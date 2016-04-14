30/40 Metrekarelik bir daire bir aile için nasıl uygun hale getirilir?

30 ya da 40 metrekarelik veya stüdyo daireler genellikle tek başına yaşayan şehirli bir kişiye münhasır olarak düşünülegelmiştir ki, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçekliklerinin bu durumla örtüştüğü de bir vakıadır. Çok uç örnekleri bir kenara bırakırsak, ülkemizde aileler maddi şartları ne olursa olsun çok büyük oranda en az iki odalı ve en az 60-70 metrekarelik dairelerde ikamet etmektedirler. Kısacası 30-40 metrekarelik ufak dairelerde oturan bir aile ülkemizde çok alışılageldik ve sık görülen bir durum değildir. Hatta tezat gibi görünse de, ülkemizde stüdyo daireler genellikle bir lüks olarak algılanmakta ve bunun neticesinde fiyatları da oldukça yüksek olarak konut piyasasında kendilerine yer bulmaktadır.
Bu gerçekliğin sosyo-ekonomik ve kültürel sebepleri çok sayıda olmakla birlikte, hiç kuşku yok ki bu sebpler bizim yazımızın sınırlarının dışındadır. Özellikle büyük şehirlerimizde bu tarz dairelerin sayısının ve burada yaşayan ailelerin sayısının (şu an çok az olmakla birlikte) artması beklenen bir gelişmedir. Bahsettiğimiz tarzdaki dairelerin oldukça yaygın olduğu Batı ülkelerinde de son yıllarda çok sayıda yurttaşımızın yaşaması bizi bu yönde bir yazı yazmaya itti. Esasen bugünkü yazımız genel anlamda dekorasyonda yer kazanma ve mekandan tasarruf üzerinedir. Küçük veya stüdyo daireler özelinde bunun nasıl başarılabileceğinin yöntemlerini inceleyeceğiz, ancak bu yöntemlerin daha büyük alana sahip daire ve evlerde kullanılmasının da önünde elbette hiçbir engel yoktur.
Alan ne kadar dar olursa hareket ve manevra kabiliyetinin de o kadar daralacağı bir gerçektir, hele de bahsedilen mekanda bir yerine en az üç veya dört kişi ikamet edecekse. Bu kuşkusuz dekorasyoncunun ve tüketicinin işini zorlaştıran ve elini daraltan bir faktördür. Bu yüzden de hem dekoratörler hem de ev sahipleri bu zorluğu hiç olmazsa nisbeten aşmak için çeşitli ‘dekorasyon hileleri’ne başvurmuşlardır. Çeşitli, ışık, göz, geometri oyunlarıyla, biraz da yaratıcılık katarak bu zorlukları bir nebze aşmak mümkün olabilmektedir. Ve aynen yukarıda belirttiğimiz gibi bu tarz dekorasyon oyunlarını sadece küçük değil büyük mekanlara da uygulayabilirsiniz, bu biraz da sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi bahsettiğimiz küçük dekorasyon oyunlarına biraz daha ayrıntılı bakalım.
Son zamanların dekorasyon ve iç mimari dünyasındaki en gözde akımlarından biriyle başlayalım. Google’ın herkesçe bilinen o meşhur ofisi dersek belki ne kastettiğimiz gözünüzde daha net canlanabilir. Açık alan denildiğinde, evin çeşitli mekanlarının alışılagelindiği gibi duvarlarla birbirinden ayrılıp bağımsız bölümler halinde olmayıp, birleşik ya da en azında, cam panel veya sürgü gibi daha basit ve mobil unsurlarla ayrılmış bir mekan şeklinde olması kastedilmektedir. Böylelikle odaların mahremiyetinden kısmen taviz verilip, normalde duvarların bulunması gereken yerlerden faydalanma ve evin olduğundan daha geniş gözükmesi sağlanabilmektedir. Özellikle her santimetrekareden dahi faydalanılması gereken yazımızın konusu olan stüdyo dairelerde bu tarz bir yaklaşım daha gerekli olmaktadır.
