bu konuyu basit bir biçimde anlatmaya çalışalım. Öncelikle, siz de edersiniz ki bahçenizin neredeyse tamamı bitki ekmek için oldukça uygundur. Fakat, ara sıra göze çarpan ve göz alıcı farklılıklar yaratmak gerekir. İşte böyle zamanlar, imdadınıza bu saksılar koşar. Saksı dediğimizde aklınıza direkt olarak plastik kovalar gelmesin. Aksine, dekorasyona duyulan ilginin bu denli artması, saksı çeşitlerini de arttırdı. Hatta, fonksiyonel amaçtan uzak olarak yalnızca hoş bir aksesuar kullanmak için saksı tercih edebilirsiniz. Örneğin Terraqua Design'a ait olan bu saksı dizaynı, hem çiçekleriniz için ev sahipliği hem de bahçeniz için şık bir aksesuar olabilir…
Nasıl ki iç dekorasyonlarda mobilyalar atmosferi büyük ölçüde şekillendiriyor ise, bahçe dekorasyonlarında da bahçenizin havasını güçlü bir biçimde değiştirme potansiyeline sahiptir. Bahçe dekorasyonlarında bahçe mobilyalarının payı inanılmaz büyüktür. İşte bu sebepten ötürü, hayalinizdeki dekorasyonda mobilyaların da yeri varsa, mobilya tercihi önemli bir hal alır. Bahçe mobilyası seçerken, dikkat etmeniz gereken birçok farklı unsur bulunmaktadır. Estetik açıdan bakıldığında, bahçe gibi doğal yaşamla iç içe olunan bir yerde daha çok ahşap mobilyalar tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığından, hasır masa ve sandalyeler de güzel bir tercih olabilir. Diğer yandan, klasiklerden uzak durup modern mimarinin tüm nimetlerinden faydalanan bir okurumuz iseniz, cam ve metalin birleşmesi ile ortaya çıkan mobilyalar sizin için güzel bir alternatif olabilir.
Bahçe mobilyası seçerken dikkat etmeniz gereken bir başka konu ise, bu mobilyaların fonksiyonel yönü ile ilgili. Öncelikle, bahçe gibi her türlü dış etkiye açık bir alanda görece daha dayanıklı mobilyalar seçmeniz gerekiyor. Bu durumun sebebi, özellikle yazın yoğun biçimde etkili olan güneş. Yazın başında aldığınız ahşap mobilyalarınızın Eylül başında kabarıp çatlamasını istemezsiniz değil mi ? İşte bu sebepten ötürü, dayanıklılığı ile ün salmış meşe ağacı mobilyalarınız için güzel bir malzeme olabilir…
Bahçenizi dekore ederken, çok küçük farklılıklar sayesinde çok büyük değişimler yakalamanız pekala mümkün. Bahçe dekorasyonlarında oldukça geçerli olan bu durumun en büyük kaynağı, ortama hakim olan doğal ışık. Doğal ışık, her türlü rengi öne çıkarma konusunda size oldukça yardımı dokunabilecek bir seçenek. Özellikle de renkli tasarımlar, doğal ışık sayesinde bahçenize rengarenk bir hava katabilme potansiyeline sahip. Bahçenize renk katarken işinize en çok yarayabilecek alternatif, az önce bahsettiğimiz -ve bu örnekte de kolayca görebileceğiniz- üzere bahçe mobilyaları. Peki ama bu amaca ulaşmak bahçe mobilyaları ile nasıl mümkün olabilir ? Aslında durum beklediğinizden de kolay. Çünkü, bahçe mobilyaları ortama renk katma konusunda oldukça başarılı. Örnek vermek gerekirse, bu dekorasyonda bahçede bulunan sarı yastıklar, doğal ışığın parlak büyüsü ile birleşince tüm bahçeye hakim olan canlı ve parlak bir atmosfere dönüşmüş. Bu sayede bahçe, monotonluktan kurtularak düz renklerin hakimiyetine boyun eğmekten vazgeçmiş.
Bahçenize farklı renkleri getirmek niyetinde iseniz, bahçe mobilyalarından farklı alternatifler de bulunmakta. Eğer her şeyi ile doğal bir bahçe dekorasyonunun hayalini kuranlardansanız, bitkiler bu konuda başarılı bir iş birlikçi olabilir. Tek yapmanız gereken, çiçek kataloglarını inceleyerek aklınızdaki plana uygun tohumlar sipariş etmek. Üstelik, baharın kendini her geçen gün daha fazla hissettirdiği şu günlerde, bahçeniz çok kolay bir biçimde rengarenk bir kıyafete bürünebilir…