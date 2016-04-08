İç mekanda nasıl yeşil dekorasyonlar yapabilirim ?

Gittikçe büyüyen metropol şehirler, her geçen gün bireylerin sahip olduğu yaşam alanlarını biraz da kısıtlamaktadır. Bu durumun en büyük sebebi, mevcut kaynakların sürekli artan nüfus için yetersiz olmasıdır. Bu sorunu çözmek için kullanılabilecek en makul yol, eldeki kaynakları en verimli biçimde kullanmaktır. İşte bugün, sizlerle bahçesi olmayan bir evde dahi yeşil ve canlı dizaynlar yaratmanın yollarını arayacağız. Bunu yaparken, hem birçok farklı alternatif dizayndan hem de farklı mekanlardan yararlanacağız. Yine de konumuz hol ve koridor ağırlıklı olacağı için, bu konuda alternatif arayan okurlarımızı makalemizin kalanını dikkatle incelemeye davet ediyoruz.

Evinize gelen misafirleriniz, kapıdan girdikleri anda kafalarında evinize dair taslakar çizmeye başlarlar. Hatta daha kapıdan girmeden önce, dış kapınıza bakarak sizin kişiliğinize yönelik tahminlerde bulunmaya çalışırlar. Kafalarındaki bu taslakları tamamladıkları yer, kapıdan girdikten sonra karşılaşacaklar holünüzdür. Meşhur deyişte de ifade edildiği üzere, insanların üzerinde bırakılan ilk izlenim oldukça önemlidir. Günün geri kalanında misafirlerinizin size karşı olan tutumu, büyük oranda kazandıkları bu ilk izlenime göredir. İşte bu sebepten ötürü, evinizin girişinde bulunan holler büyük bir önem kazanır. Bu açıdan bakıldığında, holü en iyi biçimde dekore etmek elzem bir hal alır. Bunu yapmanın en pratik yollarından biri de, neredeyse herkese hitap eden doğal dizaynlar kullanmaktır… Evinizde yeşil ve canlı bir dizayn yaratırken, işinize yarayabilecek birçok farklı alternatif bulunmakta. Aklınızdaki yeşil dekorasyonu yaratmak adına, bu alternatiflerden birer birer bahsedeceğiz. Bu alternatif seçeneklerin ilki, iç mekan dekorasyonlarında oldukça pratik biçimde kullanıma imkan verebilen dikey bahçelerdir. Birazdan bu konuyla ilgili görsel örnekleri sizinle paylaşacak olsak da, bu tercihin iç mekan bahçe dekorasyonlarında oldukça kolay biçimde kullanılabildiğini söyleyelim. Maliyet açısından da oldukça makul fiyatlara sahip olan bu dizaynlar, sıra dışı görünümleri ve şık tasarımları ile oldukça yerinde bir tercih olabilir.

İç mekan dekorasyonlarında ve özellikle de hol-koridor gibi mekanlarda yeşil ve canlı dizaynlar yaratmak için kullanabileceğiniz alternatiflerden bir diğeri, oldukça sık bir biçimde kullanılan bir dizayn. Bahçe gibi doğal bir atmosferde dahi kendine kullanım alanı bulabilen saksılar, iç mekanda bitki yetiştirirken ihtiyaç duyacağınız demirbaşlardan. Üstelik saksı dediğimizde aklınıza direkt olarak plastik kovalar da gelmesin. İnsanların evlerini kendi başlarına dekore etmeleri yönündeki istekleri, yapı marketlerde bulunan çeşit sayısını büyük oranda arttırdı. Saksı dizaynları da bu artıştan kendi payına düşeni aldı. İşte bu sebepten ötürü, standart düz bir dizaynın yerine oldukça farklı ve sıra dışı bir saksı dizaynı bulmanız pekala mümkün. Malzeme olarak da tercih yine size kalmış olsa da, evinizdeki dekorasyona uygun bir malzeme seçmeniz yerinde olacaktır. Örnek vermek gerekirse, klasik mimarinin hakim olduğu bir iç dekorasyonda, uçarı modeller tercih etmemelisiniz. Bununla birlikte, birazdan da göreceğiniz üzere granit veya koyu renk mermer tercihi, modern tarza göre dizayn edilen evler için güzel bir tercih olabilir. Ayrıca, klasik saksı dizaynlarından ayrılarak asma saksılarda da şansınızı deneyebilirsiniz. Bu asma saksılar, tavandan bir kordon yardımı ile sarkıtılabileceği gibi, birazdan göreceğiniz üzere tıpkı bir dikey bahçe gibi de dizayn edilmiş olabilir.

Yeşil ve canlı aksesuarlar, hem birçok kişiye hitap eden hem de oldukça şık dekoratif araçlar olsalar da bakım konusunda size muhtaçtırlar. Bitkiler, yaşamlarını sürdürebilmek için birtakım gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bu noktada size düşen görev, belirli aralıklarla bitkilerin bu ihtiyaçlarını gidermektir. İşte bu sebepten ötürü, yoğun iş temposu içerisinde bitkilerinizi zaman zaman ihmal etmeniz olası. Bu durumda, mümkün olan kötü senaryolardan kaçınmak için bitki tercihinizi en az bakıma ihtiyaç duyan türlerden yana kullanabilirsiniz. Böylesi bir bitki türü sayesinde, yoğun temponuzda dahi yeşil bir eve merhaba diyebilirsiniz. Ya da dilerseniz, otomatik sulama sistemlerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, siz evde yokken dahi bitkilerinizin mutlu mutlu yaşamasını sağlayabilir, evinizdeki doğal havanın devamlılığına katkıda bulunabilirsiniz… Makalemizin kalan kısmında, sizlerle bahsettiğimiz bu alternatifler hakkında detaylıca fikir alışverişi yapmaya çalışacağız. Daha fazla ilham verici fikre yakından bakmak isteyen okurlarımız, hol ve bahçe kategorilerini ziyaret edebilirler…