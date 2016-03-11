Kendi türünde eşsiz bir rustik ev

Yazımıza banyo kısmına bir göz atarak son veriyoruz. Burada eski ve yeninin birleşmesi daha keskin hatlarla ifade edilmiş görünüyor. Taş duvarların ortasında yer alan kemerdeki boşluğa lavabo kısmı sorunsuzca monte edilmiş. Aynadan görünen doğal ışığa ek olarak lavabonun üst kısmında başkaca aydınlatma elemanlarına da yer verilmiş.

Siz de bu ev gibi gelenekselle modern dokuları bir araya getiren ev modellerine meraklı ve bu alanda yeni fikirlere açıksanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Geleneksel olanla modernliği buluşturan şahane bir proje’ başlıklı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.