Küçük dairelerde mekandan tasarruf adına en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi de asma kat uygulamasıdır. Bu noktada asma katlar konusunda en çok kullanılan, sıklıkla rastladığımız uygulama asma katın yatak odası, daha doğru bir deyişle yatak olarak kullanılmasıdır. Böylece sadece uyku esnasında, yani yaklaşık olarak günün sadece üçte birinde kullanılacak bu alan, ana kullanım alanından ayrılarak mekandan tasarrruf sağlanmaktadır. Elbette evin şekline ve ailenin ihtiyaçlarına göre bu konuda farklı kullanımlara da gidilebilir; asma katı (gerekli güvenli önlemleri alındıktan sonra) çocuk odası, giysi odası veya fazla ve sık kullanılmayan eşyaların kullanıldığı depolandığı dolpalar kümesi olarak kullanmak gibi. Kuşkusuz burada belirleyici olan, ihtiyaçların yanında asma katın boyutları ve şeklidir. Şunu belirtmeliyiz ki, yüksek tavanlı bir eve sahip olanlar, bu dev fırsatı bir asma kat yardımıyla mutlaka kullanmalıdırlar.
Mekandan tasarrufta kolaylık sağlayan başka bir yöntem de bu tarz mütevazi boyutlu evlerde modüler mobilyalar ve katlanabilen veya bir şekilde boyutları küçültülebilen eşyalar kullanmaktır. Şüphesiz sizin de bu konuda ilk aklınıza gelen çözüm en azından çocuklar için yatak olarak bir çekyat kullanmaktır. Yine mutfak kısmı için katlanabilen masalar ve sandalyeler, oturma odası için katlanabilen veya birbrinin içine geçebilen sehpalar ve diğer mobilyalar da bu gruba giren en klasik örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde evde, eğer varsa, tüm boşlukları da iyi değerlendirmek gerekir: Niş, merdiven altı vs.
Bazı durumlarda mekanın gerçek boyutlarında ziyade nasıl göründüğü de etkili olabilmektedir. Çeşitli göz oyunlarıyla evinizi gerçekte olduğundan oldukça geniş göstermeniz mümkündür. Parlak ve ferah bir ev, metrekaresi ne olursa olun vereceği rahatlama, ferahlık ve samimiyet duygusuyla size ve misafirlerinize geniş ve büyük bir yerde olduğunuz izlenimini verebilir. Zaten önemli olan da evin büyüklüğü değil, sizin orada nasıl hssettiğinizdir. İşte bunu sağlamanın en basit yollarından bir tanesi de evin bolca doğal ışık almasını sağlamaktır. Cephenizdeki büyük ve geniş cam paneller, ince ve açık renk perdeler, bol sayıda pencere bu konudaki en klasik çözümlerdendir. Yücel Partners’a ait bu fotoğrafta türün en güzel örneklerinden birini görüyorsunuz.
Yine yukarıda bahsettiğimiz doğal ışığın etkisine benzer bir biçimde evde beyaz ya da en azından bej gibi açık renk mobilyalar kullanmak evin parlaklığını ve aydınlığını arttırır, daha ferah ve geniş görünen bir ortam sağlarlar. Sadece mobilyalar değil duvar veya perde rengi olarak beyaz renk seçmek, elektronik eşyaları beyaz renkliler arasından tercih etmek de yine aynı minvaldeki uygulamalardandır. Beyaz mobilya uygulamasının genelde mekanlara, özelde de yatak odalarına nasıl ferah ve aydınlık hava katıp mekanları büyük gösterdiğine dair örnekler ve yeni fikirler görmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Yukarıda, ‘doğal ışık’ başlığı altında da biraz değindiğimiz gibi cam uygulaması evi aydınlık ve havadar kıldığından, sağladığı doğal ışık sayesinde evin olduğundan daha büyük görünmesini sağlamaktadır. Boydan boya ve tabandan tavana pencere ve cam panel uygulaması son zamanlardaki en popüler uygulamalardan bir tanesidir. Özellikle evin birden fazla cephesi varsa pencere sayısını bol tutmak, çatı katı söz konusuysa belki bir çatı penceresine sahip olmak bu konuda büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca bu uygulamayı yukarıda açıkladığımız beyaz mobilya uygulamasıyla tamamlayıp evinizin parlaklığını arttırabilirsiniz. Açık alan uygulamasıyla da bir kombin yapabilirsiniz, şöyle ki; duvar yerine evin bölümlerini ayırmak için cam panel veya sürgülü cam kapı veya portatif ayırıcılar kullanmanız hem yeerden tasarruf sağlayacak hem de evinizi daha parlak gösterecektir.
Gördüğünüz gibi sınırlı mekana sahip olunsa da kullanım alanını arttıracak ve mekanı olduğundan daha büyük gösterecek önlemler alabilirsiniz. Ayrıca hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanarak siz de (evinizin şeklini ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurarak) çeşitli dekorasyon oyunları keşfedebilirsiniz.