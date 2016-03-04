Geleneği modernleştiren eşsiz bir bahçe

Ve son olarak bahçenin genel bir görünümü. Bir hayli geniş sayılabilecek bahçede hem çim bir alan hem de taşlarla döşenmiş ve birçok geleneksel bitki ve eşyanın bulunduğunu görüyoruz. Böyle bir avlu sosyalleşmek adına da büyük önem taşıyor.

Uzak Doğu mimarisinin kendine özgü ve sıradışı karakterini beğeniyorsanız ve bhu yazı da hoşunuza gittiyse, aynı mimari akımdan, biraz daha farklı bir örneği görebileceğiniz, daha önce sitemizde yayınlanmış ‘Sıradışı tasarımıyla heyecan veren bir müstakil ev’ başlıklı yazımıza müracaat edebilirsiniz.