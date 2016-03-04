Geleneği modernleştiren eşsiz bir bahçe

Kore veya Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinin Batı’ya oranla ne kadar değişik bir mimari ve dekorasyon kültürüne sahip olduğunu sitemizi takip eden okuyucularımız yakından biliyorlar. Bugünkü yazımızda yine bu kültürden gelen bir yapı kompleksini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Projeyi Güney Koreli home story house adlı firmaya bağlı çalışan mimarların gerçekleştirdiğini belirtmeden geçmeyelim.
Hanok, Kore’ye özgü geeneksel bir ev tipidir. Alçak, çoğu zaman tek katlı ve kare biçimde inşa edilen, ısınma ve serinleme anlamında inşa edildiiği yönlerin ve malzemenin büyük önem taşıdığı bir ev türüdür. İşte bugün tanıtıyor olduğumuz geleneksel ev de çoğunluğunu bu tarz evlerin oluşturduğu bir mahallede, daha doğru bir deyişle genişçe bir bahçede, aynı geleneksel prensipler üzerine ancak modern çizgiler de taşıyarak inşa edilmiştir.
Koreliler için geleneksel bir yapı olmakla birlikte hiç kuşku yok ki Hanok tarzı evler bizler için enteresan deneyim örnekleri olarak ortada duruyor. Geleneksel ve orijinal olan binanın bitişinde inşa edilen bu modern versiyon Hanok adeta geçmişle geleceği bir arada, yan yana görmemizi sağlıyor.
Tam da geçmişle geleceğin bir arada bulunması yüzünden bu fotoğraf karelerinde farklılıkların yanında belli bir uyum da görmek mümkün. Evler yükseklik ve plan açısından hemen hemen aynı olmasına karşın modern versiyonda çizgiler, bağlı olduğu akıma sadık kalacak şekilde düzgün, geometrik ve keskin bir haldedir. Geleneksel işlemeler ve motifler, yerlerini düz beyaz duvarlara bırakmış gibi görünüyor.
Modern teknikler ve imkanlar sayesinde aydınlatma oldukça başarılı bir hale gelmiş. Modern mimarinin en büyük avantajlarından bir de bu olsa gerek. Geleneksel modele oranlasaçaklar ve sundurma bu kez oldukça dar ve spot ışıklarıyla süslenmiş. Geniş cam paneller ise doğal ışığın içeriye bolca girmesine izin verir nitelikte.
Direkt bahçeye açılan sürgülü cam paneller eve apayrı bir ferahlık ve parlaklık katıyor. Arada kalan minik terasın yer döşemesinde kullanılan ahşabın rengiyle diğer eski evlerde kullanılan ahşap arasındaki uyum ise görsel bir şölene dönüşmüş durumda.
Modern ve geleneksel evleri birbirine bağlayan açık koridorda da bir önceki fotoğrafta bahsettiğimiz incelik ve zerafet korunmuş durumda. Eski modelin saçakları yeterli olduğundan modern versiyonda buna yer verilmemiş. Evdeki ferahlığı sağlayan geniş pencereler arka cephede de mevcut.
Bu üç ince uzun pencere yola bakan tarafta yer alıyor. Böylece yine belli bir aydınlık ve ferahlık sağlanırken mahremiyet de korunmuş oluyor. Oyuk şeklinde yer alan pencerelerin ardında bulunan tavan aydınlatması da gözden kaçacak gibi değil.
Ve son olarak bahçenin genel bir görünümü. Bir hayli geniş sayılabilecek bahçede hem çim bir alan hem de taşlarla döşenmiş ve birçok geleneksel bitki ve eşyanın bulunduğunu görüyoruz. Böyle bir avlu sosyalleşmek adına da büyük önem taşıyor.
Uzak Doğu mimarisinin kendine özgü ve sıradışı karakterini beğeniyorsanız ve bhu yazı da hoşunuza gittiyse, aynı mimari akımdan, biraz daha farklı bir örneği görebileceğiniz, daha önce sitemizde yayınlanmış ‘Sıradışı tasarımıyla heyecan veren bir müstakil ev’ başlıklı yazımıza müracaat edebilirsiniz.