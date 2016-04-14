30/40 Metrekarelik bir daire bir aile için nasıl uygun hale getirilir?

30 ya da 40 metrekarelik veya stüdyo daireler genellikle tek başına yaşayan şehirli bir kişiye münhasır olarak düşünülegelmiştir ki, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçekliklerinin bu durumla örtüştüğü de bir vakıadır. Çok uç örnekleri bir kenara bırakırsak, ülkemizde aileler maddi şartları ne olursa olsun çok büyük oranda en az iki odalı ve en az 60-70 metrekarelik dairelerde ikamet etmektedirler. Kısacası 30-40 metrekarelik ufak dairelerde oturan bir aile ülkemizde çok alışılageldik ve sık görülen bir durum değildir. Hatta tezat gibi görünse de, ülkemizde stüdyo daireler genellikle bir lüks olarak algılanmakta ve bunun neticesinde fiyatları da oldukça yüksek olarak konut piyasasında kendilerine yer bulmaktadır.

Bu gerçekliğin sosyo-ekonomik ve kültürel sebepleri çok sayıda olmakla birlikte, hiç kuşku yok ki bu sebpler bizim yazımızın sınırlarının dışındadır. Özellikle büyük şehirlerimizde bu tarz dairelerin sayısının ve burada yaşayan ailelerin sayısının (şu an çok az olmakla birlikte) artması beklenen bir gelişmedir. Bahsettiğimiz tarzdaki dairelerin oldukça yaygın olduğu Batı ülkelerinde de son yıllarda çok sayıda yurttaşımızın yaşaması bizi bu yönde bir yazı yazmaya itti. Esasen bugünkü yazımız genel anlamda dekorasyonda yer kazanma ve mekandan tasarruf üzerinedir. Küçük veya stüdyo daireler özelinde bunun nasıl başarılabileceğinin yöntemlerini inceleyeceğiz, ancak bu yöntemlerin daha büyük alana sahip daire ve evlerde kullanılmasının da önünde elbette hiçbir engel yoktur.

Alan ne kadar dar olursa hareket ve manevra kabiliyetinin de o kadar daralacağı bir gerçektir, hele de bahsedilen mekanda bir yerine en az üç veya dört kişi ikamet edecekse. Bu kuşkusuz dekorasyoncunun ve tüketicinin işini zorlaştıran ve elini daraltan bir faktördür. Bu yüzden de hem dekoratörler hem de ev sahipleri bu zorluğu hiç olmazsa nisbeten aşmak için çeşitli ‘dekorasyon hileleri’ne başvurmuşlardır. Çeşitli, ışık, göz, geometri oyunlarıyla, biraz da yaratıcılık katarak bu zorlukları bir nebze aşmak mümkün olabilmektedir. Ve aynen yukarıda belirttiğimiz gibi bu tarz dekorasyon oyunlarını sadece küçük değil büyük mekanlara da uygulayabilirsiniz, bu biraz da sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi bahsettiğimiz küçük dekorasyon oyunlarına biraz daha ayrıntılı bakalım.