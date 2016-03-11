Kendi türünde eşsiz bir rustik ev

Bugünkü tanıtım yazımızda rustik tarzı seven okurlarımıza hitap etmek istiyoruz. Sizlere tanıtacağımız bugünkü ev İspanya’da yer almakta. Orijinali bir çiftlik evi olan evimiz başarılı bir restorasyonun ardından sahiplerine hizmet etmye başlamış. Özellikle aydınlatma konusunda başarısıyla dikkat çeken evin aydınlatma işlerini yine İspanyol bir firma olan OutSide BCN LED Lighting isimli şirket üstlenmiş. Şimdi gelin evimize biraz daha yakından bakalım.
Önceki yazılarımızdan farklı olarak bugünkü turumuza mutfaktan başlamak istiyoruz. Eve karakterini veren taş duvarlar olduğu gibi korunmuş durumda. Son zamanların modası geniş cam panellerle mutfak direkt bahçeye açıldığı gibi aynı zamanda bu cam paneller bolca doğal ışğın evin içine girmesine müsaade ediyor. Yemek odası takımı ise gayet başarılı bir şekilde ahşap malzemeden seçilmiş.
Yukarıda bahsettiğimiz parlaklık ve doğal ışık efektini arttırıp desteklemek adına, mutfağın arka, yani tezgah kesiminde de beyaz sıva ve plastik boya hakimiyeti görülmektedir. Tezgahın çalışma yüzeyini daha da aydınlık kılmak için raflara gömülü olarak bir ışıklandırma sistemi monte edilmiştir. Mutfağın sıcak atmosferinde ışıklandırmanın payı bir hayli büyük.
Salon daha da rahat ve samimi görünüyor. Bunda da hiç kuşku yok ki, ışıklandırma, mobilya ve renk seçimi ve taş duvarların büyük rolü var. Duvarların görünümü neredeyse bize bir mağarayı ya da mahzeni hatırlatır gibi. Türden hoşlananlar için birebir adeta. Aydınlığı korumak için konulmuş, daha doğrusu kamufle edilmiş LED ışıklar ise ayrı bir aydınlatma başarısı.
Çatı katında yer alan yatak odası gayet basit ama mükemmel bir şekilde dekore edilmiş. Eğimli tavan, ahşap kirişler, taş duvarlar ve retro mobilyalar rustik tarzı sevenler için genelde bu evi özelde de bu yatak odasını adeta bir cazibe merkezi haline getiriyor.
Çocuk ve oyun odası özellikle ve en başta yüksek tavanlarıyla muadillerinden ayrılıyor. Ahşap kirişlerin tavanından sızan ışık ekstra bir doğal ışık kaynağı olarak dikkat çekiyor. Odalarda seramik zeminin yerini daha sıcak ve samimi olan ahşap zemin almıştır. Oyun odası öte yandan evin çekirdek ailelere hitap ettiğinin bir simgesi gibi.
Bu da yukarıdaki çocuk oyun alanının diğer açıdan görünümü. Duvarın cephedeki bölümünde yine doğal malzeme olan taş korunmuş. Dolapla ahşap dolap arasına yerleştirilmiş yine ahşap malzemeden olan destek parçası aynı zamanda bir çalışma masası olarak işlev görüyor. Masanın üzerindeki üç lamba ise yapay aydınlatma için yeter de artar dedirtiyor.
Yazımıza banyo kısmına bir göz atarak son veriyoruz. Burada eski ve yeninin birleşmesi daha keskin hatlarla ifade edilmiş görünüyor. Taş duvarların ortasında yer alan kemerdeki boşluğa lavabo kısmı sorunsuzca monte edilmiş. Aynadan görünen doğal ışığa ek olarak lavabonun üst kısmında başkaca aydınlatma elemanlarına da yer verilmiş.
Siz de bu ev gibi gelenekselle modern dokuları bir araya getiren ev modellerine meraklı ve bu alanda yeni fikirlere açıksanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Geleneksel olanla modernliği buluşturan şahane bir proje’ başlıklı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.